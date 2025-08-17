¡Ú2025Ç¯ºÇ¿·¡ÛÌ¾¸Å²°¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥°¥ë¥á¡ÖÌ¾¸Å²°¤á¤·¡×72Áª¡ª Ì£Á¹¥«¥Ä¡¢¤Ò¤Ä¤Þ¤Ö¤·¡¢¼ê±©Àè¡¢¤¤·¤á¤ó¤Û¤«
Ì£Á¹¥«¥Ä
Æ¦Ì£Á¹¥Ù¡¼¥¹¤ÎÌ£Á¹¥À¥ì¤ò¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¤«¤±¤¿¥È¥ó¥«¥Ä¡£Àï¸å¤Î²°Âæ¤Ç¤É¤ÆÆé¤Ë¶ú¥«¥Ä¤ò¿»¤±¤Æ¿©¤Ù¤¿¤Î¤¬¡¢Ì£Á¹¥«¥ÄÃÂÀ¸¤Î¤¤Ã¤«¤±¡Ê½ôÀâ¤¢¤ê¡Ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌ£Á¹¥À¥ì¤ÎÇ»¤µ¡¢´Å¤µ¤Ê¤É¤ÎÌ£ÉÕ¤±¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¿©¤ÙÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¡Ìð¾ì¤È¤ó Ìð¾ìÄ®ËÜÅ¹¡¿¥µ¥¤¥º¤â¡¢¤ª¤¤¤·¤µ¤âÌ¾¸Å²°¤òÂåÉ½¤¹¤ëÌ¾Êª
¾¼ÏÂ22Ç¯¡Ê1947¡ËÁÏ¶È¡¢¡Ö¤ß¤½¤«¤Ä¡×¤òÌ¾¸Å²°Ì¾Êª¤Ë°é¤Æ¾å¤²¤¿ÍÌ¾Å¹¡£¼«Ëý¤ÎÌ£Á¹¥À¥ì¤Ï¡¢1Ç¯È¾½ÏÀ®¤µ¤»¤¿Å·Á³¾úÂ¤¤ÎÆ¦Ì£Á¹¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥é¥ê¤È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¿¼¤¤¥³¥¯¤È¤¦¤ÞÌ£¤¬¤¢¤ê¡¢ÍÈ¤²¤¿¤Æ¤Î¥«¥Ä¤ä¤´ÈÓ¤ÈÁêÀÈ´·²¡ª
Ìð¾ì¤È¤ó¤ÎÌ¾Êª¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ö¤ï¤é¤¸¤È¤ó¤«¤ÄÄê¿©¡×¡£ÄÌ¾ï¥µ¥¤¥º¤ÎÌó2ÇÜ¤È¤¤¤¦¥Ó¥Ã¥°¤Ê¥í¡¼¥¹¥«¥Ä¤Ê¤¬¤é¡¢¥«¥Ä¤ÈÌ£Á¹¥À¥ì¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ç¥Ú¥í¥ê¤È´°¿©¤Ç¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ìð¾ì¤È¤ó Ìð¾ìÄ®ËÜÅ¹¡Ê¤ä¤Ð¤È¤ó ¤ä¤Ð¤Á¤ç¤¦¤Û¤ó¤Æ¤ó¡Ë
½»½ê¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶èÂç¿Ü3-6-18
TEL¡§052-252-8810
±Ä¶È»þ´Ö¡§11¡Á21»þ
ÄêµÙÆü¡§ÌµµÙ
¥¢¥¯¥»¥¹¡§ÃÏ²¼Å´Ìð¾ìÄ®±Ø4ÈÖ½Ð¸ý¤«¤éÅÌÊâ5Ê¬
Ãó¼Ö¾ì¡§8Âæ
¢¡µ¤À²Äâ ËÜÅ¹¡¿Ì¾¸Å²°¤Î¤´ÅöÃÏ¥Õ¥é¥¤¤¬Ð§¤´ÈÓ¤Î¾å¤ËÂç½¸¹ç¡ª
¾¼ÏÂ20Ç¯¡Ê1945¡ËÁÏ¶È¤ÎÏ·ÊÞ¥È¥ó¥«¥ÄÀìÌçÅ¹¡£¥«¥Ä¤ÏÀ¸»º¼Ô¤è¤ê»ÅÆþ¤ì¤¿ÏÂÆÚ¤â¤Á¤Ö¤¿¤Ç¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ñ¥óÊ´¤òÉÕ¤±¤Æ¥«¥é¥ê¤ÈÍÈ¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ñ¤®Â¤·»È¤¤Â³¤±¤ëÌ£Á¹¥À¥ì¤â¥³¥¯¤¬¤¢¤êÇ»¸ü¤Ç¤¹¡£
¥¤¥Á¥ª¥·¤Î¡ÖÌ¾¸Å²°Ì¾Êª¤·¤ã¤Á¤Û¤³Ð§¡×¤ÎÐ§¤ËÆÍ¤Î©¤Ä¥¨¥Ó¥Õ¥é¥¤¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥·¥ã¥Á¥Û¥³¤Î¤è¤¦¡£¾Æ¤¥È¥ó¥«¥Ä¤È¤ä¤ï¤é¤«¤¤¥Ò¥ìÌ£Á¹¥«¥Ä¤â¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£µ¤À²Äâ ËÜÅ¹¡Ê¤¤Ï¤ë¤Æ¤¤ ¤Û¤ó¤Æ¤ó¡Ë
TEL¡§052-251-4741
½»½ê¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶èÀéÂåÅÄ5-21-6
±Ä¶È»þ´Ö¡§ 11¡Á14 »þLO¡¢17¡Á21»þLO¡¡
ÄêµÙÆü¡§²ÐÍË¡ÊÎ×»þµÙ¶È¤¢¤ê¡Ë¡¡p ·ÀÌóÃó¼Ö¾ìÍøÍÑ
¥¢¥¯¥»¥¹¡§ÃÏ²¼Å´ÄáÉñÀþÄáÉñ±Ø1ÈÖ½Ð¸ý¤«¤éÅÌÊâ3 Ê¬
Ãó¼Ö¾ì¡§·ÀÌóÃó¼Ö¾ìÍøÍÑ¡Ê1»þ´Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹·ô¤¢¤ê¡Ë
¢¡¸üÀÚ¤ê¥ì¥¢¤È¤ó¤«¤Ä ¤ä¤Þ¤È¤ó Ì¾¸Å²°±ØÁ°Å¹¡¿È¬ÃúÌ£Á¹¥À¥ì¤ËÉâ¤«¤ÖÆù¸ü¥ì¥¢¤È¤ó¤«¤Ä
¿Íµ¤¥é¡¼¥á¥óÅ¹¡Ö·Ü¤½¤ÐÓµ¤ë¡×¤Î¿·¶ÈÂÖ¤Ç¡¢¼«Ëý¤Î¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿Æù¸ü¤Î¥È¥ó¥«¥Ä¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñ»º¤ÎÆÚÆù¤òÊ¬¸ü¤¯¥«¥Ã¥È¤·¡¢Äã²¹Ä´Íý¤·¤Æ¤«¤éÍÈ¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°á¤Ï¥µ¥¯¥Ã¡¢Ãæ¤Ï¥ì¥¢¤Ç¤ä¤ï¤é¤«¤¯¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ì¥¢¤ÊÃÇÌÌ¤¬Èþ¤·¤¯¡¢Ì£Á¹¤È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¡¼¥¹¤ò°ìÅÙ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥Ï¡¼¥Õ¡õ¥Ï¡¼¥Õ¤â¿Íµ¤¡£¤´ÈÓ¡õ¥¥ã¥Ù¥Ä¤ÏÂçÀ¹¤êÌµÎÁ¤Ç¤¹¡£
¢£¸üÀÚ¤ê¥ì¥¢¤È¤ó¤«¤Ä ¤ä¤Þ¤È¤ó Ì¾¸Å²°±ØÁ°Å¹¡Ê¤¢¤Ä¤®¤ê¤ì¤¢¤È¤ó¤«¤Ä ¤ä¤Þ¤È¤ó ¤Ê¤´¤ä¤¨¤¤Þ¤¨¤Æ¤ó¡Ë
½»½ê¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶èÄØÄ®10-21 ÄØÀ¾¥Ó¥ë1³¬
TEL¡§070-7627-9578
±Ä¶È»þ´Ö¡§11¡Á14»þ¡Ê13»þ30Ê¬LO¡Ë
ÄêµÙÆü¡§ÌµµÙ
¥¢¥¯¥»¥¹¡§Ì¾¸Å²°±ØÂÀ¹ÞÄÌ¸ý¤«¤éÅÌÊâ3Ê¬
Ãó¼Ö¾ì¡§¤Ê¤·
¢¡Ì£½è ³ð¡¿Íñ¤¬Íí¤à¸µÁÄ¤ÎÐ§¥¹¥¿¥¤¥ë¡ªÇòÈÓ¤ÈÌ£Á¹¥«¥Ä¤òËËÄ¥¤Ã¤Æ
¾¼ÏÂ24Ç¯¡Ê1949¡ËÁÏ¶È¡¢Ì£Á¹¥«¥ÄÐ§È¯¾Í¤ÎÏ·ÊÞ¡£·Ñ¤®Â¤·»È¤¦Ì£Á¹¥À¥ì¤Ë¡¢ÍÈ¤²¤¿¤Æ¤Î¥«¥Ä¤ò¿»¤·¤Æ¼Ñ¹þ¤ß¡¢¤´ÈÓ¤Î¾å¤Ø¡£Ì£Á¹¤¬¤¿¤Ã¤×¤êÀ÷¤ß¤¿¥«¥Ä¤ÈÇòÈÓ¤Î¥³¥ó¥Ó¤¬¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª
¡Ö¸µÁÄÌ£Á¹¥«¥ÄÐ§¡×¤ÏÌ£Á¹¤¬¤·¤ß¤¿Ê¬¸ü¤¤¥«¥Ä¤¬6ÀÚ¤ì¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢ÅÓÃæ¤ÇÍñ¤òÊø¤·Íí¤á¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¢£Ì£½è ³ð¡Ê¤¢¤¸¤É¤³¤í ¤«¤Î¤¦¡Ë
½»½ê¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è±É3-4-110
TEL¡§052-241-3471
±Ä¶È»þ´Ö¡§11¡Á14»þLO¡¢17¡Á20»þLO¡ÊÇä¤êÀÚ¤ì¼¡Âè½ªÎ»¡Ë
ÄêµÙÆü¡§·î¡¦²ÐÍË¡¢¿å¡¦ÌÚÍË¤ÎÌë
¥¢¥¯¥»¥¹¡§ÃÏ²¼Å´Åì»³Àþ¡¦Ì¾¾ëÀþ±É±Ø8ÈÖ½Ð¸ý¤«¤éÅÌÊâ3Ê¬
Ãó¼Ö¾ì¡§¤Ê¤·
¢¡¾Æ¤È¤ó¤«¤Ä¤ÎÅ¹ ¤¿¤¤¤é¡¿ÍÈ¤²¤Ê¤¤¾Æ¥È¥ó¥«¥Ä¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌ£Á¹¤¬¤¦¤ß¤ã¡Á
ÍÈ¤²¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Å´ÈÄ¤Ç¾Æ¤¯¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê¾Æ¤È¤ó¤«¤Ä¤¬Ì¾Êª¡£ ¤¸¤Ã¤¯¤ê²Ð¤òÄÌ¤¹¤«¤é¡¢Æù½Á¤¬ÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£¥½¡¼¥¹¤¬¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢Ì£Á¹¤ËÊÑ¹¹¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤«¤Ä¤ËÉÕ¤¯Ì£Á¹¥À¥ì¤Ï¡¢ÆÚ¤Î¥¹¥¸Æù¤È¼Ñ¹þ¤ó¤Ç¤¢¤ê¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¤¦¤ÞÌ£¤Ç¾Æ¤È¤ó¤«¤Ä¤ÈÁêÀÈ´·²¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤Ä¤Þ¤Ö¤·
