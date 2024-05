ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、大きくあしらわれたキャラクターアートにテンションも上がる「タオルバスマット2柄セット」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「タオルバスマット2柄セット」

© Disney

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

価格:各2,790円(税込)

サイズ:約45×60cm

品質:綿100%

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

異なる柄使いの2枚セットがうれしいバスマット。

2枚あるので洗い替えにも重宝しそう!

そしてパイル地なので、手軽に洗濯機で洗えて乾きやすいのも魅力的です。

さらに、小さくたためるので収納もスムーズに。

全部で6種類のデザインがラインナップされています。

ミッキー&ミニー

© Disney

「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」デザインのバスマット。

お茶目な表情をした「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」の背面にはブルーと白のドット柄が施され、かわいらしい雰囲気に☆

オレンジ色のマットは「ドナルドダック」や「デイジーダック」「グーフィー」の姿もプリントされた総柄デザインになっています。

チップ&デール

© Disney

「チップ&デール」デザインのバスマット。

お花の間からひょっこりと顔を出したり、もぐもぐほっぺの「チップ」と「デール」の姿がとってもチャーミング!

2枚とも大きめのアートでインパクト抜群です。

くまのプーさん

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

「くまのプーさん」デザインのバスマット。

ハニーポットをひっくり返したり、お友だちの「ピグレット」と一緒にバスタイムを楽しむ「くまのプーさん」の愛らしい姿にほっこり。

2枚それぞれパステル調の優しい色合いなのもポイントです。

ドナルドダック

© Disney

「ドナルドダック」デザインのバスマット。

水色や白、ネイビーなどの爽やかなカラーが「ドナルドダック」のイメージにぴったり☆

また、ストライプ柄と総柄で雰囲気もガラリと変わり、総柄デザインでは「ドナルドダック」の様々な表情を楽しめます。

ベイマックス

© Disney

「ベイマックス」デザインのバスマット。

手をあげてポーズをとる「ベイマックス」の姿が大きくプリントされた柄に、劇中でもお馴染みの「痛み」を伝えるレベルのマークがあしらわれた柄、どちらも可愛さ満点です。

お風呂から上がるたびに癒されそう!

スティッチ

© Disney

「スティッチ」デザインのバスマット。

ピンクとブルーのビビッドな色使いに、表情豊かな「スティッチ」の姿が目をひきます◎

さらに「スクランプ」とぎゅーっと抱き合うポーズはファン必見!

© Disney

バスマットには、程よい厚みが湯上りの足裏に心地良いパイル地が両面に使用されています。

おしゃれなデザインはもちろん、コンパクトに収納できたり、乾きやすさなども実用的でうれしいバスマット。

大きくあしらわれたキャラクターアートにテンションも上がる、ディズニーデザイン「タオルバスマット2柄セット」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップにて販売中です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ミッキー&フレンズからスティッチやベイマックスまで!ベルメゾン ディズニー「タオルバスマット2柄セット」 appeared first on Dtimes.