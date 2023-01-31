Ž¢»Ò°é¤Æ¤Ë¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ê¤¹¤®¤ëŽ£¤Ë¹ÔÀ¯¤¬±þ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¡ÄÌÀÀÐ»ÔÄ¹¤¬Ž¢¿Í¸ýÁý²ÃÎ¨ÆüËÜ°ìŽ£¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤³¤È
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ÀôË¼Êæ¡Ø¼Ò²ñ¤ÎÊÑ¤¨Êý¡Ù¡Ê¥é¥¤¥Ä¼Ò¡Ë¤ÎÂè1¾Ï¡ã¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¤Þ¤Á¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¹¥½Û´Ä¡ä¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö»Ò¤É¤â¤ò±þ±ç¤·¤Ê¤¤¼Ò²ñ¤ËÌ¤Íè¤Ï¤Ê¤¤¡×
ÆüËÜ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë»Ò¤É¤â¤¬¸º¤ê»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï1982Ç¯¡£»ä¤¬Âç³ØÀ¸¤Î¤³¤í¤Ç¤¹¡£¶µ°é³ØÉô¤Ç¶µ°éÅ¯³Ø¤ò³Ø¤Ó¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤ò±þ±ç¤·¤Ê¤¤¼Ò²ñ¤ËÌ¤Íè¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÀÊ¸¤Ë½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éº£¤â¤³¤Î¼Ò²ñ¤Ï¡¢Åö»þ¤«¤é¤Û¤È¤ó¤ÉÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£40Ç¯°Ê¾å¡¢»Ò¤É¤â¤Ï¤º¤Ã¤È¸º¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¯»Ò²½¤Ï²ÃÂ®¤·¡¢Ä¹¤é¤¯·ÐºÑ¤âÄäÂÚ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¼Ò²ñ¤¬»Ò¤É¤â¤ËÎä¤¿¤¹¤®¤ë¤«¤é¤À¤È»×¤¨¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
2011Ç¯¤«¤é¡¢¤Ä¤¤¤ËÁí¿Í¸ý¤âËÜ³ÊÅª¤Ë¸º¤ê»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÇ¯¤Î½Õ¤Ë¡¢»ä¤Ï¤è¤¦¤ä¤¯ÌÀÀÐ»ÔÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£¤Þ¤º¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¡×¤Ç¤¹¡£
¢£ÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£¤Ï¤à¤·¤í¾¯»Ò²½¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë
¤É¤³¤â¤ä¤é¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢¤»¤á¤ÆÌÀÀÐ»Ô¤ò»Ò¤É¤â¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤Þ¤Á¤Ë¤·¤è¤¦¡£
¡Ö¤³¤É¤â¤ò³Ë¤È¤·¤¿¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¡×¤ò·Ç¤²¡¢Éý¹¤¯»Ò¤É¤â¡¦»Ò°é¤Æ»Üºö¤òÅ¸³«¡£»Ò°é¤Æ¤Î·ÐºÑÅª¤ÊÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¡Ö5¤Ä¤ÎÌµÎÁ²½¡×¡ÊÃí¡Ë¤â¤½¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡ÊÃí¡Ë18ºÐ¤Þ¤Ç¤Î°åÎÅÈñ¡¢Âè2»Ò°Ê¹ß¤ÎÊÝ°éÎÁ¡¢Ãæ³Ø¹»¤Îµë¿©Èñ¡¢¸ø¶¦»ÜÀß¤ÎÍ·¤Ó¾ì¡¢¤ª¤à¤ÄÄê´üÊØ¡Ê0ºÍ»ù¸«¼é¤êË¬Ìä¡Ë
