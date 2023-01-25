Panasonic¤¬Ï¿²èÍÑ¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤¥Ç¥£¥¹¥¯¤ä¤á¤ëÌõ
º£²ó¡¢À¸»º½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¼ç¤ÊÀ½ÉÊ¡Ê²èÁü¡§¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡Ë
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Ï1·î23Æü¡¢Ï¿²èÍÑ¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤¥Ç¥£¥¹¥¯¤ÎÀ¸»º¤«¤éÅ±Âà¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¡ÖÏ¿²èÍÑ¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤¥Ç¥£¥¹¥¯ BD-RE¡§¤¯¤êÊÖ¤·Ï¿²è¥¿¥¤¥×¡Ê½ñ´¹·¿¡Ë¡×¡¡13¥â¥Ç¥ë¤È¡ÖÏ¿²èÍÑ¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤¥Ç¥£¥¹¥¯ BD-R¡§1²óÏ¿²è¥¿¥¤¥×¡ÊÄÉµ·¿¡Ë¡×23¥â¥Ç¥ë¡£Æ±Æü¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡ÖÏ¿²èÍÑ¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤¥Ç¥£¥¹¥¯¡¡À¸»º´°Î»¤Î¤´°ÆÆâ¡×¤Ë¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¡£
À¸»º½ªÎ»¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È´°Î»¡É
¡ÖÅö¼Ò¤Ï2006Ç¯¤ÎÏ¿²èÍÑ¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤¥Ç¥£¥¹¥¯È¯Çä°ÊÍè¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´°¦ÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2023Ç¯2·î¤ò°Ê¤Ã¤Æ¡¢Ï¿²èÍÑ¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤¥Ç¥£¥¹¥¯Á´ÉÊÈÖ¤ÎÀ¸»º¤ò´°Î»¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£¾°¡¢¸å·Ñ¾¦ÉÊ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¡£À¸»º½ªÎ»¤Ç¤Ï¤Ê¤¯À¸»º¡È´°Î»¡É¤È¤·¤¿É½¸½¤Ë¤Ï¡¢¤â¤¦¤ä¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤¬È¿±Ç¤·¤¿¤Î¤«¡£
Ï¿²èÍÑ¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤¥Ç¥£¥¹¥¯¤Î»Ô¾ì¤ÏË°ÏÂ¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹ñ¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤¬»²Æþ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤Ë¸þ¤«¤¨¤Ð¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¾¦ÉÊ¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¤µ¤é¤ËÀÎ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È²Á³Ê¤â¤À¤¤¤ÖÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¤âÌÙ¤«¤é¤Ê¤¤¾¦ÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¡£
1·î25Æü¤Î¸áÁ°Ãæ¤ËÅìÍÎ·ÐºÑ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊÔ½¸Éô¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤¬Åìµþ¡¦½©ÍÕ¸¶¤Î¥è¥É¥Ð¥·¥«¥á¥é¡¢¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¤ÎÅ¹Æ¬¤òÇÁ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢Ï¿²èÍÑ¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤¥Ç¥£¥¹¥¯¤ÎÇä¤ê¾ì¤Ï¼ç¤Ë¥½¥Ë¡¼À½ÉÊ¤¬ÀÊ´¬¡£¥Þ¥¯¥»¥ë¡¢»°É©ÅÅµ¡¡¢¥Ð¡¼¥Ù¥¤¥¿¥à¤Ê¤É¤ÎÀ½ÉÊ¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯À½ÉÊ¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¹¤Ç¤ËÅ±Âà¤Î½àÈ÷¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¤«¡¢Çä¤ê¾ì¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¶¥¹ç¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¸à¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÌÌ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Ï½÷Í¥¤Î°½À¥¤Ï¤ë¤«¤µ¤ó¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ê²èÁü¡§¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡Ë
