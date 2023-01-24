¡Ø¥¤¥ó¥Ç¥£¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¡Ù¸µ»ÒÌò¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Ë½é¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¡ª
¡¡Âè95²ó¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Î¥Î¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬24Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¡Ø¥¤¥ó¥Ç¥£¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¡¿ËâµÜ¤ÎÅÁÀâ¡Ù¡Ø¥°¡¼¥Ë¡¼¥º¡Ù¤Ê¤É¤Ç¿Íµ¤»ÒÌò¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¥¡¼¡¦¥Û¥¤¡¦¥¯¥¡¥ó¤¬¡¢±Ç²è¡Ø¥¨¥Ö¥ê¥·¥ó¥°¡¦¥¨¥Ö¥ê¥¦¥§¥¢¡¦¥ª¡¼¥ë¡¦¥¢¥Ã¥È¡¦¥ï¥ó¥¹¡Ù¡Ê3·î3Æü¸ø³«¡Ë¤Ç½õ±éÃËÍ¥¾Þ¤Ë½é¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ù¥È¥Ê¥à¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢ ¥µ¥¤¥´¥ó´ÙÍî¤ËÈ¼¤¤¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤¿¥¯¥¡¥ó¤Ï¡¢¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¥ó¡¦¥¹¥Ô¥ë¥Ð¡¼¥°´ÆÆÄ¤Ë¸«½Ð¤µ¤ì¡¢1984Ç¯¤Î¡ØËâµÜ¤ÎÅÁÀâ¡Ù¤Ë½Ð±é¡£¥¹¥Ô¥ë¥Ð¡¼¥°¤¬À½ºî¤òÌ³¤á¤¿¡Ø¥°¡¼¥Ë¡¼¥º¡Ù¡Ê1985¡Ë¤Î¥Ç¡¼¥¿Ìò¤Ç¤â¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤¬¤ÆÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¤Æ±Ç²èÀ©ºî¤ò³Ø¤Ö¤È¡¢Â´¶È¸å¤Ï¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡Ø¥¶¡¦¥ï¥ó¡Ù¡Ê2001¡Ë¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢À©ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤·¤Æ±Ç²è¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¯¥¡¥ó¼«¿È¤ÏÇÐÍ¥¶È¤òÂ³¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤Î¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Ç¥¢¥¸¥¢·ÏÇÐÍ¥¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤´¤¯¤ï¤º¤«¡£À®Ä¹¤È¶¦¤Ë»Å»ö¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢±éµ»¤«¤é¿È¤ò°ú¤¯¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¥¯¥¡¥ó¤Ï¡Ö±éµ»¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É»Å»ö¤¬¤Ê¤¤¡£¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤ÏËÍ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤É¤³¤Ë¤âËÍ¤ÎÌò¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¿È¤ò°ú¤¯¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ì´¤òÄü¤á¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤Îº¢¤Î¥¢¥¸¥¢·ÏÇÐÍ¥¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï»ÅÊý¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡×¤È The Hollywood Reporter ¤ÎºÂÃÌ²ñ¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø¥¨¥Ö¥ê¥·¥ó¥°¡¦¥¨¥Ö¥ê¥¦¥§¥¢¡¦¥ª¡¼¥ë¡¦¥¢¥Ã¥È¡¦¥ï¥ó¥¹¡Ù¤Ï¡¢ÇË»ºÀ£Á°¤Î¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥ê¡¼¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë¼ç¿Í¸ø¥¨¥Ö¥ê¥ó¡Ê¥ß¥·¥§¥ë¡¦¥è¡¼¡Ë¤¬¡¢ÆÍÇ¡¤È¤·¤ÆÊÂ¹ÔÀ¤³¦¡Ê¥Þ¥ë¥Á¥Ð¡¼¥¹¡Ë¤ÎµßÀ¤¼ç¤È¤·¤Æ³ÐÀÃ¤·¡¢¿ÍÎà¤ÎÌ¿±¿¤ò³Ý¤±¤¿Æ®¤¤¤ËÄ©¤à¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¡£µÓËÜ¤Ë¤Û¤ì¤³¤ß¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿¥¯¥¡¥ó¤Ï¡¢¥¨¥Ö¥ê¥ó¤ÎÉ×¥¦¥§¥¤¥â¥ó¥ÉÌò¤Ç¡¢µ¤¤Î¼å¤¤É×¤«¤éÍê¤ì¤ë¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ø¤ÈÉ¿ÊÑ¤¹¤ëÆñÌò¤ËÄ©¤ß¡¢¼ç±é¤Î¥ß¥·¥§¥ë¤È¶¦¤Ë¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¾Þ¥ì¡¼¥¹¤òÀÊ´¬¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Ç¤â¼õ¾Þ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¹¤Ç¤Ë¥¯¥¡¥ó¤Ï¡¢¥Þ¡¼¥Ù¥ë¥É¥é¥Þ¡Ö¥í¥¡×¥·¡¼¥º¥ó2¤Ø¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤ÏºÆ¤ÓÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î³èÌö¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£¡ÊÊÔ½¸Éô¡¦ÆþÁÒ¸ù°ì¡Ë
Âè95²ó¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¼ø¾Þ¼°¤Ï¡¢3·î13Æü¡Ê·î¡Ë¸áÁ°7»þ30Ê¬¤è¤êWOWOW¥×¥é¥¤¥à¡¢WOWOW¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤Ë¤ÆÀ¸Ãæ·Ñ