¤¿¤È¤¨¤Ð°åÎÅÈñ¤Ï¡¢18ºÍ¤Þ¤Ç´°Á´ÌµÎÁ¡£»Ô³°¤ÎÉÂ±¡¤âÌµÎÁ¡¢ÌôÂå¤âÌµÎÁ¤Ç¤¹¡£»ÙÊ§¤¤¤Ï¤¤¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤ª¶â¤Ï¤¹¤Ç¤Ë»ÔÌ±¤«¤éÀè¤ËÀÇ¶â¤äÊÝ¸±ÎÁ¤Ç¡ÖÍÂ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤ÎÇ§¼±¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤ò»º¤ß¤¿¤¤¤Î¤Ë¤¢¤¤é¤á¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡£Ì¤Íè¤òÊÄ¤¶¤¹¼Ò²ñ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£¤Ï¾¯»Ò²½ÂÐºö¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í¾¯»Ò²½¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤«»×¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
»ÔÌ±¤ÎÀ¼¡¢ÀÚ¼Â¤Ê¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¤Î¤¬À¯¼£¤ÎÌò³ä¤Ç¤¹¡£
ÌÀÀÐ»Ô¤Ç¤Ï¡¢»Ò°é¤Æ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÆÈ¼«¤ËÌµÎÁ²½¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ÔÌ±¤Ë¡Ö´ó¤êÅº¤¦¡×»Üºö¤â½ç¼¡³ÈÂç¡£¹ñ¤¬Æ°¤¯¤Î¤òÂÔ¤Ä¤³¤È¤Ê¤¯¡¢»Ò¤É¤â¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡Ö¤¢¤ì¤â¡¢¤³¤ì¤â¡¢Á´Éô¤ä¤ë¡×¡£¤Þ¤Á¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ç»Ò¤É¤â»Üºö¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Á´¹ñ62¤ÎÃæ³Ë»Ô¤ÎÃæ¤Ç¿Í¸ýÁý²ÃÎ¨1°Ì¤òÃ£À®
ÌÀÀÐ»Ô¤ÎËÜµ¤¤¬¸ý¥³¥ß¤Ê¤É¤ÇÅÁ¤ï¤ê¡¢¼þÊÕ¤«¤éÂ³¡¹¤È»Ò°é¤ÆÁØ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¿Í¸ý¤Ï²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¡¢10Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁý²Ã¡£2020Ç¯¤Î¹ñÀªÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÎÃæ³Ë»Ô¡Ê¿Í¸ý20Ëü¿Í°Ê¾å¤Î»ØÄê¤ò¼õ¤±¤¿¼«¼£ÂÎ¡Ë62»Ô¤ÎÃæ¤Ç¡¢¿Í¸ýÁý²ÃÎ¨¤¬1°Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸í²ò¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï¤½¤â¤½¤â¿Í¸ýÁýÏÀ¼Ô¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¿Í¸ý¤ò¼è¤ê¹ç¤¦¤è¤¦¤ÊÈ¯ÁÛ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤¤¤«¤Ë»ÔÌ±°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬Êë¤é¤·¤ä¤¹¤¤¤Þ¤Á¤ò¤Ä¤¯¤ë¤«¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤«¤é¡¢Îä¤¿¤¤¼Ò²ñ¤òÊÑ¤¨¡¢¤ä¤µ¤·¤¤¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤òÄÉ¤¤µá¤á¤Æ¤¤¿Î©¾ì¤Ç¤¹¡£ÌÀÀÐ¤Î¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤È¤ÎÇ§¼±¤Ç¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨ÆüËÜÁ´ÂÎ¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢¿Í¸ý¸º¾¯¤ÏÈò¤±¤¬¤¿¤¤Î®¤ì¡¢¾¯»Ò²½¤â»õ»ß¤á¤¬¤¤«¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢¹ñ¤â¤Û¤È¤ó¤É¤Î¤Þ¤Á¤â¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë»Ò¤É¤â¤òÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£ÉÔ½½Ê¬¤Ê´Ä¶¤òÊÑ¤¨¤ë¤Î¤ÏÀ¯¼£¤ÎÌò³ä¡£°ì¹ï¤âÁá¤¯À°È÷¤¹¤Ù¤¤È¡¢¹ñ²ñ¤Ê¤É¤Ç¤â¶¯¤¯ÁÊ¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÀÀÐ»Ô¤Ï¡¢¤Þ¤º»Ò¤É¤â¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