¤Þ¤À»Ô¾ì¤¬À®½Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þÂå¤Ë¤Ï¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤âÏ¿²èÍÑ¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤¥Ç¥£¥¹¥¯¤ÎÀÇ½¤äÉÊ¼Á¤Ë¤Ï¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ð¤é¤Ä¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤¿¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç»ä¤Î·Ð¸³¤À¤¬¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤¥Ç¥£¥¹¥¯¥ì¥³¡¼¥À¡¼¡¦¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤ËÆþ¤ì¤Æ¤â¤Þ¤È¤â¤ËÆ°ºî¤·¤Ê¤¤¥á¥Ç¥£¥¢¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤¥Ç¥£¥¹¥¯¥ì¥³¡¼¥À¡¼¡¦¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ÈÏ¿²èÍÑ¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤¥Ç¥£¥¹¥¯¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÁêÀ¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢³¤³°¤ò´Þ¤à³Æ¼Ò¤ÎÉÊ¼Á¤â¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´Ä¶ÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢º£²ó¤Î¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤ÎÏ¿²èÍÑ¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤¥Ç¥£¥¹¥¯À¸»º´°Î»·èÃÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤Ë»ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¡È»Í½Å¶ì¡É¤È¤â¤¤¤¨¤ë4¤Ä¤Î´Ä¶Í×°ø¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
´Ä¶Í×°ø¡¡§Çä¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Ï¡¼¥É¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢
º£¤«¤é10Ç¯Á°¤Î2013Ç¯¤Ë¡¢ÆüËÜµÏ¿¥á¥Ç¥£¥¢¹©¶È²ñ¤¬²ò»¶¤·¤¿¡£Æ±¹©¶È²ñ¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤¥Ç¥£¥¹¥¯¤äDVD¤ÎÉáµÚ³èÆ°¤ò¹Ô¤¦ÃÄÂÎ¤À¤Ã¤¿¡£¥¯¥é¥¦¥Éµ»½Ñ¤Ê¤É¤Î¿Ê²½¤Ë¤è¤Ã¤ÆµÏ¿¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¤¬ÁêÂÐÅª¤ËÄã²¼¤·¤¿¤Î¤¬²ò»¶·èÃÇ¤ÎÍ×°ø¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¤³¤ì¤Ï°õ¾ÝÅª¤Ê½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤³¤«¤é10Ç¯¸å¤Î2023Ç¯¡£¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤ÎÏ¿²èÍÑ¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤¥Ç¥£¥¹¥¯À¸»º´°Î»¤â¡¢¤¢¤ë¼ï¤Î¾ÝÄ§¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£ÉáµÚ³èÆ°¤¬´°Î»¤·¤¿¤Î¤Á¤Ë¡¢À¸»º¤¹¤é¤âÌò³ä¤ò½ª¤¨¡¢¡Ö´°Î»¡×¤·¤¿¤Î¤À¡£
¤³¤³¤ÇMPA¡ÊMotion Picture Association¡Ë¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¡£MPA¤Ï¥¢¥á¥ê¥«±Ç²è¶¨²ñ¤Î´Ø·¸ÃÄÂÎ¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£Èà¤é¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¤³¦¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»º¶È¤Ë¤ª¤±¤ëDVD¤ä¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ê¤É¤Î¼ÂÊª¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï2017Ç¯¡Ê149²¯¥É¥ë¡Ë¤«¤é2021Ç¯¡Ê65²¯¥É¥ë¡Ë¤Þ¤Ç¤ËÈ¾¸º°Ê²¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¤³¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¿ôÃÍ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤¬À¸»º½ªÎ»¤òÈ¯É½¤·¤¿¡ÈÏ¿²èÍÑ¡É¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤¥Ç¥£¥¹¥¯¤òÄ¾ÀÜÅª¤Ë¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤À¤±DVD¤ä¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤¥Ç¥£¥¹¥¯¤Î·Á¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Ï¿²èÍÑ¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤¥Ç¥£¥¹¥¯¤â¼ÐÍÛ»º¶È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
Æ°²è¤â¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®¤Î»þÂå¤Ë
´Ä¶Í×°ø¢¡§µÞÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤ëÂåÂØ¥µ¡¼¥Ó¥¹
