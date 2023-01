先週末(1月27日〜1月29日)の全米ボックスオフィスランキングが発表され、ジェームズ・キャメロン監督の映画『アバター:ウェイ・オブ・ウォーター』が興行収入1,596万8,532ドル(約21億円)で7週連続となる首位に輝いた。累計興収は6億2,084万9,303ドル(約807億円)に達している。(数字は Box Office Mojo調べ、1ドル130円計算)

『アバター:ウェイ・オブ・ウォーター』は、世界興収歴代1位の『アバター』(2009)の13年ぶりとなる続編。ちなみに、前作『アバター』も公開から7週連続で首位を獲得し、8週目で初めて2位となった。『アバター:ウェイ・オブ・ウォーター』の世界興収は21億1,708万6,137ドル(約2,752億円)で、歴代4位となっている。

インドのアクションスリラー映画『Pathaan(原題)』は興収688万2,038ドル(約9億円)で3位デビューを果たしている。(編集部・市川遥)

1月27日〜1月29日の全米ボックスオフィスランキングは以下の通り。()は先週の順位。

1(1)『アバター:ウェイ・オブ・ウォーター』

2(2)『長ぐつをはいたネコと9つの命』

3(初)『Pathaan(原題)』

4(5)『オットーという男』

5(3)『M3GAN/ミーガン』

6(4)『ミッシング(原題) / Missing』

7(6)『プレイン(原題) / Plane』

8(初)『レフト・ビハインド:ライズ・オブ・ザ・アンチクライスト(原題) / Left Behind: Rise of the Antichrist』

9(初)『インフィニティ・プール(原題) / Infinity Pool』

10(-)『ザ・ワンダリング・アース2(英題) / The Wandering Earth II』