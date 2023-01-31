¼«¹©²ñ¡¢ËÅÄ²ñÄ¹¤¬ÂàÇ¤¤Ø¡¡¥È¥è¥¿¼ÒÄ¹¸òÂå¤Ç
¡ÎÅìµþ¡¡£³£±Æü¡¡¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ÆüËÜ¼«Æ°¼Ö¹©¶È²ñ¡Ê¼«¹©²ñ¡Ë¤Ï£³£°Æü¡¢ËÅÄ¾ÏÃË²ñÄ¹¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¼ÒÄ¹¡Ë¤¬ÂàÇ¤¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ËÅÄ²ñÄ¹¤Ï¥È¥è¥¿¼ÒÄ¹¤ò£´·î¤ËÂàÇ¤¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¼«¹©²ñ¤ÏÍý»ö¤Î½¢Ç¤¤ò¡Ö³Æ¼Ò¤Î¼¹¹Ô¤ò¤Ä¤«¤µ¤É¤ë¼ÒÄ¹¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡×¤Èµ¬Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ËÅÄ»á¤«¤é²ñÄ¹¿¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼°Õ¤ÎÉ½ÌÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
º£¸å¤ÎÌò°÷ÂÎÀ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Éû²ñÄ¹¡¦Íý»ö¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Î×»þ¤ÎÍý»ö¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³«ºÅ¤··èÄê¤¹¤ë¡£
¥È¥è¥¿¤Ï£²£¶Æü¡¢º´Æ£¹±¼£¼¹¹ÔÌò°÷¤¬£´·î£±ÆüÉÕ¤Ç¼ÒÄ¹¤Ë¾º³Ê¤·¡¢ËÅÄ¼ÒÄ¹¤¬ÂåÉ½¸¢¤Î¤¢¤ë²ñÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¿Í»ö¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£