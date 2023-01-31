·à¾ìÈÇ¡ØÈþ¾¯½÷Àï»Î¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥óCosmos¡ÙËÜ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡õÍ½¹ð²ò¶Ø¡¡¼çÂê²Î¤ÏDaoko
¡¡¡ÖÈþ¾¯½÷Àï»Î¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¡×¥·¥ê¡¼¥ººÇ½ª¾Ï¤È¤Ê¤ë·à¾ìÈÇ¡ØÈþ¾¯½÷Àï»Î¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥óCosmos¡Ù¤è¤ê¡¢ËÜ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈÍ½¹ð±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¡£Ê»¤»¤Æ¼çÂê²Î¤¬¡¢Daoko¤Ë¤è¤ë½ñ¤²¼¤í¤·³Ú¶Ê¡Ö·î¤Î²Ö¡×¤Ë·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥»¡¼¥é¡¼¥®¥ã¥é¥¯¥·¥¢¤È¤Î±¿Ì¿¤ÎÀï¤¤¤¬»Ï¤Þ¤ë¡¡·à¾ìÈÇ¡ØÈþ¾¯½÷Àï»Î¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥óCosmos¡ÙÍ½¹ð
¡¡ËÜºî¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥ººÇ½ª¾Ï¤È¤Ê¤ë¡È¥·¥ã¥É¥¦¡¦¥®¥ã¥é¥¯¥Æ¥£¥«ÊÔ¡É¡£¿·¤¿¤Ê¤ëÅ¨¥·¥ã¥É¥¦¡¦¥®¥ã¥é¥¯¥Æ¥£¥«¤Î½Ð¸½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼¡¡¹¤ÈÃç´Ö¤¬ÁÀ¤ï¤ì¡¢¥»¡¼¥é¡¼Àï»Î¤¿¤Á¤ÏºÆ¤ÓÀï¤¤¤Ë¿È¤òÅê¤¸¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡·îÌî¤¦¤µ¤®¤¿¤Á¤ÎÁ°¤ËÆÍÇ¡¸½¤ì¤¿¿·¤¿¤Ê¥»¡¼¥é¡¼Àï»Î¡¦¥»¡¼¥é¡¼¥¹¥¿¡¼¥é¥¤¥Ä¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢¾ï¤Ë¥¯¡¼¥ë¤Ê¥¹¥¿¡¼¥é¥¤¥Ä¤Î¥ê¡¼¥À¡¼ÅªÂ¸ºß¡¢¥»¡¼¥é¡¼¥¹¥¿¡¼¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡¿À±Ìî¸÷¡Ê°æ¾åËãÎ¤Æà¡Ë¡¢ÎäÀÅÄÀÃå¤ÇÃÎÅª¤Ê¡¢¥»¡¼¥é¡¼¥¹¥¿¡¼¥é¥¤¥Ä¤Î¤Þ¤È¤áÌò¡¢¥»¡¼¥é¡¼¥¹¥¿¡¼¥á¥¤¥«¡¼¡¿Âçµ¤¸÷¡ÊÁá¸«º»¿¥¡Ë¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤Î¤¢¤¶¤È¤«¤ï¤¤¤¤°ìÌÌ¤È¡¢ÉáÃÊ¤Î¥·¥Ë¥«¥ë¤µ¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥»¡¼¥é¡¼¥¹¥¿¡¼¥Ò¡¼¥é¡¼¡¿ÌëÅ·¸÷¡Êº´ÁÒ°½²»¡Ë¡£Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¡¢¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥¹¥ê¡¼¥é¥¤¥Ä¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤¦¤µ¤®¤¿¤Á¤ËµÞÀÜ¶á¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ë¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¤¿¤Á¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¤Î¤Ï¡¢¶ä²ÏÀ¬Éþ¤òÌÜÏÀ¤à¥·¥ã¥É¥¦¡¦¥®¥ã¥é¥¯¥Æ¥£¥«¤ÎÄºÅÀ¤Ë·¯Î×¤¹¤ë¥»¡¼¥é¡¼Àï»Î¡¦¥»¡¼¥é¡¼¥®¥ã¥é¥¯¥·¥¢¡ÊÎÓ¸¶¤á¤°¤ß¡Ë¡£¥»¡¼¥é¡¼Àï»Î¤¿¤Á¤¬»ý¤ÄÆÃÊÌ¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤òÈë¤á¤¿¥»¡¼¥é¡¼¡¦¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¤òÃ¥¤¦¤¿¤á¡¢¶ä²ÏÃæ¤ÎÀ±¡¹¤ò½±¤¤¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤Ï¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¤Î»ý¤Ä¥·¥ë¥Ð¡¼¡¦¥à¡¼¥ó¡¦¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¤ËÌÜ¤òÉÕ¤±¤ë¡£
¡¡ÆÍÁ³¶õ¤«¤éÉñ¤¤¹ß¤ê¤Æ¤¤Æ¡¢¤¦¤µ¤®¤¿¤Á¤È¤È¤â¤ËÊë¤é¤¹½÷¤Î»Ò¡¦¤Á¤Ó¤Á¤Ó¤ò»°ÀÐ¶×Çµ¡¢¤Á¤Ó¤Á¤Ó¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤¿Ææ¤Î¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¦²Ðµå¹Ä½÷¤ò¿å¼ùÆà¡¹¤¬±é¤¸¤ë¤Ê¤É¡¢¹ë²ÚÀ¼Í¥¥¥ã¥¹¥È¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ëËÜºî¤è¤ê¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓËÜ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈÍ½¹ð±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¡£