»Ò°é¤ÆÁØ¤¬Áý¤¨¤ë¤È¡¢¤Þ¤Á¤Ï³èµ¤¤ò¼è¤êÌá¤·¤Þ¤¹¡£¾¦Å¹³¹¤ÎÇä¾å¤Ï¿¤Ó¤ë¡£¿·µ¬½ÐÅ¹¤âÁý¤¨¤ë¡£½»Âð·úÀß¤âÂ³¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è·ÐºÑ¤â¾å¸þ¤¡¢»Ô¤ÎÀÇ¼ý¤âÁý¤¨¤ë¡£Áý¤¨¤¿ºâ¸»¤Ï»Ò¤É¤â¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾ã³²¼Ô¤ä¹âÎð¼Ô¡¢¤Þ¤Á¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ø¤Î¿·¤¿¤Ê»Üºö¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤«¤é¹¥½Û´Ä¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢²ó¤ê»Ï¤á¤ë¡£¤½¤Î¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¤Î¤¬ÌÀÀÐ¤Î¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ç¤¹¡£
¢£ÊÄÅ¹¤·¤¿±ØÁ°¤Î¥À¥¤¥¨¡¼¤¬ÊüÃÖ¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Î¤Þ¤Á¤À¤Ã¤¿
ÌÀÀÐ»Ô¤ÏÂçÅÔ»Ô¡¦¿À¸Í¤Î¤È¤Ê¤ê¤Ë¤¢¤ë¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤Þ¤Á¤Ç¤¹¡£ÆîÂ¦¤Ë¤Ï³¤¤¬¹¤¬¤ê¡¢¹Á¤Ç¤ÏÆüËÜ°ì¤Î¥¿¥³¤¬ÍÈ¤¬¤ë¡£ÌÀÀÐ³¤¶®¤ÎÂÐ´ß¤ÏÃ¸Ï©Åç¤Ç¤¹¡£
¡Ö¿À¸Í¤âÂçºå¤â¶á¤¤¤·¡¢²È¤â°Â¤¤¤«¤é¡¢¿Í¸ýÁý¤¨¤ë¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¸À¤¦Êý¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤·¤«¤Ë½»¤à¤Ë¤Ï¹¥Î©ÃÏ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¿Í¤¬Æ°¤¯¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
»ä¤¬»ÔÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ëÁ°¡¢Ãæ¿´»Ô³¹ÃÏ¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¶õÆ¶²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌÀÀÐ±ØÁ°¤Î°ìÅùÃÏ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥À¥¤¥¨¡¼¤¬2005Ç¯¤ËÊÄÅ¹¤·¤¿¸å¡¢ÊüÃÖ¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¡£¤µ¤Ó¤ì¤¿ÃÏÊý¤Î¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼ÄÌ¤ê¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£ºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤«¤é»Ô¤ÎºâÀ¯¤Ï°²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ô¤Î´ð¶â¡ÊÃù¶â¡Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë2000Ç¯¤«¤éËèÇ¯ÀÖ»úÂ³¤¡¢¿Í¸ý¤â¸º¾¯·¹¸þ¤Ç¡¢ÌÀÀÐ¤Î¤Þ¤Á¤Ï¿êÂà¤·¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
»þÂå¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¹ÔÀ¯¤À¤±¤¬Ì¡Á³¤È½¾Íè¤Î¤Þ¤Þ¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤¹¤Ù¤Æ¤¬±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë»þÂå¤Ï½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤Á¤ÎÌ¤Íè¡¢Êý¿Ë¤ò·èÄê¤¹¤ë¤Î¤Ï»ÔÄ¹¤Î¸¢¸Â¡¢²Ì¤¿¤¹¤Ù¤Âç»ö¤ÊÌò³ä¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤Á¤ÎÆÃÀ¡¢¥×¥é¥¹¤È¤Ê¤ëÎÉ¤µ¤ò¤É¤¦³è¤«¤·¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤È¤Ê¤ë¼å¤ß¤ò¤É¤¦¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤«¡£»ä¤ÎÊý¿Ë¤ÏºÇ½é¤«¤éÌÀ³Î¤Ç¤·¤¿¡£
¢£³Ø¤Ö¡¢Æ¯¤¯¡¢Í·¤Ö¤Ï¤¢¤¤é¤á¤¿
