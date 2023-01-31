¡ØÀ±¹ß¤ëÌë¤Ë¡ÙÂè3ÏÃ¡¡¡ÈÎë¡ÉµÈ¹âÍ³Î¤»Ò¡¢¡È¿¼Ìë¡É¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¤¬ÌÀ¤«¤¹²áµî¤ËÎÞ
¡¡µÈ¹âÍ³Î¤»Ò¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢ËÌÂ¼¾¢³¤¤¬¶¦±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡ØÀ±¹ß¤ëÌë¤Ë¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¿Ëè½µ²ÐÍË21»þ¡Ë¤ÎÂè3ÏÃ¤¬31Æü¤Îº£ÌëÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸«¤Ä¤á¹ç¤¦Îë¡ÊµÈ¹âÍ³Î¤»Ò¡Ë¤È°ìÀ±¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¡¡¡ØÀ±¹ß¤ëÌë¤Ë¡ÙÂè3ÏÃ¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡µÓËÜ²È¡¦ÂçÀÐÀÅ¤Î´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡¢¤Î¤É¤«¤Ê³¤³¹¤òÉñÂæ¤Ë¡¢´¶¾ð¤òËº¤ì¤Æ¸ÉÆÈ¤ËÀ¸¤¤ë35ºÐ¤Î»ºÉØ¿Í²Ê°å¡¦ÀãµÜÎë¡ÊµÈ¹â¡Ë¤È¡¢²»¤Î¤Ê¤¤À¤³¦¤Ç¼«Í³¤ËÀ¸¤¤ë10ºÐ²¼¤Î°äÉÊÀ°Íý»Î¡¦É¢°ìÀ±¡ÊËÌÂ¼¡Ë¤È¤¤¤¦¡¢Ì¿¤Î¡Ô¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡Õ¤È¡Ô½ª¤ï¤ê¡Õ¤ò¤Ä¤«¤µ¤É¤ëÂÐ¾ÈÅª¤Ê2¿Í¤¬¡¢À±¹ß¤ëÌë¤Î½Ð²ñ¤¤¤òµ¡¤Ë¡¢À¤¤ÎÃæ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸ÇÄê³µÇ°¤òÁ¯¤ä¤«¤ËÈô¤Ó±Û¤¨¤Ê¤¬¤é±¿Ì¿¤ÎÎø¤ò°é¤ó¤Ç¤¤¤¯¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¡¦¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¢£Âè3ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡¡ÖÀãµÜÎë¡¢¹¥¤¤À¡×¡£
¡¡Àã¹ß¤ëÌë¤Ë¡¢¿¿¤Ã¤¹¤°¤ÊÆ·¤Ç¡¢Æ§ÀÚ±Û¤·¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ë»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë°ìÀ±¡£ÉÔ°Õ¤Î¹ðÇò¤Ë¶Ã¤¡¢Î©¤Á¿Ô¤¯¤¹Îë¤ËÁö¤ê´ó¤ê¡¢2¿Í¤Ï¸«¤Ä¤á¹ç¤¦¡£°ìÀ±¤¬¥¥¹¤ò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢Îë¤Ï¤½¤ì¤òÀ©»ß¡£Èà½÷¤Î¶»¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ÎÅ¸³«¤ÎÂ®¤µ¡¢¤½¤·¤Æ°ìÀ±¤¬10ºÐ²¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ø¤Î¸ÍÏÇ¤¤¤¬Æþ¤êº®¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¡©¡×¤È»Ò¸¤¤Î¤è¤¦¤ËÉÔËþ¤òÁÊ¤¨¤ë°ìÀ±¤Ë¡¢Îë¤Ï¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º¥¹¥Æ¥¤¡×¤È¸À¤¤Êü¤Ä¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