¡¡¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢°¦¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤ò¼º¤¦¤È¤¤¤¦²á¹ó¤Ê±¿Ì¿¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë°¦¤¹¤ë¿Í¤äÃç´Ö¤¿¤Á¤Î¤¿¤áÆÍ¤¿Ê¤à¥¨¥¿¡¼¥Ê¥ë¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¤ÎÈþ¤·¤¯ô¥¡¹¤·¤¤»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¤â¤Î¡£Èà½÷¤ÎÇØ¸å¤Ë¤Ï¡¢¥»¡¼¥é¡¼Àï»Î¤ÎÎÏ¤Î¸»¤Ç¤¢¤ë¥»¡¼¥é¡¼¡¦¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¤ò¼ê¤Ë¼ý¤á¡¢ÉÔÅ¨¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¥»¡¼¥é¡¼¥®¥ã¥é¥¯¥·¥¢¤Î»Ñ¤âÉÁ¤«¤ì¡¢¤Õ¤¿¤ê¤ÎÁÔÀä¤ÊÀï¤¤¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Êª¸ì¤Î¥«¥®¤ò°®¤ë²Ðµå¹Ä½÷¤È¥»¡¼¥é¡¼¥¹¥¿¡¼¥é¥¤¥Ä¤â½¸·ë¤·¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊª¸ì¤òËÂ¤°¤Î¤«´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Í½¹ð±ÇÁü¤Ï¡¢¥»¡¼¥é¡¼¥®¥ã¥é¥¯¥·¥¢¤Î¶²ÉÝ¤¬Ç÷¤ê¤¯¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢¥¨¥¿¡¼¥Ê¥ë¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¤¬²á¹ó¤Ê±¿Ì¿¤Ø¤ÈÎ©¤Á¸þ¤«¤¦»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¤â¤Î¡£¶ä²ÏÀ¬Éþ¤òÌÜÏÀ¤ß¡¢¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¤Î»ý¤Ä¶ä²Ï°ì¤ÎÎÏ¡ã¥·¥ë¥Ð¡¼¡¦¥à¡¼¥ó¡¦¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡ä¤ò¤âÃ¥¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¥®¥ã¥é¥¯¥·¥¢¤Ï¡¢Ãç´Ö¤ò°ì¿Í¤º¤ÄÃ¥¤¤¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤¯¡£ÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡ÈÌ¤Íè¡É¤Î¤¿¤á¡¢¡ÈÃç´Ö¡É¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÁ°¤Ø¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¡£²Ì¤¿¤·¤ÆÀï¤¤¤ÎÀè¤Ë¡¢¤É¤ó¤Ê±¿Ì¿¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡¡Ê»¤»¤ÆËÜºî¤Î¼çÂê²Î¤¬¡¢Daoko¤Ë¤è¤ë½ñ¤²¼¤í¤·³Ú¶Ê¡Ö·î¤Î²Ö¡×¤Ë·èÄê¡£Æ±¶Ê¤ÏÍ½¹ð±ÇÁü¤Î½ªÈ×¤Ç¤âÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆÄÅ¸¼»Õ¤È¤Î¡ÖÂÇ¾å²Ö²Ð¡×¤äMIYAVI¤È¤Î¡ÖÀéµÒËüÍè¡×¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¼ÂÎÏÇÉ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¶¦ºî¤âÂ¿¤¯¡¢¹ñÆâ³°¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëDaoko¤Ï¡¢Âç¤Î¡ÖÈþ¾¯½÷Àï»Î¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¡×¥Õ¥¡¥ó¡£º£²ó¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿Åö»þ¤Ï¡Ö´ò¤·¤¯¤Æ¼è¤êÍð¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¼çÂê²Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö²µ½÷¤ÎÑ³¤µ¤ÈÈþ¤·¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Ä¤Ä¤â¡¢¶¯¤¯µ¤¹â¤¤¥»¡¼¥é¡¼Àï»Î¤¿¤Á¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·à¾ìÈÇ¡ØÈþ¾¯½÷Àï»Î¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥óCosmos¡Ù¤Ï¡¢Á°ÊÔ¤¬6·î9Æü¡¢¸åÊÔ¤¬6·î30Æü¸ø³«¡£
Daoko¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢£Daoko¡Ê¼çÂê²ÎÃ´Åö¡Ë
¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¤ò½é¤á¤Æ¸«¤¿»þ¤Ë¡¢µ¤¹â¤¯Èþ¤·¤¤¥»¡¼¥é¡¼Àï»Î¤¿¤Á¤ËÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤òº£¤Ç¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤ËÊÑ¿È¥·¡¼¥ó¤Î¤È¤¤á¤¤ÏÁ¯Îõ¤Ç¡¢º£¸«¤Æ¤â¥É¥¥É¥¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¿´¼æ¤«¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢Ê¹¤¤¤¿¤È¤¤Ï´ò¤·¤¯¤Æ¼è¤êÍð¤·¤Þ¤·¤¿¡£³Ú¶ÊÀ©ºî¤Ç¤Ï¡¢²¿ÅÙ¤â¸¶ºî¤ä¥¢¥Ë¥á¤ò´ÑÊÖ¤·¡¢¤è¤êÀ¤³¦´Ñ¤ò¿¼¤¯¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡£²µ½÷¤ÎÑ³¤µ¤ÈÈþ¤·¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Ä¤Ä¤â¡¢¶¯¤¯µ¤¹â¤¤¥»¡¼¥é¡¼Àï»Î¤¿¤Á¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£±Ç²è¸ø³«¤¬°ì¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¿´¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª°ì½ï¤Ë¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤Ê¤¬¤éÂÔ¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡ª·à¾ì¤Ç³§ÍÍ¤Ë¡Ö·î¤Î²Ö¡×¤òÄ°¤¤¤ÆÄº¤±¤ë¤³¤È¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£