人気ゲーム「ダンジョンズ&ドラゴンズ」を、クリス・パイン主演で実写映画化した『ダンジョンズ&ドラゴンズ/アウトローたちの誇り』(3月31日公開)の日本語吹替版キャストが追加発表された。墓場に眠るすさまじいルックスの死体となった戦士たち4体の吹替を、神谷浩史、森川智之、津田健次郎、諏訪部順一(本編登場順)が担当する。豪華すぎる“死体パーティ”の誕生だ。

【動画】映画『ダンジョンズ&ドラゴンズ』インターナショナル予告

クセの強い“アウトロー”だらけの異色なパーティが、ほかに類を見ないユニークな戦いと冒険の旅に挑んでいく本作。運命を切り開くため、誰とパーティを組み、どんな手を使って攻略していくのかが大きな見どころの一つとなっている。特徴目立ちまくりのキャラクターたちの日本語吹替キャストには、吟遊詩人で盗賊である主人公・エドガン役に武内駿輔、屈強な戦士ホルガ役を甲斐田裕子、若き魔法使いサイモン役を木村昴、聖騎士ゼンク役を中村悠一、そして人間とモンスターのダブルである自然の化身・ドリック役に南沙良。

さらに、彼らの前に立ちはだかるヴィランをはじめ、旅路を盛り上げるキャラクターとして、主人公エドガンの娘・キーラ役に逢田梨香子、エドガンとただならぬ因縁をもつ詐欺師フォージ役に森田順平、悪の魔女ソフィーナ役に沢城みゆき、そしてアンデッド集団を操り世界を牛耳ろうとする悪の親玉ザス・タム役に岩崎ひろしの配役がすでに発表されていた。

今回、追加発表になったのが、主人公パーティがある目的のために訪ねる墓場に眠る死体たちの吹替キャスト。死体トーク役に、『進撃の巨人』リヴァイ、『ONE PIECE』トラファルガー・ローなど、過酷な運命を背負う人気キャラを数々演じ、声優アワードでの圧倒的成績から唯一の殿堂入りを果たしている神谷浩史。

死体スタンハード役に、昨年の『トップガン マーヴェリック』はもちろん長年トム・クルーズ公認として日本語吹替担当を務め、『鬼滅の刃』産屋敷耀哉や『クレヨンしんちゃん』野原ひろし(2代目)などバラエティ豊かな重要キャラを演じている森川智之。

死体スヴェン役に、『呪術廻戦』七海建人、『ゴールデンカムイ』尾形百之助などのキレ味鋭いキャラクターや、実写作品への出演にも近年ますます精力的で、今年も『映画 イチケイのカラス』(公開中)、『わたしの幸せな結婚』(3月17日公開)と大作への出演が続く津田健次郎。

死体ヴェン役に、『ユーリ!!! on ICE』ヴィクトル・ニキフォロフをはじめとする個性的イケメンキャラクターから、もはやアンデッドにも近しい存在であろう鬼神の『呪術廻戦』両面宿儺まで演じきっている諏訪部順一。

死体パーティとして、満を持して手を組んだ神谷・森川・津田・諏訪部は、武内駿輔が率いる主人公たちパーティを相手に、いったいどんな形で絡み、本作にどれほどの爪痕を残すのか!? 4人それぞれの意気込みからも、かつて見たことのない最強の死体パーティによる、ただならぬ展開に期待が膨らむ。

■神谷浩史(死体トーク役)コメント

D&Dと言えば僕が中学生くらいの時にTRPGのルールブックやリプレイを夢中で読んだのを覚えています。剣と魔法の世界に想いを馳せ、さまざまな種族の仲間との冒険にワクワクしていました。でも当時、僕には友達がいなかったので、そんな仲間も居らず冒険の旅は夢に終わりました…。しかし今回、『ダンジョンズ&ドラゴンズ/アウトローたちの誇り』の吹き替えに参加できて、森川さん、津田さん、諏訪部さんと言う仲間ができました! 中学生の時の夢が叶ったようです…! みんなゾンビだけれど!

アフレコは原音通りにやっています。僕はそんなに手応えを感じていません。でも音響監督の依田さんは笑っていたので、きっと良かったのだと思います! そんなゾンビのシーンにも注目しつつ、ぜひ劇場で『ダンジョンズ&ドラゴンズ/アウトローたちの誇り』吹き替え版でご覧ください! よろしくお願いします!

■森川智之(死体スタンハード役)コメント

神妙な顔したスタッフからの出演依頼が秀逸でした。「どうしても帝王森川さんにやってもらいたいんです。この作品のポイントとなる重要な役です! もちろん吹き替えの共演者もすごいラインナップです」と。そこまで言われては断るわけもありません。気持ちよく引き受けましたよ。そして台本開いてびっくり「死体役かぁーい!」

声優やって37年目、最高の死体を吹き替えました! 字幕はもちろんですが吹き替えは、さらに最高の声優どもの感性を注入した最強の吹き替え版になっていることでしょう!? レッツ死体パーリー!!

■津田健次郎(死体スヴェン役)コメント

今回、面白いパートを演じさせていただき、収録が非常に楽しい時間でした。ファンタジーの面白さが詰まったこの映画、元々の音声が楽しめる字幕版も勿論良いのですが、文字より情報量が多く日本語がダイレクトに心に響いてくる吹き替え版でも是非ご覧下さい。出来れば字幕版と吹き替え版の違いも楽しんでいただきたい(笑)。劇場でお待ちしています。

■諏訪部順一(死体ヴェン役)コメント

『ダンジョンズ&ドラゴンズ』と言えば、RPGの元祖として世界的に有名なタイトル。その名を冠した本作は、面白要素てんこ盛り。ハラハラドキドキゲラゲラの痛快エンタテインメントムービーです! タイトルを聞いただけで日本語吹替の出演オファーに即「ぜひ!」とアンサーしたところ、台本が届いたら死体役で「!?」。そして、死体たちの役どころを知って「!!」。心を込めて演じましたので、ぜひ日本語吹替版でも彼らの勇姿をご覧いただけますと幸いです。死んでますけど。

(C)2022 PARAMOUNT PICTURES. HASBRO, DUNGEONS & DRAGONS AND ALL RELATED CHARACTERS ARE TRADEMARKS OF HASBRO. (C) 2022 HASBRO.