³¤±è¤¤¤Î¶¹¤¤»Ô°è¤Ë30Ëü¿Í¤¬Êë¤é¤¹¤Þ¤Á¤Ç¤¹¡£»÷¤¿¿Í¸ýµ¬ÌÏ¤Ç¤â¡¢»Ô¤Î¹¤µ¤¬16ÇÜ¶¯¤ÎÀÄ¿¹»Ô¤ä18ÇÜ¶¯¤Î½©ÅÄ»Ô¤È¤Ï¡¢Î©ÃÏ¤âµ¤¸õ¤â¡¢¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤Ø¤Î¹Í¤¨¤ä¥³¥¹¥È¤â°ã¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤°Àè¤Î¿À¸Í¡¢Âçºå¡¢µþÅÔ¤ÏÂç¤¤ÊÅÔ»Ô·÷¡£³Ø¹»¤â¡¢¤ªÅ¹¤â¡¢´ë¶È¤â°î¤ì¤«¤¨¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç³Ø¤òÍ¶Ã×¤·¤è¤¦¤Ë¤â¡¢¤¹¤Ç¤ËÍÌ¾¹»¡¢ÅÁÅý¹»¤¬¶áÎÙ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´ë¶È¤ò¸Æ¤Ù¤ë¾ò·ï¤Î¤¤¤¤Î©ÃÏ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Í·¤Ö¤Î¤â¡¢¿À¸Í¤ÇÌë·Ê¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥Ç¡¼¥È¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤¤¤Þ¤µ¤é¶¥Áè¤ò»Ï¤á¤ë¤Î¤Ï¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Âç³Ø¤òÍ¶Ã×¤·¤¿¤¤¡¢´ë¶È¤òÍ¶Ã×¤·¤¿¤¤¡¢¼ã¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ë¤Þ¤Á¤Ë¤·¤¿¤¤¡£
Â¿¤¯¤ÎÀ¯¼£²È¤ÏÃÏ°è¤ÎÆÃÀ¤â¹ÍÎ¸¤»¤º¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¡Ö¤¢¤ì¤â¤³¤ì¤â¤¹¤ë¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
º£¤Î»þÂå¤Î¡¢ÌÀÀÐ¤È¤¤¤¦Î©ÃÏ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤ä¤ë¤Ù¤À¯ºö¤¬¤¢¤ë¡£¶Ë¤á¤ÆÎäÀÅ¤ËÀïÎ¬¤òÉÁ¤¤¤¿·ë²Ì¡¢¤Þ¤º¡Ö»Ò¤É¤â¡×¤«¤é»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤Á¤ÎÍ¥ÀèÅÙ¤«¤é¤¹¤ë¤È¡Ö³Ø¤Ö¡×¡ÖÆ¯¤¯¡×¡ÖÍ·¤Ö¡×¤Ï¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¤¢¤¤é¤á¤ëÊý¿Ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÀÀÐ»Ô¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤«¤é¡¢18ºÍ¤Ç¼ã¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤â¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Ï»ÅÊý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£22ºÍ¤´¤í¤Ë½¢¿¦¤Ç¤µ¤é¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤ì¤â°ìÄêÄøÅÙ¤Ï»ÅÊý¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÅöÁ³¡¢·ëº§¤ÏÆ¯¤¤Ë½Ð¤¿Àè¤Ç¤·¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤½¤Î¤Þ¤Á¤Ç1¿ÍÌÜ¤Î»Ò°é¤Æ¤ò»Ï¤á¤ëÊý¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö2¿ÍÌÜ¤¬Íß¤·¤¤¡×¼ã¤¤¥«¥Ã¥×¥ë¤ÎÁªÂò»è¤È¤Ê¤ê¤¦¤ë¤Þ¤Á¤Ë
ÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤Ç¤¹¡£
¡Ö2¿ÍÌÜ¤¬Íß¤·¤¤¡×¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÉÔ°Â¤âÌ´¤â¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤ª¶â¤ÏÂç¾æÉ×¤«¡×¡Ö»Å»ö¤È°é»ù¤òÎ¾Î©¤Ç¤¤ë¤«¡×¡Ö¤½¤í¤½¤í²È¤òÇã¤¤¤¿¤¤¡×¡Ö¤Ç¤¤ì¤Ð1¿Í¤Ë1¤Ä¡¢»Ò¤É¤âÉô²°¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¡£
¤É¤³¤Ë½»¤à¤«¡¢¤É¤³¤Ç°é¤Æ¤ë¤«¡£¤½¤ÎÁªÂò»è¤È¤·¤Æµó¤¬¤ë¤Þ¤Á¤Ë¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¿À¸Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢À¾µÜ»Ô¤ä°²²°»Ô¤È¤¤¤Ã¤¿¼þÊÕ¤Î¹âµé½»ÂðÃÏ¤è¤ê¤â°Â¤¯¡¢Æ±¤¸ÃÍÃÊ¤Ç¡¢»Ò¤É¤âÉô²°¤ò1¤ÄÁý¤ä¤»¤ë¡£³¤¤¬¶á¤¯¤Æµ¤¸õ¤â²¹ÃÈ¡¢»Ò¤É¤â¤¬¤Î¤Ó¤Î¤ÓÍ·¤Ù¤ë´Ä¶¤¬¤¹¤Ç¤Ë¤¢¤ë¡£
