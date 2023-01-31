¥À¥¤¥½¡¼¤Ç¡Ö¤Õ¤·¤®¤Ê·Á¤Î¥³¡¼¥à¡×¤òÈ¯¸«¡¢¤Õ¤ó¤ï¤êÊ¬¤±ÌÜ¤¬ºî¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿
¡¡Ê¬¤±ÌÜ¤¬¤Ñ¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿´¤Ê¤·¤«¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤â¾¯¤Ê¤¯¸«¤¨¤ë¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¤Ú¤¿¤ó¤³¥Ø¥¢¤Ë¡¢¡È¼«Á³¤ÊÎ©ÂÎ´¶¡É¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡Ö¤Õ¤ó¤ï¤êÊ¬¤±ÌÜ¥³¡¼¥à¡×¤ò¥À¥¤¥½¡¼¤Ç¹ØÆþ¡ª
¡¡²¿¤Ç¤â¡¢´ÊÃ±3STEP¤Ç¡¢¥È¥Ã¥×¤ÎÈ±¤¬¤Õ¤ó¤ï¤ê¤¹¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÁáÂ®¡¢»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¡È¤¯¤Î»ú¡É·¿¤Î¤Õ¤·¤®¤Ê¥³¡¼¥à
¡¡¥È¥Ã¥×¤Ë¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿Î©ÂÎ´¶¤¬¤¢¤ë¤«¡¢¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢È±·¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´é¤äÁ´ÂÎÅª¤Ê°õ¾Ý¤Þ¤Ç¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤Ú¤¿¤ó¤³È±¤ò²¿¤È¤«¤·¤¿¤¤¡ª¡Ä¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢¾å¼ê¤¯¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤È¤¤ËÌòÎ©¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê¥³¡¼¥à¤ò¡¢¥À¥¤¥½¡¼¤Ç¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Õ¤ó¤ï¤êÊ¬¤±ÌÜ¥³¡¼¥à¡×¡Ê110±ß/ÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§Éý17.6cm¡ßÄ¹¤µ4.9cm¡ß¹â¤µ5cm
¡Ö¤Õ¤ó¤ï¤êÊ¬¤±ÌÜ¥³¡¼¥à¡×¤Ï¡¢·Á¾õ¤¬¤«¤Ê¤êÆÃ¼ì¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¡¢ÊÁ¤ÎÉôÊ¬¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡»ý¤Á¼ê¤Ï¡¢4ËÜ¤Î»Ø¤Ç°®¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ëÄ¹¤µ¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ÊÁ¤ÎÀèÃ¼¡£¤³¤ÎºÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ã¤ÈÊ¬¤±ÌÜ¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¤¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¡¢¥³¡¼¥à¡£
¡È¤¯¤Î»ú¡É¤Ë¶Ê¤¬¤Ã¤¿¡¢ÆÃ¼ì¤Ê·Á¾õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤¬¡¢Ê¬¤±ÌÜ¤ò¤Ü¤«¤·¤Æ¡¢¤Õ¤ó¤ï¤êÎ©ÂÎ´¶¤Î¤¢¤ë¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë»Å¾å¤²¤ë¥«¥®¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡£
¡¡¤¦¡¼¤ó¡¢¸«¤ì¤Ð¸«¤ë¤Û¤ÉÉÔ»×µÄ¡£¤³¤ó¤Ê·Á¤Î¥³¡¼¥à¡Ä°ìÂÎ¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ»È¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¢¡»È¤¤Êý¤Ï¡¢´ÊÃ±3STEP¡ª
¡Ö¤Õ¤ó¤ï¤êÊ¬¤±ÌÜ¥³¡¼¥à¡×¤Î»È¤¤Êý¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â´ÊÃ±3STEP¡£
¡¡Ê¬¤±ÌÜ¤ò¤Ä¤±¤ë¡Á¥³¡¼¥à¤òº¹¤·¹þ¤à¡ÁµÕ¥µ¥¤¥É¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤È¤«¤¹¡¢°Ê¾å¡£
¡¡ËÜÅö¤Ë¤È¤«¤¹¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤Î¡© ÁáÂ®¡¢»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²¼½àÈ÷¤È¤·¤Æ¡¢¥Ø¥¢¥Ö¥é¥·Åù¤ÇÈ±¤ò¤È¤«¤·¡¢Íí¤Þ¤ê¤¬¤Ê¤¤¤«³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°ºÞ¤ò»È¤¦¾ì¹ç¤Ï¡Ö¤Õ¤ó¤ï¤êÊ¬¤±ÌÜ¥³¡¼¥à¡×»ÈÍÑ¸å¡¢»Å¾å¤²¤Ë»È¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¥³¥Ä¤Ï¿¿²£¤ËÆ°¤«¤¹¡ª
¡¡¤Ç¤Ï¡¢STEP1¤«¤é¡£
¡Ö¤Õ¤ó¤ï¤êÊ¬¤±ÌÜ¥³¡¼¥à¡×¤ÎºÙ¤¤ÊÁ¤ÎÉôÊ¬¤ò»È¤¤¡¢Á°È±¤Î¤Ï¤¨¤®¤ï¤ÎÃæ±û¤«¤éÆ¬ÄºÉô¤Þ¤Ç¤ò¥»¥ó¥¿¡¼Ê¬¤±¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÀèÃ¼ÉôÊ¬¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤ä´Ý¤ß¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÃÏÈ©¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤âÄË¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¥¹¡¼¥Ã¤È1ËÜ¡¢¿¿¤Ã¤¹¤°¤ËÊ¬¤±ÌÜ¤òÆþ¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡STEP2¤Ç¤Ï¡¢STEP1¤Çºî¤Ã¤¿Ê¬¤±ÌÜ¤«¤é¡¢º¸±¦¤É¤Á¤é¤«1cm°Ê¾å´Ö³Ö¤ò¤¢¤±¤¿°ÌÃÖ¤Ë¥³¡¼¥àÉôÊ¬¤òº¹¤·¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡¡¥³¡¼¥à¤ò¾¯¤·¤À¤±·¹¤±¤Æº¹¤·¹þ¤à¤Î¤¬¥³¥Ä¡£
