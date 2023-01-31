MT¤â¤¢¤ë? ¥È¥è¥¿¤¬¿··¿¡Ö¥ô¥£¥Ã¥Ä¡×½é¤ªÈäÏªÌÜ¡ª ´Ý¤ß¥Ü¥Ç¥£¤Ï¥È¥è¥¿ºÇ¾®µé¤«!? 2023Ç¯¤ËÆî¥¢¤ÇÈ¯ÇäÍ½Äê
¿··¿¥ô¥£¥Ã¥Ä¤Ï¡ÈÆî¥¢¡É¥È¥è¥¿ºÇ¾®µé¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¤Ë¡©
¡¡2023Ç¯1·î26Æü¡¢¥È¥è¥¿¤ÎÆî¥¢¥Õ¥ê¥«Ë¡¿Í¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬¼çºÅ¤¹¤ë State of the Motor Industry (SOMI)¤Ë¤Æ¡¢2023Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¿··¿¡Ö¥ô¥£¥Ã¥Ä¡×¤ò½é¤ªÈäÏªÌÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿··¿¥ô¥£¥Ã¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¤¥µ¥¤¥º¤Ê¤É¾ÜºÙ¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Æ±»Ô¾ì¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëA¥»¥°¥á¥ó¥È¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¡Ö¥¢¥®¥¢¡×¤Î¸å·Ñ¥â¥Ç¥ë¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û3Ç¯¤Ö¤êÉü³è¤Î¥È¥è¥¿¿··¿¡Ö¥ô¥£¥Ã¥Ä¡×¤È¥È¥è¥¿¡Ö¥¢¥®¥¢¡×¤Î²èÁü¤ò¸«¤ë¡Ê85Ëç¡Ë
¡¡SOMI¤Ç¤Ï¡¢¥È¥è¥¿¤ÎÆî¥¢¥Õ¥ê¥«Ë¡¿Í¤Î»ö¶È·×²è¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¥ß¥é¥¤¡×¤ä¡¢¡Ö¥¯¥é¥¦¥ó¡×¡¢¡Ö¥¢¡¼¥Ð¥ó¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼¡×¡¢¥ì¥¯¥µ¥¹¡ÖUX EV¡×¤Ê¤É2023Ç¯ÅÐ¾ìÍ½Äê¤Î¿··¿¼Ö¤¬¿ôÂ¿¤¯È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤Ê¤«¤Ë¡¢2023Ç¯¤ÎÂè2»ÍÈ¾´ü¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÍ½Äê¤Î¿··¿¥ô¥£¥Ã¥Ä¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥ô¥£¥Ã¥Ä¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤«¤Ä¤ÆÆüËÜ¤Ç¤âÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¤ÎÌ¾¾Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î½éÂå¥â¥Ç¥ë¤Ï1999Ç¯1·î13Æü¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¤½¤Î¸å2ÂåÌÜ¤¬2005Ç¯¡¢3ÂåÌÜ¤¬2010Ç¯¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤·ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2020Ç¯¤Ë¤ÏÈÎÇä¤ò½ªÎ»¡£Æ±Ç¯¤Î¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤ÇÀ¤³¦¶¦ÄÌ¤Î¡Ö¥ä¥ê¥¹¡×¤Ë¼ÖÌ¾¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡3Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç¼ÖÌ¾¤¬Éü³è¤¹¤ë¿··¿¥ô¥£¥Ã¥Ä¤Ï¡¢A¥»¥°¥á¥ó¥È¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¤Ç¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë´Ý¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿°¦¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¤¹¡£
¡¡¥È¥è¥¿¤ÎÆî¥¢¥Õ¥ê¥«Ë¡¿Í¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î¿··¿¥ô¥£¥Ã¥Ä¤Ï¡¢Æ±»Ô¾ì¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëA¥»¥°¥á¥ó¥È¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¡Ö¥¢¥®¥¢¡×¤Î¸å·Ñ¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¸½¹Ô·¿¤Î¥¢¥®¥¢¤Ï¡¢¥À¥¤¥Ï¥Ä¤¬´ë²è¡¦³«È¯¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢¥À¥¤¥Ï¥Ä¡Ö¥¢¥¤¥é¡×¤ÎOEM¼Ö¡£Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¹ñ³°¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢Á´Ä¹3660mm¡ßÁ´Éý1600mm¡ßÁ´¹â1520mm¡£¹ñÆâ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Ö¼ï¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡Ö¥Ñ¥Ã¥½¡×¤ÈÆ±Åù¤Î¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¥È¥è¥¿¼Ö¤Î¤Ê¤«¤Ç¤ÏºÇ¾®¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ë¤Ï¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ66ÇÏÎÏ¡¦ºÇÂç¥È¥ë¥¯89Nm¤òÈ¯´ø¤¹¤ë1.0¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Îó3µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤òºÎÍÑ¡¢¤³¤ì¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ£µÂ®MT¤â¤·¤¯¤Ï£´Â®AT¤òÁªÂò²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡ºÇ¹â»þÂ®¤Ï165km¡¿h¡¢0¡Ý100km²ÃÂ®¤Ï14.6ÉÃ¤Ç¤¹¡Ê¶¦¤ËMT¥â¥Ç¥ë¤Î¿ôÃÍ¡Ë¡£
¡¡²Á³Ê¤Ï20Ëü¥é¥ó¥É¡ÊÌó150Ëü±ß¡Ë¤«¤éÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¿··¿¥ô¥£¥Ã¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤Ï¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡Á°½Ò¤ÎÄÌ¤ê¡¢¿··¿¥ô¥£¥Ã¥Ä¤Ï2023Ç¯¤ÎÂè2»ÍÈ¾´ü¤Ë¤âÅÐ¾ì¤¹¤ëÍ½Äê¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤ë¤Î¤«¡¢º£¸å¤ÎÂ³Êó¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£