£Î£È£ËÄ«¥É¥é¡ÖÉñ¤¤¤¢¤¬¤ì¡ª¡×È¬¿À¡ÊÃæÀîÂçÊå¡Ë¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¶õµ¤ÆÉ¤á¤Ê¤¤¥¥ã¥é¡©¡Ö¥À¥Ö¥ë¥Ç¡¼¥È¡×¡Ö¼ã¤¤¥É¥¯¥¿¡¼¾Ò²ð¡×È¯¸À¤Ë¶õµ¤¤¬Åà¤ë¡¡¥Í¥Ã¥È¤âº¤ÏÇ¡Ö¤¯¤ë¤ß¤Á¤ã¤ó¶ìÏ«¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¤Ê¡×¡Ö¥Á¥ã¥é¤¤¤Ê¡×
Ê¡¸¶ÍÚ¤¬¶õ¤òÈô¤ÖÌ´¤Ë¸þ¤«¤¦¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦Éñ¤ò±é¤¸¤ë£Î£È£ËÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ÖÉñ¤¤¤¢¤¬¤ì¡ª¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍËÁ°£¸¡¦£°¡Ë¤ÎÂè£¸£²²ó¤¬£³£°Æü¡¢ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£µ×Î±Èþ¡Ê»³²¼Èþ·î¡Ë¤Ï¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤µ¤ì¤¿È¬¿À¡ÊÃæÀîÂçÊå¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¤¦¤á¤Å¤òË¬¤ì¡¢Éñ¤Èµ®»Ê¡ÊÀÖÁ¿±ÒÆó¡Ë¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¤¬¡¢È¬¿À¤Îà¤Á¤ç¤Ã¤È¶õµ¤¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¤¥¥ã¥éá¤È¤¤¤¦À³Ê¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Âè£¸£²²ó¥Í¥¿¥Ð¥ì
¡ÖÌë7»þ¤«¤éÂß¤·ÀÚ¤ê¡×¤ÎÅ½¤ê»æ¤Î¤¢¤ë¤¦¤á¤Å¤Ç¡¢Íª¿Í¡Ê²£»³Íµ¡Ë¤¬¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¡¢Éñ¡ÊÊ¡¸¶ÍÚ¡Ë¤¿¤Á¤¬µ®»Ê¡ÊÀÖÁ¿±ÒÆó¡Ë¤òÏ¢¤ì¤Æ½Ë¤¤¤ËË¬¤ì¤ë¡£µ®»Ê¤¬Ä¹»³Ã»²Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤ª½Ë¤¤¤Î²ñ¡£µ®»Ê¤ÎÎ¾¿Æ¤Ø¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢´¶¶Ë¤Þ¤ëÀãÇµ¡Ê¤¯¤ï¤Ð¤¿¤ê¤¨¡Ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢µ×Î±Èþ¡Ê»³²¼Èþ·î¡Ë¤¬ÃÙ¤ì¤ÆÍè¤ë¡£¤½¤·¤Æ³§¤Ë¡¢Æ±¤¸ÉÂ±¡¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ëÈ¬¿À¡ÊÃæÀîÂçÊå¡Ë¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
È¬¿À¤ÏÀÊ¾å¤ÇÉñ¤Èµ®»Ê¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖËÍ¤é¤È¥À¥Ö¥ë¥Ç¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤è¡×¤ÈÄó°Æ¡££²¿Í¤ÈÁá¤¯ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÊÖÅú¤Ëº¤¤ëÉñ¤ËÂÐ¤·¡Ö¤¢¤ì¡©ËÍ¡¢²¿¤«ÊÑ¤Ê¤³¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡©¡×¡£¤½¤·¤ÆÉñ¤¬µ®»Ê¤È¤Ï¤¿¤À¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤È¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤Û¤ÊÉñ¤µ¤ó¡¢¤â¤·¤è¤«¤Ã¤¿¤é¼ã¤¤¥É¥¯¥¿¡¼¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£µ×Î±Èþ¤¬¡Ö¤Á¤ç¡Ä¤ä¤á¤Æ¡×¤È¾®À¼¤Ç¸À¤¦¤¬¡¢ÀãÇµ¡Ê¤¯¤ï¤Ð¤¿¤ê¤¨¡Ë¤¬¡Ö¤¤¤¤¤ä¤ó¡¢Éñ¤Á¤ã¤ó¡£¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤ä¡×¤ÈÆ±Ä´¡£¤¹¤ë¤È¸«¤«¤Í¤¿µ®»Ê¤¬¡Ö¤ª¤«¤ó¡ª¡×¤È¤¿¤·¤Ê¤á¤ë¡Ä¤È¤¤¤¦Å¸³«¤À¤Ã¤¿¡£
½é¤á¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿È¬¿À¤Î¥¥ã¥é¤Ë»ëÄ°¼Ô¤âº¤ÏÇ¡££Ó£Î£Ó¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡ÖÈùÌ¯¤Ë¥Ç¥ê¥«¥·¡¼Ìµ¤¤´¶¤¸¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¿´ÇÛ¡×¡Ö¤¯¤ë¤ß¤Á¤ã¤ó¶ìÏ«¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¤Ê¡×¡ÖÈ¬¿ÀÀèÀ¸¡¢¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ç±³¤Î¤Ê¤¤¿Í¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÅ·Á³¡©¡ª¡×¡ÖÈ¬¿À¥Á¥ã¥é¤¤¤Ê¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬µó¤¬¤Ã¤¿¡£