¤¢¤È¤Ï¡¢°Â¿´¤·¤Æ»Ò°é¤Æ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¹ñ¤òÂÔ¤Ä¤³¤È¤Ê¤¯»Ò°é¤Æ¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ëÀ¯ºö¤¬¤¢¤ì¤ÐÁª¤Ð¤ì¤ë¡£¤³¤¦¤·¤ÆÌÀÀÐ»Ô¤Ï¡ÖÊë¤é¤¹¡×¡Ö°é¤Æ¤ë¡×¤ËÆÃ²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ö¼Â¡¢30ºÍÁ°¸å¤Î»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤¬¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¤òÏ¢¤ì¤Æ¡¢Â³¡¹¤È°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¬Â¾¤Î¤Þ¤Á¤Î»ÔÄ¹¤Ê¤é¡¢ÊÌ¤ÎÊýË¡¤òÁª¤Ö¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Î©ÃÏ¤äÆÃÀ¤ÇÀïÎ¬¤¬°ã¤¦¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ç¤¹¡£
¢£¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤¿¡Ö¼ã¤¤Ãæ´ÖÁØ¡×¤Ë¤â¸÷¤òÅö¤Æ¤ë
¹ñ²ñ¤Ë¤¤¤¿¤³¤í¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¾¯»Ò²½ÂÐºö¤ò³Ø¤Öµ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²ÈÂ²¼êÅö¤ä¡Ö¹â¹»¤Þ¤Ç¤Î³ØÈñÌµÎÁ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤»Üºö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤Î¤Ï»Ò¤É¤â¤Î¿ô¤¬Â¿¤¤¤Û¤É»Ù±ç¤¬¼ê¸ü¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢¹ñ¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ë»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤ò¸ú¤«¤»¤ì¤Ð¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯»Ò¤É¤â¤ÏÁý¤¨¤ë¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑºÇ¹â¿å½à¤Î½ÐÀ¸Î¨¤Ë»ý¤ÁÄ¾¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤â¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÀÀÐ»ÔÄ¹¤Ë¤Ê¤ê¡¢5¤Ä¤ÎÌµÎÁ²½¤Ê¤É¤ò½ç¼¡Æ³Æþ¤·¡¢¡Ö¤ª¶â¤ÎÉÔ°Â¡×¤ò·Ú¸º¡£¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ó¤êÅº¤¦»Üºö¤Ç¡Ö¤â¤·¤â¤ÎÉÔ°Â¡×¤â·Ú¸º¡£»Ò°é¤ÆÁØ¤Î¡Ö2¤Ä¤ÎÉÔ°Â¡×¤ËËÜµ¤¤Ç¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö°Â¿´¤·¤Æ²æ¤¬»Ò¤ò°é¤Æ¤é¤ì¤ë¤Þ¤Á¡×¤È¤·¤ÆÌÀÀÐ»Ô¤¬Áª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¿Í¤Ï¤â¤·¤â¤Î¤È¤¤Î°Â¿´¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢¤ª¶â¤À¤±¤Ç¤ÏÆ°¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÉÏº¤ÂÐºö¤ÏÁ´¹ñ¤É¤³¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»Ù±ç¤«¤é¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤¿Ãæ´ÖÁØ¤â¶ì¤·¤¤¤Î¤¬º£¤ÎÆüËÜ¤Ç¤¹¡£Ê¬ÃÇ¤»¤ºÃæ´ÖÁØ¤Ë¤â¸÷¤òÅö¤Æ¤ë¡£¼ã¤¤Ãæ´ÖÁØ¤Ï¶¦Æ¯¤¤¬Â¿¤¯¡¢ÌÀÀÐ¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤¿¤é²È¤òÇã¤¤Ä¹¤¯½»¤Þ¤ì¤ëÊý¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÀÇ¼ýÁý¡¢¿·¤¿¤Ê»ÔÌ±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¼Â»Ü¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¿Í¤¬Áý¤¨¤ì¤Ð¾¦Çä¤âÈËÀ¹¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤â½á¤¦¤È¤¤¤¦ÀïÎ¬¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¹ÔÀ¯¤¬»Ò¤É¤â¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤¨¤ÐÎÉ¤¤½Û´Ä¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë
