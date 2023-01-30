¡Ö±óËÊ¤¨¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤Ø¡×¡¡¥ª¥ª¥«¥ß»ô°é°÷¤¬ÃÎ¤é¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¾×·â¤Î»ö¼Â¡¡¡Ö»ÄÇ°²á¤®¤ë¡×¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¿Í´Ö¼Ò²ñ¡×
¡Ö±óËÊ¤¨¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ø¡×¡£Å·²¦»ûÆ°Êª±à¡ÊÂçºå»Ô¡Ë¤Î¥ª¥ª¥«¥ß¼Ë¤ÎÁ°¤Ë¡¢»ô°é°÷¤¬Å½¤ê½Ð¤·¤¿¾×·â¤Îà¤ªÃÎ¤é¤»á¤¬¡¢¡Ö»ÄÇ°²á¤®¤ë¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ô°é°÷¤Ë¿¿°Õ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¾×·â¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤¬¤³¤Á¤é¡Ö¥ª¥ª¥«¥ß¤ÎÌÄ¤¿¿»÷¤ò¤¹¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡×¢«»ÄÇ°¤ÊÆâÍÆ¤Ç¤¹
¡Ö³Ê²¼¥Ã¡ª¡©¡×¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤°¤ÞÄâ¡¡Ìë¤¢¤Ê¤°¤Þ¡×¡Ê@anagumatei_iz ¡Ë¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ô»ÄÇ°¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»¡Õ¤È¤¤¤¦Ê¸¾Ï¤È¤È¤â¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡¢Æ°Êª±à¤Î¤¢¤ëÅ½¤ê»æ¤Ç¤¹¡£
¤ªÃÎ¤é¤»¤Ï¡Ö±óËÊ¤¨¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤Ø¡×¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ô¥ª¥ª¥«¥ß¤ÎÁ°¤ÇÌÄ¤¿¿»÷¤ò¤¹¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãç´Ö¤ÎÀ¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¥Ð¥ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Õ
£²Æ¬¤Î¥ª¥ª¥«¥ß¤¬±óËÊ¤¨¤¹¤ë¼Ì¿¿¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤¿Å½¤ê»æ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¾×·â¤ÎÆâÍÆ¤ÏÂ³¤¤Þ¤¹¡£
¡Ô·²¤ì¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÀ¼¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢³Ê²¼¤Ë¤ÏÊÖ»ö¤ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Õ
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö³Ê²¼¥Ã¡ª¡©¡×¡Ö¾å»Ê¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤Æ¤âÌµ»ë¤¹¤ë²ñ¼Ò¤È»÷¤Æ¤Þ¤¹¤«¤Í¡×¡Ö´ØÀ¾¿Í¤ÎÁ°¤Ç¥¨¥»´ØÀ¾ÊÛ¤òÏÃ¤¹¿Í¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¶õµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢£¶ËüÄ¶¤Î¤¤¤¤¤Í¤¬¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¿ä¤·¡×¤ÎÆ°Êª±àÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Å·²¦»ûÆ°Êª±à¤Î¶á¤¯¤Ë¤¢¤ëÎÁÍýÅ¹¡Ö¤¢¤Ê¤°¤ÞÄâ¡×¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢ÀôÃ«ÍÎÊ¿¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£Å¹Ì¾¤ÎÍ³Íè¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ö¥Ë¥Û¥ó¥¢¥Ê¥°¥Þ¡×¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÅ·²¦»ûÆ°Êª±à¤Ë¿Æ¶á´¶¤¬¤ï¤¡¢Ç¯´Ö¥Ñ¥¹¤òÇã¤Ã¤Æ¤¿¤Ó¤¿¤ÓÄÌ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤â¡Ö¿ä¤·¡×¤Î¥¢¥Ê¥°¥Þ¤ä¡¢Â¾¤ÎÆ°Êª¤¿¤Á¤Î¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤Õ¤ÈÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¥Á¥å¥¦¥´¥¯¥ª¥ª¥«¥ß¡×¤Î´ÇÈÄ¡£¡ÖÌÌÇò¤¯¤Æ¡¢²¿¤Îµ¤¤Ê¤·¤Ë¥Ä¥¤¡¼¥È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÈ¿¶Á¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡ÖÅ·²¦»ûÆ°Êª±à¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃÎ¤Ã¤ÆÄº¤±¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×¤È¡¢Â³¤¯¥Ä¥¤¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÇ¯´Ö¥Ñ¥¹¤¬2000±ß¤È¤ªÆÀ¡¢Æ°Êª¤¿¤Á¤Ø¤Î¤ä¤µ¤·¤µ¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤Î´¶¤¸¤é¤ì¤ë²òÀâ´ÇÈÄ¤äÃí°Õ½ñ¤¡¢Âçºå¤¬¸Ø¤ë¿È¶á¤ÇÁÇÅ¨¤ÊÆ°Êª±à¡×¤Ê¤É¤È¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ð¥Ã¥¯¥ä¡¼¥É¤Þ¤Ç¶Á¤¯¹Ã¹â¤¤¡Ö±óËÊ¤¨¡×¤ÎÆæÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´ÇÈÄ¤Î¿¿°Õ¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡£Å·²¦»ûÆ°Êª±à¤Ë¼èºà¤¹¤ë¤È¡¢¥ª¥ª¥«¥ß»ô°éÃ´Åö¼Ô¤¬Î¢ÏÃ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Æù¿©½ÃÃ´ÅöÈÉ¤ÎÄÚÃ«Íý¼Ó¤µ¤ó¡Ê31¡Ë¤Ç¤¹¡£ºòÇ¯£´·î¤Ë¥ª¥ª¥«¥ß·¸¤Ë¤Ê¤ê¡¢º£¤Ï£·Æ¬¤Î¥Á¥å¥¦¥´¥¯¥ª¥ª¥«¥ß¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄÚÃ«¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ë»×¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ð¥Ã¥¯¥ä¡¼¥É¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥ª¥ª¥«¥ßÅ¸¼¨¾ì¤ÎÊý¤«¤é¡Ö¥¢¥ª¡¼¥ó¡×¤È¹Ã¹â¤¤À¼¤¬¤¿¤Ó¤¿¤Ó¤¹¤ë¤Î¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿Í´Ö¤¬¥Þ¥Í¤¹¤ë±óËÊ¤¨¤Ï¹Ã¹â¤¯¡Ö¥¢¥ª¡¼¥ó¡×¡£¤Ç¤â¡¢¼ÂºÝ¤Î¥ª¥ª¥«¥ß¤Î±óËÊ¤¨¤ÏÄã¤¯¡Ö¥ª¥ª¡¼¥ó¡×¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ö¥ï¥©¥ï¥©¡×¤ÈÃ»¤á¤ÎÀ¼¤òº®¤¼¤¿¤ê¡¢¡Ö¥¥å¡¼¥ó¡×¤È¹Ã¹â¤¤À¼¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¤È¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Ë¤«¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤Þ¤¿¥Ò¥È¤À¤Ê¡×¡£¿Í´Ö¤Î¡Ö±óËÊ¤¨¡×¤Ï¡¢ÄÚÃ«¤µ¤ó¤Î¼ª¤Ç¤â¤¹¤°¤ËÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ê¤¼¥Ò¥È¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ËËÊ¤¨¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡×
µ¿Ìä¤¬Ê¨¤¡¢¥ª¥ª¥«¥ßÅ¸¼¨¾ì¤ÎÁ°¤ÇËÊ¤¨¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î´Ñ»¡¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Î¤¿¤á¤ËÃÎ¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤¹¤ë¤È¡¢±óËÊ¤¨¤Î¥Þ¥Í¤ò¤·¤¿¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¡ÖËÊ¤¨¤Ê¤¤¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÌÜ·â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥ª¥ª¥«¥ß¤«¤éÊÖ»ö¤¬¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡ª¡×
¤½¤ì¤òÃÎ¤Ã¤¿ÄÚÃ«¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ê¤é¡¢¤Û¤Ü100%ÊÖ»ö¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¡¢Àè¤ËÃÎ¤é¤»¤Æ¤¢¤²¤Ê¤¤ã¡×¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Ãë´Ö¤Ï¡¢¿²¤Æ¤¤¤ë¥ª¥ª¥«¥ß¤¿¤Á¡£¤½¤ÎÁ°¤Ç²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤â¡¢±óËÊ¤¨¤ò¤¹¤ë¿Í´Ö¤¿¤Á¡£
