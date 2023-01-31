¡Ø¥·¥Æ¥£¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¡Ùô¢Â¼¹áÌò¤Ï¿¹ÅÄË¾ÃÒ¡ªÈ±¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡õ¥¥ã¥ê¥¢½é¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¤Ë
¡¡ËÌ¾ò»Ê¤ÎÌ¡²è¤òÎëÌÚÎ¼Ê¿¼ç±é¤Ç¼Â¼Ì²½¤¹¤ëNetflix±Ç²è¡Ø¥·¥Æ¥£¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¡Ù¡Ê2024Ç¯Á´À¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¡Ë¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦ô¢Â¼¹á¤ò¡¢Netflix¥É¥é¥Þ¡ÖÁ´Íç´ÆÆÄ¡×¤äÄ«¥É¥é¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¥â¥Í¡×¤Ê¤É¤Î¿¹ÅÄË¾ÃÒ¤¬±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬31Æü¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¹á¤Ï¡¢ÎëÌÚ±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦ºã±©¥ê¥ç¥¦¡Ê¤±¤â¤Î¤Ø¤ó¤Ë¡ÖÎÀ¡×¡Ë¤Î¸µÁêËÀ¤Ç¤¢¤ëô¢Â¼½¨¹¬¤ÎËå¤Ç¡¢¥ê¥ç¥¦¤Î¿·¤¿¤ÊÁêËÀ¡£¿¹ÅÄ¤Ï½Ð±é¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤ò¥«¥Ã¥È¤·¡¢¥¥ã¥ê¥¢½é¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¤ÎÌòÊÁ¤ËÄ©¤à¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢±Ø¤ÎÅÁ¸ÀÈÄ¤ÎÁ°¤Ç¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¤Î¹á¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£
¡¡1985Ç¯¤«¤é1991Ç¯¤Þ¤Ç½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¡¢Ã±¹ÔËÜ¤ÎÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤¬5,000ËüÉô¤òÆÍÇË¤¹¤ë¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¤òÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¼Â¼Ì²½¤¹¤ëËÜºî¡£Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤Ï¸½Âå¤Î¿·½É¡£¿·½É¶è¡¢¿·½É¶è´Ñ¸÷¶¨²ñ¡¢²ÎÉñ´ìÄ®¾¦Å¹³¹¤Ê¤É¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢¿·½É¡¦²ÎÉñ´ìÄ®¤Ç»£±Æ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¸¶ºî¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¿·½É±ØÅì¸ý¤ÎÅÁ¸ÀÈÄ¤¬Éü³è¡£¹á¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢±Ø¤Î¥³¥ó¥³¡¼¥¹¤Î°ì³Ñ¤Ë¤Ò¤Ã¤½¤ê¤È»Ä¤ëÅÁ¸ÀÈÄ¤Ë½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤¿XYZ¤ÎÊ¸»ú¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¹á¤ò±é¤¸¤ë¿¹ÅÄ¤Ï¡Ö¾¼ÏÂ¤Î»þÂå¤«¤é¡¢ÎáÏÂ¤Îº£Æü¤³¤ÎÆü¤Þ¤Ç¡¢·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤Û¤ÉÂô»³¤ÎÊý¡¹¤Î°¦¾ð¤¬¡¢¿¼±ü¤Þ¤ÇÍÏ¤±¹þ¤Þ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¥·¥Æ¥£¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¡£¤½¤ó¤ÊÅÁÀâ¤Î°¦°î¤ì¤ëÀ¤³¦¤Ëô¢Â¼¹á¤µ¤ó¤È¤·¤ÆÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¡¢¿´Â¡¤¬Ä·¤Í¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê¶ÛÄ¥¤È¡¢Éâ¤Î©¤Ä¤è¤¦¤Ê´î¤Ó¤òÆ±»þ¤ËÆü¡¹³ú¤ßÄù¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÀ¸·üÌ¿¤Ç¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ç°¦¾ð¿¼¤¯¤Æ¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ê¹á¤µ¤ó¡£Èà½÷¤Î¿´¤òÇÁ¤±¤ÐÇÁ¤¯¤Û¤É¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÎÎº¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Îµ²±¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ëÈà½÷¤ÎÃÇÊÒ¤Ë¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢°¦¤ò»ý¤Ã¤ÆÁ´ÎÏ¤ÇÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¼ç±é¤ÎÎëÌÚ¤Ï¿¹ÅÄ¤Î°õ¾Ý¤ä¶¦±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¹á¤È¥ê¥ç¥¦¤È¤·¤Æ¶¦¤Ë²á¤´¤·¤Æ¿ô¥ö·î¡£½À¤é¤«¤¯¤Æ¡¢ÁÇÄ¾¤¹¤®¤ë¤Û¤ÉÁÇÄ¾¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â°ìÀ¸·üÌ¿¤Ê¿¹ÅÄ¤µ¤ó¡£¥»¥Ã¥ÈÎ¢¤Ç°ì¿ÍÉ¬»à¤Ê´é¤Ç¾®Æ»¶ñ¤ò¿¶¤ê²ó¤¹Îý½¬¤ò¤¹¤ë¿¹ÅÄ¤µ¤ó¤Î»Ñ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤éÂç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡¢¤¢¤Î¤Ò¤¿¤à¤¤ÇÅ·¿¿à¥Ì¡¤Êô¢Â¼¹á¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¤¤Ã¤È¡¢³§¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¹á¤µ¤ó¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÎ¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤¡¢¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¿¹ÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ç°¦¤¹¤Ù¤¹á¤Á¤ã¤ó¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¨¥¯¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¹â¶¶¿®°ì¡ÊNetflix ¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÉôÌç ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡Ë¤Ï¡¢¿¹ÅÄ±é¤¸¤ë¹á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤É¤ó¤ÊÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤â¡ØØá°Í¡Ù¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¤½¤ÎÌò¤Ë¤Ê¤ê¤¤ë¿¹ÅÄ¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ø¹á¡Ù¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥·¥Æ¥£¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¤ÎÀ¤³¦¤ò¶î¤±½ä¤ë»Ñ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¾¡¼ê¤Ê¤¬¤é¡Ë¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤È¤â¤¤¤¨¤ëÈþ¤·¤¤Ä¹¤¤È±¤ÎÌÓ¤òËÜºî¤Î¤¿¤á¤ËÀÚ¤Ã¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£ÇÐÍ¥¥¥ã¥ê¥¢¤òÄÌ¤¸¤Æ½é¤á¤Æ¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¤ÎÌòÊÁ¤È¤·¤Æ¡Ø¹á¡Ù¤ò±é¤¸¤é¤ì¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ø¹á¡Ù¤È¤Ê¤Ã¤Æ¾Ð¤¤¡¢ÅÜ¤ê¡¢Èá¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÎëÌÚÎ¼Ê¿¤µ¤ó±é¤¸¤ë¥ê¥ç¥¦¤È¤È¤â¤Ë¿·½É¤ò¶î¤±½ä¤ë»Ñ¤òÇÒ¸«¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¥ê¥ç¥¦¤È¹á¤¬¿·½É¤Ë¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Êºø³Ð¤¹¤é³Ð¤¨¤Þ¤¹¡£À¤³¦Ãæ¤ÎÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢½é¤á¤Æ¡Ø¥·¥Æ¥£¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¡Ù¤Ë¿¨¤ì¤ëÊý¤Ë¤â°¦¤µ¤ì¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò»£±Æ¤òÄÌ¤·¤Æ³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌ¥ÎÏ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊÔ½¸Éô¡¦ÀÐ°æÉ´¹ç»Ò¡Ë