»ÔÀîÀ÷¸ÞÏº¡¢¿Æ»Ò3Âå¤ÇÌÚÂ¼ÂóºÈ¤È¶¦±é¡¡¸½¾ì¤Ç¼Â´¶¤·¤¿¤¹¤´¤µ¡õ²¿ÅÙ¤â¸«¤Æ¤¤¤ë°Õ³°¤ÊÈÖÁÈ¤È¤Ï
¡¡NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø³ùÁÒÅÂ¤Î13¿Í¡Ù¤Ç¤ÏÂº·É¤¹¤ëÉã¡¦µÁÃç¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤¤ë¸»µÁ¹â¤òÈþ¤·¤¯Ñ³¤¯±é¤¸¤¿»ÔÀîÀ÷¸ÞÏº¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤¬¼¡¤Ê¤ë±ÇÁü»Å»ö¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬Ç§¤á¤ë¡È¥Ï¥Þ¤êÌò¡É¡¢ÌÚÂ¼ÂóºÈ¼ç±é¤Î¡Ø¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡õ¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤¡Ù¤Ç±é¤¸¤¿¿¹Íö´Ý¤À¡£10Âå¤ÎÑ³¤¯µ¤ÉÊ°î¤ì¤ëÈþ¾¯Ç¯Ìò¤ò°ì¼ê¤Ë°ú¤¼õ¤±¤Ä¤Ä¤¢¤ëº£¤Î¿´¶¤È¤Ï¡©¡¡¤Þ¤¿¡¢¼ç±é¡¦ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤ËÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡×¤Ê¤Î¤Ë¡Ö¿È¶á¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ï¡¢¶¦±é¤ò·Ð¤Æ¤É¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤Ï°Õ³°¤Ê¡È¾Ð¤¤¤Î¥»¥ó¥¹¡É¤â¸«¤¨¤Æ¤¤Æ¡ÄËö¶²¤í¤·¤¤17ºÐ¤ÎÊÒÎÚ¤ËÇ÷¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»ÔÀîÀ÷¸ÞÏº¡¢17ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¿§µ¤¡¡»£¤ê²¼¤í¤·¥Õ¥©¥È¡Ê7Ëç¡Ë
¢£ÍÄ¾¯¤«¤é²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤·¸«¤Æ¤¤¤ë¡¢¡ÉÆ´¤ì¡ÉÌÚÂ¼ÂóºÈ¤Î°Õ³°¤ÊÈÖÁÈÌ¾
¡½¡½¿¹Íö´ÝÌò¤Ï¤Þ¤µ¤·¤¯¥Ï¥Þ¤êÌò¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤´¼«¿È¤Ï¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡£
À÷¸ÞÏº¡§¿¹Íö´Ý¤Ï10Âå¤Ç»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦Ìò¤Ê¤Î¤Ç¡¢10Âå¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÑ³¤µ¤ò½Ð¤»¤ëÇ¯Îð¤È¤·¤Æ¡¢10Âå¤Î¤¦¤Á¤Ë1ÅÙ¤Ï²¿¤é¤«¤Î·Á¤Ç±é¤¸¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ìò¤Ç¤·¤¿¡£¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ï¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤âÀµÄ¾¡¢¼ç±é¤¬¡ÖÌÚÂ¼ÂóºÈ¤µ¤ó¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇºÇ½é¤ÏÆ¬¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¡£ÁÄÉã¡ÊÆóÂåÌÜ ¾¾ËÜÇòóÀ¡Ë¤âÉã¡Ê½½ÂåÌÜ ¾¾ËÜ¹¬»ÍÏº¡Ë¤â¡¢ÆÃ¤Ë½ÇÊì¡Ê¾¾¤¿¤«»Ò¡Ë¤Ê¤É¤Ï²¿ÅÙ¤â¶¦±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡×¤Ê¤Î¤ËÉÔ»×µÄ¤È¤½¤Î¤ªÌ¾Á°¤Ï¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¤´±ï¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤´²ÈÂ²¤«¤é¤ÏÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤ó¤ÊÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡£
À÷¸ÞÏº¡§Éã¤«¤é¤Ï¡Ö¸½¾ì¤Î¤³¤È¤ò¹¤¯¸«¤Æ¡¢¿À·Ð¤òÄ¥¤ê½ä¤é¤»¤Ê¤¬¤é¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤ò´Ñ»¡¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾ï¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ëµ¤¤òÇÛ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¡×¤À¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¸½¾ì¤ò¤´°ì½ï¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¾ï¤ËºîÉÊÁ´ÂÎ¤òºÙ¤ä¤«¤Ë¸«¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Î½Ð±éºî¤ò´Ñ¤ë¤³¤È¤Ï¡©¡¡¹¥¤¤ÊºîÉÊ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
À÷¸ÞÏº¡§¡ØTV¡Çs¡¡HIGH¡Ù¡Ê2000Ç¯¡Á2001Ç¯¡¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤È¤¤¤¦¡¢¥É¥é¥Þ»ÅÎ©¤Æ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤º¢¤«¤é¤º¤Ã¤È·«¤êÊÖ¤·´Ñ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¡ª¡¡°Õ³°¤Ê¥Á¥ç¥¤¥¹¤Ç¤¹¡ª