¤¹¤Ç¤Ë¡Ö¥Þ¥Í¡×¤µ¤ì´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ª¥ª¥«¥ß¤Ç¤â¡¢¤¢¤Þ¤ê¤·¤Ä¤³¤¤¤È¡¢´é¤òÇØ¤±¤¿¤ê¡¢µ¯¤¾å¤¬¤Ã¤ÆÎ©¤Áµî¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Áá¤¯¿¿¼Â¤òÃÎ¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×
¼Â¤Ï¡¢Á°Ç¤¤Î¥ª¥ª¥«¥ßÃ´Åö¼Ô¤¬¡¢²¿ÅÙ¤âÎý½¬¤·¤Æ±óËÊ¤¨¤ò¤·¤Æ¤â¡ÖÁ´ÉôÌµ»ë¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤Û¤É¡¢Æñ°×ÅÙ¤¬¹â¤¤±óËÊ¤¨¤Î¥Þ¥Í¡£ÄÚÃ«¤µ¤ó¤Ë¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥ª¥ª¥«¥ß¤ËÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Î¤Ç¡×¤È¼«½Í¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¥ª¥ª¥«¥ß¤Î±óËÊ¤¨¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡¢Ê£»¨¤Ê»ö¾ð¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö³Ê²¼¤Ë¤ÏÊÖ»ö¤ò¤·¤Ê¤¤¡×¤Î¸·¤·¤µ¥ª¥ª¥«¥ß¤¿¤Á¤Ï¥Ñ¥Ã¥¯¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë·²¤ì¤òºî¤Ã¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö±óËÊ¤¨¡×¤Ï¡¢·²¤ì¤ÎÆìÄ¥¤ê¤ò¼çÄ¥¤·¤¿¤ê¡¢±ó¤¯¤Ë¤¤¤ëÃç´Ö¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤¿¤á¡£
¤Ç¤Ï¡¢Å·²¦»ûÆ°Êª±à¤Ë¤¤¤ë¥ª¥ª¥«¥ß¤¿¤Á¤Ï²¿¤Î¤¿¤á¤Ë±óËÊ¤¨¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÄÚÃ«¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½Õ¤ÎÈË¿£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÁ°¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢±óËÊ¤¨¤¬·ã¤·¤¯¤Ê¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÆ±¤¸¤È¤³¤í¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
Å·²¦»ûÆ°Êª±à¤Ë¤¤¤ë£·Æ¬¤Î¥ª¥ª¥«¥ß¤Ï¡¢Æ±¤¸ÉãÊì¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢·²¤ì¤ÎÃæ¤ÇÃÏ°Ì¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤¿¤Ó¤¿¤Ó¡Ö¥±¥ó¥«¡×¤¬ËÖÈ¯¤·¤Þ¤¹¡£
£±ÂÐ£±¤Î¥±¥ó¥«¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢£±ÂÐÊ£¿ô¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢É¸Åª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿£±Æ¬¤¬Âç¤±¤¬¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢º£¤Ï¡¢¥±¥ó¥«¤ò¤·¤Ê¤¤¥ª¥ª¥«¥ßÆ±»Î¤ÇÝ£¤òÊ¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö³Ê²¼¤Ë¤ÏÊÖ»ö¤ò¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ï¡¢Å·²¦»ûÆ°Êª±à¤Ç¤âµ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢·²¤ì¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼£²¤Î¡Ö¥á¥°¡×¤¬ËÊ¤¨¤À¤¹¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬Âç¹ç¾§¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Á°¤ÎÁè¤¤¤ÇÉ¸Åª¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÇÔ¤ì¤¿£±Æ¬¡Ö¥â¥ó¥â¥ó¡×¤¬¤É¤ó¤Ê¤Ë±óËÊ¤¨¤ò¤·¤Æ¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ËÌµ»ë¤µ¤ì¡¢¡ÖÆÈ¤ê¸À¡×¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤ÇÀ©¤¹¤ë¤â¤Î¤â¸·¤·¤¤¥ª¥ª¥«¥ß¤ÎÀ¤³¦¡£
