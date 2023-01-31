ÉÍÊÕÈþÇÈ¡õµÈÂôÎ¼¡¢¥¬¡¼¥Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¿·WEBÆ°²è¤Ë½Ð±é¡¡»¨»ï¤ÎÃæ¤Çº£Ç¯³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤³¤È¤ò¼ÂÂÎ¸³
¡¡ÉÍÊÕÈþÇÈ¤ÈµÈÂôÎ¼¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥¬¡¼¥Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¿·WEBÆ°²è¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Î¤»¤¤¤Ë¤·¤Æ¡£ÉÍÊÕÈþÇÈ¡×ÊÓ¤È¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Î¤»¤¤¤Ë¤·¤Æ¡£µÈÂôÎ¼¡×ÊÓ¤¬¡¢1·î31Æü¤è¤ê¥¬¡¼¥Ê¸ø¼°¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¤Ç¸ø³«¡£³ÆSNS¤Ç¤âÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»¨»ï¤ÎÉ½»æ¤Î¤è¤¦¤ÊÉÍÊÕÈþÇÈ¤Î¥«¥Ã¥È
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Ïº£Ç¯¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Î¤»¤¤¤Ë¤·¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥È¥¯¥Ù¥Ä¤Ê²á¤´¤·Êý¤òÄó°Æ¤¹¤ë²Í¶õ¤ÎWEB¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ÖGhana Magazine¡×¤òÁÏ´©¡£¿·WEBÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢»¨»ï¤ÎÉ½»æ¤Î¤è¤¦¤ËÀÅ»ß¤·¤Æ¤¤¤ëÉÍÊÕ¤ÈµÈÂô¤¬¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Î¤»¤¤¤Ë¤·¤Æ¡£¡×¤È¡¢»¨»ï¤ÎÃæ¤Ø¡£¤½¤³¤«¤é¥ï¥ó¥«¥Ã¥ÈÉ÷¤Ç¡¢¼¡¡¹¤È°áÁõ¤ä¥·¡¼¥ó¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢»¨»ï¤Î»ïÌÌ»£±Æ¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Î²á¤´¤·Êý¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡´ÆÆÄ¤«¤éÆ°²è¤ÎÆâÍÆ¡¢»£±Æ¤Î¼ê½ç¤òÊ¹¤¤¤¿ÉÍÊÕ¤Ï¡Ö¥Æ¥ó¥Ý¤¬·ë¹½Áá¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡×¤È¾¯¤·ÉÔ°Â¤²¤ÊÉ½¾ð¡£º£²ó¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¥·¡¼¥ó¤ò¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¯¼êË¡¤Î¤¿¤á¡¢¥«¥á¥é¤ÎÆ°¤¤ÏÁ´¤Æ¥ª¡¼¥ÈÀßÄê¡£Æ°ºî¤Ë¾¯¤·¤Ç¤âÃÙ¤ì¤¬À¸¤¸¤ë¤È¡¢¥«¥á¥é¤ÎÆ°¤¤Ë½ù¡¹¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÉÍÊÕ¤Ï¤³¤Î¹âÆñ°×ÅÙ¤Ê»£±Æ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢´ÆÆÄ¤ä½õ´ÆÆÄ¡¢°áÁõ¥Á¥§¥ó¥¸¤ò¼êÅÁ¤¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤âÌ©¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¿Þ¤ê¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¥¹¥à¡¼¥º¤ËÆ°¤±¤ë¤Î¤«¡¢¼«Á³¤ÊÆ°¤¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤ò¥â¥Ë¥¿¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Ê¤¬¤é·«¤êÊÖ¤·Îý½¬¡£¤½¤·¤ÆËÜÈÖ¤Ç¤Ï¡¢²¿ÅÙ¤«¡Ö¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡ª¡¡¤¯¤½¡Á¡ª¡×¤È²ù¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¿ô¥Æ¥¤¥¯»£±Æ¤·¤¿Ëö¤Ë´ÆÆÄ¤«¤é¤Ä¤¤¤ËOK¤¬¡£¼«¿È¤â¥â¥Ë¥¿¡¼¤ÇOK¥·¡¼¥ó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î±ÇÁü¤Î½ÐÍè±É¤¨¤Ë¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¡¼¡ª¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡µÈÂô¤â¡¢ÉÍÊÕ¤ÈÆ±ÍÍ¤ÎÆñ¤·¤¤»£±Æ¤ËÄ©Àï¡£°ì¤Ä¤Î¥º¥ì¤Ç»£¤êÄ¾¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤À¤±¤Ë¡¢¡Ö¤³¤³¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤êÆ°¤¤¤Æ¡¢¼¡¤Î±éµ»¤Ï¡¢¥ê¥º¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æµ¤»ý¤ÁÁá¤á¤ËÆ°¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¡¢Æ°¤Êý¤ò´ÆÆÄ¤ËºÙ¤«¤¯¡¢·«¤êÊÖ¤·³ÎÇ§¤¹¤ëµÈÂô¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤è¡¼¤¤¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