Æñ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£É¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢´°Á´¤Ê¡ÖÈ¯ÁÛ¤ÎÅ¾´¹¡×¤Ç¤¹¡£
ºÇ½é¤Ë¡Ö»ö¶È¼Ô¡×¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤º¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¡×¤«¤é»Ù±ç¤¹¤ë¡£¡Ö´ë¶È¡×¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡Ö»ÔÌ±¡×¤ÎÂ¦¤«¤é»Ï¤á¤ë¤«¤é¤³¤½·ÐºÑ¤¬²ó¤ê¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¹¥½Û´Ä¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö»Ò°é¤Æ¤ä¶µ°é¤Ë¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ê¤¹¤®¤ë¡×¡Ö·ÐºÑÅª¤ÊÌäÂê¤Ç»Ò¤É¤â¤ò»ý¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤Ï¡¢¹ñ¤âÁ´¹ñÄ´ºº¤ÇÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï1990Ç¯Âå¤«¤éµëÍ¿¤¬¾å¤¬¤é¤º¡¢¸ÛÍÑ¤â¤µ¤é¤ËÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¾¤ÎÀè¿Ê¹ñ¤Ç¤ÏµëÍ¿¤âÊª²Á¤â¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¹ñ¤ÏÃÍ¾å¤¬¤ê¤Î°ìÊý¤Ç²Ä½èÊ¬½êÆÀ¤¬¸º¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢À¸³è¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹¶ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ÔÌ±¤Ë¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤¡£¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¹ÔÀ¯¤¬»Ò¤É¤â¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤¦¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¤ª¶â¤â¤Þ¤Á¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬²ó¤ê»Ï¤á¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ÆüËÜ¤Ï¡Ö°ÛÍÍ¤Ë»Ò¤É¤â¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¹ñ¡×
¤É¤¦¤·¤Æ¡Ö»Ò¤É¤â¡×¤Ê¤Î¤«¡£¤è¤¯Ê¹¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¹âÎð¼Ô¤Ï¡©¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¤¤¤Ê¤¤¿Í¤ÏÊüÃÖ¡©¡×¤½¤ì¤¾¤ìÎ©¾ì¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤½¤¦¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â»Üºö¤¬¤è¤¯ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌÀÀÐ»Ô¤Ï¹âÎð¼Ô¤â¡¢¾ã³²¼Ô¤â¡¢ÈÈºáÈï³²¼Ô¤Ë¤âÁ´¹ñ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î»Üºö¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·è¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤º¡Ö»Ò¤É¤â¤«¤é»Ï¤á¤¿¡×¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¤Ê¤¼¤«¡£
