『シュリンキング』ハリソン・フォード、共演ジェイソン・シーゲルの意外な過去作品を称賛

Apple TV+の新作ドラマ『シュリンキング 悩めるセラピスト』に主演するジェイソン・シーゲル(『ママと恋に落ちるまで』)が、共演者のハリソン・フォード(『スター・ウォーズ』シリーズ)がシーゲル主演のコメディ映画『寝取られ男のラブバカンス』(2008)の観賞を楽しんだというエピソードを披露した。



『シュリンキング 悩めるセラピスト』は、ハリソンにとってドラマシリーズへの本格デビュー作。妻を亡くして悲しみに暮れるセラピストのジミー(ジェイソン)はセラピーの際、自分の考えをそのまま伝える、残酷なまでに正直なアプローチを試すことにするが…。ハリソンは、精神科医のポール・ローズ役を演じる。

米トーク番組『TODAY』に『シュリンキング』の宣伝で出演したジェイソンが、ハリソンがジェイソンの出演作を観たことがあるのかどうか質問された。するとジェイソンは、「ハリソンは僕について学ぶために、『寝取られ男のラブ バカンス』を観て、僕が全裸シーンを演じたことを忘れて、映画を称賛するテキストを送って来たんです」と回答。

Jason Segel & Brett Goldstein are here

They talked about their upcoming show Shrinking, how Harrison Ford forgot *that* Segel scene in ‘Forgetting Sarah Marshall,’ how Goldstein really is as a boss, and more!

(Plus, imagine a Roy Kent and Marshall Eriksen spinoff...) pic.twitter.com/im0wltwLeS

- TODAY (@TODAYshow) January 23, 2023