¡¡¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¥é¥¹¥È¡£STEP3¤Ç¤¹¡£
¡¡¥³¡¼¥à¤òº¹¤·¹þ¤ó¤À¾õÂÖ¤«¤é¡¢¡ÈµÕ¥µ¥¤¥É¡É¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤È¤«¤·¤¿¤é´°À®¡£
¡¡¥³¥Ä¤Ï¡¢¥³¡¼¥à¤ò¿¿²£¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÆ°¤«¤¹¤³¤È¡£
¡¡¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ê¬¤±ÌÜ¤ò¾å¤«¤é¸«¤¿¤È¤¤Ë¡¢¥¥ì¥¤¤Ê¥¸¥°¥¶¥°¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤â¤·¡¢1ÅÙ¤ÇÊ¬¤±ÌÜ¤ò¤Ü¤«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢²¿ÅÙ¤«Æ±¤¸Êý¸þ¤Ë¤È¤«¤¹¤È¡ý¡£
¡¡¥¯¥·¤Î´Ö³Ö¤¬¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¼ê¤°¤·´¶³Ð¤Ç»È¤¨¤Æ¡¢»Å¾å¤¬¤ê¤â¼«Á³¤Ç¤¹¡£
¡¡²¿¤³¤ì¡¢´ÊÃ±¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¡© ¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢ÆÃ¼ì·Á¾õ¤Î¥³¡¼¥à¤¬¡¢È±¤òÅù´Ö³Ö¤Ç°ú¤Ã¤«¤±¤Æ¡¢¥¸¥°¥¶¥°¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤¯¤¤¤¢¤²¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÌÓÂ«¤¬°ú¤½Ð¤µ¤ì¤Æ¡¢¤¤¤¤¶ñ¹ç¤ËÎ©ÂÎ´¶¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥³¡¼¥à¤Î»ý¤Á¼ê¤ÎÀèÃ¼¤òÀ¸¤¨ºÝ¤Ë¤¢¤Æ¡¢Æ¬ÄºÉô¤Þ¤Çº¸±¦¤Ë¥¸¥°¥¶¥°Æ°¤«¤·¤ÆÊ¬¤±ÌÜ¤òºî¤ëÊýË¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢1¡Á2²ó¤È¤«¤¹¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¡Ö¤Õ¤ó¤ï¤êÊ¬¤±ÌÜ¥³¡¼¥à¡×¤Ï¡¢ÃÇÁ³»þÃ»¡õ¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤¤¤é¤º¡£
¢¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°ºÞ¤Ê¤·¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¤¬¥Õ¥ï¥Ã
¡¡Ê¬¤±ÌÜ¤¬°ìÄ¾Àþ¡¦¤Ñ¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Ê¤ì´¶¤â½Ð¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ø¥¢¥»¥Ã¥È¤¬¤¢¤Þ¤êÆÀ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤É®¼Ô¤Ç¤â¡¢´ÊÃ±¤Ë»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüÃæ¡¢¥È¥Ã¥×¤¬¥Ú¥¿¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¿¤é¡¢º£ÅÙ¤ÏµÕ¥µ¥¤¥É¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤È¤«¤¹¤È¡¢¤¤¤¤´¶¤¸¤Ë¤Õ¤ó¤ï¤ê´¶¤¬Éü³è¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤è¤ê¤Õ¤ó¤ï¤ê»Å¾å¤²¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°ºÞ¤Ç¥»¥Ã¥È¤·¤¿¤ê¡¢¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤Î²¹É÷¤ÈÎäÉ÷¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢Á´ÂÎÅª¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤ò¤Ä¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡ãÊ¸¡¿¹âÌÚº»¿¥¡ä¡Ú¹âÌÚº»¿¥¡Û
¡ÖÈþ¡×¤È¡Ö·ò¹¯¡×¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¥±¥¢¡¦¥¢¥¦¥¿¡¼¥±¥¢¤È¤·¤Æ¡¢¿©¤È±¿Æ°¤ÎÎ¾Êý¤«¤é¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¡£¿©¤Ç¤Ï¡¢È¯¹Ú¿©ÉÊ¥½¥à¥ê¥¨¤ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¡¼¥É¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥È¡¢»¨¹ò¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼¤Ê¤É¤Î»ñ³Ê¤òÍ¤·¡¢±¿Æ°¤Ç¤Ï¡¢¹üÈ×¥è¥¬¡¢»ºÁ°»º¸å¥è¥¬¡¢¶ÚËì¥ê¥ê¡¼¥¹¥è¥¬¡¢Core Power Yoga CPY®¤È¤¤¤Ã¤¿»ñ³Ê¤Î¤â¤È¼¹É®³èÆ°¤ä¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¥¯¥é¥¹¤òÃ´Åö¡£2021Ç¯¤«¤é¤Ï¡¢WEB¾®Àâ¤Î¼¹É®¤â³«»Ï¡£Instagram¡§@saori_takagi