¥ª¥Ë¡¼¥ë»á¤ÎÈ¬Â¼ÎÝàÉî¿«È¯¸Àá¤Ï¡Ö¼¸Ó£·ãÎå¤À¡× Â©»Ò¤¬¼áÌÀ¤â²Ð¤ËÌý¡©
¡¡ÊÆ¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë£Î£Â£Á¤ÎÌ¾Ìç¥ì¡¼¥«¡¼¥º¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿È¬Â¼ÎÝ¡Ê£²£´¡Ë¤Ë£Ï£Â¤Îà¥·¥ã¥Ã¥¯á¤³¤È¥·¥ã¥¡¼¥ë¡¦¥ª¥Ë¡¼¥ë»á¡Ê£µ£°¡Ë¤¬Éî¿«Åª¤ÊÈ¯¸À¤ò¹Ô¤Ã¤ÆÇÈÌæ¤¬¹¤¬¤ëÃæ¡¢Â©»Ò¤Î¥·¥ã¥ê¡¼¥Õ¡Ê£²£³¡á£Î£Â£Á£Ç¥ê¡¼¥°¡¦¥¤¥°¥Ê¥¤¥È¡Ë¤¬¼áÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¥Ë¡¼¥ë»á¤ÏÊÆÊüÁ÷¶É¡Ö£Ô£Î£Ô¡×¤Î¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¤ÇÈ¬Â¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ª¤ì¤Ï¤½¤Î¥Õ¡û¡û¥¯¤¬Ã¯¤À¤«Ê¬¤«¤é¤Í¤¨¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤Û¤«¡¢ÉîÊÎÅª¤Ê¥â¥Î¥Þ¥Í¤âÈäÏª¤·¤ÆÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤Î¥±¥Ó¥ó¡¦¥Ç¥å¥é¥ó¥È¡Ê¥Í¥Ã¥Ä¡Ë¤¬¡Ö¥·¥ã¥¡¼¥ë¤Ï¥Ð¥¹¥±¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤Ê¤É¤ÈÈãÈ½¤·¤Æ¤µ¤é¤ËÁûÆ°¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡×¤Ï¡Ö£Î£Â£Á¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ÎÄ¹ÃË¤Ç¤¢¤ë¥·¥ã¥ê¡¼¥Õ¡¦¥ª¥Ë¡¼¥ë¤Ï¡¢Èà¤ÎÉã¿Æ¤¬ºÇ¶á¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤¬³ÍÆÀ¤·¤¿È¬Â¼ÎÝ¤Î¤è¤¦¤Ê¥í¡¼¥ë¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤ò²á¾®É¾²Á¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ç¥å¥é¥ó¥È¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¡£¥·¥ã¥ê¡¼¥Õ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Ï¥·¥ã¥Ã¥¯¤¬È¬Â¼¤Î¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ë¥ê¡¼¥°¤ÇÌ¾¤òÃÚ¤»¤ë¤è¤¦¼¸Ó£·ãÎå¤¹¤ëÊýË¡¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¥·¥ã¥ê¡¼¥Õ¤Ï¼«¿È¤Î¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ç¡ÖÈà¤ÏÁª¼ê¤òÌÛ¤é¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤À¡£Èà¤Ï¤¿¤Àµ¤¼è¤Ã¤¿¤ä¤Ä¤é¤Ë¼«Ê¬¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊ¬¤«¤é¤»¤¿¤¤¤À¤±¤À¡£¤½¤ì¤¬Èà¤Î¤ä¤êÊý¤À¡×¤ÈÅê¹Æ¡£Éî¿«Åª¤Ê°Õ¿Þ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Îà¼áÌÀá¤À¤¬¡¢¼«¤é¤Î°Õ¤Ë¤½¤°¤ï¤Ê¤¤Áª¼ê¤ÏÈãÈ½¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ÎÆâÍÆ¤À¤±¤Ë¡¢¤³¤ì¤â¤Þ¤¿ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤Ó¤½¤¦¤À¡£
¡¡È¬Â¼¤ò½ä¤ë¾ì³°Àï¤Ï³ÈÂç¤¹¤ë¤Ð¤«¤ê¡£¤³¤ì¤âÌ¾ÌçµåÃÄ¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¤Î½ÉÌ¿¤Ê¤Î¤«¡£