£Ð£Ó£Ç¡¦¥¨¥à¥Ð¥Ú¤¬Éé½ý¸òÂå¡¡£²¡¦£±£´£Ã£Ì·è¾¡£Ô£±²óÀï¤ØÉÔ°ÂÊóÆ»
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹£±Éô¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤¬¡¢¥Û¡¼¥à¤Ë¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë¤ò·Þ¤¨¤ë²¤½£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È£±²óÀïÂè£±Àï¡Ê£±£´Æü¡áÆüËÜ»þ´Ö£±£µÆü¡Ë¤Ë¸þ¤±¤ÆÉÔ°Â¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£±Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥â¥ó¥Ú¥ê¥¨¤È¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½£Æ£×¥ê¥ª¥Í¥ë¡¦¥á¥Ã¥·¤Î¥´¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ç£³¡½£±¤Î¾¡Íø¡£¤·¤«¤·¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½£Æ£×¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥¨¥à¥Ð¥Ú¤¬Á°È¾£²£±Ê¬¡¢¸µ¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½£Ä£Æ¥»¥ë¥Ò¥ª¥é¥â¥¹¤¬Æ±£³£±Ê¬¤ËÉé½ý¸òÂå¤·¤¿¡£ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Å£Ó£Ð£Î¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¨¥à¥Ð¥Ú¤ÏÁê¼êÁª¼ê¤Î¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ò¼õ¤±¤¿ºÝ¡¢¥Ò¥¶¤ÈÂÀ¤â¤â¤òÄË¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Éé½ý¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤Þ¤À¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¡¦¥¬¥ë¥Æ¥£¥¨´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¡Ö¤½¤ì¤Û¤É¿¼¹ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤¢¤Þ¤ê¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¤·¤«¤·Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥¨¥à¥Ð¥Ú¤Î¥±¥¬¤Î¿¼¹ï¤µ¤Ï¤Þ¤À¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¾ðÊó¶Ú¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¬¥ë¥Æ¥£¥¨´ÆÆÄ¤¬»î¹ç¸å¤âÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥¯¥é¥ÖÆâ¤ÈÁª¼ê¤Î¼þ¤ê¤Ë¤Ï·üÇ°¤¬¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡£Â¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤È¤Î·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È£±²óÀïÂè£±Àï¤Þ¤Ç¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬À°¤¦¤«ÈùÌ¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¡£¤µ¤é¤Ë£Ó¥é¥â¥¹¤Ï¸Ô´ØÀáÉÕ¶á¤òÄË¤á¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½£Æ£×¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤ÏÂ¼ó¤òÄË¤á¤Æ¥â¥ó¥Ú¥ê¥¨Àï¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ñ¥ê£Ó£Ç¤Ë¤È¤Ã¤Æ£Ã£ÌÀ©ÇÆ¤ÏÈá´ê¤À¤¬¡¢°Å±À¤¬¿â¤ì¹þ¤á¤¿¡£