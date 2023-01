『NCIS：LA 〜極秘潜入捜査班〜』シーズン14での終了にキャストたちの反応は？

2009年の放送当初から大ヒットをロングランのクライムドラマ『NCIS:LA 〜極秘潜入捜査班〜』がシーズン14で終了することは先日お伝えしたばかり。突然の残念なニュースに、キャストたちもコメントを発表した。米TV Lineが報じている。

【関連記事】『NCIS』トニー&ジヴァの再会が2023年ついに実現か?

シーズン1では準レギュラー、シーズン2からレギュラーキャストとして活躍したマーティ・ディークス役のエリック・クリスチャン・オルセンは、演じるマーティがシルエットで写っている見事な写真とともに「私たち全員が壮大な旅路を共有した」と書き込んだ。

G・カレン役のクリス・オドネルは「『NCIS』ファミリーとの14年間の旅はなんと素晴らしいものだろう。だけど、今は毎週TVのチャンネルを合わせてくれた素晴らしいファンのみんなにありがとうを言うために時間を使いたい。次の冒険へ!」と、Instagramに投稿。

一方、同作でパートナーでもあるサム・ハンナ役のLL・クール・Jは、最近放送されたクロスオーバー・イベントについてTwitterで言及し 「14シーズン継続したのちに、『NCIS : LA』をトップで終わらせるには最高のタイミングだ!」と付け加えている。

This NCIS Crossover was a huge success! After 14 seasons, it’s the perfect time to end @NCISLA on top! I look forward to continuing my partnership with @CBSTVStudios. They invested in our series B round and became a strategic partner with @RockTheBells-more exciting things ahead! pic.twitter.com/AE0JcDa2El