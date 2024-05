ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、どのような形の枕にもしっかりとフィットしてくれる、ディズニーデザイン「のびのび枕カバー」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「のびのび枕カバー」

© Disney

価格:1,490円(税込)

適応サイズ:約43×63cm用

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

タオルのようなパイル地が気持ち良い枕カバー。

肉厚で肌ざわりが良く、パイル部分にはさらっとした綿混素材を使用しています。

また、よく伸びる糸が織り込まれているので、変形枕など様々な枕にフィット!

取り外しや装着も簡単にできるのも嬉しいポイントです☆

デザインは全部で12種類。

ミッキーマウス(モノトーン)

© Disney

「ミッキーマウス」デザインの枕カバー。

様々な表情の「ミッキーマウス」のお顔がずらりと並んでいます☆

そして、どこかレトロな雰囲気もあってオシャレ。

ミッキー&ミニー(ネイビー)

© Disney

「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」デザインの枕カバー。

仲良く花火を見ている後ろ姿に胸がきゅんとしそう!

交差しているしっぽにも癒やされます。

チップ&デール(ミントグリーン)

© Disney

ミントグリーンを基調とした「チップ&デール」の枕カバー。

頬杖をついて楽しそうに笑っている「チップ」と「デール」の姿がとってもチャーミング☆

上部には大きくロゴもデザインされています。

くまのプーさん(アイボリー)

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

「くまのプーさん」デザインの枕カバー。

気持ちよさそうに寝ている「くまのプーさん」のお鼻の上にはハチがとまっています。

さらに、隣にはお友だち「ピグレット」の姿も!

『リトル・マーメイド』 アリエル(ブルー系)

© Disney

『リトル・マーメイド』のディズニープリンセス「アリエル」の枕カバー。

大きくデザインされた「アリエル」の美しいお顔がインパクト抜群です。

ブルー×ピンクの配色使いも「アリエル」らしくて素敵☆

101匹わんちゃん

© Disney

『101匹わんちゃん』デザインの枕カバー。

一面にあしらわれたダルメシアン柄が可愛く、ところどころに足跡が隠れているのも楽しい☆

それから子犬の愛らしい寝顔にもほっこりとします。

ベイマックス

© Disney

「ベイマックス」の枕カバー。

手をあげてポーズをとる「ベイマックス」のお茶目な姿に、右上にはハートも!

両サイドにはロゴがデザインされています。

トイ・ストーリー

© Disney / Pixar

ディズニー&ピクサー『トイ・ストーリー』の枕カバー。

「ウッディ」「バズ・ライトイヤー」「エイリアン」はユニークなデフォルメタッチでデザインされています。

ネイビー地に白のアートが映えてカッコイイ☆

ドナルドダック

© Disney

「ドナルドダック」の枕カバー。

しっぽをフリフリとさせてご機嫌な表情の「ドナルドダック」のまわりには、チケットやアイスクリーム、ジュースなどのモチーフがデザインされています。

両サイドにはイカリがずらりと並び、マリンな雰囲気!

おしゃれキャット マリー

© Disney

『おしゃれキャット』の主人公「マリー」デザインの枕カバー。

目をこすって眠そうな表情をした「マリー」の姿が愛らしさ満点◎

また、くすみがかった落ち着いた色味なのもポイントです。

© Disney

「マリー」デザインのみ、表と裏で柄が異なります。

裏には、気持ちよさそうに寝ている「マリー」のお顔が☆

大きなリボンも目をひきます。

ニック・ワイルド

© Disney

『ズートピア』に登場する「ニック・ワイルド」デザインの枕カバー。

ニヤリと微笑む「ニック・ワイルド」の表情がクール!

そして、まわりには葉っぱもあしらわれ南国ムードたっぷりです。

ラプンツェル

© Disney

『塔の上のラプンツェル』のディズニープリンセス「ラプンツェル」の枕カバー。

「ラプンツェル」のキュートな横顔に思わずうっとり☆

そのほか魔法の花や塔などの劇中に登場するキーアイテムもデザインされています。

© Disney

タオルのようなサラッとしたパイル地で肌あたりもバッチリ。

毎晩気持ち良く寝ることができます。

© Disney

さらに、ぐんっとのびるため、取り外しや装着も簡単でお洗濯の度にやってくる着脱の手間も軽減!

© Disney

変形枕にもしっかりフィットしてくれます。

デザインが豊富で、家族でそれぞれ好きな柄を選ぶのも楽しい枕カバー。

どのような形の枕にもしっかりとフィットしてくれる、ディズニーデザイン「のびのび枕カバー」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

