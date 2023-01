『SOTUS S』などタイドラマ、Blu-ray&DVD BOX連続リリース決定、『千星』『Fish Upon the Sky』『Bad Buddy Series』の4作品

『SOTUS The Series』や『2gether』などのドラマシリーズを手がけたGMMTV制作タイドラマ4作品のBlu-ray&DVDが、4月5日(水)の『SOTUS S』の発売を皮切りに毎月連続でリリースされる。

今回りリースが発表されたのは『SOTUS S』、『A Tale of Thousand Stars』、『Fish Upon the Sky』、『Bad Buddy Series』の4作品。クリス・ピーラワットとシントー・プラチャヤーによる『SOTUS S』は4月5日(水)、アース・ピラパットとミックス・サハパーによる『A Tale of Thousand Stars』は5月10日(水)にリリース。続いてプーウィン・タンサックユーンやポンド・ナラーウィットらが出演する『Fish Upon the Sky』は6月2日(金)、ナノン・コーラパットとオーム・パワットによる『Bad Buddy Series』は7月5日(水)に発売される。それぞれBlu-ray BOXは31,680円(税込)、DVD BOXは25,740円(税込)で、メイキングやインタビューの特典も用意されている。

『SOTUS S』

『SOTUS S』 (C)GMMTV

<あらすじ>

舞台は『SOTUS The Series』から2年後、コングポップ(シントー)は工学部のSOTUSのリーダーとなり、アーティット(クリス)はオーシャン電機で働きはじめる。コングポップはインターン先の会社を探していたが、家族の勧めもあって最終的にアーティットが勤める会社を選ぶことに。それを知らされていなかったアーティットはコングポップに対して怒りを隠せない。環境が変わっていく中で、人生の岐路に立つ2人。はたしてどのような未来を選択するのか。

『A Tale of Thousand Stars』

『A Tale of Thousand Stars』 (C)GMMTV

<あらあすじ>

親の金を使い自由な生活を送っていた大学生のティアン(ミックス)。実は心筋炎を患っており、移植手術によってなんとか一命をとりとめる。自分の命を救った心臓提供者に興味を持つティアンは、トーファン(アーイ)という女性が提供者であることを知る。彼女が住んでいたという山中の小さな村へ向かったティアンは、トーファンと互いに惹かれあっていたという森林警備隊長のプーパー(アース)と出会う。

『Fish Upon the Sky』

『Fish Upon the Sky』 (C)GMMTV

<あらすじ>

歯学部に通うオタクで冴えないピー(プーウィン)。イジメにあった経験から心を閉ざし、恋人はおろか友達もいたことがない。周囲からはイケメンで明るい兄デュアン(ニオ)と比較され、劣等感をこじらせていた。そんなピーが、総合保健学部のムン・ナーン(ミックス)に一目惚れをする。だが人気者のナーンはピーにとっては雲の上の存在。ナーンに近づきたいピーだが、医学部のモーク(ポンド)はその行く手を阻む。モークはナーンと仲が良く、2人はいつも一緒にいた。恋敵としてモークを敵視するピーだったが、モークはピーをからかうような思わせぶりな行動を取る。モークの真意は何なのか?人間不信のピーとポーカーフェイスの色男モークの奇妙な駆け引きが始まる。

『Bad Buddy Series』

『Bad Buddy Series』 (C)GMMTV

<あらすじ>

パーン(ナノン)とパット(オーム)の両親たちは、激しいライバル意識を持ち、長年にわたり何かにつけて競い合ってきた。その影響で、幼い頃からお互いを意識しながら張り合ってきたパーンとパットだが、そんな生活に疲れてしまった2人はついに仲良くなることを決意する。しかし、両親の手前、自分たちの友情は隠さなければならず……。