»ä¤¿¤Á¤¬Êë¤é¤¹¤³¤ÎÆüËÜ¤¬¡¢°ÛÍÍ¤Ë»Ò¤É¤â¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¹ñ¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö»Ò¤É¤â¤ÎÉÏº¤¡×¤Î¸¶°ø¤Ï¡ÖÀ¯¼£¤ÎÉÏº¤¡×
ÊÛ¸î»Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¤¤³¤í¡¢»ùÆ¸µÔÂÔ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤Ë´Ø¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤ÊÍýÉÔ¿Ô¤Ê¤³¤È¤¬ÊüÃÖ¤µ¤ì¤ë¤ó¤ä¡ª¡×¤È¡¢´¶¤¸¤¿ÉÔ¾òÍý¤ÏËº¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¸å¡¢´ûÂ¸¤ÎË¡Î§¤ò»È¤¦ÊÛ¸î»Î¤«¤é¡¢Ë¡Î§¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÆâÍÆ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¹ñ²ñµÄ°÷¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ¡¢»Ò¤É¤âÃ´Åö¤Î´±Î½¤ò¸Æ¤Ü¤¦¤È¤·¤¿¤é¡¢»Ò¤É¤â¤ËÄ¾ÀÜ´ó¤êÅº¤¨¤ëÃ´Åö¤Ï¤ª¤é¤º¡¢¡Ö¿Æ¡×¤Ë¤ª¶â¤òÇÛ¤ë¤Î¤Ï¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡¢¡ÖÀèÀ¸¡×¤ËµëÎÁ¤òÊ§¤¦¤Î¤ÏÊ¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡¢Ä¹´ü¤Î¡Ö·×²è¡×¤ÏÆâ³ÕÉÜ¤È¡¢´Ø·¸¥Æ¡¼¥Þ¤Ç½Ä³ä¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤ËÅö¤Î¡Ö»Ò¤É¤â¡×¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¯¾ÊÄ£¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥È¡¼¥¿¥ë¤Ë»Ò¤É¤â¤ÎÎ©¾ì¤ËÎ©¤ÄÃ´Åö¤ÏÃ¯¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Ø³Á³¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤è¤¦¤ä¤¯2023Ç¯¤Ë¡Ö¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£¡×¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª¶â¤ÎÇÛÊ¬¤Ï¤â¤Ã¤È¾ÝÄ§Åª¤Ç¤¹¡£
»ä¤¬Âç³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿40Ç¯Á°¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Î»Ò¤É¤â¤Ë´Ø¤¹¤ëÍ½»»¤Ï¡¢Â¾¤ÎÀè¿Ê¹ñ¤ÎÈ¾Ê¬ÄøÅÙ¤Ç¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢Æ»Ï©¤ä¥À¥à¤ò¤Ä¤¯¤ë¸ø¶¦»ö¶È´Ø·¸Èñ¤Ï¡¢Ê¿¶Ñ¤ÎÇÜ¶á¤¯¡£¤ª¶â¤ÎÇÛÊ¬¤¬¿¿µÕ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¶áÇ¯¾¯¤·¤Ï¤Þ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤¤¤«¤ï¤é¤º»Ò¤É¤â¤ËÎä¤¿¤¤¼Ò²ñ¤ÏÂç¤¤¯¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡Ö»Ò¤É¤â¤ÎÉÏº¤¡×¤¬¤è¤¯¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤Ë¸À¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¸¶°ø¤Ï¡ÖÀ¯¼£¤ÎÉÏº¤¡×¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¹ñ¤¬¤ä¤é¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢¼«Ê¢¤Ç¤âÌÀÀÐ¤¬¤ä¤ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¹ñÌ±¤ÎÀ¸³è¤Ë°ìÈÖ¶á¤¤¹ÔÀ¯¤Ï»Ô¶èÄ®Â¼¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£¡Ö´ðÁÃ¼«¼£ÂÎ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¿È¶á¤Ê¹ÔÀ¯¤¬¡¢º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ç¤¹¡£
¢£¡Öºâ¸»¤¬¤Ê¤¤¡×¤Ï¸À¤¤Ìõ