¥¦¥Ê¥®¤ò³÷¾Æ¤¤Ë¤·¤ÆºÙ¤«¤¯¹ï¤ß¡¢¤ªÝ¤¤´ÈÓ¤Î¾å¤Ë¤Î¤»¤¿Ì¾¸Å²°Ì¾Êª¡£¤ªÝ¤¤ÎÃæ¤Ç¥¦¥Ê¥®¤ò¤´ÈÓ¤Èº®¤¼¤ë¡Ê¤Þ¤Ö¤¹¡Ë¤³¤È¤«¤é¤³¤ÎÌ¾¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤È¤«¡Ê½ôÀâ¤¢¤ê¡Ë¡£¥¦¥Ê¥®¤Ï´ØÀ¾É÷¤ÎÃÏ¾Æ¤¤Ç¡¢¾ø¤µ¤º¤Ë»Å¾å¤²¤ëÅ¹¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¤È¤«¡£
¢¨¡Ö¤Ò¤Ä¤Þ¤Ö¤·¡×¤Ï¤¢¤Ä¤¿Ë©Íé¸®¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¡¤¢¤Ä¤¿Ë©Íé¸® ¿ÀµÜÅ¹¡¿Ì¾¸Å²°¤Ò¤Ä¤Þ¤Ö¤·¤ÎÂåÌ¾»ìÇ®ÅÄ¿ÀµÜ¤¹¤°¤½¤Ð¤ÎÌ¾Å¹¤Ø
·¬Ì¾½É¤È¼·Î¤¤ÎÅÏ¤·¤Ç·ë¤ó¤ÀµÜ½É¤Ë¤Æ¡¢ÌÀ¼£6 Ç¯¡Ê1873¡Ë¤ËÁÏ¶È¡£2ÂåÌÜ¤ÎÅ¹¼ç¤¬¹Í°Æ¤·¤¿Ì¾Êª¤Î¡Ö¤Ò¤Ä¤Þ¤Ö¤·¡×¤Ï¡¢ËèÄ«ÆÏ¤¯ÎÉ¼Á¤Ê¥¦¥Ê¥®¤ò½ÏÎý¤Î¿¦¿Í¤¬Â®¤ä¤«¤Ë»«¤¡¢È÷Ä¹Ãº¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç®ÅÄ¿ÀµÜÆîÌç¤ò½Ð¤Æ¥¹¥°¤Î¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç»²ÇÒ¤ÎÁ°¸å¤Ë¤¼¤Ò¡£
ºÇ¹âµé¤ÎÈ÷Ä¹Ãº¤Ç¾Æ¤¤¤¿¥¦¥Ê¥®¤ÏÈé¤Ï¥Ñ¥ê¥Ã¤È¡¢¿È¤Ï¤Õ¤ï¤ê¤È¾Æ¤¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀìÌç¤Î¿¦¿Í¤¬¿æ¤¾å¤²¤ë¤´ÈÓ¤â¥Ä¥ä¥Ä¥ä¡ª
¢¡¤¤¤Ð¾º¡¿¥Ñ¥ê¥Ã¤ÈÀäÌ¯¤Ê¾Æ¤²Ã¸º¥¿¥ì¤¬¥¦¥Ê¥®¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë
ÌÀ¼£42Ç¯¡Ê1909¡ËÁÏ¶È¡¢¶Ó¤ÎÈË²Ú³¹¤Ë¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¼ñ¤¢¤ëÏÂ¤Î¶õ´Ö¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤Ò¤Ä¤Þ¤Ö¤·¤¬Ì£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£¡º¤Ï¤ªÃã¤Ç¤ªÃãÄÒ¤±¤Ë¡£Åº¤¨¤é¤ì¤¿¥¿¥ì¤Ç¼«Ê¬¹¥¤ß¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÝ¤¤Þ¤Ö¤·¡×¤Ï3Á·ÌÜ¤Î¤ªÃãÄÒ¤±¤ÏÀùÃã¤Ç¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬¤¤¤Ð¾ºÎ®¡£¡Ü250±ß¤ÇµÛ¤¤ÊªÉÕ¤¤Ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¤Ò¤Ä¤Þ¤Ö¤· ¤¦²È Ì¾±ØÅ¹¡¿Æù¸ü¡õ»é¤Î¤ê¤âÎÉ¹¥¤ÊÂç¥µ¥¤¥º¤òìÔÂô¤Ë´®Ç½¡ª
ºÇ¤â»é¤¬¤Î¤Ã¤¿Âç¥µ¥¤¥º¤Î¥¦¥Ê¥®¤ò³ÆÃÏ¤è¤ê¸·Áª¡£Ì¾¸Å²°Î®¤ÎÃÏ¾Æ¤¤Ç¡¢Èé¤Ï¥Ñ¥ê¥Ã¤È¹á¤Ð¤·¤¯¡¢¿È¤Ï¤Õ¤Ã¤¯¤é¤ä¤ï¤é¤«¤¯¾Æ¤¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥¯¿¼¤¤½ÏÀ®¥À¥ì¤â¥¦¥Ê¥®¤ä¤´ÈÓ¤È¤è¤¯Íí¤ó¤ÇÌ£¤ï¤¤¿¼¤¯¤ª¤¤¤·¤¤¡ª
¡Ö¤¦²È¤Ò¤Ä¤Þ¤Ö¤·¡×¤ÏÂç¥µ¥¤¥º¤Î¥¦¥Ê¥®Ìó2/3É¤¤ò»ÈÍÑ¡£¤ªÝ¤¤Ë¤®¤Ã¤·¤êµÍ¤Þ¤Ã¤¿¥¦¥Ê¥®¤ÏÆù¸ü¤Ç¿©¤Ù¤´¤¿¤¨¤âÈ´·²¤Ç¤¹¡£
¢¡¤¦¤Ê¤®¤Î·ó¸÷ ÃæÆü¥Ó¥ëÅ¹¡¿¼«¼Ò¤ÇÍÜ¿£¤¹¤ë¥¦¥Ê¥®¤ò¿¦¿Í¤¬Ãº²Ð¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤ë
¥¦¥Ê¥®¤Î»ºÃÏ¡¦»°²Ï°ì¿§¤ÇÍÜ¿£¤«¤é²Ã¹©¤Þ¤Ç¼ê¤¬¤±¤ë³è±·²·¤ÎÄ¾±Ä¡£´Î¤È³÷¾Æ¤¤òÀ¹¤êÉÕ¤±¤¿¡¢¡Ö¤¦¤Ê´ÎÐ§¡×3800±ß¤¬ Ì¾Êª¤Ç¤¹¡£½é²Æ¡Á½©¤Ï¡¢¿È¤¬¤ä¤ï¤é¤«¤¯ »é¤Î¤ê¤¬¤¤¤¤¿·»Æ¤¦¤Ê¤®¤âÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
¥¦¥Ê¥®¤Ï¿¦¿Í¤¬È÷Ä¹Ãº¤Ç1É¤¤º¤Ä¼ê¾Æ¤¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥«¥ê¥Ã&¥Õ¥ï¥Ã¡£µû¾Â»º¥³¥·¥Ò¥«¥ê¤Î¤ªÊÆ¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¢£¤¦¤Ê¤®¤Î·ó¸÷ ÃæÆü¥Ó¥ëÅ¹¡Ê¤¦¤Ê¤®¤Î¤«¤Í¤ß¤Ä ¤Á¤å¤¦¤Ë¤Á¤Ó¤ë¤Æ¤ó¡Ë
½»½ê¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è±É4-1-1 ÃæÆü¥Ó¥ë3³¬
TEL¡§052-890-9933
±Ä¶È»þ´Ö¡§11¡Á22»þ¡Ê21»þLO¡Ë
ÄêµÙÆü¡§6·îÂè4ÆüÍË¡ÊÃæÆü¥Ó¥ë¤Ë½à¤º¤ë¡Ë
¥¢¥¯¥»¥¹¡§ÃÏ²¼Å´Åì»³Àþ¡¦Ì¾¾ëÀþ±É±ØÄ¾·ë
Ãó¼Ö¾ì¡§ÃæÆü¥Ó¥ë225Âæ¡Ê30Ê¬300±ß¡Ë¢¨ÍøÍÑ³ä°ú¤¢¤ê
¢¡Ãº¾Æ¤¦¤ÊÉÙ»Î Ì¾±ØÅ¹¡¿½ÏÎý¤Î¿¦¿Í¤¬»Å¾å¤²¤¿ºÇ¹âµé¤Î¡ÈÀÄ¤¦¤Ê¤®¡É¤ò¡ª
Ì¾¸Å²°¤Ç¤â¶þ»Ø¤Î¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëÍÌ¾Å¹¡£ »È¤¦¤Î¤Ï´õ¾¯¤ÊÆÃÂç¥µ¥¤¥º¤Î¡ÖÀÄ¤¦¤Ê¤®¡×¤Î¤ß¡£¿¦¿Í¤¬Ãº²Ð¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤¿¥¦¥Ê¥®¤Ï¡¢»é¤Î¤ê¤¬¤è¤¯Æù¸ü¤Ç¤¦¤ÞÌ£¤¬³ÊÊÌ¤Ç¤¹¡£±óÊý¤«¤éË¬¤ì¤ë¿©ÄÌ¤âÂ¿¤¯¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ò¤Ä¤Þ¤Ö¤·¡×¤Ï¥¦¥Ê¥®¤Î¤¦¤ÞÌ£¤òÀ¸¤«¤¹¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿¥¿¥ì¤¬¹¥°õ¾Ý¡£¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¡Ö´ÎÆþ¤ê¡×7390±ß¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Ãº¾Æ¤¦¤ÊÉÙ»Î Ì¾±ØÅ¹¡Ê¤¹¤ß¤ä¤¤¦¤Ê¤Õ¤¸ ¤á¤¤¤¨¤¤Æ¤ó¡Ë
½»½ê¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶èÌ¾±Ø4-8-18 Ì¾¸Å²°»°°æ¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°ËÌ´ÛÃÏ²¼1³¬
TEL¡§052-589-4888
±Ä¶È»þ´Ö¡§11¡Á21»þ
ÄêµÙÆü¡§ÉÔÄêµÙ
¥¢¥¯¥»¥¹¡§Ì¾¸Å²°±ØºùÄÌ¸ý¤«¤éÅÌÊâ5Ê¬
Ãó¼Ö¾ì¡§¤Ê¤·
¢¡¥µ¥«¥Ê¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¡¿Æù¸ü¥¦¥Ê¥®¡ß¶Ì»Ò¾Æ¤¤Î¿·¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ò¤Ä¤Þ¤Ö¤·
ËÜ¥Þ¥°¥í¤äÀÖ¥¨¥Ó¤Ê¤É»Ô¾ìÄ¾Á÷¤Î¥Í¥¿ ¤òÀ¹¤êÉÕ¤±¤¿Ð§¤¬¹¥É¾¤Î¤ªÅ¹¡£Ì¾Êª¤Î¡Ö¤¦¤Ê¶Ì¤Ò¤Ä¤Þ¤Ö¤·¡×¤Ï¡¢¾®È¤ä¥Ç¥¶¡¼¥ÈÉÕ¤¡£ÀìÌçÅ¹¤ÈÆ±Åù°Ê¾å¥¦¥Ê¥®¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ï¤Ë¤è¤½¤¤¡¢ÌôÌ£¤äÂä¤Î¤À¤·¤ò¤«¤±¤ÆÌ£¤ï¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£¥µ¥«¥Ê¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼
½»½ê¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔËÌ¶èÂç¿ù1-1-8 SAKUMACHI¾¦Å¹³¹
TEL¡§052-938-5090
±Ä¶È»þ´Ö¡§11¡Á15»þ¡¢17¡Á20»þ¡ÊÅÚ¡¦ÆüÍË¡¢½ËÆü¤Ï11¡Á16»þ¡¢17¡Á22»þ¡Ë