À÷¸ÞÏº¡§µÜÆ£´±¶åÏº¤µ¤ó¤Ê¤É¤¬µÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤ê´Ñ¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ÆÈÆÃ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ÇÌÌÇò¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤È¤â¤ÈÉã¤¬¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥·¥å¡¼¥ë¤Ê¾Ð¤¤¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤òºî¤ëÍ×ÁÇ¤Î1¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤º¢¤«¤é¡¢µÈËÜ¿·´î·à¤È¤«¥É¥ê¥Õ¤È¤«¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢Éã¤â¤ª¾Ð¤¤¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ª¾Ð¤¤¹¥¤¤Î·ì¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¢£¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸¤½¤Î¤Þ¤ó¤Þ¡×¡¡ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤Î¤¹¤´¤µ¤ò¼Â´¶
¡½¡½¤³¤Îµ¤ÉÊ¤ÈÈþ¤·¤µ¤Ç¡Ö¤ª¾Ð¤¤¹¥¤¡×¤È¤Ï¡¢¶¯¤¤¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡£¤Á¤Ã¤Á¤ã¤Êº¢¤«¤é·«¤êÊÖ¤·¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤È¼ÂºÝ¤Ë¶¦±é¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê°õ¾Ý¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤¿¤«¡£
À÷¸ÞÏº¡§¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¬¡¢Íö´Ý¤¬ÅÂ¡Ê¿®Ä¹¡¿ÌÚÂ¼¡Ë¤Ë²¡¤·ÅÝ¤µ¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¸½¾ì¤â¥Ô¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¶õµ¤¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤³¤Ë¿®Ä¹¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡¢µ´¤Î¤è¤¦¤ÊËâ²¦¤Î¤è¤¦¤Êµ¤Ç÷¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤ÏÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤É¤¦¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡¢¥Ô¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¶õµ¤¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½»£±Æ¤Ï¤¹¤ó¤Ê¤ê¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¤«¡£
À÷¸ÞÏº¡§ÉñÂæ¤À¤È·Î¸Å´ü´Ö¤ò·Ð¤ÆËÜÈÖ½éÆü¤ò·Þ¤¨¡¢Æü¡¹¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÈ¿¾Ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤³¤Ï¥À¥á¤À¤Ã¤¿¡¢¤³¤¦¤·¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ¤½¤ÎÅÔÅÙ½¤Àµ¤·¤Æ¤¤¤¡¢¼¡¤ÎÆü¤Ë¤Á¤ã¤ó¤ÈÀ°Íý¤·¤Æ¤«¤é¡¢¤Þ¤¿ËÜÈÖ¤ËÎ×¤à·«¤êÊÖ¤·¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢±ÇÁü¤Ï¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤ÇÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿»£±Æ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±ÇÁü¤Ï±é¤¸¤¿Àè¤«¤é¡¢°ì½Ö°ì½Ö¤òÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢ÉñÂæ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¶ÛÄ¥´¶¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£º£²óÍö´Ý¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡Ö¿®Ä¹¤ÈÍö´Ý¤Î´Ö¤Ë¤ÏÁêÅö¤Ê¿®Íê´Ø·¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¾ï¤Ë°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢ÅÂ¤¬¤¹¤ë¤³¤ÈÁ´¤Æ¤Ë½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤·¡¢ÅÂ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤¤¤ë¡¢ÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç¶õµ¤¤ß¤¿¤¤¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢2¿Í¤Î´Ö¤Ç¤·¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤µ÷Î¥´¶¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¸«¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥«¥á¥é¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ°Ê³°¤âÌÚÂ¼¤µ¤ó¤È¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
À÷¸ÞÏº¡§¤¤¤¨¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ï±Ç²è¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡×¤È¤¤¤¦ÐÊ¤Þ¤¤¤Ç¥É¥·¥Ã¤È¤·¤¿Â¸ºß´¶¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¼«Ê¬¤Ï¤½¤ì¤Ë¾è¤Ã¤«¤Ã¤Æ¡¢Íö´Ý¤È¤·¤Æ¡¢µÕ¤Ë¾ï¤Ë°Õ¼±¤µ¤ì¤Ê¤¤µ÷Î¥´¶¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½µÕ¤Ë¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤È°ã¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
