2月22日発売されるKing & Princeのシングル『Life goes on/We are young』の収録曲で、メンバーの永瀬廉が出演するドラマ『夕暮れに、手をつなぐ』(TBS系/毎週火曜22時)のエンディング曲「Life goes on」のMusic Videoが、YouTube「King & Princeチャンネル」にて公開された。

【動画】King & Princeが担当! 永瀬廉出演ドラマ『夕暮れに、手をつなぐ』ED曲「Life goes on」MV

このMusic Videoのテーマは“青春”。人生の中の一瞬のきらめきである青春を映し出すため、スケートボードやBMXで遊びながら撮影を行い、King & Princeの等身大な表情を切り取った、笑顔あふれる映像となっている。ダンスはs**t kingzのOguriによる振り付けで、King & Princeが、考えすぎず、気張りすぎず、今この時間、瞬間を楽しんで、お互いを感じ合いながら踊れる構成と振り付けになっている。

永瀬が出演するTBS系火曜ドラマ『夕暮れに、手をつなぐ』のエンディングでは、このダンスをアレンジした“夕暮れにダンス"を永瀬と共にドラマ出演者が踊っている。

King & Princeの12thシングル『Life goes on/We are young』は、広瀬すず主演ドラマ『夕暮れに、手をつなぐ』のエンディング曲「Life goes on」と、岸優太主演のドラマ『すきすきワンワン!』(日本テレビ系)の主題歌「We are young」のDouble A Side Singleとなっている。

「Life goes on」は、かけがえのない友情と青春を描いた応援歌で「明日はきっと、うまくいく」と元気になれる楽曲。「We are young」は「いつだって今がスタートライン」というメッセージを込めた新しい道を歩む人に優しく寄り添うバラード曲だ。

また、初回限定盤A・B、通常盤、Dear Tiara盤のカップリングにはそれぞれに異なる新曲が合計5曲収録される。なお、特典映像として、初回限定盤Aには「Life goes on」のMusic VideoやDance Ver、Behind the scenesが収録され、初回限定盤Bには「We are young」のMusic VideoやLip Sync Ver、Behind the scenesが収録される。また、今回のDear Tiara盤には「青春を取り戻せ!」と題した企画映像が収録されており、複合型のアミューズメント施設に集められた5人が、早朝、開店までの約2時間の制限時間の中で、目一杯遊び倒し、遊んだ後はBBQでまたひと盛り上がりと、ここでしか見られない5人のリラックスした表情が楽しめる映像となっている。

King & Princeの12thシングル『Life goes on/We are young』は、2月22日発売。