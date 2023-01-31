¡ÚÈ³Åö¤¿¤ê¡Û¡ÈÊ©Áü¥¥Ã¥¯¡É¤ÇÂç±ê¾å¡ª¡¡¿®¶ÄÂÐ¾Ý¤¬´Î»î¤·¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë
¡¡¤½¤Î¾ì½ê¤ÏÊ¡²¬¸©¹ÀîÄ®¡£¿Íµ¤¤Î¤Ê¤¤»³Æ»¤ò¿Ê¤ó¤ÀÀè¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ý¤Ã¤«¤ê¤È¸ý¤ò³«¤±¤ë¡Ö¤Û¤é·ê¡×¡£¤½¤³¤Ç¡Ä¡£
¡¡³ÆÃÏ¤ÎÇÑÔÒ¤Ê¤É¤ÇÀ¶ÁÝ³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¡ÖÊ©Áü¤ÎÇË²õ³èÆ°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤È¤È¤â¤ËÆ°²è¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¼¹Ù¹¡Ê¤·¤Ä¤è¤¦¡Ë¤Ë½³¤ê¤òÆþ¤ì¤ëÃËÀ¡£¤½¤ì¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢»£±Æ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¶á½ê¤Î¿Í¤ËÌäÂê¤ÎÆ°²è¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡¢¿·¤¿¤Ê»ö¼Â¤¬¡Ä¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÏÃÏ°è¤Î¿Í¡¹¤Î¿®¶Ä¤ÎÂÐ¾Ý¤À¤Ã¤¿½½»°ÐÇ¤â¡¢¤¤¤Ä¤Î¤³¤í¤«¤é¤«¤Ï´Î»î¤·¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¡£
¡¡½½»°ÐÇ¤Î¶á½ê¤Î¿Í¡§¡Ö²ÆµÙ¤ßÁ°¤ÏÈÕ¤ËÌëÃæ¤Ë¤º¤Ã¤È¤Ç¤¹¤è¡£¿²¤ë²Ë¤â¡Ä¡£1»þ¤«2»þ¡¢ÌëÃæ¤ËÍè¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ö¤ä¤Ã¤ÑÃË½÷°ì½ï¤Ç¤¹¤Í¡£½÷¤Î¿Í¤¬¥¥ã¡¼¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤ì¤¬ÌëÃæ¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤ÊÇË²õ¹Ô°Ù¤â°ÊÁ°¤«¤é¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡½½»°ÐÇ¤Î¶á½ê¤Î¿Í¡§¡ÖÂçÂÎ¡¢°¤µ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ö¤â¤¦Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¡ÊÊ©Áü¡Ë¤òÁ´Éô¡¢Åê¤²»¶¤é¤«¤·¤Æ¤Í¡×¡¡·Ù»¡¤Ï´ïÊªÂ»²õ»ö·ï¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¡¢¾Ü¤·¤¤·Ð°Þ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£