第95回アカデミー賞のノミネーションが24日に発表され、映画『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』が作品賞、監督賞、主演女優賞(ミシェル・ヨー)、助演男優賞(キー・ホイ・クァン)、助演女優賞(ジェイミー・リー・カーティス、ステファニー・スー)、脚本賞、編集賞、歌曲賞、作曲賞、衣装デザイン賞の最多10部門11ノミネートを果たした。

『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』は、『スイス・アーミー・マン』の監督コンビ“ダニエルズ”(ダニエル・クワン&ダニエル・シャイナート)によるマルチバース・コメディードラマ。破産寸前のコインランドリーを経営する中国系アメリカ人のエブリン(ミシェル)が、突如として並行世界(マルチバース)の存在を知らされ救世主へと覚醒し、カンフーマスターばりの身体能力を手に入れ、全人類の命運を掛けた闘いに挑むさまを描く。気鋭スタジオ・A24史上最大のヒット作としても話題の作品だ。

それに続くのが、Netflixのドイツ映画『西部戦線異状なし』と、『スリー・ビルボード』などのマーティン・マクドナー監督作『イニシェリン島の精霊』でそれぞれ9ノミネートとなった。(編集部・市川遥)

第95回アカデミー賞ノミネーション全結果は以下の通り。

■作品賞

『西部戦線異状なし』

『アバター:ウェイ・オブ・ウォーター』

『イニシェリン島の精霊』

『エルヴィス』

『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』

『フェイブルマンズ』

『TAR/ター』

『トップガン マーヴェリック』

『逆転のトライアングル』

『ウーマン・トーキング 私たちの選択』

■監督賞

マーティン・マクドナー 『イニシェリン島の精霊』

ダニエル・クワン&ダニエル・シャイナート 『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』

スティーヴン・スピルバーグ 『フェイブルマンズ』

トッド・フィールド 『TAR/ター』

リューベン・オストルンド 『逆転のトライアングル』

■主演男優賞

オースティン・バトラー 『エルヴィス』

コリン・ファレル 『イニシェリン島の精霊』

ブレンダン・フレイザー 『ザ・ホエール』

ポール・メスカル 『アフターサン(原題) / Aftersun』

ビル・ナイ 『生きる LIVING』

■主演女優賞

ケイト・ブランシェット 『TAR/ター』

アナ・デ・アルマス 『ブロンド』

アンドレア・ライズボロー 『トゥ・レスリー(原題) / To Leslie』

ミシェル・ウィリアムズ 『フェイブルマンズ』

ミシェル・ヨー 『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』

■助演男優賞

ブレンダン・グリーソン 『イニシェリン島の精霊』

ブライアン・タイリー・ヘンリー 『その道の向こうに』

ジャド・ハーシュ 『フェイブルマンズ』

バリー・キオガン 『イニシェリン島の精霊』

キー・ホイ・クァン 『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』

■助演女優賞

アンジェラ・バセット 『ブラックパンサー/ワカンダ・フォーエバー』

ホン・チャウ 『ザ・ホエール』

ケリー・コンドン 『イニシェリン島の精霊』

ジェイミー・リー・カーティス 『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』

ステファニー・スー 『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』

■長編アニメ映画賞

『ギレルモ・デル・トロのピノッキオ』

『マーセル・ザ・シェル・ウィズ・シュー・オン(原題) / Marcel the Shell With Shoes On』

『ジェイコブと海の怪物』

『長ぐつをはいたネコと9つの命』

『私ときどきレッサーパンダ』

■短編アニメ映画賞

『ザ・ボーイ、ザ・モール、ザ・フォックス・アンド・ザ・ホース(原題) / The Boy, the Mole, the Fox and the Horse』

『ザ・フライング・セーラー(原題) / The Flying Sailor』

『アイス・マーチャンツ(原題) / Ice Merchants』

『マイ・イヤー・オブ・ディックス(原題) / My Year of Dicks』

『アン・オストリッチ・トールド・ミー・ザ・ワールド・イズ・フェイク・アンド・アイ・シンク・アイ・ビリーブ・イット(原題) / An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe It』