¶»¤Ë¤ÏÌ©¤«¤ËÎø¤ÎÍ½´¶¤âÌö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÍâÆü¡¢¤ª¤â¤à¤í¤Ë¼êÏÃ¶µ¼¼¤Ø¤Î»²²Ã¤ò¿½¤·¹þ¤àÎë¡£¤½¤³¤Ç¡¢°äÉÊÀ°Íý¤Î¥Ý¥é¥ê¥¹¤Î¼ÒÄ¹¡¦ËÌÅÍÀéÌÀ¡Ê¿åÌîÈþµª¡Ë¤ÈÁø¶ø¤·¡¢2¿Í¤Ïµï¼ò²°¤Ç°Õµ¤Åê¹ç¡£°äÉÊÀ°Íý»Î¤Î»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢°ìÀ±¤¬°äÉÊÀ°Íý¤òÌÜ»Ø¤·¤¿ÍýÍ³¤¬¡¢7Ç¯Á°¡¢Èà¤ÎÎ¾¿Æ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤ÈÃÎ¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢Îë¤Î¶ÐÌ³Àè¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥í¥Ë¥¨»ºÉØ¿Í²Ê°å±¡¤Ç¤Ï¡¢¤¿¤Þ¤Ë¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤ÇÂ©È´¤¤ËÄà¤ê¤Ë¹Ô¤³¤¦¡¢¤È±¡Ä¹¡¦ËãÏ¤Àî»°Ê¿¡Ê¸÷ÀÐ¸¦¡Ë¤¬Ê³µ¯¡£¤·¤«¤·ÅöÆü¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ËãÏ¤Àî¤È45ºÐ¤Î¿·¿Í»ºÉØ¿Í²Ê°å¡¦º´¡¹ÌÚ¿¼Ìë¡Ê¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¡Ë¤Î¤ß¡£¤·¤«¤â¡¢·ëº§µÇ°Æü¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¦¤Ã¤«¤êËº¤ì¤Æ¤¤¤¿ËãÏ¤Àî¤¬¤Þ¤µ¤«¤ÎÅÓÃæÎ¥Ã¦¡£Äà¤ì¤¿µû¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÎÁÍý¤Ê¤ó¤Æ¤Û¤Ü¤Ç¤¤Ê¤¤¤Èº¤¤ê²Ì¤Æ¤¿Îë¤Ï¡¢¿¼Ìë¤Î²È¤ÇÈà¤Î¼êÎÁÍý¤ò¿¶¤ëÉñ¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¡¡µû¤ò¤µ¤Ð¤¯¿¼Ìë¤Ë¡¢¤Õ¤È¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ°å¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ëÎë¡£¤¹¤ë¤È¿¼Ìë¤«¤é¡¢»×¤ï¤Ì¡ÈÈá¤·¤¤²áµî¡É¤òÃÎ¤é¤µ¤ì¤ë¡£¹¹¤Ë¡¢Èà¤¬¥Þ¥í¥Ë¥¨»ºÉØ¿Í²Ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿ÍýÍ³¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖÀãµÜÀèÀ¸¤ß¤¿¤¤¤Ê°å¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢10Ç¯Á°¡¢2¿Í¤Ï´û¤Ë½Ð°©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¿¿¼Â¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¾×·â¤Î»ö¼Â¤Ë¶»¤ò¤·¤á¤Ä¤±¤é¤ì¡¢»×¤ï¤ºÎÞ¤¹¤ëÎë¡£¤½¤ó¤ÊÎë¤ÎÎÞ¤Ë¡¢»×¤ï¤º¿¨¤ì¤è¤¦¤È¼ê¤ò¿¤Ð¤¹¿¼Ìë¡£¤½¤ó¤Ê2¿Í¤Î»Ñ¤ò¡¢±¿Ì¿¤Î¤¤¤¿¤º¤é¤«¡¢°ìÀ±¤¬ÌÜ·â¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¡¡¥É¥é¥Þ¡ØÀ±¹ß¤ëÌë¤Ë¡Ù¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Ë¤ÆËè½µ²ÐÍË21»þÊüÁ÷¡£