ÄêµÙÆü¡§ÌµµÙ
¥¢¥¯¥»¥¹¡§Ì¾Å´À¶¿å±Ø2ÈÖ½Ð¸ý¤«¤éÅÌÊâ2Ê¬
Ãó¼Ö¾ì¡§¤Ê¤·
¼ê±©Àè
·Ü¤Î¼ê±©Àè¤ò¥«¥é¥Ã¤ÈÍÈ¤²¤Æ¡¢¥¿¥ì¤ä ¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤·¤¿µï¼ò²°¥á¥Ë¥å¡¼¡£ É÷ÍèË·¤ÎÁÏ¶È¼Ô¡¦ÂçÄÚ·ò¸Ë»á¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¡Ö¥¿¡¼¥¶¥ó¾Æ¤¡×¤Î¥¿¥ì¤ò¡¢¼ê±©Àè¤È ¹ç¤ï¤»¤¿¤é¡Ä¤È¤¤¤¦¤Ò¤é¤á¤¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£¥Ó¡¼¥ë¤È¤ÎÁêÀ¤Ï»Ë¾åºÇ¹â¤Ç¤¹¡ª
¢¡É÷ÍèË· ¥¨¥¹¥«Å¹¡¿´Å¿É¥À¥ì¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¸µÁÄ¤ÎÌ£¤ò´®Ç½¤¢¤ì¡ª
Ì¾¸Å²°¿Í¤Ë°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ÆÈ¾À¤µª°Ê¾å¡¢¼ê±©ÀèÅâÍÈ¤²¤ÎÈ¯¾Í¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÉ÷ÍèË·¡£Ç»¸ü¤Ç´Å¿É¤¤ÈëÅÁ¤Î¥¿¥ì¤Ë¡¢±ö¥³¥·¥ç¥¦¤ÈÇò¥´¥Þ¤ò¤Þ¤Ö¤·¤¿¼ê±©Àè¤¬¸µÁÄ¤ÎÌ£¤ï¤¤¡£¼ê±©Ãæ¤Ë¥®¥ç¡¼¥¶¤Îñ²¤ò¤®¤Ã¤·¤ê¤ÈµÍ¤á¤¿¼ê±©¥®¥ç¡¼¥¶¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡Ö¸µÁÄ¼ê±©ÀèÅâÍÈ¤²¡×¤ÏÆù¼Á¤Î¤¤¤¤Ìó7Ñ¥µ¥¤¥º¤Î¼ê±©Àè¤ò¸·Áª¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤ÏÄã²¹¡¢¼¡¤Ë¹â²¹¤ÇÆóÅÙÍÈ¤²¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢É½ÌÌ¤Ï¥Ñ¥ê¥Ã¤È¡¢Ãæ¤Ï¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ë¡ª
¢¡Ì¾¸Å²°ÅªÏÂÉ÷DINING ¤Þ¤«¤Þ¤« ËÜÅ¹¡¿¥¿¥ì&¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Î°Û¤Ê¤ë¶â¤È¶ä¤ò¿©¤ÙÈæ¤Ù¤·¤è¤¦¡ª
¼«Ëý¤Î¼ê±©Àè¤Ï¡¢°¦ÃÎ¤ÎÇò¾ßÌý¤È¤¿¤Þ¤ê¾ßÌý¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿¥¿¥ì¤¬·è¤á¼ê¤Î¡È¶â¡É¤È¡¢Îë¼¯¤Î¹õ¤Ü¤¯¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤ò»È¤Ã¤¿±ö¥À¥ì¤Î¡È¶â¡É¤Î¤Û¤«¡¢6¼ïÎà¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ê±©Àè¤Ë¹ç¤¦ÃÏ¼ò¤âËÉÙ¡£
Ì¾Á°¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¡È¶â¡É¤Ï¶â¥´¥Þ¤È¤¢¤¸¤á¥³¥·¥ç¥¦¡¢¡È¶â¡É¤Ïßî¤·¶ä¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿¹õ¥´¥Þ¤ò¤Þ¤Ö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡À¤³¦¤Î»³¤Á¤ã¤ó ËÜÅ¹¡¿¥Ó¡¼¥ë¤¬¥¹¥¹¥à¡Á¡ª¥³¥·¥ç¥¦¿É¤µ¤¬»³¤Á¤ã¤óÎ®¡ª
¥³¥·¥ç¥¦¤Î¿É¤µ¤ÈÉ÷Ì£¤¬ºÝÎ©¤Ä¡Ö¸¸¤Î¼ê±©Àè¡× ¤¬»³¤Á¤ã¤ó¤Î´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¡£¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¿É¤µ¤È¥«¥ê ¥Ã¤È¤·¤¿Èé¤Î¿©´¶¤Ë¥Ó¡¼¥ë¤¬¿Ê¤à¤³¤ÈÀÁ¤±¹ç¤¤¤Ç¤¹¡£¤ª¤¤¤·¤µ¤Î¤¢¤Þ¤ê¡¢¸¸¤Î¤è¤¦¤Ë¥¢¥Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Ì¾¤ÎÍ³Íè¡£¸¸¤Î¥³¥·¥ç¥¦¤Ï¡¢Â¿¤á¡¦¾¯¤Ê¤á¡¦¤Ê¤·¤ËÊÑ¹¹¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ ¸¸¤Î¼ê±©Àè¤ä»³¤Á¤ã¤ó¤Î¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¸ÂÄê¥»¥Ã¥È¤â¹¥É¾¡£
¢¡¸àÌ£ÆÓ ËÜÅ¹¡¿¹õ¥³¥·¥ç¥¦¤¬¥Ô¥ê¥ê¡ªÇ»¸ü¾ßÌý¥À¥ì¤¬Ì£¤Î·è¤á¼ê
Ì¾¸Å²°¤á¤·¤¬ËÉÙ¤ËÂ·¤¦¾¼ÏÂ31Ç¯ ¡Ê1956¡ËÁÏ¶È¤ÎÏ·ÊÞ¼ò¾ì¡£¹õ¥³¥·¥ç¥¦¤¬Íø¤¤¤¿¼ê±©Àè¤ÎÅâÍÈ¤²¤ÏÅ¹¤Î¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¤Ç¡¢¥Ó¡¼¥ë¤È¤ÎÁêÀ¤ÏÈ´·²¤Ç¤¹¡£ Ì¾¸Å²°¥³¡¼¥Á¥ó¤Î¶ú¾Æ¤¤â¿Íµ¤¡£
¡Ö¹ñ»º¼ê±©Àè¤ÎÅâÍÈ¤²¡×¤Ï¹õ¥³¥·¥ç¥¦¤äÇò¥´¥Þ¤ÎÉ÷Ì£¤¬´Å¿É¤¤¾ßÌý¥À¥ì¤È¥Þ¥Ã¥Á¤·¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼ÇÉ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¢£¸àÌ£ÆÓ ËÜÅ¹¡Ê¤´¤ß¤È¤ê ¤Û¤ó¤Æ¤ó¡Ë
½»½ê¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è±É3-9-13
TEL¡§052-241-0041
±Ä¶È»þ´Ö¡§17»þ¡Á¸áÁ°5»þ
ÄêµÙÆü¡§ÌµµÙ
¥¢¥¯¥»¥¹¡§ÃÏ²¼Å´Åì»³Àþ¡¦Ì¾¾ëÀþ±É±Ø8ÈÖ½Ð¸ý¤«¤éÅÌÊâ3Ê¬
Ãó¼Ö¾ì¡§¤Ê¤·
¢¡¼ê±©Àè¤à¤¹¤á¡¿¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤¬Â¿ºÌ¡ª ¼ê±©Àè¥µ¥ß¥Ã¥È¥°¥é¥ó¥×¥êÅ¹
Âç¿Ü¾¦Å¹³¹¤ÎÏ©ÃÏÎ¢¤Ë¤¢¤ë¤ªÅ¹¡£¼ê±©Àè¥µ¥ß¥Ã¥È2022¤Ç¶â¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¼ê±©Àè¡Ö¸µÁÄ¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢10¼ïÎà°Ê¾å¤Î¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤¬Â·¤¦¤¤¤Þ¤¹¡£1ËÜ¤«¤éÃíÊ¸OK¤Ç¿©¤ÙÊâ¤¤â¡ª
¡Ö¼ê±©Àè¡×¤Ï¸µÁÄ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ä¤ß¤Ä¤¿ÉÌ£¤ä¥Í¥®±ö»³Ü¥¤Ï¤ª¼ò¤ÈÁêÀ¡ý¡ª¤Æ¤ê¥Þ¥è¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¤Ê¤ÉÊÑ¤ï¤ê¼ï¤Î¼ê±©Àè¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¼ê±©Àè¤à¤¹¤á¡Ê¤Æ¤Ð¤µ¤¤à¤¹¤á¡Ë
½»½ê¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶èÂç¿Ü3-42-23
TEL¡§052-990-4080
±Ä¶È»þ´Ö¡§11¡Á22»þ
ÄêµÙÆü¡§¿åÍË
¥¢¥¯¥»¥¹¡§ÃÏ²¼Å´Ì¾¾ëÀþ¡¦ÄáÉñÀþ¾åÁ°ÄÅ±Ø8ÈÖ½Ð¸ý¤«¤éÅÌÊâ2Ê¬
Ãó¼Ö¾ì¡§¤Ê¤·
¢¡»³ Ì¾¸Å²°±ØÅ¹¡¿»³¤Á¤ã¤ó¤Î¸¸¤Î¼ê±©Àè¤¬¤Ò¤Ä¤Þ¤Ö¤·É÷¤Ë¡ª
¡È¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤ÎÀ¤³¦¤Î»³¤Á¤ã¤ó¡É¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤ªÅ¹¡£ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¶õ´Ö¤Ç¡¢¸¸¤Î¼ê±©Àè¤Î¤Û¤«¡¢µû¤Î¸¶»Ï¾Æ¤¤äÌ¾¸Å²°¥³¡¼¥Á¥ó¤ò»È¤Ã¤¿ÎÁÍý¤¬Ì£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼ê±©¤Þ¤Ö¤·¡×¤Ï¹ü¤ò³°¤·¤¿¸¸¤Î¼ê±©Àè¡¢²¹ÀôÍñ¤äÌôÌ£¡¢±©Àè¤¬¤®¤Ã¤·¤ê¡£¤À¤·¤ÈÌ£¤ï¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£»³ Ì¾¸Å²°±ØÅ¹¡Ê¤ä¤Þ ¤Ê¤´¤ä¤Æ¤ó¡Ë
½»½ê¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶èÄØÄ®15-27 Ì¾±ØÂÀ¹ÞÄÌ¸ý¥Ó¥ë2³¬