■脚本賞

マーティン・マクドナー 『イニシェリン島の精霊』

ダニエル・クワン&ダニエル・シャイナート 『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』

スティーヴン・スピルバーグ&トニー・クシュナー 『フェイブルマンズ』

トッド・フィールド 『TAR/ター』

リューベン・オストルンド 『逆転のトライアングル』

■脚色賞

エドワード・ベルガー、レスリー・パターソン、イアン・ストーケル 『西部戦線異状なし』

ライアン・ジョンソン 『ナイブズ・アウト:グラス・オニオン』

カズオ・イシグロ 『生きる LIVING』

アーレン・クルーガー、エリック・ウォーレン・シンガー、クリストファー・マッカリー、原案ピーター・クレイグ、ジャスティン・マークス 『トップガン マーヴェリック』

サラ・ポーリー 『ウーマン・トーキング 私たちの選択』

■撮影賞

ジェームズ・フレンド 『西部戦線異状なし』

ダリウス・コンジ 『バルド、偽りの記録と一握りの真実』

マンディ・ウォーカー 『エルヴィス』

ロジャー・ディーキンス 『エンパイア・オブ・ライト』

フロリアン・ホーフマイスター 『TAR/ター』

■美術賞

『西部戦線異状なし』

『アバター:ウェイ・オブ・ウォーター』

『バビロン』

『エルヴィス』

『フェイブルマンズ』

■音響賞

『西部戦線異状なし』

『アバター:ウェイ・オブ・ウォーター』

『THE BATMAN−ザ・バットマン−』

『エルヴィス』

『トップガン マーヴェリック』

■編集賞

ミッケル・E・G・ニルソン 『イニシェリン島の精霊』

マット・ヴィラ、ジョナサン・レドモンド 『エルヴィス』

ポール・ロジャーズ 『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』

モニカ・ヴィッリ 『TAR/ター』

エディ・ハミルトン 『トップガン マーヴェリック』

■視覚効果賞

『西部戦線異状なし』

『アバター:ウェイ・オブ・ウォーター』

『THE BATMAN−ザ・バットマン−』

『ブラックパンサー/ワカンダ・フォーエバー』

『トップガン マーヴェリック』

■歌曲賞

「Applause」『テル・イット・ライク・ア・ウーマン(原題) / Tell It like a Woman』

「Hold My Hand」『トップガン マーヴェリック』

「Lift Me Up」『ブラックパンサー/ワカンダ・フォーエバー』

「Naatu Naatu」『RRR』

「This Is A Life」『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』

■作曲賞

フォルカー・バーテルマン 『西部戦線異状なし』

ジャスティン・ハーウィッツ 『バビロン』

カーター・バーウェル 『イニシェリン島の精霊』

サン・ラックス 『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』

ジョン・ウィリアムズ 『フェイブルマンズ』

■衣装デザイン賞

メアリー・ゾフレス 『バビロン』

ルース・E・カーター 『ブラックパンサー/ワカンダ・フォーエバー』

キャサリン・マーティン 『エルヴィス』

シャーリー・クラタ 『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』

ジェニー・ビーヴァン 『ミセス・ハリス、パリへ行く』

■メイク・ヘアスタイリング賞

『西部戦線異状なし』

『THE BATMAN−ザ・バットマン−』

『ブラックパンサー/ワカンダ・フォーエバー』

『エルヴィス』

『ザ・ホエール』

■国際長編映画賞

『西部戦線異状なし』(ドイツ)

『アルゼンチン1985 〜歴史を変えた裁判〜』(アルゼンチン)

『CLOSE/クロース』(ベルギー)

『EO(原題)』(ポーランド)

『ザ・クワイエット・ガール(原題) / The Quiet Girl』(アイルランド)

■短編実写映画賞

『アン・アイリッシュ・グッバイ(原題) / An Irish Goodbye』

『イヴァル(原題) / Ivalu』

『無垢の瞳』

『ナイト・ライド(原題) / Night Ride』

『ザ・レッド・スーツケース(原題) / The Red Suitcase』

■長編ドキュメンタリー賞

『オール・ザット・ブレス(英題)/ All That Breathes』

『オール・ザ・ビューティー・アンド・ザ・ブラッドシェッド(原題) / All the Beauty and the Bloodshed』

『ファイアー・オブ・ラブ 火山に人生を捧げた夫婦』

『ア・ハウス・メイド・オブ・スプリンターズ(英題)/ A House Made of Splinters』

『ナワリヌイ』

■短編ドキュメンタリー賞

『エレファント・ウィスパラー:聖なる象との絆』

『ホールアウト(原題) / Haulout』

『ハウ・ドゥ・ユー・メジャー・ア・イヤー(原題) / How Do You Measure a Year?』

『マーサ・ミッチェル −誰も信じなかった告発−』

『ストレンジャー・アット・ザ・ゲート(原題) / Stranger at the Gate』

第95回アカデミー賞授賞式は、3月13日(月)午前7時30分よりWOWOWプライム、WOWOWオンデマンドにて生中継