»ä¤¬¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¹¬±¿¤Ê¤³¤È¤Ë¶¦±é¤·¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÊý¤«¤éCD¤äDVD¤ò¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ç²»³Ú²È¤ÎÊý¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¾·¤¯ºÝ¡¢»öÁ°¤Ë²»¸»¤òÁ÷ÉÕ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·º¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¼«Âð¤ËCD¡¿DVD¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬¤Ê¤¤¡£
¤½¤³¤Ç²»¸»¤òÄ°¤¯¤¿¤á¤Ë¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ë½Ð¸þ¤¯¡£»ä¤Î¾ì¹ç¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢»þ´Ö¤ÎÅÔ¹ç¤Ç¥Ñ¥½¥³¥ó¤È¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ë¼è¤ê¹þ¤ó¤ÇÄ°¤¯¡£¤Þ¤¿¡¢¤»¤Ã¤«¤¯²»¸»¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢·ë¶É¤Ï¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó²»³Ú¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç»ëÄ°¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£CD¡¿DVD¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤òÍ¤·¤Ê¤¤²ÈÄí¤ä¸Ä¿Í¤âÁêÅö¿ô¤Ë¾å¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
´Ä¶Í×°ø¡¤Ç¤Ï¥Ï¡¼¥É¤È¤·¤Æ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÎ¥¤ì¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¤¬¡¢Î¥¤ì¤¿¤¢¤È¤Ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¤É¤³¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤Ï¼þÃÎ¤ÎÄÌ¤ê¡¢Netflix¡¢Amazon Prime Video¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿Æ°²èÇÛ¿®¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤À¤í¤¦¡£¤¤¤Þ¤Ç¤Ï1¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆDVD¡¿¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤¥Ç¥£¥¹¥¯¤ò»ý¤Ã¤¿¤ê¡¢¥ì¥ó¥¿¥ë¤·¤Æ¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Î»ëÄ°¤¬º¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢·î¤Ë²¿ËÜ¤ò´Ñ¤ë¤«¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì¤¬ÍÎÁ¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤¿¤¤¤Æ¤¤¤Î¾ì¹ç¤ÏDVD¡¿¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤¥Ç¥£¥¹¥¯¤òÇã¤¦¤è¤ê¤Ï°Â¤¤¡£
²ÈÄíÍÑ¤Î¥Ó¥Ç¥ª¥«¥á¥é¤Ç»£±Æ¤·¤¿±ÇÁü¤ò¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤¥Ç¥£¥¹¥¯¤ËÏ¿²è¤·¤ÆÊÝÂ¸¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ç¤â¡¢º£¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤ÇÆ°²è¤ò»£±Æ¤·¤Æ»Ä¤»¤ë¡£¤Þ¤¿Facebook¤Ê¤É¤ÎSNS¤äYouTube¤ËÊÝÂ¸¤·¤Æ¸Â¤é¤ì¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤ß¤Ë»ëÄ°¤òµö²Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£
Facebook¤äYouTube¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤ÈÌµÎÁ¤ÇÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤·¤ÆÊÝÂ¸¤·Â³¤±¤é¤ì¤ë¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¾Ã¤¨¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥«¥á¥é¤ò¤ï¤¶¤ï¤¶Çã¤Ã¤Æ»£±Æ¤·¤¿±ÇÁü¤òÏ¿²èÍÑ¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ë»Ä¤¹¤È¤¤¤¦´·½¬¤Ï¤É¤¦¤ä¤é²¼²Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¥³¥¹¥ÈÁý¤Ë
´Ä¶Í×°ø£¡§»äÅªÏ¿²»Ï¿²èÊä½þ¶âÀ©ÅÙ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï»äÅªÏ¿²»Ï¿²èÊä½þ¶âÀ©ÅÙÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤¥Ç¥£¥¹¥¯¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤ò»ØÄê¤·¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¡È»ö·ï¡É¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
