ÊÒ´óÎÃÂÀ¡Ö¥É¥é¥¤¥Ö¤¹¤ë¤Ê¤éÃ¯¤È¡©¡×ÅÚ²°ÂÀË±¤È·ëº§È¯É½¸å¡¢½éÅÐ¾ì
¡¡GENERATIONS from EXILE TRIBE ¤ÎÊÒ´óÎÃÂÀ¤¬31Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥«¡¼¥×¥ì¥ß¥¢¡×¿·CMÈ¯É½²ñ¤Ë¡¢Æ±¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ëÇòßÀ°¡Íò¡¢¿ô¸¶Î¶Í§¡¢¾®¿¹È»¡¢º´ÌîÎè±÷¡¢´Ø¸ý¥á¥ó¥Ç¥£¡¼¡¢ÃæÌ³ÍµÂÀ¡¢¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤ÎÀ¶¿åÂçÀ®¤È¶¦¤Ë½ÐÀÊ¡£ÊÒ´ó¤Ïº£Ç¯1·î1Æü¤Ë½÷Í¥¤ÎÅÚ²°ÂÀË±¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¸å¡¢ÊóÆ»¿Ø¤ÎÁ°¤Ë¤Ï½éÅÐ¾ì¡£ÊÒ´ó¤Ï¡Ö»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¶¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤è¤ê°ìÁØ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·CM¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿GENERATIONS¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¡£µ¯ÍÑÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥«¡¼¥×¥ì¥ß¥¢³ô¼°²ñ¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¦¼ÆÅÄÍÎ°ì»á¤Ï¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤ÎÄ©Àï¡¢ËÁ¸±¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¿Ê¤à»Ñ¤¬¥¤¥á¡¼¥¸¤È¹ç¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢Áá¸ý¸ÀÍÕ¤Ê¤É¥³¥ß¥«¥ë¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¿·CM¤ËÊÒ´ó¤Ï¡Ö¥³¥ß¥«¥ë¤Ç¥·¥å¡¼¥ë¤ÊGENERATIONS¤é¤·¤¤CM¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡¼Ö¤ÎCM¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡Ö¥É¥é¥¤¥Ö¤¹¤ë¤Ê¤éÃ¯¤È¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÊÒ´ó¤Ï¡Ö°¡Íò¤¯¤ó¡×¤È²óÅú¤¹¤ë¤È¡ÖDJ¤â¤Ç¤¤ë¤·¥É¥é¥¤¥Ö¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ËÍ¤é10¼þÇ¯¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¡£¤¹¤ë¤È¥á¥ó¥Ç¥£¡¼¤Ï¡ÖËÍ¤ÏÎÃÂÀ¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸Â¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤Á¤ã¤ó¤ÈÌÈµö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÎÃÂÀ¤·¤«¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÍ¤âÌµÌÈ¥Ç¥£¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÎÃÂÀ¤Ë±¿Å¾¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿GENERATIONS¡£¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÇòßÀ¤Ï¡Ö¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤ä¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÈ¯Çä¤ÏÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤¤¤í¤¤¤í¤Ê´ë²è¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¤È¡ÖËÍ¤é¤ÏÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤ò²ó¤Ã¤ÆÊâ¤ó¤Ç¤¤¿10Ç¯¡¢´ØÅì°Ê³°¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¤âÄ¾ÀÜ²ñ¤¨¤ë´ë²è¤òÆü¡¹¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò¤¢¤ª¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤À¤¬¡¢ÊÒ´ó¤â1·î1Æü¤Ë½÷Í¥¤ÎÅÚ²°ÂÀË±¤È·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÊóÆ»¿Ø¤«¤éÊÒ´ó¤Ë¡Ö¿·¤·¤¤À¸³è¤òÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡×¤È¼ÁÌä¤¬µÚ¤Ö¤È¡¢¤¹¤«¤µ¤º¥á¥ó¥Ç¥£¡¼¤¬¡ÖËÍ¤ÎÈ±·¿¤âÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤·»Ï¤á¡¢º´Ìî¤â¤½¤ì¤Ë¾è¤ë¤Ê¤É¡¢¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤ò¸«¤»¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃç´Ö¤¿¤Á¤ËÊÒ´ó¤Ï¡Ö¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤È¶¦¤Ë¤è¤ê°ìÁØ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÀ¤¤¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê°ëÉôÀµÏÂ¡Ë