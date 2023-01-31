¼Â¼Ì¡ØÅìµþ¥ê¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º2¡ÙÂ¼¾åÆúÏº¤¬±é¤¸¤ë°ì¸×¤Î¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«
¡¡¼Â¼Ì±Ç²è¡ØÅìµþ¥ê¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º2 ·ì¤Î¥Ï¥í¥¦¥£¥óÊÔ¡¡¡Ý±¿Ì¿¡Ý¡õ¡Ý·èÀï¡Ý¡Ù¤ÇÂ¼¾åÆúÏº¤¬±é¤¸¤ë±©µÜ°ì¸×¤Î¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬30Æü¡¢±Ç²è¸ø¼°SNS¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô7,000ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤ëÏÂµ×°æ·ò¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¥³¥ß¥Ã¥¯¡£¤¢¤ëÆü¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤«¤Ä¤Æ¤ÎÎø¿Í¡¦¥Ò¥Ê¥¿¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤¬µð°ÁÈ¿¥¡¦ÅìµþÒÄÐò¤Ë»¦¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦¥¿¥±¥ß¥Á¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤¬¡¢ÉÔÎÉ¤À¤Ã¤¿³ØÀ¸»þÂå¤Ë¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥×¤·¡¢Èà½÷¤òµß¤¦¤¿¤á¡¢Æ¨¤²Â³¤±¤¿¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¿ÍÀ¸¤Ë¥ê¥Ù¥ó¥¸¤¹¤ë¡£
¡¡Â¼¾å¤Õ¤ó¤¹¤ë°ì¸×¤ÏÅìÒÄÁÏÀß¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÅìÒÄ¤ÈÅ¨ÂÐ¤¹¤ëÇÎÎ®ÇÆÍå¡Ê¥Ð¥ë¥Ï¥é¡Ë¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼3¤È¤Ê¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥Ó¥¸¥åÎÉ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°ºÇ¹â¡×¡Ö¿§µ¤¤¬¥ä¥Ð¤¤¡×¤Ê¤ÉÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¸ø¼°SNS¤Ç¤Ï¡Ö#Åìµþ¥ê¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º2 2023.02.03 ËÜ³Ê»ÏÆ°¡×¤ÈÍ½¹ð¤·¤¿¡£
¡¡±Ç²è¤Ï2021Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ØÅìµþ¥ê¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¤Ç¡¢¡ØÅìµþ¥ê¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º2 ·ì¤Î¥Ï¥í¥¦¥£¥óÊÔ¡¡¡Ý±¿Ì¿¡Ý¡Ù¡Ê4·î21Æü¸ø³«¡Ë¡¢¡ØÅìµþ¥ê¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º2 ·ì¤Î¥Ï¥í¥¦¥£¥óÊÔ¡¡¡Ý·èÀï¡Ý¡Ù¡Ê6·î30Æü¸ø³«¡Ë¤Î2Éôºî¤È¤Ê¤ë¡£¡ÊÊÔ½¸Éô¡¦Ãæ»³Íº°ìÏ¯¡Ë