¤Ç¤âÄÚÃ«¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÌîÀ¸¤Ç¸«¤ì¤Ð¤½¤ì¤¬¸úÎ¨Åª¤Ç¡¢¤À¤«¤é¥ª¥ª¥«¥ß¤ÏÀ¸¤»Ä¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
·²¤ì¤Ç¼í¤ê¤ò¤·¤Æ¡¢·ëÂ«¤·¤Æ»Ò°é¤Æ¤ò¤¹¤ë¥ª¥ª¥«¥ß¡£ÃÏ°ÌÁè¤¤¤Ç¤¢¤Ö¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥ª¥ª¥«¥ß¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤«¡¢¤Û¤«¤Î¥ª¥ª¥«¥ß¤È¤ÎÀÜ¿¨¤òÈò¤±¤ÆÂ©¤òÀø¤á¤ÆÀ¸¤¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÃÏ°Ì¤¬¾å¤Î¤â¤ÎÆ±»Î¤Î¥±¥ó¥«¤¬µ¯¤¤Æ¹ß³Ê¤¹¤ë¤â¤Î¤¬¤¤¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¤Ö¤ì¤¿¡×¥ª¥ª¥«¥ß¤Î½ç°Ì¤¬¼«Á³¤È¾å¤¬¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÃÏ°Ì¡×¤ÏÃ±½ã¤ÊàÏÓ¤Ã¤×¤·¤Î¶¯¤µá¤À¤±¤Ç·è¤Þ¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¸½ºß¤ÎÅ·²¦»ûÆ°Êª±à¤Î¥Ü¥¹¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥á¥é¡×¤Ï¡¢Á°¤Î¥Ü¥¹¤ÇÂÎ¤¬°ì²ó¤êÂç¤¤¤¡Ö¥é¥é¡×¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¤¿¤á¡¢·²¤ì¤Î¤Û¤«¤ÎÁ´Æ¬¤òÎ¨¤¤¤ÆÀï¤¤¡¢¾¡¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥á¥é¤Ï¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤Ç¡¢¥Ü¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡ÖÆ°Êª¤¿¤Á¤Ø¤Î¹¥´ñ¿´¤Ï¾Ã¤µ¤º¤Ë¡×Ê£»¨¤Ê¥ª¥ª¥«¥ß¼Ò²ñ¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë¡¢±óËÊ¤¨¡£¡Ö¿Í´Ö¤ÎÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ä¤ê¼è¤ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤È»×¤¦¤ÈÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
ÄÚÃ«¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö±óËÊ¤¨¡×¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¡¢ËÜÅö¤Î±óËÊ¤¨¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢YouTube¤Ç¥ª¥ª¥«¥ß¤¿¤Á¤Î¡ÖÂç¹ç¾§¡×¤ÎÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú±óËÊ¤¨¤Ï¤³¤Á¤é¡ÛÅ·²¦»ûÆ°Êª±à¤Î¥Ö¥í¥°¡Ö±óËÊ¤¨¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡ª¡×
Âç¹ç¾§¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¡¢³«±àÄ¾¸å¤ËÅ¸¼¨¾ì¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿»þ¤Ëµ¯¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£À¸¤Ç¸«¤¿¤¤Êý¤ÏÄ«¥¤¥Á¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢¤È¤Î¤³¤È¡£
ÈË¿£´ü¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¤À¤ó¤À¤ó¤È¡Öµ¤»ý¤Á¡×¤¬¹â¤Ö¤ê¡¢±óËÊ¤¨¤âÁý¤¨¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖÆ°Êª¤¿¤Á¤Ø¤Î¹¥´ñ¿´¤Ï¾Ã¤µ¤º¡¢¤¼¤ÒÆ°Êª¤¿¤Á¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹Í¤¨¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¥ª¥ª¥«¥ß¤¿¤Á¤¬Ãë´Ö¡¢¿²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¤¼¤Ò¡¢¤ªÀÅ¤«¤Ë¡£¤½¤Î¥Þ¥Í¡¢¥Ð¥ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£