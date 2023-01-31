3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥óÊ¡ÅÄËãµ®¡õ¤«¤Ê¤Ç¡¢¤¤é¤Ó¤ä¤«¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç¥®¥ã¥Ã¥×¡¡¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó°û¤ß¤Ê¤¬¤é¡ÖÇä¤ì¤¿¤Ê¡Á¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡¦3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÊ¡ÅÄËãµ®¡¢¤«¤Ê¤Ç¤¬1·î31Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¥Ð¥Ó¥í¥ó¡Ù¡Ê2·î10Æü¸ø³«¡Ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à»î¼Ì²ñ¤ËÅÐ¾ì¡£Ê¡ÅÄ¤Ï¥Ö¥ë¡¼¤Î¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¥É¥ì¥¹¡¢¤«¤Ê¤Ç¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥É¥ì¥¹¤Ë¥´¡¼¥ë¥É¤Î¾åÃå¤ò±©¿¥¤Ã¤¿¤¤é¤Ó¤ä¤«¤Ê°áÁõ¤òÈäÏª¤·¡¢ÉáÃÊ¤Î»Ñ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈ±¤ò¿¶¤êÍð¤·¡ÄBGM¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁ´ÎÏ¤ÇÍÙ¤ê¤À¤¹¤«¤Ê¤Ç
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥Ô¥Ã¥È¤¬¼ç±é¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë±Ç²è¡Ø¥é¡¦¥é¡¦¥é¥ó¥É¡Ù¤Ç¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼´ÆÆÄ¾Þ¤ò»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Ç¼õ¾Þ¤·¤¿¥Ç¥¤¥ß¥¢¥ó¡¦¥Á¥ã¥¼¥ë¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿ºîÉÊ¡£¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¨¥¤¥¸¡Ê²«¶â»þÂå¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿1920Ç¯Âå¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¡¢¥µ¥¤¥ì¥ó¥È±Ç²è¤«¤é¥È¡¼¥¡¼±Ç²è¤Ø¤È°Ü¤êÊÑ¤ï¤ë»þÂå¡£ÉÙ¤ÈÌ¾À¼¡¢Ìî¿´¤ËºÌ¤é¤ì¤¿±Ç²è¶È³¦¤ÇÌ´¤ò³ð¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ëÃË½÷¤Î±¿Ì¿¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢±Ç²è¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢2¿Í¤Ï¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤Ç´¥ÇÕ¡£Ê¡ÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤ì»Å»öÃæ¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¤Á¤ã¤ó¤È¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡ª¡×¤È¶Ã¤¡¢¤«¤Ê¤Ç¤â¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¡×¤È¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¡£¤µ¤é¤ËÊ¡ÅÄ¤Ï¡ÖÇä¤ì¤¿¤Ê¡Á¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¤³¤ó¤Ê¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤Ç¥É¥ì¥¹Ãå¤Æ»Å»öÃæ¤Ë¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤ò°û¤á¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡ª¡×¤È¾åµ¡·ù¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥Ç¥¤¥ß¥¢¥ó¡¦¥Á¥ã¥¼¥ë´ÆÆÄºîÉÊ¤¬¤â¤È¤â¤È¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦2¿Í¡£Ê¡ÅÄ¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤È¡È°µ¡É¤¬Íè¤ë¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¥é¡¦¥é¡¦¥é¥ó¥É¡Ù¤ÈÄÌ¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢»ä¤âÌ´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤Ç¤«¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿¤¤¤ÈÁß¤Î©¤Æ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¡¡¤«¤Ê¤Ç¤â¡Ö¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Î3»þ´Ö¤Ç¡¢¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¤¹¤®¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£Í½¹ð¤òÍ¾Íµ¤ÇÄ¶¤¨¤Æ¤¯¤ë±Ç²èËÜÊÔ¤ÎÇ÷ÎÏ¤¬¤¹¤´¤¤¡£°µÅÝ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÇ®ÊÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£