TEL¡§052-433-2145
±Ä¶È»þ´Ö¡§1»þ30Ê¬¡Á14»þ30Ê¬LO¡¢17¡Á23»þLO
ÄêµÙÆü¡§ÌµµÙ
¥¢¥¯¥»¥¹¡§Ì¾¸Å²°±ØÂÀ¹ÞÄÌ¸ý¤«¤é¤¹¤°
Ãó¼Ö¾ì¡§¤Ê¤·
Ì£Á¹¼Ñ¹þ¤¦¤É¤ó
ÅÚÆé¤Ç¥°¥Ä¥°¥Ä¤È¡¢Æ¦Ì£Á¹¥Ù¡¼ ¥¹¤Î¥Ä¥æ¤Ç¼Ñ¹þ¤ó¤À¥¢¥Ä¥¢¥Ä¤Î¤¦¤É¤ó¡£¾®ÇþÊ´¤È¿å¤Î¤ß¤ÇÂÇ¤ÄÌÍ¤Î¶¯ÎÏ¤Ê¥³¥·¤âÆÃÄ§¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡ÖÀ¸¼Ñ¤¨¡×¤ä¡Ö¿Ä¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤â¡£¥³¥¯¤Î¤¢¤ëÌ£Á¹¥Ä¥æ¤ÏÇòÈÓ¤È¤âÁêÀÈ´·²¤Ç¤¹¡ª ¤´ÈÓ¤Ë¤«¤±¤Æ¤É¤¦¤¾¡£
¢¡»³ËÜ²°ÁíËÜ²È ËÜ²È¡¿»õ¤´¤¿¤¨¤¢¤ë¶ËÂÀ¤¦¤É¤ó¤ÈÇ»¸ü¤ÊÌ£Á¹¤À¤·¤¬ÅÁÅý¤ÎÌ£¡ª
ÂçÀµ14Ç¯¡Ê1925¡Ë¤ËÂç¿Ü¤ÇÁÏ¶È¤·¤¿»³ËÜ²°¤è¤êÃÈÎü¤ò°ú¤·Ñ¤®³«¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£»õ¤´¤¿¤¨¤Î¤¢¤ë¤«¤¿¤¤ÂÀÌÍ¤È¡¢È¬ÃúÌ£Á¹¤ËÇòÌ£Á¹¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿Ì£Á¹¥Ä¥æ¤ÎÅÁÅý¤ÎÌ£¤òº£¤â¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤½¼Ñ¹þ¤È°ì½ï¤Ë¡Ö¤´ÈÓ¡×220±ß¤ÎÃíÊ¸¤â¤ªËº¤ì¤Ê¤¯¡£
Ì¾¸Å²°¥³¡¼¥Á¥ó¤Î¥â¥â¤È¥à¥ÍÆù¡¢À¸Íñ¤¬Æþ¤Ã¤¿ìÔÂô¿Æ»Ò¤Î¡ÖÌ¾¸Å²°¥³¡¼¥Á¥ó¿Æ»Ò¼Ñ¹þ¤¦¤É¤ó¡×¡£Íñ¤ÏÅÓÃæ¤ÇÊø¤·¤Æ¿©¤Ù¤ë¤â¤è¤·¡¢Ì£Á¹¥Ä¥æ¤È°ì½ï¤Ë¤´ÈÓ¤Ë¤Î¤»¤Æ¿©¤Ù¤ë¤â¤è¤·¡ª
¢¡¤ß¤½¼Ñ¹þ¤ß¤Î³Ñ´Ý¡¿¤ä¤µ¤·¤¤Ì£¤È¥Ä¥ë¥êºÙÌÍ½é¤á¤Æ¤Î¿Í¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡ª
Ì£Á¹¼Ñ¹þ¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤ºÙ¤á¤Î³ÑÂÇ¤ÁÌÍ¤È¡¢ÀÖÇò¤ÎÌ£Á¹¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿¤ä¤µ¤·¤¤¥Ä¥æ¤Ç¡¢¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¤¦¤É¤ó¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£»Ä¤Ã¤¿¥Ä¥æ¤ËÄÉ²ÃÃíÊ¸¤Î¥Á¡¼¥º¤È¤´ÈÓ¤òÅêÆþ¤·¡¢¥ê¥¾¥Ã¥ÈÉ÷¤Ë¥·¥á¤ë¤Î¤¬³Ñ´ÝÎ®¡£
¡Ö¤ß¤½¼Ñ¹þ¤¦¤É¤ó¡×¤Ï¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤¿Ì£Á¹¥Ä¥æ¤È¡¢¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤ÌÍ¤¬ÆÈ¼«Ï©Àþ¡£ÄÉ²ÃÃíÊ¸¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥º¡×120±ß¡¢¡Ö¤´ÈÓ¾®¡×180±ß¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¢¡»³ËÜ²°ËÜÅ¹ ±ÉËÜÄ®ÄÌÅ¹¡¿¤À¤·¹á¤ëÌ£Á¹¥Ä¥æ¤Î¥³¥¯¤È¤â¤Ã¤Á¤ê¼êÂÇ¤ÁÌÍ¤¬¥Ù¥¹¥È¡ª
¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤ò¤»¤º¡¢Ì¾¸Å²°¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Åì³¤¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Î¤ßÅ¹ÊÞ¤òÅ¸³«¡£½ÏÎý¤Î¿¦¿Í¤¬ÌÍ¤ò¼êÂÇ¤Á¤·¡¢¥«¥Ä¥ª¤À¤·¤òÃúÇ«¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¸µÁÄ¤ÎÌ£¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£²Æ¤ÎÎä¤ä¤·¡¢½©¤Î¥¥Î¥³¡¢ Åß¤Î²´éÚ¤Ê¤É¡¢µ¨Àá¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ëÌ£Á¹¼Ñ¹þ¤¦¤É¤ó¤â¹¥É¾¤Ç¤¹¡£
¢£»³ËÜ²°ËÜÅ¹ ±ÉËÜÄ®ÄÌÅ¹¡Ê¤ä¤Þ¤â¤È¤ä¤Û¤ó¤Æ¤ó ¤µ¤«¤¨¤Û¤ó¤Þ¤Á¤É¤ª¤ê¤Æ¤ó¡Ë
½»½ê¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è±É2-14-5 »³ËÜ²°ËÜÅ¹±É¥Ó¥ë1³¬
TEL¡§052-201-4082
±Ä¶È»þ´Ö¡§11¡Á22»þ¡Ê21»þ30Ê¬LO¡Ë¢¨¥é¥ó¥Á¤Ï11¡Á15»þ¡Ê·î¡Á¶âÍË¡Ë
ÄêµÙÆü¡§ÌµµÙ
¥¢¥¯¥»¥¹¡§ÃÏ²¼Å´Åì»³Àþ¡¦ÄáÉñÀþÉú¸«±Ø5ÈÖ½Ð¸ý¤«¤éÅÌÊâ7Ê¬¡¡
Ãó¼Ö¾ì¡§¤Ê¤·
¢¡¤Þ¤³¤È¤ä¡¿ÀÎ¤«¤éÌ¾¸Å²°¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¿©¤»¤ë¤ß¤½¼Ñ¹þ¤ß
¾¼ÏÂ42Ç¯¡Ê1967¡Ë¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¤¦¤É¤ó°ì¶Ú¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¤ß¤½¼Ñ¹þ¤ß¤¦¤É¤ó¤Ï¡¢¼êÂÇ¤ÁÆÃÍ¤ÎÉÔÂ·¤¤¤Ç¥â¥Á¥â¥Á¤ÊÌÍ¤È¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿Ì£Á¹¥Ä¥æ¤¬¤è¤¯¤¢¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¤¤Ê¥¨¥ÓÅ·¤¬¤Î¤ë¤È¡¢¤¦¤ÞÌ£¤¬¥¢¥Ã¥×¡ª
¡Ö¿Æ»Ò¤¨¤Ó¡×¤Ï¥¨¥ÓÅ·¤äÍñ¡¢¤«¤·¤ï¤Ê¤É¤¬Æþ¤Ã¤¿°ìÈÖ¿Íµ¤¡£¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤Ê¡Ö¤ß¤½¼Ñ¹þ¤ß¡×¤Ï920±ß¤È¤ª¼êº¢²Á³Ê¤Ç¤¹¡£
¢¡¤Ë¤³¤ß¤Î¤¿¤«¤é¡¿Ç»¸ü¥Þ¥¤¥ë¥É¤ÊÌ£¤ÇÌÍ¤â¤´ÈÓ¤â¥¹¥¹¥à
Âç¿Ü¾¦Å¹³¹¤ÇÍ£°ì¤ÎÌ£Á¹¼Ñ¹þ¤¦¤É¤óÀìÌçÅ¹¡£È¬ÃúÌ£Á¹¤òÃæ¿´¤Ë¿ô¼ïÎà¤ÎÌ£Á¹¤ò¹ç¤ï¤»¤Æºî¤ë¥Ä¥æ¤Ï¡¢Ç»¸ü¤«¤Ä¥³¥¯¤¬¤¢¤Ã ¤Æ¥Þ¥¤¥ë¥É¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£¤ä¤äºÙ¤á¤Ê¤¬¤é¤·¤Ã¤«¤ê¥³¥·¤Î¤¢¤ëÌÍ¤Ë¤â¤è¤¯Íí¤ß¤Þ¤¹¡£
¤¦¤É¤ó¤Î¥Ä¥æ¤Ï¾¯¤·¤È¤í¤ß¤¬¤¢¤ê¡¢¤´ÈÓ¤Ë¤«¤±¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¡£¡Ö¿Æ»Ò¤Ë¤³¤ß¡×¤Ï¤«¤·¤ï¤ÈÀ¸ÍñÆþ¤ê¡£Ã±ÉÊ¤Ï1350±ß¤Ç¤¹¡£
¢¡¿Í¸«ÃÎ¤ê¤¦¤É¤ó¡¿¿Í¸«ÃÎ¤ê¤Ê¸µÎÏ»Î¤¬ÂÇ¤Ä¶ËÂÀÊ¿ÂÇ¤Á½Ì¤ìÌÍ¤Ë¶Ã¤
2024Ç¯8·î¥ª¡¼¥×¥ó¡£¡ÖÌ£Á¹¼Ñ¤¦¤É¤ó¡×¤Ï½¡ÅÄ¡¦¥à¥íÀá¤¬¸ú¤¤¤¿Ç»¤¤¤á¤Î¥Ä¥æ ¤Ç¡¢¡ÖÂÀ¡¦½Ì¡¦Ê¿¡×¤Î¼êÂÇ¤ÁÌÍ¤¬Â¸ºß´¶¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÍ¤Ï¥³¥·¤¬¶¯¤¯ÍÈ¤²¤ä¥Í¥®¤Ê¤É¡¢¶ñ¤À¤Ù±þ¤¨¤¢¤ê¡ªÍÈ¤²¥Í¥®¤Ê¤É¶ñ¤À¤¯¤µ¤ó¤Ê¤Î¤â¡ý¡£Çä¤êÀÚ¤ì¼¡Âè½ªÎ»¤Ê¤Î¤Ç¤ªÁá¤á¤Ë¡£
¢£¿Í¸«ÃÎ¤ê¤¦¤É¤ó¡Ê¤Ò¤È¤ß¤·¤ê¤¦¤É¤ó¡Ë
½»½ê¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÅì¶èÆÁÀî2-5-16- Âè2Ãæµþ¥Ó¥ë1³¬¡¡
TEL¡§052-938-5388
±Ä¶È»þ´Ö¡§11»þ¡Á14»þ30Ê¬¡Ê14»þ15Ê¬LO¡Ë¡¢18¡Á21»þ¡Ê20»þ30Ê¬LO¡Ë
ÄêµÙÆü¡§²ÐÍË
¥¢¥¯¥»¥¹¡§Ì¾Å´¿¹²¼±Ø2ÈÖ½Ð¸ý¤«¤éÅÌÊâ8Ê¬
Ãó¼Ö¾ì¡§¤Ê¤·
¤¤·¤á¤ó
