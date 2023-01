「基本的にはスタッフさんによる運営」とかいう休眠設定!

僕が人間関係において一番の価値を置くものは「信頼」です。見た目とか能力とか性格とかも気にはなりますが、何と言っても信頼、これに尽きます。信頼は安らぎです。誰かのことを疑い、常に警戒しながら生きるのは疲れます。「あの人がそう言うんならきっとそうなんだろう」と思って生きられないなら人間など不完全です。群れないと生きられないのに、そこに常に疑いを持つなんてことが持続するわけがありません。

しかし、昨今は世のなかが「嘘だらけ」です。隙あらば自分をよく見せようと写真を加工し、動画を加工し、歌声を加工し、経歴を詐称し、実績を粉飾し、嘘でキレイに着飾った者だけが成功をおさめています。そして、いつしかその嘘を嘘であると指摘することは「誹謗中傷」という扱いにズラされてきています。辻褄が合わない程度の「証拠のない段階」での指摘は、誹謗中傷だヘイトスピーチだと逆罵倒されます。探偵ドラマで言えば、証拠の指摘に失敗した時点で孤立した洋館から探偵が追い出される感じの社会です。「くそ…まだ足りない何かがあるはずだ…」という真実追及の姿勢には大変な労苦が伴います。

たまたま失着によって嘘がハッキリと暴かれれば、社会からの退場を迫られる場合もありますが、それはほとんど自滅と言ってもいいレアケースくらいのもの。「嘘だけど犯罪ではない」みたいなラインであれば、バレても何もないし、だんだん世のなかもそれを気にもしなくなっている傾向を感じるし、まぁとにかく嘘を駆使するほうが百得あって一害ナシというのが現代社会だろうと思います。どうせ死ねば許されるんだから生きてる間に嘘をつかないと損、くらいの感覚なのかなと。

↓事実上の社会インフラが月額8ドルで嘘を強化する仕組みを導入したりとかもしてくるし!

we’re baaaack! Twitter Blue is now available for $8/month on web or $11/month on iOS - we’ve made some upgrades and improvements 🧵 pic.twitter.com/uRMuwCSElb