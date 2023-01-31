¡ÖÉñ¤¤¤¢¤¬¤ì¡ª¡×Éñ¤È¤Î´Ø·¸¤Ï¡©ÀÖÁ¿±ÒÆó¡Èµ®»Ê¡É¤¬¾ú¤·½Ð¤¹Åù¿ÈÂç¤ÎÌ¥ÎÏ
¡¡¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ÖÉñ¤¤¤¢¤¬¤ì¡ª¡×¤¬Âè18½µ¤ËÆÍÆþ¡£µ®»Ê¡ÊÀÖÁ¿±ÒÆó¡Ë¤Î±éµ»¤ä»£±ÆÎ¢¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À©ºîÅý³ç¤òÌ³¤á¤ë·§ÌîÎ§»þ¥Á¡¼¥Õ¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤Î107ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¡ÖÉñ¤¤¤¢¤¬¤ì¡ª¡×¤Ï¡¢1990Ç¯Âå¤«¤é¸½ºß¤òÉñÂæ¤Ë¡¢´äÁÒÉñ¤¬Âç¶õ¤ËÉñ¤¤¤¢¤¬¤ë¤È¤¤¤¦Ì´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¯Êª¸ì¡£¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ÎÄ®¤Ç¤¢¤ëÅìÂçºå¤ä¹Ò¶õ³Ø¹»¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¤È¤Îå«¤ò°é¤ß¡¢¶õ¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤ò·Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÉñ¤òÊ¡¸¶ÍÚ¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âè17½µ¤Ç¤Ï¡¢¸ÅËÜ²°¡¦¥Ç¥é¥·¥Í¤ÇÃ»²Î¤òºî¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿µ®»Ê¡ÊÀÖÁ¿¡Ë¤¬¡¢Éñ¤Î½õ¤±¤â¼Ú¤ê¤Ê¤¬¤éÃ»²Î¤Î³©Àî¾Þ¤È¸À¤ï¤ì¤ëÄ¹»³Ã»²Î¾Þ¤ËºîÉÊ¤ò±þÊç¡£¸«»ö¤Ë¼õ¾Þ¤ò·è¤á¤¿¡£Âè18½µ¤Ç¤â°ú¤Â³¤¡¢Æó¿Í¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏËÜ¿Í¤¿¤Á¤è¤ê¤â¼þ°Ï¤ÎÊý¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÆó¿Í¤Î´Ø·¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·§Ìî¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡¡¡Ö»þ´ÖÅª¤Ë¤Ï4Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤Æ¡¢¥Ç¥é¥·¥Í¤È¤¤¤¦µ®»Ê¤Î¿·¤·¤¤µï¾ì½ê¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£°ÊÁ°¤Ïµ®»Ê¤¬±ó¤¯¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¡¢¤¿¤Þ¤Ë²ñ¤¦¤È¤¤¤¦´Ø·¸À¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¶á½ê¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤Á¤ç¤¯¤Á¤ç¤¯Éñ¤âË¬¤Í¤ÆÍè¤ÆÆó¿Í¤Î²á¤´¤¹»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤ë¡£Æó¿Í¤Î´Ø·¸À¤â»þ´Ö¤Î·Ð²á¤ÎÃæ¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ²½¤·¤ÆÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤ó¤Êµ®»Ê¤ò±é¤¸¤ëÀÖÁ¿¤Ï¡¢»£±Æ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»£±Æ¤ËÍè¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£µ®»Ê¤È¤·¤Æ¥Ç¥é¥·¥Í¤Ç¤Î¤ó¤Ó¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤âÀÖÁ¿¤µ¤ó¤Î´¶³Ð¤Ë¤â¹ç¤¦¤è¤¦¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Çµ®»Ê¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¡ÖÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ÎÉáÄÌ¤ÎÆü¾ï¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò¤³¤ì¤À¤±Ä¹¤¯±é¤¸¤ë¤Î¤ÏÄÁ¤·¤¤ÂÎ¸³¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ëµ®»Ê¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬À÷¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¡¢¡Ø¤¹¤´¤¯¿·Á¯¤Ç³Ú¤·¤¤¡Ù¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Ê¡¸¶¤ÈÀÖÁ¿¤Î»£±ÆÃæ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤âÎÉ¹¥¤Î¤è¤¦¤À¡£¡Ö¤¿¤ï¤¤¤â¤Ê¤¤¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¹¤Ã¤È¤ª¼Çµï¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¡£¤ª¸ß¤¤¤ËÄ¹¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Éñ¤Èµ®»Ê¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤â¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ë¤Á¤ã¤ó¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤ÎÆó¿Í¤À¤È¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¡¢¤ª¸ß¤¤¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ±é¤¸¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¾Ò²ð¡£
¡¡Éñ¤Î¿Í´ÖÁü¤âº£½µ¤Ë¤«¤±¤ÆÊÑ²½¤·¡¢Êì¤Î¤á¤°¤ß¡Ê±ÊºîÇîÈþ¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¶¯¤µ¤¬Þú¤ß½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¡ÖÉñ¤âIWAKURA¤Ç¤Î»Å»ö¤ò¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£ÅöÁ³¡¢Éñ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤âÁ°¤è¤ê¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¿Ä¤ÎÂÀ¤¤½÷À¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¡¸¶¤µ¤ó¤â¤½¤ó¤ÊÂç¿Í¤Î½÷À¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯Éñ¤ÎÀ®Ä¹¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¾å¤Ç¡¢º£¤ÎÉñ¤ò¤¦¤Þ¤¯±é¤¸¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡ÈºÂÄ¹¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÊ¡¸¶¤Î¸½¾ì¤Ç¤Îºß¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢·§Ìî¤ÏÀä»¿¤¹¤ë¡£¡ÖºÇ½é¤«¤é¤º¤Ã¤È¡¢½À¤é¤«¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÈÃçÎÉ¤¯¤·¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤¯¸½¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤¬¤¹¤´¤¤¤Ê¡¢¤È¡£Èè¤ì¤â¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¤·¡¢»£±Æ¤âÂçÊÑ¤Ê¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½¾ì¤Ç¤Ï¾ï¤ËÌÀ¤ë¤¯ÏÂ¤ä¤«¤Ë¤·¤ÆÊ·°Ïµ¤¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºÂÄ¹¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¤ß¤ó¤Ê¤ò»ÅÀÚ¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢ÅÓÃæ¤«¤é»²²Ã¤¹¤ë¥¥ã¥¹¥È¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¡Ø¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¡Ù¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¡£¤Þ¤µ¤ËÊ¡¸¶¤µ¤ó¤Î¤ª¿ÍÊÁ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÉñ¤È¤·¤Æ¤Î¤ª¼Çµï¤ò¤¦¤Þ¤¯ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Éñ¤ÎÊÑ²½¤òÃúÇ«¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¤È¤·¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤·Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ê¡¸¶¤ÈÀÖÁ¿¤È¤¤¤¦±é¼Ô¤¿¤Á¤Î¿ÍÊÁ¤â¤É¤³¤È¤Ê¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë°¦¤¹¤Ù¤Æó¿Í¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£²Ì¤¿¤·¤Æº£¸å¡¢Éñ¤Èµ®»Ê¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¹Ô¤¯Ëö¤ò¸«¤ë¤Î¤«¡©¡¡ÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡§Ì¾¼¯¾Í»Ë¡Ë