Çö¤¯Éý¹¤Ç¡¢Ê¿¤¿¤¤·Á¾õ¤ò¤·¤¿¤¦¤É¤ó¡£ÆüËÜÇÀÎÓµ¬³Ê ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Éý4.5Ð°Ê¾å¡¦¸ü¤µ 2.0ÐÌ¤Ëþ¤ÎÂÓ¾õ¤ËÀ®·Á¤·¤¿¤â¤Î¤¬¤¤·¤á¤ó¤ÎÄêµÁ¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ µ¯¸»¤Ï½ôÀâ¤¢¤ë¤¬¡¢¹¾¸Í»þÂå¤è¤ê¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Îò»Ë¤¢¤ë¤´ÅöÃÏ¤¦¤É¤ó¤Ç¤¹¡£
¢¡µÈÅÄ¤¤·¤á¤ó ¥¨¥¹¥«Å¹¡¿ÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¤¤·¤á¤ó°ì¶Ú¡ª ¼«Ëý¤ÎÌÍ¤ò¤À¤·¹á¤ë°ìÇÕ¤Ç
ÌÀ¼£23Ç¯¡Ê1890¡ËÁÏ¶È¤ÎÏ·ÊÞÀ½ÌÍ½ê¤Ë¤è¤ëÄ¾±ÄÅ¹¡£»È¤¦¤Î¤Ï¼«¼Ò¹©¾ì¤è¤êËèÄ«Ä¾Á÷¤µ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤¤¿¤Æ¤Î¤¤·¤á¤ó¤Î¤ß¡£±ð¤ä¤«¤Ç¥â¥Á¥â¥Á¤È¤·¤¿ÌÍ¤Ï¤Î¤É±Û¤·¤âÎÉ¹¥¤Ç¤¹¡£¥à¥í¥¢¥¸¤Î¤À¤·¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¤¿¤Þ¤ê¾ßÌý¤ò¹ç¤ï¤»¡¢Ìµ²½Ä´¤Ç»Å¾å¤²¤¿¤À¤·¤Î¹á¤ë¥Ä¥æ¤â¡¢¥Û¥Ã¤È¤¹¤ë¤ª¤¤¤·¤µ¡£ÌÍ¤Ï¥Ä¥ë¥â¥Á¿©´¶¡ª
¢£µÈÅÄ¤¤·¤á¤ó ¥¨¥¹¥«Å¹¡Ê¤è¤·¤À¤¤·¤á¤ó ¤¨¤¹¤«¤Æ¤ó¡Ë
½»½ê¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶èÄØÄ®6-9Àè ¥¨¥¹¥«ÃÏ²¼³¹¡¡
TEL¡§052-452-2875
±Ä¶È»þ´Ö¡§11¡Á15»þ¡¢17¡Á20»þLO¡ÊÅÚ¡¦ÆüÍË¡¢½ËÆü¤Ï20»þ30Ê¬LO¡Ë
ÄêµÙÆü¡§¥¨¥¹¥«¤Ë½à¤º¤ë
¥¢¥¯¥»¥¹¡§Ì¾¸Å²°±ØÂÀ¹ÞÄÌ¸ý¤«¤é¤¹¤°
Ãó¼Ö¾ì¡§¥¨¥¹¥«Ãó¼Ö¾ì295Âæ¡Ê30Ê¬330±ß¡Ë
¢¡¤¤·¤á¤ó ½»¤è¤· ¿·´´Àþ¾å¤ê¥Û¡¼¥àÅ¹¡¿Ì¾¸Å²°±Ø¥Û¡¼¥à¤ÎÌ¾ÊªÎ©¤Á¿©¤¤¤¤·¤á¤ó¤Ç¡º¡ª
Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤Î³«¶È»þ¤«¤é¤¢¤ëJRÌ¾¸Å²°±Ø¥Û¡¼¥à¤ÎÌ¾Êª¤¤·¤á¤ó¡£¤¦¤Þ¤¤¡¦ °Â¤¤¡¦Áá¤¤¤Î»°Çï»Ò¤¬Â·¤Ã¤Æ¡¢½ÐÄ¥Â² ¡õ´Ñ¸÷µÒ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¯Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¾¸Å²°±Ø¤òÈ¯¤ÄÁ°¤Ë¡¢¡º¤Î°ìÇÕ¤È¤·¤ÆÌ£¤ï¤Ã¤Æ¡ª
¢¡Å·ÉØÍå¤¤·¤á¤ó ¤¿¤â¤ó ÃæÆü¥Ó¥ëÅ¹¡¿¤¹¤À¤Á¤¬ÁÖ¤ä¤«¢öÌµÅº²Ã¤À¤·¤¬Éý¹ÌÍ¤ËÍí¤à
Â¸ºß´¶È´·²¤ÎÉý¹¤¤·¤á¤ó¤ÈÃíÊ¸¤´¤È¤ËÍÈ¤²¤ë¥µ¥¯¥µ¥¯¤ÎÅ·¤×¤é¤¬É¾È½¤Î¤ªÅ¹¡£Ì¾Êª¤ò°ìÅÙ¤Ë´®Ç½¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¡Ö¤¿¤â¤ó¥»¥Ã¥È¡× 1340±ß¡Á¤ä¡ÖÄê¿©¡×1590±ß¡Á¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£Å·¤×¤é¤ÏÃ±ÉÊ190±ß¡Á¤ÎÃíÊ¸¤âOK¡£
¡Ö¤¹¤À¤ÁÂÀÌç¡×¤ÏÆÃÀ½¤ÎÇò¾ßÌý¥Ù¡¼¥¹¤Î¥Ä¥æ¤ÈÉý¹¤Î¥â¥Á¥â¥ÁÌÍ¤¬¹¥ÁêÀ¤Î¤¤·¤á¤ó¡£µþÅÔ¡¦¸¶Î»³Ô¤Î¹õ¼·Ì£¤ò¤ª¹¥¤ß¤Ç¤É¤¦¤¾¡£
¢£Å·ÉØÍå¤¤·¤á¤ó ¤¿¤â¤ó ÃæÆü¥Ó¥ëÅ¹¡Ê¤Æ¤ó¤×¤é¤¤·¤á¤ó ¤¿¤â¤ó ¤Á¤å¤¦¤Ë¤Á¤Ó¤ë¤Æ¤ó¡Ë
½»½ê¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è±É4-1-1 ÃæÆü¥Ó¥ëÃÏ²¼1³¬¡¡
TEL¡§052-228-6970
±Ä¶È»þ´Ö¡§11¡Á21»þ¡Ê20»þLO¡Ë
ÄêµÙÆü¡§ÃæÆü¥Ó¥ë¤Ë½à¤º¤ë
¥¢¥¯¥»¥¹¡§ÃÏ²¼Å´Åì»³Àþ¡¦Ì¾¾ëÀþ±É±ØÄ¾·ë¡¡
Ãó¼Ö¾ì¡§ÃæÆü¥Ó¥ë225Âæ¡Ê30Ê¬300±ß¡Ë
¢¡Ä«Æü²°¡¿¤¤·¤á¤ó¥ª¥ó¡¦¥¶¡¦Å´ÈÄ¡ª¿Ê²½·Ï¤â¥¢¥Ä¥¤Ì¾¸Å²°Î®
Ì¾¸Å²°µÊÃã¤ÇÄêÈÖ¤ÎÅ´ÈÄ¤È¶ËÂÀ¤¤·¤á¤ó¤¬¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¿Íµ¤¤Î¤ªÅ¹¡£¡Ö¾Æ¤¤ß¤½ÂÀ¤¤·¤á¤ó¡×¤ÏÇ®¡¹¤ÎÅ´ÈÄ¤Ç¥°¥Ä¥°¥Ä¡ªÌ£Á¹¤Î¤Û¤«¡¢¤Í¤®±ö¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥ó¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²Æ¸ÂÄê¤Ç¡ÖÎä¤ä¤·Ì¾¸Å²°¥«¥ì¡¼ÂÀ¤¤·¤á¤ó¡×1200±ß¤âÅÐ¾ì¡£
¢£Ä«Æü²°¡Ê¤¢¤µ¤Ò¤ä¡Ë
½»½ê¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶èÂ§Éð1-18-16¡¡
TEL¡§052-451-5930
±Ä¶È»þ´Ö¡§11¡Á14»þ¡¢18¡Á21»þ¡ÊÅÚÍË¤Ï¡Á20»þ¡Ë¢¨³Æ15Ê¬Á°LO
ÄêµÙÆü¡§ÆüÍË
¥¢¥¯¥»¥¹¡§Ì¾¸Å²°±ØÂÀ¹ÞÄÌ¸ý¤«¤éÅÌÊâ7Ê¬
Ãó¼Ö¾ì¡§1Âæ
ÂæÏÑ¥é¡¼¥á¥ó¡õ¤Þ¤¼¤½¤Ð
¡ÖÂæÏÑ¥é¡¼¥á¥ó¡×¤ÏÅâ¿É»Ò¤È¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤ÇßÖ¤á¤¿ÆÚ¥ß¥ó¥Á&¥Ë¥é¤ò»È¤Ã¤¿·ã¿É·Ï¥é¡¼¥á¥ó¤Ç¡¢È¯¾Í¤Ïº£ÃÓ¤Î¡ÖÌ£Àç¡×¡£ ¤Î¤Á¤ËÂæÏÑ¥é¡¼¥á¥ó¤Î»Ý¿É¥ß¥ó¥Á¤ò¶ËÂÀÌÍ¤Ë À¹¤Ã¤¿¡¢½Á¤Ê¤·¤Î¡ÖÂæÏÑ¤Þ¤¼¤½¤Ð¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÂæÏÑ¥é¡¼¥á¥ó¡×¤Ï¤ªÅ¹¤Ë¤è¤êºî¤êÊý¤¬°ã¤¦¤Î¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¡ÖÌ£Àç¡×¤Ï³ÆÅ¹¤ò¿ÆÎà¤¬ÊÌ¡¹¤Ë±Ä¶È¤¹¤ë¤¿¤á¡¢·ã¿É¥ß¥ó¥Á¤ò¸å¤«¤é¤Î¤»¤ëÅ¹¤È¡¢¥¹¡¼¥×¤È°ì½ï¤Ë¼Ñ¹þ¤àÅ¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡Ãæ¹ñÂæÏÑÎÁÍý Ì£Àç º£ÃÓËÜÅ¹¡¿¿É¤¤¤Ã¡ª¤±¤É»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¥Ô¥ê¥ê¤È¤·¤ß¤ï¤¿¤ë°ìÇÕ
Åâ¿É»Ò¤ä¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤È°ì½ï¤ËßÖ¤á¤¿¤Ò¤Æù¤ò¡¢·Ü¥¬¥é¥Ù¡¼¥¹¤Î¥¹¡¼¥×¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¤Î¤»¤¿¡ÖÂæÏÑ¥é¡¼¥á¥ó¡×¡£ÌÍ¤ò¤¹¤¹¤ë¤È¤à¤»¤ë¤Û¤É¤Î»É·ãÅª¤Ê¿É¤µ¤È¤Ò¤Æù¤Î¤¦¤ÞÌ£¤¬¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÌ£¤ï¤¤¤òÁÕ¤Ç¤Þ¤¹¡£¶ñºà¤Ï»É·ãÅª¤Ë¿É¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¡¼¥×¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¾åÉÊ¡£ÌÍ¤ÏÃæÂÀ¥¹¥È¥ì¡¼¥ÈÌÍ¤Ç¡¢°û¤ó¤À¸å¤Î¡º¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¢£Ãæ¹ñÂæÏÑÎÁÍý Ì£Àç º£ÃÓËÜÅ¹¡Ê¤Á¤å¤¦¤´¤¯¤¿¤¤¤ï¤ó¤ê¤ç¤¦¤ê ¤ß¤»¤ó ¤¤¤Þ¤¤¤±¤Û¤ó¤Æ¤ó¡Ë
½»½ê¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÀé¼ï¶èº£ÃÓ1-12-10
TEL¡§052-733-7670
±Ä¶È»þ´Ö¡§17»þ¡Á¸áÁ°1»þ¡Ê24»þ30Ê¬LO¡Ë
ÄêµÙÆü¡§ÌµµÙ
¥¢¥¯¥»¥¹¡§ÃÏ²¼Å´Åì»³Àþ¡¦ºùÄÌÀþº£ÃÓ±Ø9ÈÖ½Ð¸ý¤«¤éÅÌÊâ3Ê¬
Ãó¼Ö¾ì¡§4Âæ
¢¡ÌÍ²°¤Ï¤Ê¤Ó¡¿ÂæÏÑ¥é¡¼¥á¥ó¤«¤éÇÉÀ¸¤·¤¿¸µÁÄÂæÏÑ¤Þ¤¼¤½¤Ð¤òËþµÊ¡ª