ºòÇ¯10·î¤Ë±Ê²¬·Ë»ÒÊ¸Éô²Ê³ØÂç¿Ã¤¬µ¼Ô²ñ¸«¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿ÏÃ¤À¡£¤³¤ì¤Ï¤¶¤Ã¤¯¤ê¤¤¤¨¤Ð¡¢¸Ä¿Í¤ÇÏ¿²»¡¦Ï¿²è¤·¤Æ¤âÃø¼Ô¸¢¼Ô¤Ø¤ÎÊä½þ¶â¤ò»ÙÊ§¤¨¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¡¢À¯Îá¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·Êä½þ¶â¤ò»ÙÊ§¤¨¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â»ÙÊ§¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡ÖÊä½þ¶â¤Î»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢À¯Îá»ØÄê¤ò¼õ¤±¤¿ÆÃÄêµ¡´ï¡¦µÏ¿ÇÞÂÎ¤ÎÀ½Â¤¥á¡¼¥«¡¼¤Ê¤É¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¤¬µ¡´ï¡¦ÇÞÂÎ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëºÝ¤ËÊä½þ¶â¤ò´Þ¤á¤ë·Á¤Ç°ì³ç¤·¤Æ¤ª»ÙÊ§¤¤¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆüËÜ²»³ÚÃøºî¸¢¶¨²ñ¡áJASRAC¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡Ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ö¡ÖÀ½Â¤¥á¡¼¥«¡¼¡×¤È¤¤¤¦Ã±¸ì¤Ï¡ÈÀ½Â¤¡É¤È¡È¥á¡¼¥«¡¼¡É¤ÎÆ±°ÕÌ£¤ò»Ø¤¹¤È»×¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ°úÍÑ¤·¤¿¡£
Ï¿²èÍÑ¤Î¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤¥Ç¥£¥¹¥¯1Ëç¤Ë¤«¤«¤ëÊä½þ¶â¤Ï¿ô±ß¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤Ï¥³¥¹¥È¤òÁý²Ã¤µ¤»¡¢Íø±×¤ò°µÇ÷¤¹¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤¬¤Ê¤¤¡£
´Ä¶Í×°ø¤¡§¸¶ºàÎÁÈñ¤Î¾å¾º
DVD¤ä¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤¥Ç¥£¥¹¥¯¤Î¤è¤¦¤Ê¸÷¥Ç¥£¥¹¥¯¤Î¼ç¤ÊºàÎÁ¤Î1¤Ä¤¬¥Ý¥ê¥«¡¼¥Ü¥Í¡¼¥È¡£¡ÖÂÑÇ®¡¦ÂÑ¸õÀ¤ËÍ¥¤ì¡¢¥¬¥é¥¹¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ëÆ©ÌÀÀ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Í¥¤ì¤¿ÂÑ¾×·âÀ¤âÍ¤¹¤ë¡×¡ÊÆüËÜ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯ÈÄ¶¨²ñ¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡Ë¼ù»é¤Ç¤¢¤ë¡£
ºòº£¤Î¸¶ºàÎÁ¹â¤ÎÎ®¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤³¤Î¥Ý¥ê¥«¡¼¥Ü¥Í¡¼¥È¤Î²Á³Ê¤âÎã¤ËÏ³¤ì¤º¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²Á³ÊÊÑÆ°¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£ÆüËÜ¤ÎËÇ°×Åý·×¤«¤é¥Ý¥ê¥«¡¼¥Ü¥Í¡¼¥È¤Î²Á³Ê¾å¾º¤òÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤¿¡£
¤â¤Ã¤È¤â¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤¥Ç¥£¥¹¥¯¤ÎÀ½Â¤¤ÏÆüËÜ¤À¤±¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÅÀ¤ÏÉÕµ¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£ÆüËÜ¤Î¾ì¹ç¤Ï2022Ç¯¤Ë±ß°Â¤Ë¤â½±¤ï¤ì¤¿¡£¤¿¤ÀÂç¤¤Ê·¹¸þ¤ÏÇÄ°®¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¸¶ºàÎÁÈñ¤¬¤³¤³2Ç¯¤Ç1.7ÇÜ°Ê¾å¤Ë
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç2020Ç¯1·î¡Á3·î´ü¤Î¿å½à¤ò100¤È¤·¤Æ»ÍÈ¾´ü¤´¤È¤Ë¥Ý¥ê¥«¡¼¥Ü¥Í¡¼¥È¤Î²Á³Ê¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
2020Ç¯1¡Á3·î¡§100
2020Ç¯4¡Á6·î¡§102
2020Ç¯7¡Á9·î¡§104
2020Ç¯10¡Á12·î¡§99
2021Ç¯1¡Á3·î¡§107
2021Ç¯4¡Á6·î¡§131
2021Ç¯7¡Á9·î¡§143
2021Ç¯10¡Á12·î¡§159
2022Ç¯1¡Á3·î¡§150
2022Ç¯4¡Á6·î¡§166
2022Ç¯7¡Á9·î¡§176
¤³¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸»º¥³¥¹¥È¤Î¤¦¤ÁºàÎÁÈñ¤¬¹âÆ¤·³Æ¼Ò¤ò°µÇ÷¤·¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¾åµ¡¢»Í½Å¶ì¤È¤â»×¤¨¤ë¾õ¶·¤È¡¢¤½¤ì¤é¤¬Ê£¿ô¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤ì¤¿¾ÝÄ§Åª¤Ê½ÐÍè»ö¤¬¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤ÎÏ¿²èÍÑ¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤¥Ç¥£¥¹¥¯À¸»º´°Î»¡¢¤Ä¤Þ¤ê»ö¼Â¾å¤ÎÅ±Âà¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¤³¤ì¤â»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤È¤¤¤¦¤Ù¤¤«¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¿êÂà¡¦½Ì¾®¤¹¤ë¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¿·¤¿¤Ê¾¦ÉÊ¤Ç¤ÎÀ®¸ù¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¡Êºä¸ý ¹§Â§ ¡§ Ä´Ã£¡¦¹ØÇã¶ÈÌ³¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¢¹Ö±é²È¡Ë