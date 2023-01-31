¡ØR-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù¡ß¡ØENGEI¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¡Ù¥³¥é¥Ü·èÄê¡¡ÆóÂç¤ª¾Ð¤¤ÈÖÁÈ¤¬Ï¢Â³À¸ÊüÁ÷
¡¡¤ª¾Ð¤¤ÈÖÁÈ¡Ø¥³¡¼¥¨¡¼¥Æ¥¯¥â¥²¡¼¥à¥¹ PRESENTS R-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2023¡Ù¤È¡ØENGEI¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¡Ù¤¬½é¥³¥é¥Ü·èÄê¡£¥Ô¥ó·ÝÆüËÜ°ì·èÄê¤Î½Ö´Ö¤È¡¢º£¤â¤Ã¤È¤âÌÌÇò¤¤·Ý¿Í¤¿¤Á¤ÎÞÕ¿È¥Í¥¿¤ò4»þ´ÖÄ¶¤Ë¤ï¤¿¤êÀ¸ÊüÁ÷¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ØENGEI¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¡ÙMC¤òÌ³¤á¤ë¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤È¾¾²¬çýÍ¥
¡¡3·î4Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¤Ç¡Ø¥³¡¼¥¨¡¼¥Æ¥¯¥â¥²¡¼¥à¥¹ PRESENTS R-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2023¡Ù¤ÈÅÚÍË¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡ØENGEI¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¡Ù¤òÏ¢Â³¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£Î¾ÈÖÁÈ¤Î¥³¥é¥Ü¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤óº£²ó¤¬½é¡£¥Ô¥ó·Ý¿ÍÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤ëÇ®¤Àï¤¤¤ÎÌÏÍÍ¤È¡¢º£¤â¤Ã¤È¤âÌÌÇò¤¤·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬ÈäÏª¤¹¤ëÞÕ¿È¤Î¥Í¥¿¤Î¿ô¡¹¤ò4»þ´ÖÄ¶¤Ë¤ï¤¿¤ëÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡19»þ¤è¤êÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡ØR-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2023¡Ù¤Ï¡¢2002Ç¯¤è¤ê³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë»Ë¾åºÇÂç¤Î¡È¥Ô¥ó·ÝÆüËÜ°ì·èÄêÀï¡É¡£ºòÇ¯¹Ô¤ï¤ì¤¿µÇ°¤¹¤Ù¤20²óÌÜ¤ÎÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢3199¿Í¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¤ª¸«Á÷¤ê·Ý¿Í¤·¤ó¤¤¤Á¤¬¸«»öÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£º£Âç²ñ¤Ï¡¢Á°²ó¤ò¾å²ó¤ë3537¿Í¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡£2·î1Æü¡Á3Æü¤ËÂçºå¤ÈÅìµþ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë½à¡¹·è¾¡¡¢2·î11Æü¤ËÅìµþ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë½à·è¾¡¤ò·Ð¤Æ¡¢¤³¤ÎÆü¤Î·è¾¡¤Ç¡È¤â¤Ã¤È¤âÌÌÇò¤¤°ì¿Í¡É¤¬·èÄê¤¹¤ë¡£·è¾¡¤ÎMC¤Ï¡¢Áú¹ß¤êÌÀÀ±¡Ê¤»¤¤¤ä¡¢ÁÆÉÊ¡Ë¤È¹À¥¥¢¥ê¥¹¤¬3Ç¯Ï¢Â³¤ÇÌ³¤á¤ë¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ21»þ¤«¤é¤Ï¡¢ÅÚÍË¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡ØENGEI¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¡Ù¡£¡ÈÆüËÜ°ì¹ë²Ú¤Ê¥Í¥¿ÈÖÁÈ¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢Ì¡ºÍ¡¢¥³¥ó¥È¡¢¤½¤·¤Æ¤â¤Á¤í¤ó¥Ô¥ó·Ý¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤ÆÃ¯¤â¤¬¡ÖÌÌÇò¤¤¡×¤ÈÇ§¤á¤ë·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¡¢¼î¶Ì¤Î¥Í¥¿¤òÈäÏª¤¹¤ëÂç·¿¥×¥í¥°¥é¥à¤À¡£Âè20ÃÆ¤ò¿ô¤¨¤ëº£²ó¤Ï¡¢2019Ç¯8·î°ÊÍè¡¢¤ª¤è¤½3Ç¯È¾¤Ö¤ê¤ËÀ¸ÊüÁ÷¤ò´º¹Ô¡£¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡Ê²¬Â¼Î´»Ë¡¢ÌðÉô¹ÀÇ·¡Ë¡õ¾¾²¬çýÍ¥¤ÎMC¤Î¤â¤È¡¢2022Ç¯¤Î¾Þ¥ì¡¼¥¹¤ò¤Ë¤®¤ï¤»¤¿¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ä¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢2023Ç¯¥Ö¥ì¥¤¥¯´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Î¿·À±¤Ê¤É¡¢ÃíÌÜ¤Î´é¤Ö¤ì¤¬Çú¾Ð¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2022¡Ù¤ÎÇÆ¼Ô¡¦¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É¤Î½Ð±é¤â·èÄê¡£¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¡ØM-1¡Ù·è¾¡¤Î¥Í¥¿¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¡ØM-1¡Ù¤Ë¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡ØR-1¡Ù¤Ë¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï¡ÄÌ´¡ª¡×¤È¡ØR-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù¤òÄË²÷¤Ë¥¤¥¸¤ê¡¢¤ª¾Ð¤¤¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÂç¥Ð¥º¤ê¤·¤¿¤Î¤âµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¤È¤³¤í¡£¤½¤Î¡ØR-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù¤ÈÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¥³¥é¥Ü¤¹¤ë¡ØENGEI¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¡Ù¤ÎÉñÂæ¤Ç¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ²¿¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤«¡©
¡¡¡Ø¥³¡¼¥¨¡¼¥Æ¥¯¥â¥²¡¼¥à¥¹ PRESENTS R-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2023¡Ù¤Ï3·î4Æü19»þ¤è¤ê¡¢ÅÚÍË¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡ØENGEI¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¡Ù¤ÏÆ±Æü21»þ¤è¤ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤ÆÀ¸ÊüÁ÷¡£
¡¡¢¨ÈÖÁÈ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£ÇßÅÄ°ìÏ©¡Ê¡ØR-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2023¡Ù¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Ë
¡ØENGEI¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¡Ù¤È¡È¾Ð¤¤¤ÎÀ¸º×Åµ¡É¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¥Ô¥ó·ÝÆüËÜ°ì¤¬·è¤Þ¤ëÌë¤ò¡¢¤è¤ê»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë°ìÌë¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥é¥ÜSP¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¤ï¤ì¤ï¤ì¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¡ØR-1¡Ù¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢3537¿Í¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤ÄR-1¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Ìë¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¥é¥¤¥Ö¤Ç¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤¬·èÄê¤¹¤ë¡ØR-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2023¡Ù¤«¤é¡¢¶ÛÄ¥´¶¤¢¤ëÀ¸ÊüÁ÷¤Î¥Ð¥È¥ó¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤ÇÊüÁ÷¤¹¤ëÅ¸³«¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª¡¡¤Þ¤¿¡¢¹ë²Ú¤Ê·Ý¿Í¤µ¤ó¤¬º£²ó¤ÏÀ¸¤ÇÌ¡ºÍ¤ä¥Í¥¿¤òÈäÏª¤µ¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢À¸ÊüÁ÷¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡ØR-1¡Ù¤È¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¢£¾åÌîµ®±û¡Ê¡ØENGEI¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¡Ù¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Ë