¡Ö5¤Ä¤ÎÌµÎÁ²½¡×¤Ï¡¢ÌÀÀÐ¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤É¤³¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤³¤È¡£·è¤·¤ÆÆñ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¹¤Ç¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»ÔÌ±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÌµÎÁ¤Ë¤¹¤ë¤À¤±¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¡¢È¯ÁÛ¤ÎÅ¾´¹¤Ç´ÊÃ±¤Ë¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀ©ÅÙ¾åÆñ¤·¤¤¡×¡Öºâ¸»¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ö¿Í¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸À¤¤Ìõ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤É¤ì¤â´ª°ã¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Û¤ÉÆñ¤·¤¯¤â¡¢¸·¤·¤¯¤â¡¢Â¤ê¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¿·¤¿¤ÊÀ©ÅÙÀß·×¤â¡¢ÁÈ¿¥ÊÔÀ®¤â¤¤¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤¿¤ÀÍ½»»¤ÎÇÛÊ¬¤òÊÑ¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£Í¥ÀèÅÙ¤ò¸«Ä¾¤·¡¢¤ª¶â¤ò¥·¥Õ¥È¤¹¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Í½»»¤ÎÇÛÊ¬¤òÊÑ¤¨¤ë¸¢¸Â¤Ï¼«¼£ÂÎ¤Î¥È¥Ã¥×¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¶áÇ¯¡¢Â¾¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ë¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÃÏÊý¼«¼£Ë¡¤Ë¤Ï¼óÄ¹¤Î¡Ö¸¢¸Â¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÉáÄÌÃÏÊý¸ø¶¦ÃÄÂÎ¤ÎÄ¹¤Ï¡¢Åö³ºÉáÄÌÃÏÊý¸ø¶¦ÃÄÂÎ¤Î»öÌ³¤ò´ÉÍý¤·µÚ¤Ó¤³¤ì¤ò¼¹¹Ô¤¹¤ë¡×¡ÖÍ½»»¤òÄ´À½¤·¡¢µÚ¤Ó¤³¤ì¤ò¼¹¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¡×¤ÈÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÃÎ»ö¤Ë¤â¹ñ¤ÎÁíÍýÂç¿Ã¤Ë¤â¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¸¢¸Â¤¬¤¢¤ë¡£¤Ä¤Þ¤êÌµÎÁ²½¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢À¯¼£¤Î¥È¥Ã¥×¤¬¤ä¤ëµ¤¤«¤É¤¦¤«¡¢¤¿¤À¤½¤ì¤À¤±¤ÎÌäÂê¤Ç¤¹¡£´ûÂ¸¤ÎÀ©ÅÙ¤ò¿·¤¿¤Ê»ÔÌ±ÉéÃ´¤Ê¤·¤Ç±¿ÍÑ¤¹¤ë¤À¤±¡¢¤«¤Ê¤ê¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤»Üºö¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
----------
Àô Ë¼Êæ¡Ê¤¤¤º¤ß¡¦¤Õ¤µ¤Û¡Ë
ÌÀÀÐ»ÔÄ¹
1963Ç¯ÌÀÀÐ»ÔÆó¸«Ä®À¸¤Þ¤ì¡£1987Ç¯¡¢ÅìµþÂç³Ø¶µ°é³ØÉôÂ´¶È¡£NHK¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¢½°µÄ±¡µÄ°÷¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ2011Ç¯¤è¤êÌÀÀÐ»ÔÄ¹¡£¡Ö5¤Ä¤ÎÌµÎÁ²½¡×¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë»Ò¤É¤â»Üºö¤Î¤Û¤«¡¢¹âÎð¡¢¾ã³²¼ÔÊ¡»ã¤Ê¤É¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¼è¤êÁÈ¤ß¡¢»Ô¤Î¿Í¸ý¡¢½ÐÀ¸¿ô¡¢ÀÇ¼ý¡¢´ð¶â¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤Ê¤É¤Î¹¥½Û´Ä¤ò¼Â¸½¡£¿Í¸ý¤Ï10Ç¯Ï¢Â³Áý¤òÃ£À®¡£½ÀÆ»3ÃÊ¡¢¼êÏÃ¸¡Äê2µé¡¢ÌÀÀÐ¥¿¥³¸¡Äê½éÂåÃ£¿Í¡£
----------
¡ÊÌÀÀÐ»ÔÄ¹ Àô Ë¼Êæ¡Ë