ÂæÏÑ¥é¡¼¥á¥ó¤òºî¤ë¤¿¤á»î¹Ôºø¸í¤¹¤ë²áÄø¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡¢ÂæÏÑ¤Þ¤¼¤½¤ÐÈ¯¾Í¤ÎÅ¹¡£¡Ö¥Á¡¼¥º¡×200±ß ¤Ê¤É¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Î¤Û¤«¡¢¿É¤µÁý¤·¤ä¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤ÎÎÌ ¤òÊÑ¹¹¤·¤Æ¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂæÏÑ¤Þ¤¼¤½¤Ð¡×¤ÏÅâ¿É»Ò¤¬Íø¤¤¤¿¥ß¥ó¥Á¤ò¡¢¥Ë¥é¤ä¥Ë¥ó¥Ë¥¯¡¢µûÊ´¡¢Íñ²«¤Èº®¤¼¡¢¶ËÂÀÌÍ¤ËÍí¤á¤ÆÌ£¤ï¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÄÉ¤¤ÈÓ¤ÏÌµÎÁ¤Ê¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¢£ÌÍ²°¤Ï¤Ê¤Ó¡Ê¤á¤ó¤ä¤Ï¤Ê¤Ó¡Ë
½»½ê¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæÀî¶è¹âÈª1-170
TEL¡§052-354-1119
±Ä¶È»þ´Ö¡§11»þ30Ê¬¡Á14»þ ¡ÊÅÚ¡¦ÆüÍË¤Ï11»þ¡Á14»þ30Ê¬¡Ë¡¢18¡Á21»þ
ÄêµÙÆü¡§·îÍË¡¢ Âè1¡¦3²ÐÍË
¥¢¥¯¥»¥¹¡§ÃÏ²¼Å´Åì»³Àþ¹âÈª±Ø3ÈÖ½Ð¸ý¤«¤éÅÌÊâ5Ê¬¡¡
Ãó¼Ö¾ì¡§¶¦Æ±Ãó¼Ö¾ì¤¢¤ê
¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¯¡ª
¤ª¤¹¤¹¤á¡ÚÌ¾¸Å²°¥°¥ë¥á¡Û¤Ï¡©
¡ä¡ä¡ä¼¡¥Ú¡¼¥¸¤Ø¡ª¡ä¡ä¡ä
¤¢¤ó¤«¤±¥¹¥Ñ
¥È¥Þ¥È¥Ù¡¼¥¹¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¤Ê¤¢¤ó¥½¡¼¥¹¤ò¶ËÂÀÌÍ¤ËÍí¤á¤¿¤´ÅöÃÏ¥¹¥Ñ¡£¡Ö¥è¥³¥¤¡×¤ÎÅ¹¼ç¤¬Ì¾¸Å²°¹ñºÝ¥Û¥Æ¥ë¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿ºÝ¤Ë¹Í°Æ¤·¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£¡Ö¤½¡Á¤ì¡×¤ò¶¦Æ±·Ð±Ä¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¡¢Ì¿Ì¾¤Ï¡Ö¤«¤é¤áÄâ¡×¤ÎÅ¹¼ç¡£
¢¡¥¹¥Ñ¥²¥Ã¥Æ¥£¡¦ ¥Ï¥¦¥¹ ¥è¥³¥¤½»µÈËÜÅ¹¡¿°ìÅÙ¿©¤Ù¤¿¤é¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë
¤¢¤ó¥½¡¼¥¹¤È¶ËÂÀ¥Ñ¥¹¥¿
¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¤òÍø¤«¤»¤¿¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¤Ê¥è¥³¥¤¼°¥ß¡¼¥È¥½¡¼¥¹¤ò¹Í°Æ¤·¤¿¸µÁÄ¡£Ä¾·Â2.2Ð¤ÎÄ¶¶ËÂÀ¥Ñ¥¹¥¿¤Ë¡¢¤È¤í¤ß¤Î¤¢¤ëÇ»¸ü¥½¡¼¥¹¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÍí¤ß¤Þ¤¹¡£¥ì¥È¥ë¥È¥½¡¼¥¹¤ÎÈÎÇä¤â¡£
¡Ö¥ß¥é¥«¥ó¡×¤Ï¥è¥³¥¤¤ÎÂåÌ¾»ìÅª¥Ñ¥¹¥¿¡£¶ñºà¤Ï¥¦¥£¥ó¥Ê¡¼¤ä¥ª¥Ë¥ª¥ó¡¢¥Ô¡¼¥Þ¥ó¡¢¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¤«¤é¤áÄâ ´Ý¤ÎÆâÅ¹¡¿¥Ô¥ê¥Ã¤È¿É¤¯¥³¥¯¤¬¤¢¤ëÇ»¸ü¤Ê¥½¡¼¥¹¤¬·è¤á¼ê¡ª
¡Ö¤¢¤ó¤«¤±¥¹¥Ñ¥²¥Ã¥Æ¥£¡×¤ÈÌ¾Á°¤òÉÕ¤±¤Æ¡¢¹¤á¤¿Å¹¤¬¤³¤Á¤é¡£³Æ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤ÏS¡¦M¡¦L¡¦W¤Î4¥µ¥¤¥º¤¬¤¢¤ê¡¢ ¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤âËÉÙ¤ËÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥ß¥é¥«¥ó¥¹¥Ñ¡×¤ÏÀÖ¥¦¥¤¥ó¥Ê¡¼¡¢¥Ù¡¼¥³¥ó¡¢¥¿¥Þ¥Í¥®¡¢¥È¥Þ¥È¡¢¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à¡¢¥¥Ì¥µ¥ä¤Ê¤É¶ñ¤À¤¯¤µ¤ó¡ª¤Ê¤´¤ä¤á¤·¤ÎÈþÌ£¤Ê¤ë¶¥±é¤³¤È¡¢¡Ö¸µÁÄÂæÏÑ¤Þ¤¼¥¹¥Ñ¡×1100±ß¡Á¤âÏÃÂê¤Ç¤¹¡£
¢£¤«¤é¤áÄâ ´Ý¤ÎÆâÅ¹¡Ê¤«¤é¤á¤Æ¤¤ ¤Þ¤ë¤Î¤¦¤Á¤Æ¤ó¡Ë
½»½ê¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è´Ý¤ÎÆâ2-14-4 EXE¥Ó¥ë´Ý¤ÎÆâ¥Ó¥ë1³¬¡¡
TEL¡§052-212-3537
±Ä¶È»þ´Ö¡§11¡Á20»þLO¡ÊÅÚÍË¡¢½ËÆü¤Ï¡Á15»þ¡Ë¢¨¥½¡¼¥¹¡¦¥¹¥Ñ¥²¥Ã¥Æ¥£¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
ÄêµÙÆü¡§ÆüÍË
¥¢¥¯¥»¥¹¡§ÃÏ²¼Å´ºùÄÌÀþ¡¦ÄáÉñÀþ±É±Ø4ÈÖ½Ð¸ý¤«¤éÅÌÊâ4Ê¬
Ãó¼Ö¾ì¡§¤Ê¤·
¢¡¥¹¥Ñ¥²¥Ã¥Æ¥£¥Ï¥¦¥¹ ¥·¥§¥Õ Ì¾±ØÀ¾Å¹¡¿ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥¢¥Ã¥Ä¥¢¥Ä¡ªÅ´ÈÄ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÄó¶¡
¡Ö¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¥·¥§¥Õ¡×¤ÏÂç¿¶¤ê¤Î¥¨¥Ó¥Õ¥é¥¤2ËÜ¤È¥¦¥£¥ó¥Ê ¡¼¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¿Íµ¤NO.1¥á¥Ë ¥å¡¼¡£¥¿¥ë¥¿¥ë¥½¡¼¥¹¤â¤ª¤¤¤·¤¤¡ª4Æü¤«¤±¤Æ»Å¹þ¤à¥½¡¼¥¹¤Ï¡¢ ¹á¤Ð¤·¤¯Ì£¤ï¤¤¿¼¤¤¤ÈÉ¾È½¤Ç¤¹¡£
¢£¥¹¥Ñ¥²¥Ã¥Æ¥£¥Ï¥¦¥¹ ¥·¥§¥Õ Ì¾±ØÀ¾Å¹¡Ê¤¹¤Ñ¤²¤Ã¤Æ¤£¤Ï¤¦¤¹¤·¤§¤Õ ¤á¤¤¤¨¤¤Ë¤·¤Æ¤ó¡Ë
½»½ê¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶èÂ§Éð2-15-9¡¡
TEL¡§052-453-1755
±Ä¶È»þ´Ö¡§11»þ¡Á20»þ30Ê¬LO¡ÊÆüÍË¤Î¤ß¡Á15»þLO¡Ë
ÄêµÙÆü¡§·îÍË¡¢Âè1¡¦3²ÐÍË
¥¢¥¯¥»¥¹¡§Ì¾¸Å²°±ØÂÀ¹ÞÄÌ¸ý¤«¤éÅÌÊâ5Ê¬
Ãó¼Ö¾ì¡§Äó·ÈÃó¼Ö¾ì¤¢¤ê
Ì¾¸Å²°¥³¡¼¥Á¥ó
ÈæÆâ·Ü¡¢»§ËàÃÏ·Ü¤ÈÊÂ¤Ó»°ÂçÃÏ·Ü¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¿ô¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Íñ¤ò¤è¤¯»º¤ß¡¢Æù¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤³¤È¤«¤éÍñÆù·óÍÑ¼ï¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Íñ¤ÏÇ»¸ü¤Ç¤Ê¤á¤é¤«¡¢Æù¼Á¤ÏÃÆÎÏ¤ËÉÙ¤ß¥³¥¯¤Î¤¢¤ë¤¦¤ÞÌ£¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¢¡Ä»³«ÁíËÜ²È Ì¾¸Å²°¾ë¶â¥·¥ã¥Á²£ÃúÅ¹¡¿¤Õ¤ï¤È¤íÍñ¤â·ÜÆù¤â¤¼¡Á¤ó¤Ö¥³¡¼¥Á¥ó¡ª
½ã·ÏÌ¾¸Å²°¥³¡¼¥Á¥ó¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë·ÜÎÁÍý¤ÎÌ¾Å¹¡£Á´¹ñÅâÍÈ¤²¥°¥é¥ó¥×¥ê¼ê±©ÀèÉôÌç¤ÇºÇ¹â¶â¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¼ê±©Àè¤Ï¡¢Æù¤ÎÃÆÎÏ¤È¤¦¤ÞÌ£¤¬³ÊÊÌ¤Ç¤¹¡£¤À¤·¡õÆù¤Ë¤â¤³¤À ¤ï¤Ã¤¿¥³¡¼¥Á¥ó¤Î¿Æ»ÒÐ§¤ÏÉ¬¿©¡£
¡ÖÆÃÁª Ì¾¸Å²°¥³¡¼¥Á¥ó¿Æ»ÒÐ§¡×¤ÏÌ¾¸Å²°¥³¡¼¥Á¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤â¾å¼Á¤ÊÆù¤Î¤ß¤ò»ÈÍÑ¡£¥«¥Ä¥ªÀá¥Ù¡¼¥¹¤ÎÆÃÀ½¤À¤·¤¬¥³¡¼¥Á¥ó¤Î¤¦¤ÞÌ£¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ä»³«ÁíËÜ²È Ì¾¸Å²°¾ë¶â¥·¥ã¥Á²£ÃúÅ¹¡Ê¤È¤ê¤«¤¤¤½¤¦¤Û¤ó¤± ¤Ê¤´¤ä¤¸¤ç¤¦¤¤ó¤·¤ã¤Á¤è¤³¤Á¤ç¤¦¤Æ¤ó¡Ë
½»½ê¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è»°¤Î´Ý1-2-5 ¶â¥·¥ã¥Á²£ÃúµÁÄ¾¥¾¡¼¥ó
TEL¡§052-218-2422