¡ª¡×¤È¥«¥á¥é¤¬²ó¤ëÅÙ¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥ÕÁ´°÷¤¬À®¸ù¤òµ§¤ë¤è¤¦¤Ê¶ÛÄ¥´¶¤¬Éº¤¦Ãæ¡¢·Ú²÷¤Ê±éµ»¤òÈäÏª¡£ÅÓÃæ¡¢²»³Ú¤Î¥ê¥º¥à¤È¼«Ê¬¤ÎÆ°¤¤¬¹ç¤ï¤º²ù¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢´ÆÆÄ¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë¤âÆñ¤Ê¤¯±þ¤¨¡¢´ÆÆÄ¤«¤é¤â¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤¡ª¡×¤È»×¤ï¤ºÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿ÉÍÊÕ¤ÈµÈÂô¤Ï¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¶¦±é¥·¡¼¥ó¤â»£±Æ¡£»£±Æ¸å¤Ë¤Ï¡¢µÈÂô¤¬¡Ö¤³¤³ºÇ¶á¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÊÌ¡¹¤Ç¤ÎCM»£±Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¤Ê¤É¡¢½ª»Ï¡¢¾Ð´é¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤¸½¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£²ó»£±Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢²»³Ú¤Ë¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¸þ¤«¤¤¹ç¤Ã¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¸ò´¹¤·¡¢¥ê¥º¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Î¤»¤¤¤Ë¤·¤Æ¡×¤È2¿ÍÂ·¤Ã¤Æ¸À¤¦¥·¡¼¥ó¡£¥Æ¥ó¥Ý¤ÎÂ®¤¤²»³Ú¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÆ°¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤«¤Ä¥¿¥¤¥ß¥ó¥°ÎÉ¤¯¥»¥ê¥Õ¤òÂ·¤¨¤ë¤È¤¤¤¦Æñ¤·¤¤»£±Æ¤Î¤¿¤á¡¢ºÇ½é¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¥ê¥º¥à¤Ë¹ç¤ï¤º¡¢¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤ª¸ß¤¤¤Ë¾Ð´é¤Ç¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¡¢¤µ¤é¤Ë»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤Ë¤Ï¼«¼çÎý¤â¼Â»Ü¤·¡¢¥Æ¥¤¥¯¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ë¡£´ÆÆÄ¤«¤é¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡Á¡ª¡¡´°àú¡ª¡×¤ÈOK¤¬¤«¤«¤ê¡¢¼þ°Ï¤«¤é¤âÇï¼ê¤¬µ¯¤³¤ë¤È¡¢2¿Í¤Ï¥Û¥Ã¤È¤·¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÉÍÊÕ¤Ï2·î1Æü¤Ë29ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ëµÈÂô¤Ë¡¢°ìÊý¤ÎµÈÂô¤Ï¡¢ÉÍÊÕ¤ËµÕ¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¼êºî¤ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤òÀ½ºî¤¹¤ë¡ã¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥óÆÃÊÌ´ë²è¡ä¤â¼Â»Ü¡£¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿µÈÂô¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¤È¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡¡¤¦¤ì¤·¤¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¡¢¡Öµ¤¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤é30ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥²¡¼¥à¤Ð¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤Á¤ã¤ó¤È²á¤´¤½¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¥é¥¹¥È20Âå¡¢Á´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£ÉÍÊÕ¤Ï¡Ö¥ª¥·¥ã¥ì¡ª¡¡¥»¥ó¥¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡ª¡¡¤¹¤´¤¤¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£¡¡¥¬¡¼¥Ê¥ß¥ë¥¯¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¿·WEBÆ°²è¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Î¤»¤¤¤Ë¤·¤Æ¡£ÉÍÊÕÈþÇÈ¡×ÊÓ¤È¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Î¤»¤¤¤Ë¤·¤Æ¡£µÈÂôÎ¼¡×ÊÓ¤Ï¡¢1·î31Æü¤è¤ê¥¬¡¼¥Ê¸ø¼°¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¤Ç¸ø³«¡£