『ウォーキング・デッド』マイケル・カドリッツ、『スーパーマン＆ロイス』シーズン3でレックス・ルーサーに！

『ウォーキング・デッド』のエイブラハム・フォード役で知られるマイケル・カドリッツが『スーパーマン&ロイス』シーズン3でレックス・ルーサー役を演じると米Deadlineが伝えている。

【関連記事】『スーパーマン&ロイス』は生き残れるのか?DCドラマ『Stargirl』打ち切りによる影響が懸念

これまでジェシー・アイゼンバーグ(『バットマン vs スーパーマン ジャスティスの誕生』)やジョン・クライヤー(『SUPERGIRL/スーパーガール』)、マイケル・ローゼンバウム(『ヤング・スーパーマン』)など、数々の俳優によって演じられてきたスーパーマンの宿敵レックス・ルーサー。新たに米CWの『スーパーマン&ロイス』シーズン3に登場するレックス・ルーサーを『ウォーキング・デッド』のマイケルが演じる。マイケル自身もこの報道が事実であることをTwitterで認めている。

Holy Crap !!! ……. Cannot wait to join this amazing cast ……… @cwsupermanlois https://t.co/tHll4XM5xR