±Ä¶È»þ´Ö¡§10»þ30Ê¬¡Á17»þ30Ê¬¡Ê17»þLO¡Ë¢¨Ì¾¸Å²°¾ë¤Î±Ä¶È»þ´Ö¤Ë½à¤º¤ë
ÄêµÙÆü¡§ÉÔÄêµÙ¡ÊÌ¾¸Å²°¾ë¤Î±Ä¶È»þ´Ö¤Ë½à¤º¤ë¡Ë
¥¢¥¯¥»¥¹¡§ÃÏ²¼Å´Ì¾¾ëÀþÌ¾¸Å²°¾ë±Ø7ÈÖ½Ð¸ý¤«¤éÅÌÊâ10Ê¬
Ãó¼Ö¾ì¡§Ì¾¸Å²°¾ëÀµÌçÁ°Ãó¼Ö¾ì308Âæ¡Ê30Ê¬180±ß¡Ë
¢¡Ì¾¸Å²°¥³¡¼¥Á¥ó¡¦ ½ÜºÚ °ìË± ËÜÅ¹¡¿Ì¾¸Å²°¥³¡¼¥Á¥ó¤ÈÆ¦Ì£Á¹¡ª¤´ÅöÃÏÌ¾Êª¤Î¶¥±é
¾¼ÏÂ28Ç¯¡Ê1953¡ËÁÏ¶È¤Î·ÜÆù²·ÀìÌçÅ¹¤Ë¤è¤ëÄ¾±Ä¤Ç¡¢ÍÜ·Ü¾ì¤«¤éÄ¾ÀÜ»ÅÆþ ¤ì¤ëÄ«ÈÔ¤¤Î½ã·ÏÌ¾¸Å²°¥³¡¼¥Á¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÈ¬ÃúÌ£Á¹»ÅÎ©¤Æ¤Î¡ÖÌ£Á¹Æé¡×¤Ç¡¢Ì¾¸Å²°¥³¡¼¥Á¥ó¤Î¤â¤âÆùÆþ¤ê¡¢¥³¥¯¤È¤¦¤ÞÌ£¤ò´®Ç½¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Â¿ºÌ¤Ê¥³¡¼¥Á¥óÎÁÍý¤¬ÉÕ¤¯¥³¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Ì¾¸Å²°¥³¡¼¥Á¥ó¡¦ ½ÜºÚ °ìË±ËÜÅ¹¡Ê¤Ê¤´¤ä¤³¡¼¤Á¤ó¡¦¤·¤å¤ó¤µ¤¤ ¤¤¤Á¤ª¤¦ ¤Û¤ó¤Æ¤ó¡Ë
½»½ê¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÇ®ÅÄ¶è¶â»³Ä®2-2-1¡¡
TEL¡§052-684-1002
±Ä¶È»þ´Ö¡§11»þ30Ê¬¡Á14»þLO¡¢17¡Á22»þLO
ÄêµÙÆü¡§ÉÔÄêµÙ
¥¢¥¯¥»¥¹¡§¶â»³±ØÅì¸ý¤«¤éÅÌÊâ3Ê¬
Ãó¼Ö¾ì¡§Äó·ÈÃó¼Ö¾ìÍøÍÑ¡ÊºÇÂç2»þ´ÖÊ¬¤ÎÃó¼Ö·ô¤¢¤ê¡Ë
¢¡Ì¾¸Å²°¥³¡¼¥Á¥óÅ´ÈÄ¼ò¾ì ¤È¤ê¤·¤² ÃæÆü¥Ó¥ëÅ¹¡¿ÆÈ¼«À½Ë¡¤Ç»Å¾å¤²¤¿¥Á¥¥ó¥Ö¥ê¥¢¥ó¤ò´®Ç½¡ª
¥¹¥Æ¡¼¥½Å¤ä¥Á¥¥ó¥«¥Ä¡¢¿Æ»ÒÐ§¤Ê¤É¡¢Ì¾¸Å²° ¥³¡¼¥Á¥ó¤ò»È¤Ã¤¿·ÜÎÁÍý¤¬É¾È½¤Î¤ªÅ¹¡£·ÜÆù²·¤ÎÄ¾±Ä¤æ¤¨¡¢Á¯ÅÙ¤äÆù¼Á¤ÏÀÞ¤ê»æ¤Ä¤¡£Å´ÈÄ¶ú¾Æ¤¤äÃÏ¸µ¿©ºà&Ä´Ì£ÎÁ¤Çºî¤ë°ìÉÊÎÁÍý¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Á¥¥ó¥Ö¥ê¥¢¥ó¤Î¥Õ¥£¥ì¥¹¥Æ¡¼¥¡×¤ÏÈé¤Ï¥Ñ¥ê¥Ã¡¢Ãæ¤Ï¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ç¤ä¤ï¤é¤«¤¤¥Õ¥£¥ìÆù¤òÆÃÀ½¥½¡¼¥¹¤Ç¡£Ä»¤Î·Á¤ò¤·¤¿¥°¥é¥Ã¥»¤¬¥¥å¡¼¥È♥
¢£Ì¾¸Å²°¥³¡¼¥Á¥óÅ´ÈÄ¼ò¾ì ¤È¤ê¤·¤² ÃæÆü¥Ó¥ëÅ¹¡Ê¤Ê¤´¤ä¤³¡¼¤Á¤ó¤Æ¤Ã¤Ñ¤ó¤µ¤«¤Ð ¤È¤ê¤·¤² ¤Á¤å¤¦¤Ë¤Á¤Ó¤ë¤Æ¤ó¡Ë
½»½ê¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è±É4-1-1 ÃæÆü¥Ó¥ë3³¬¡¡
TEL¡§052-228-0646
±Ä¶È»þ´Ö¡§11»þ30Ê¬¡Á15»þ¡¢17»þ¡Á22»þ30Ê¬¡ÊÅÚ¡¦ÆüÍË¡¢½ËÆü¤Ï11¡Á22»þ¡Ë
ÄêµÙÆü¡§ÃæÆü¥Ó¥ë¤Ë½à¤º¤ë
¥¢¥¯¥»¥¹¡§ÃÏ²¼Å´Åì»³Àþ¡¦Ì¾¾ëÀþ±É±ØÄ¾·ë
Ãó¼Ö¾ì¡§ÃæÆü¥Ó¥ë225Âæ¡Ê30Ê¬300±ß¡Ë
¢¡Ì¾¸Å²°¥³¡¼¥Á¥ó·Ü¤ª¤Ç¤ó À¶¿å¡¿¥³¡¼¥Á¥ó¤Î¥³¥¯¤È¤¦¤ÞÌ£¡ª ÇòÅò¤ª¤Ç¤ó¤ò¾ÞÌ£¤¢¤ì
Ì¾Êª¤Î·Ü¤À¤·¤ª¤Ç¤ó¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°¥³¡¼¥Á¥ó¤Î¤â¤âÆù¤äº½´Î¤È¤¤¤Ã¤¿¶ú¤Î¤Û¤«¡¢È¾½ÏÍñ¤äÌîºÚ¤Ê¤ÉËÉÙ¤ËÂ·¤¤¤Þ¤¹¡£¡º ¤Ï¥³¡¼¥Á¥ó¥¹¡¼¥×¤ÎÍñ¤«¤±¤´ÈÓ¡ª
¡ÖÌ¾¸Å²°¥³¡¼¥Á¥ó ÆÃÁª¶ú¤ª¤Ç¤ó¡×¤ÏÌ¾¸Å²°¥³¡¼¥Á¥ó¤ÈÌîºÚ¤òÄ¹»þ´Ö¼Ñ¹þ¤ó¤ÀÇòÂù¤·¤¿¤Ä¤æ¤¬¤ª¤¤¤·¤¤°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¢£Ì¾¸Å²°¥³¡¼¥Á¥ó·Ü¤ª¤Ç¤ó À¶¿å¡Ê¤Ê¤´¤ä¤³¡¼¤Á¤ó¤È¤ê¤ª¤Ç¤ó ¤·¤ß¤º¡Ë
½»½ê¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶èÌ¾±Ø1-1-3 JR¥²¡¼¥È¥¿¥ï¡¼13³¬
TEL¡§052-212-5234
±Ä¶È»þ´Ö¡§11¡Á15»þ¡¢17¡Á23»þ
ÄêµÙÆü¡§JR¥²¡¼¥È¥¿¥ï¡¼¤Ë½à¤º¤ë
¥¢¥¯¥»¥¹¡§Ì¾¸Å²°±Ø¤«¤é¤¹¤°¡¡
Ãó¼Ö¾ì¡§JR¥²¡¼¥È¥¿¥ï¡¼Ìó1000Âæ¡Ê30Ê¬350±ß¡Ë
¤¨¤Ó¤Õ¤ê¤ã¡Á
¥¿¥â¥ê¤µ¤ó¤¬Ì¾¸Å²°ÊÛ¤òÃã²½¤·¤Æ¡Ö¤¨ ¤Ó¤Õ¤ê¤ã¡¼¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤¹¤Ã¤«¤êÌ¾¸Å²°¤ÎÌ¾Êª¤Ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢°¦ÃÎ¸© ¤Î¸©µû¤Ï¥¯¥ë¥Þ¥¨¥Ó¤Ç¤¹¡ª
¢¡³¤Ï·¤É¤Æ¿©Æ² ¥¨¥¹¥«Å¹¡¿¥¨¥Ó¥Õ¥é¥¤¤ÇÃÛ¤¯Ì¾¾ë10 ËÜÀ¹¤ê¤ÇÅ·²¼¼è¤ê¡ª
ÍÈ¤²¤¿¤Æ¤Î¥¨¥Ó¥Õ¥é¥¤¤¬Ì¾Êª¤Î¤ªÅ¹¡£ºÇÂçÌó35Ñ¤ÎÆÃÂç¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥µ¥¤¥º¤òÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÖÌ£Á¹¥Ù¡¼¥¹ ¤ÎÆÃÀ½¥½¡¼¥¹¤ÇÌ£¤ï¤¦¡Ö³¤Ï·¤É¤Æ¶úÀ¹¤ê¡×±ß¤ä¡Ö³¤Ï·¤É¤ÆÐ§¡×1969±ß¤Ë¤âÃíÌÜ¡£
ÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¾®¥¨¥Ó¥Õ¥é¥¤¤¬¤Þ¤ë¤Ç¾ë¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö10ËÜ¾ëÀ¹¤êÄê¿©¡×¤Ï¤´ÈÓ¡¢Ì£Á¹½Á¡¢¹á¤ÎÊª¡¢¥¿¥ë¥¿¥ë¥½¡¼¥¹ÉÕ¤¤Ç¤¹¡£
¢£³¤Ï·¤É¤Æ¿©Æ² ¥¨¥¹¥«Å¹¡Ê¤¨¤Ó¤É¤Æ¤·¤ç¤¯¤É¤¦ ¤¨¤¹¤«¤Æ¤ó¡Ë
½»½ê¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶èÄØÄ®6-9Àè ¥¨¥¹¥«ÃÏ²¼³¹¡¡
TEL¡§052-459-5517
±Ä¶È»þ´Ö¡§11»þ¡Á20»þ30Ê¬LO
ÄêµÙÆü¡§¥¨¥¹¥«¤Ë½à¤º¤ë
¥¢¥¯¥»¥¹:Ì¾¸Å²°±ØÂÀ¹ÞÄÌ¸ý¤«¤é¤¹¤°¡¡
Ãó¼Ö¾ì¡§¥¨¥¹¥«Ãó¼Ö¾ì295Âæ¡Ê30Ê¬330±ß¡Ë
¢¡¥¥Ã¥Á¥ó²¤Ì£¡¿Ä¹¤µ25Ñ¡ß2ËÜ¤Ç50Ñ¡ªµðÂç¥¨¥Ó¥Õ¥é¥¤¤ËÄ©¤â¤¦
¤¹¤Ù¤Æ¼êºî¤ê¤¹¤ëÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î²û¤«¤·¤¤ÍÎ¿©¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤ªÅ¹¡£°ìÈÖ¿Íµ¤¤ÏÅ·Á³¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¿¥¤¥¬¡¼¤ò»È¤Ã¤¿Æù¸ü¥×¥ê¥×¥ê¤Î¥¨¥Ó¥Õ¥é¥¤¡£¥¨¥Ó¥Õ¥é¥¤¤ÏµðÂç¤æ¤¨ÄÌ¾ï¤ÏÀÚ¤Ã¤ÆÄó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Ì¿¿¤Î¤è¤¦¤Ë¥Î¡¼¥«¥Ã¥È¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤âÃíÊ¸¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ä¹¤µ 25Ñ¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ü¤È¡¢¤è¤êÄ¹¤¤30Ñ¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ü¡õ¥¸¥ã¥ó¥Ü¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¤Ï¤Í³¤Ï·¡¿Æù¸ü¤Ç¥×¥ê¥Ã¥×¥ê¡Á¤Ê1.5 É¤Ê¬¤Î¥¨¥Ó¥Õ¥é¥¤
