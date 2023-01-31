BreakingDown½Ð¾ì¤Î·ö²Þ²°¤Ë¡Ö¼«»¦¤·¤Á¤Þ¤¨¤è£÷¡×¡¡Ãæ½ýDM¤ËËÜ¿Í·ãÅÜ¡Öµö¤»¤Ê¤¤¡×...Ë¡ÅªÁ¼ÃÖ¤â¼¨º¶
³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖBreaking Down¡×½Ð±é¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡Ö²ñÄÅ¤Î·ö²Þ²°¡×¤³¤ÈYouTuber¤Îµ×ÊÝÅÄ³Ð¤µ¤ó¤¬2023Ç¯1·î30Æü¡¢¤¢¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤¿Ãæ½ýÌÜÅª¤ÎDM¡Ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡Ë¤ò¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ç¸ø³«¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ïµö¤»¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÜ¤ê¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö¾®¤µ¤¤¥¢¥ó¥Á¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤¬¤³¤ì¤Ïµö¤»¤Ê¤¤¡×
µ×ÊÝÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¾®¤µ¤¤¥¢¥ó¥Á¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤¬¤³¤ì¤Ïµö¤»¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿DM¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤È¡¢¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤Î°ìÉô¤ò¸ø³«¡£¡Ö¤ªÁ°¥Ö¥µ¥¤¥¯¤¹¤®w¡×¡Ö¤¤â¤Á¤ï¤ë¤¤¤«¤é¼«»¦¤·¤Á¤Þ¤¨¤èº£¤¹¤°w¡×¤Ê¤É¤ÎÇÍëÊ»¨¸À¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
Â³¤¯¥Ä¥¤¡¼¥È¤Ç¡¢µ×ÊÝÅÄ¤µ¤ó¤Ï¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÁÇÀ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤¹¤Þ¤ó¤¬º£²ó¤ÏÂç¿Íµ¤Ìµ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¼«Ê¬¤Î¤·¤¿»ö¤Î½Å¤ß¤ò¶µ¤¨¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢¥Ä¥¤¡¼¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤³¤¦¸À¤¦¤Î¤Ë¶¯¤¤¿Í¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¡Ö¶¯¤¤¤Ã¤ÆË¡Î§¤Ë¤Ç¤¹¾Ð ¤ß¤ó¤Ê¿´ÇÛ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Ê¤É¤ÈË¡ÅªÁ¼ÃÖ¤ò¤Ë¤ª¤ï¤»¤¿¡£
µ×ÊÝÅÄ¤µ¤ó¤Î¥Ä¥¤¡¼¥È¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¿Íµ¤½Ð±é¼Ô¡Ö10¿Í¥Ë¥¡×¤³¤ÈÎëÌÚÂçÊå¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ö²¶¤â¤¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤È¤·¤Æ¡¢Æ±°ì¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿DM¤òÅº¤¨¤ÆÈ¿±þ¤·¤¿¡£
ÎëÌÚ¤µ¤ó°¸¤ÎDM¤Ë¤â¡¢¡Ö½Ð¤ë¤Ê¡×¡Ö¼«»¦¤·¤í¡×¡Ö³«¼¨ÀÁµá¤·¤Æ¤ßw¡×¡Ö¤ªÁ°»¦¤·¤Ë¹Ô¤¯¤ïº£¤«¤é¡×¡Ö¤Û¤éw¤·¤Æ¤ß¤íw¡×¤Ê¤É¤È¶¼Ç÷¤Þ¤¬¤¤¤ÎÊ¸¸À¤¬¤Ä¤Å¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Î®·ìÁûÆ°¤ÇÈðëîÃæ½ý¤Î²áµî¤â
µ×ÊÝÅÄ¤µ¤ó¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢22Ç¯11·î2Æü³«ºÅ¤Î¡ÖBreaking Down6¡×¤ÎÁ°Æüµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤Î¹Ô°Ù¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¡£
²ñ¸«¤Î¾ì¤Ç¡¢ËÜÀï¤ÇÂÐÀïÍ½Äê¤À¤Ã¤¿YouTuber¡¦¥¢¥É¥ê¥Ö¤Þ¤µ¤ª¤µ¤ó¤«¤éÄ©È¯¤ò¼õ¤±¤¿µ×ÊÝÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¥¤¥×°Ø»Ò¤ÇËÜ¿Í¤ò²¥ÂÇ¤·¡¢º¸¤Þ¤Ö¤¿¤«¤éÎ®·ì¤µ¤»¤ë¥±¥¬¤òÉé¤ï¤»¤¿¡£
¤³¤ÎÁûÆ°¤¬¸¶°ø¤Ç2¿Í¤Î»î¹ç¤ÏÃæ»ß¤È¤Ê¤ê¡¢µ×ÊÝÅÄ¤µ¤ó¤Ï3Æü¤ÎÂç²ñÅöÆü¤Ë´Ý´¢¤ê»Ñ¤Ç¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤ê¼Õºá¡£7Æü¸ø³«¤ÎYouTube Æ°²è¤Ç¤Ï¡Ö»ÅÊý¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤ÑDM¤È¤«¥³¥á¥ó¥È¡¢ºÇ¶á¤¹¤²¤§¤«¤é¤Ê¡£......¡Ø»à¤Í¡Ù¤È¤«¡Ø»¦¤¹¡Ù¤È¤«¤Ã¤Æ¡ÊÆÏ¤¯¡Ë¡×¤ÈÏ³¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
µ×ÊÝÅÄ¤µ¤ó¤È¤Þ¤µ¤ª¤µ¤ó¤Ï2·î19Æü³«ºÅ¤Î¡ÖBreaking Down7¡×¤Ç¤ÎºÆÀï¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£