¥Þ¥¯¥ì¥¬¡¼¤ÎË½¹Ô¡õ¶¼Ç÷¤ò½÷À¤¬¹ðÈ¯¡¡¥è¥Ã¥È¾å¤Ç¡ÖÅ®»à¤µ¤»¤ë¤¾¡ª¡×ËÜ¿Í¤ÏÈÝÄê
¡¡¸µ£Õ£Æ£Ã¤Î£²³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¥³¥Ê¡¼¡¦¥Þ¥¯¥ì¥¬¡¼¡Ê¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¡Ë¤¬¡¢¼«¿È¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë¥è¥Ã¥È¾å¤Ç½÷À¤òË½¹Ô¤·¶¼¤·¤¿¤È¹ðÈ¯¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡±Ñ¡Ö¥µ¥ó¡×¤Ê¤É¤è¤ë¤È¡¢ÁûÆ°¤ÏºòÇ¯£··î¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥¤¥Ó¥¶Åç¤Ç£³£´ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤Ã¤¿ÍâÄ«¡¢¥è¥Ã¥È¤Î¾å¤ÇÈ¯À¸¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ö¥Ú¥ê¥ª¥Ç¥£¥³¡¡¥Ç¡¡¥¤¥Ó¥¶¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹ðÈ¯¼Ô¤Ç¤¢¤ë½÷À¤Ï¥Þ¥¯¥ì¥¬¡¼¤ËÊ¢Éô¤ä¥¢¥´¤ò½³¤é¤ì¤¿¤¢¤È¡¢¡ÖÅ®»à¤µ¤»¤ë¤¾¡ª¡×¤È¶¼Ç÷¤µ¤ì¤¿¤¿¤á³¤¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß¡¢ÄÌ¤ê¤«¤«¤Ã¤¿Á¥¤Ëµß½Ð¤µ¤ì¤¿¤ÈÃÏ¸µ·Ù»¡¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½÷À¤ÏÅö»þ¤Î¥Þ¥¯¥ì¥¬¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Þ¤ë¤ÇØá¤ê¤Ä¤«¤ì¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£»ä¤ÏÈà¤¬»ä¤ò»¦¤¹¤Ä¤â¤ê¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤Ï¥Ü¡¼¥È¤òÎ¥¤ì¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¶¦ÄÌ¤ÎÍ§¿Í¤¬¤¤¤Æ¡¢Èà¤È¤Ï²¿ÅÙ¤â²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿®¤¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Èà¤ÏÈÈºá¼Ô¤Ç¤¹¡£»ä¤¬¥è¥Ã¥È¤«¤é½Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Èà¤Ï»ä¤ò»¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½÷À¤Ï¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Ëµ¢¹ñ¸å¡¢¥À¥Ö¥ê¥ó¤Î·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó·Ù»¡¤âÁÜºº¤ò»Ï¤á¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤Ï¥·¥ç¥Ã¥¯¾õÂÖ¤Ç½½Ê¬¤Ê¶¡½Ò¤¬¤Ç¤¤ºÃª¾å¤²¤Ë¡£¸½ºß¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ÇÁÜºº¤¬ºÆ³«¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Þ¥¯¥ì¥¬¡¼¤Î¥¹¥Ý¡¼¥¯¥¹¥Þ¥ó¤Ï±Ñ¡Ö¥µ¥ó¡×¤ËÂÐ¤·¡ÖÈ¾Ç¯°Ê¾åÁ°¡¢¤¢¤ë»ö·ï¤¬µ¿¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢·Ù»¡¤ÎÄ´ºº¤Î·ë²Ì¡¢¤½¤Î·ï¤ÏÄÉµÚ¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Þ¥¯¥ì¥¬¡¼»á¤Ï¡¢Èà¤Î¥Ü¡¼¥È¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥²¥¹¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹ðÈ¯¤òÃÇ¸Ç¤È¤·¤ÆÈÝÄê¤¹¤ë¡×¤È»ö·ï¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿·èÃå¤¬¤Ä¤¯¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£