À÷¸ÞÏº¡§¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Á´Éô½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë¡¢Éã¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤Î¤Þ¤ó¤Þ¤Î¿Í¤Ç¤·¤ç¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë²æ¡¹¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌÚÂ¼ÂóºÈ¤µ¤ó¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÊý¤Ç¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¾ï¤Ë¡¢À¤´Ö¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌÚÂ¼ÂóºÈ¤µ¤ó¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¤Þ¤Þ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ê¤È²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ºÇ½é¤Ë¡Ö¥½¥á¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È´¶Æ°¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡£
¡½¡½¡Ö¤â¤¦1²ó¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ï¡©¡Ê¾Ð¡Ë
À÷¸ÞÏº¡§¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤½¤ì¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£Éã¤¬À÷¸ÞÏº¤òÌ¾¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤Ë¡Ö¥½¥á¡×¤ÈÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¤Ï¼«Ê¬¤¬À÷¸ÞÏº¤ò½±Ì¾¤·¤Æ¡¢ ¤Ê¤ó¤Æ¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤â¡Ø¥½¥á¡Ù¤Ê¤ó¤À¡×¤È¡£
¢£¼«¿È¤¬°ìÈÖµ±¤¯½Ö´Ö¤Ï¡©
¡½¡½Íö´Ý¤ÎÈþ¤·¤µ¡¢Ñ³¤µ¤ÏÈó¾ï¤Ë°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëºî¤ê¤Ç»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
À÷¸ÞÏº¡§¼«Ê¬¤¬°Õ¼±¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥«¥Ä¥é¤È°á¾Ø¤ò¹ç¤ï¤»¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¼«Ê¬¤ÎÈ±¤Î°ìÉô¤ò¥¹¥Ã¤È»ç¤Ã¤Ý¤¯À÷¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤¿´ÆÆÄ¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬Íö´Ý¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¸«¤ë¤È¤ï¤«¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Íö´Ý¤ÎÈ±¤Ë¤â¾¯¤·»ç¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Èþ¤·¤µ¤òµá¤á¤é¤ì¤ëÌòÊÁ¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤´¼«¿È¤¬ºÇ¤âÈþ¤·¤¤¡¢µ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê½Ö´Ö¤Ç¤¹¤«¡£
À÷¸ÞÏº¡§¼«Ê¬¤òÈþ¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢µ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª»Å»ö¤ÇÍÍ¡¹¤Ê°á¾Ø¤òÃå¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡¢¥á¥¤¥¯¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£²ÎÉñ´ì¤ÎÉñÂæ¤Ç¤â¡¢ÆÃ¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿Ìò¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤È¤¡¢ÉñÂæ·Î¸Å¤ä¥Ý¥¹¥¿¡¼ÍÑ¤Î¼Ì¿¿»£±Æ¤Ç°á¾Ø¤ä²½¾Ñ¡¢¥«¥Ä¥é¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÌò¤Î³Ê¹¥¤ò½é¤á¤Æ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤Î¤¦¤ì¤·¤µ¡¢´¶Æ°¤Ï¡¢¡Öµ±¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ºòÇ¯¤Ï¡Ö¿®¹¯¡×¤Ç¤Î²ÎÉñ´ìºÂ½é¼ç±é¤ä¡¢¡Ø³ùÁÒÅÂ¤Î13¿Í¡Ù½Ð±é¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢²Ú¡¹¤·¤¤¤´³èÌö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢2023Ç¯¤Î¡ÖÌîË¾¡×¤ò¤ªÊ¹¤«¤»²¼¤µ¤¤¡£
À÷¸ÞÏº¡§ÌîË¾¤È¤«Ì´¤È¤«¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤òºî¤é¤º¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¤³¤È¤Ë1¤Ä£±¤ÄÃúÇ«¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯1Ç¯¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡§ÅÄ¹¬ÏÂ²Î»Ò¡¡¼Ì¿¿¡§¾¾ÎÓËþÈþ¡Ë¡¡±Ç²è¡Ø¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡õ¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤¡Ù¤Ï¸ø³«Ãæ¡£