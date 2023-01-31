Ì¡²è²È¤¬ÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤Ã¤¿·ë²Ì ¢ª °å¼Ô¡Ö»Ø¤ÏÍÏ¤±¤Æ¤ë¤·¿ÕÂ¡¤â¤Ê¤¤¤Í¡×¢ª Ì¡²è²È¡Ö¤¨!?¡×
Ì¡²è²È¤Î¾¾ÅÄË¾ÀèÀ¸¤¬¡Ö»Ø¤ËÎÏ¤¬Æþ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÉÂ±¡¤ÇÁ´¿È¤òCT¸¡ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢°å¼Ô¤Ë¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤Ä¤±¦¤Î¿ÕÂ¡¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¿ÕÂ¡¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤¤¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¿ÕÂ¡¤¬¤Ò¤È¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤
°å¼Ô¤Ï¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤Ä¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢À¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤éÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ¾ÃÌÇ¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£¿ÕÂ¡¤¬¤Ò¤È¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤ò½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¾¾ÅÄË¾ÀèÀ¸¡£
¤Ç¤Ï¡¢»Ø¤Î¾õÂÖ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡© °å¼Ô¤Ï¡ÖÌô»Ø¤Î¹ü¤¬ÍÏ¤±¤Æ¤¤¤ë¸¶°ø¤ÏÆÃÄê¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¸¶°ø¤ÏÉÔÌÀ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¹ü¤¬ÍÏ¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡£¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç¿´ÇÛ¤À¡£
·Ð²á´Ñ»¡¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ
¤³¤Î·ï¤Ë´Ø¤·¤Æ¾¾ÅÄË¾ÀèÀ¸¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö»Ø¤Î¹ü¤ÎÉ½ÌÌ¤¬ÍÏ¤±¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç·Ð²á´Ñ»¡¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¤Þ¤¿¡¢¤Þ¤À³ÎÄê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡ÖÅ¾¤ó¤À¤È¤¤Î»¤¤ê½ý¤Î»¨¶Ý¤Ç±ê¾É¤òµ¯¤³¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤ä¤Ï¤ê·Ð²á´ÑÂ¬Ãæ¤È¤Î¤³¤È¡£
¿ô½½Ç¯¤â¿ÕÂ¡¤Î¿ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïµ¤¤¬¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿
¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¿ô½½Ç¯¤â¿ÕÂ¡¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤¤¤³¤È¤òÃÎ¤é¤º¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿¾¾ÅÄË¾ÀèÀ¸¡¢¤Ê¤ó¤é¤«¤ÎÂÎÄ´¤Î°ÛÊÑ¤Ï´¶¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¿ÕÂ¡¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾¾ÅÄË¾ÀèÀ¸¤Ï¡Ö50Ç¯µ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö°å¼Ô¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤«¤é¤ªÊ¢¤¬ÄË¤¯¤Ê¤ë¤¿¤Ó¡Ø¿ÕÂ¡¤¬°ì¸Ä¤Ê¤¤¤»¤¤¤«¤Ê¡Ä¡Ä¡Ù¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â·ò¹¯¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤ÆÌ¡²è¤òÉÁ¤Â³¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤À¡£
¢¨µ»ö²èÁü¤Ï¾¾ÅÄË¾ÀèÀ¸¤Î¸ø¼°Twitter¤è¤ê
(¼¹É®¼Ô: ¥¯¥É¥¦@ÃÏµå¿©¤ÙÊâ¤)