Í¥ÌÚ¤Þ¤ª¤ß¡¢¿ÈÂÎÈþÍÆ²È¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¡Ö±¿Æ°ÈþÍÆ¤ò¹¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍ¥ÌÚ¤Þ¤ª¤ß¤¬31Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Õ¥ì¥¤¥ë FREE Project¡×µ¼ÔÈ¯É½²ñ¤Ë½ÐÀÊ¡£¡Ö¿ÈÂÎÈþÍÆ²È¡×¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÍ¥ÌÚ¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥ì¥¤¥ë FREE¡×¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¸ì¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢2023Ç¯¤Ë»Å»ö¤ä¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÍ¥ÌÚ¤Þ¤ª¤ß¡¦42ºÐ¡¢2»ù¤ÎÊì¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Èþ¤·¤µ
¡¡¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁ´Ç¯ÂåÅª¤Ê¼Ò²ñÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Õ¥ì¥¤¥ë¡×¤Ï¡¢²ÃÎð¤È¤È¤â¤ËÂÎÎÏ¡¦¶ÚÎÏ¡¦È½ÃÇÎÏ¤Ê¤É¤¬Äã²¼¤·¡¢Æ±»þ¤Ë¼Ò²ñÀ¤Ê¤É¤â¸º¾¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿´¿È¤ÎÆ¯¤¤¬¼å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¡Ö·ò¹¯¤ÈÍ×²ð¸î¤ÎÃæ´Ö¤Î¾õÂÖ¡×¤ò»Ø¤¹¤â¤Î¡£±¿Æ°¡¦¿©»ö¡¦¼Ò²ñ³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤ÆÍ½ËÉ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥è¥¬¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÃæÂ¼Í¥´õ¤âÅÐÃÅ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Õ¥ì¥¤¥ë FREE¡×¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨¤È¤·¤Æ¡¢Í¥ÌÚ¤Ï¡Ö¤É¤ó¤É¤ó±¿Æ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ä³Ú¤·¤¤³èÆ°¡¢ºÇ¶á¤Ï¿ä¤·³è¤È¤«¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡£¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë²¿¤«¤Ë¤É¤ó¤É¤ó»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¸µµ¤¤ÊÂÎ¤òºî¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¾ï¡¹»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÈ¯¸À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¡Ø¥Õ¥ì¥¤¥ë FREE¡Ù¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¶ÚÆùÃù¶â¤È¤«¤â¤è¤¯¸À¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥³¥Ä¥³¥Ä¤·¤«¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿½¬´·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡£°ìµ¤¤Ë²¿¤«¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤è¤ê¤â¡¢»õËá¤¤ò¤¹¤ë¤È¤«¡¢Ìë¿²¤ëÁ°¤ËÈ±¤ò¤È¤«¤¹¤È¤«´¥¤«¤¹¡£¤½¤Î¤¯¤é¤¤¤Î½¬´·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢±¿Æ°¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¿©»ö¤Î¸«Ä¾¤·¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¾Ð´é¤Î»þ´Ö¡¢¿Í¤ÈÏÃ¤¹³èÆ°»þ´Ö¤òÁý¤ä¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Î¼Áµ¿±þÅú¤Ç¡¢·ò¹¯ÌÌ°Ê³°¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖµîÇ¯¡¦°ìºòÇ¯¤¢¤¿¤ê¤Ï¥³¥í¥Ê¤Ç¡¢ÃÏÊý¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÂÐÌÌ¤Ç¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£º£Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂ¾¸©¤â¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¸©¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ±¿Æ°¤ò¡¢±¿Æ°ÈþÍÆ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¹¤á¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡¡¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¼¡½÷¤¬¥µ¥¦¥Ê¹¥¤¡¢Ä¹½÷¤¬¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¹¥¤¤À¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡Ö¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥µ¥¦¥Ê¤â¤¢¤ë¤È¤³¤í¤ËÎ¹¹Ô¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤·¤«¤â¥ì¥Ã¥¹¥ó¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤³¤ì¤¿¤é¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£