±ßÆÜ»û¾¦Å¹³¹¤ÇÃÈÎü¤ò·Ç¤²¤Æ60Í¾Ç¯¡£¥¨¥Ó¥Õ¥é¥¤¤Ï³«¤¤¤¿¥¨¥Ó1É¤¡ÜÈ¾¿È¤Î1.5É¤Ê¬¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¥¥ó¥«¥Ä¡¢¥È¥ó¥«¥Ä¤Ê¤É¡¢³Æ¼ï¥Õ¥é¥¤¤«¤é¼«Ê¬¤Î¹¥¤ß¤ÇÁª¤Ù¤ëÆó¼ïÀ¹¤ê¤Ç³Ú¤·¤à¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¿Íµ¤¤Ï¼Ì¿¿¤Î¥¨¥Ó¥Õ¥é¥¤¤È¥«¥Ë¥¯¥ê¡¼¥à¥³¥í¥Ã¥±¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡£Äê¿©¤Ï¤´ÈÓ¤ÈÀÖ¤À¤·¤¬ÉÕ¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤Ï¤Í³¤Ï·
½»½ê¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÀ¾¶èÆá¸ÅÌî1-20-37¡¡
TEL¡§052-551-1671
±Ä¶È»þ´Ö¡§11»þ30Ê¬¡Á14»þ
ÄêµÙÆü¡§ÆüÍË
¥¢¥¯¥»¥¹¡§ÃÏ²¼Å´ºùÄÌÀþ¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼±Ø2ÈÖ½Ð¸ý¤«¤éÅÌÊâ7Ê¬
Ãó¼Ö¾ì¡§¤Ê¤·
¢¡É´Ç¯Äâ¡¿ÃÇÌÌË¨¤¨¤Ã¤×¤ê¤×¤ê¡ªÈþ¤·¤¥¨¥Ó¥«¥Ä¤âÏÃÂê
¥¨¥Ó¤¬À°Á³¤ÈÈþ¤·¤¯ÊÂ¤Ö¥«¥Ä¤ÎÃÇÌÌ ¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä·Ý½ÑºîÉÊ¡ª¤Ä¤Ê¤®¤ò°ìÀÚ»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥¨¥Ó¤Î¤¦¤ÞÌ£¤È¿©´¶¤ò¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¥¿¥ë¥¿¥ë¥½¡¼¥¹¤Þ¤¿¤ÏÇß¥Þ¥è¥½¡¼¥¹¤Ç¤É¤¦¤¾¡£
¢£É´Ç¯Äâ¡Ê¤Ò¤ã¤¯¤Í¤ó¤Æ¤¤¡Ë
½»½ê¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÅ·Çò¶è¿¢ÅÄËÜÄ®2-1001¡¡
TEL¡§052-802-1207
±Ä¶È»þ´Ö¡§11»þ30Ê¬¡Á14»þLO¡¢17¡Á21»þLO
ÄêµÙÆü¡§¿åÍË¡¢Âè2²ÐÍË
¥¢¥¯¥»¥¹¡§ÃÏ²¼Å´ÄáÉñÀþ¿¢ÅÄ±Ø2ÈÖ½Ð¸ý¤«¤éÅÌÊâ15Ê¬
Ãó¼Ö¾ì¡§15Âæ
Å·¤à¤¹
¾®¥¨¥Ó¤ÎÅ·¤×¤é¤ò¶ñ¤Ë¤·¤¿±ö¤à¤¹¤Ó¡£È¯¾Í¤Ï»°½Å¸©ÄÅ»Ô¤Î¡ÖÀé¼÷¡×¤Ç¡¢Ë»¤·¤¯»þ´Ö¤Î¤Ê¤¤»þ¤Ëºî¤Ã¤¿¤Þ¤«¤Ê¤¤ÈÓ¤¬ÃÂÀ¸¤Î¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤È¤«¡£Ì¾¸Å²°¤Ç¤ÏÃÈÎüÊ¬¤±Å¹¤«¤é¸ý¥³¥ß¤Ç¹¤¬¤ê°ìÌöÌ¾Êª¤Ë¡ª
¢¡¤á¤¤¤Õ¤ÄÅ·¤à¤¹ Àé¼÷ ËÜÅ¹¡¿¥×¥ê¥×¥ê¤Î¥¨¥ÓÅ·¤¬¤´ÈÓ¤Î±öµ¤¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¡ª
È¯¾ÍÅ¹¤ÎÌ£¤ò¼õ¤±·Ñ¤°Å·¤à¤¹¤Î¤ªÅ¹¡£±öÌ£¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢Çò¥³¥·¥ç¥¦¤ò±£¤·Ì£¤Ë»È¤Ã¤¿¾®¥¨¥Ó¤ÎÅ·¤×¤é¤¬¤´ÈÓ¤È¤è¤¯¹ç¤¤¡¢ Îä¤á¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤È¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£¸ý¤Ë¤¹¤ë¤È¤Û¤í¤ê¤ÈÊø¤ì¤ëÇòÈÓ¤Î°®¤ê²Ã¸º¤âÀäÌ¯¡£¥¨¥ÓÅ·¤Î¿©´¶¤ÈÌ£¡¢¤´ÈÓ¤Î±öµ¤¡¢³¤ÂÝ¤ÎÉ÷Ì£¤Î»°½ÅÁÕ¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¡£ÉÕ¤±¹ç¤ï¤»¤Î¥¥ã¥é¥Ö¥¤â¹ç¤¦¡ª
¢¡ÃÏÍëÌé ÆÁÀîËÜÅ¹¡¿¤·¤Ã¤«¤êÌ£ÉÕ¤±¤µ¤ì¤¿¥¨¥ÓÅ·¤¬¿©Íß¤ò¤½¤½¤ë
Å·¤à¤¹¤Î»ý¤Áµ¢¤êÀìÌçÅ¹¤Ç¡¢ÃíÊ¸¤´¤È¤Ë°®¤ê¤¿¤Æ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£ÄÌ¾ï¤ÎÅ·¤à¤¹¤È¡¢¹õÊÆ¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤È¤â¤ÁÊÆ¤Î¥â¥Á¥â¥Á´¶¤¬³Ú¤·¤á¤ë¹õÊÆÅ·¤à¤¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤ª¹¥¤ß¤Ç¡£¤ª¤«¤º¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÀÊÛÅö¤âÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å·¤à¤¹5¸Ä¤Ç¤Á¤ç¤¦¤É¤´ÈÓ1Á·Ê¬¡£10¸ÄÆþ¤ê¡¢33¸ÄÆþ¤ê¤â¤¢¤ê¡¢¥Û¡¼¥à¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤Ë¤âºÇÅ¬¡ª
¢£ÃÏÍëÌé ÆÁÀîËÜÅ¹¡Ê¤¸¤é¤¤¤ä ¤È¤¯¤¬¤ï¤Û¤ó¤Æ¤ó¡Ë
½»½ê¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÅì¶èÆÁÀî1-739
TEL¡§052-934-1064
±Ä¶È»þ´Ö¡§9¡Á16»þLO
ÄêµÙÆü¡§ÉÔÄêµÙ¡¡
¥¢¥¯¥»¥¹¡§ÃÏ²¼Å´ºùÄÌÀþ¼ÖÆ»±Ø1ÈÖ½Ð¸ý¤«¤éÅÌÊâ15Ê¬¡¡
Ãó¼Ö¾ì¡§2Âæ
¢¡Å·¤à¤¹½è¤±¤·¤.¡¿ÍÈ¤²¤¿¤Æ°®¤ê¤¿¤Æ¤ò¥ª¡¼¥À¡¼¤´¤È¤ËÄó¶¡
¡Ö»Í´ÖÆ»BAR¤±¤·¤¡×¤Î¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¤À¤Ã¤¿Å·¤à¤¹¤ò¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤·¡¢ÀìÌçÅ¹¤È¤·¤Æ2024Ç¯3·î¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£Å·¤à¤¹¤ÏÃ±ÉÊ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Äê¿©¤ä¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¥¤¡¼¥È¥¤¥ó¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤âOK¡ª
¢£Å·¤à¤¹½è¤±¤·¤.¡Ê¤Æ¤ó¤à¤¹¤É¤³¤í¤±¤·¤.¡Ë
½»½ê¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶èÆá¸ÅÌî1-46-12 ¾®Ä»¥Ó¥ë1³¬
TEL¡§052-990-4704
±Ä¶È»þ´Ö¡§9¡Á17»þ
ÄêµÙÆü¡§¿åÍË
¥¢¥¯¥»¥¹¡§ÃÏ²¼Å´ºùÄÌÀþ¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼±Ø2ÈÖ½Ð¸ý¤«¤éÅÌÊâ2Ê¬
Ãó¼Ö¾ì¡§¤Ê¤·
¢¡¤´¤Á¤½¤¦¾Æ¤à¤¹¤Ó ¤ª¤Ë¤Þ¤ë Âç¿ÜÅ¹¡¿¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¿¤Ã¤×¤ê¡ª ¿Ê²½·Ï¤ÎÅ·¤à¤¹¤¬¿Íµ¤
Âç³ø¤Ç¿æ¤¤¤¿ÊÆ¤È¶ñºà¤ËÆÃÀ½¤Î¥¿¥ì¤òÅÉ¤Ã¤Æ¡¢È÷Ä¹Ãº¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤ë¤ª¤à¤¹¤Ó¤Ï20¼ïÎà°Ê¾åÂ·¤¤¤Þ¤¹¡£¶ñºà¤ò²Ú¤ä¤«¤Ë¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¸«¤¿ÌÜ¤âÉ¾È½¤À¤Ç¤¹¡£
¡Ö¹áÌ£¤À¤ì³¤Ï·Å·¤à¤¹¡×¤Ï°ìÈÖ¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¡£¥¨¥ÓÅ·¤¬3É¤¤â¤Î¤ëìÔÂô¤µ¡ª
¢£¤´¤Á¤½¤¦¾Æ¤à¤¹¤Ó ¤ª¤Ë¤Þ¤ë Âç¿ÜÅ¹¡Ê¤´¤Á¤½¤¦¤ä¤¤à¤¹¤Ó ¤ª¤Ë¤Þ¤ë ¤ª¤ª¤¹¤Æ¤ó¡Ë
½»½ê¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶èÂç¿Ü3-31-12 ´äÌî²°¥Ó¥ë1³¬¡¡
TEL¡§052-228-2278
±Ä¶È»þ´Ö¡§10¡Á20»þ
ÄêµÙÆü¡§ÌµµÙ
¥¢¥¯¥»¥¹¡§ÃÏ²¼Å´Ì¾¾ëÀþ¡¦ÄáÉñÀþ¾åÁ°ÄÅ±Ø9ÈÖ½Ð¸ý¤«¤éÅÌÊâ3Ê¬
Ãó¼Ö¾ì¡§¤Ê¤·
¥ì¥È¥íµÊÃã
¶á¤´¤í¿Íµ¤¤Î½ãµÊÃã¤Ç¤¹¤¬¡¢·úÊª¤ÎÏ·µà²½¤ä¸å·Ñ¼ÔÌäÂê¤ÇÎò»Ë¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤ëÅ¹¤âÂ¿¤¤¤Î¤À¤È¤«¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢Ì¾¸Å²°¤Ç¤Ï¥ì¥È¥í¥â¥À¥ó¤Ê½ãµÊÃãÉ÷¥«¥Õ¥§¤¬¿·Ä¬Î®¤Ë¡£¸Å¤¤è¤¾¼ÏÂ¤¬¹á¤ë¶õ´Ö¤Ç¤Ò¤ÈµÙ¤ß¤ò¡£
¢¡ÍÎ²Û»Ò¡¦µÊÃã¥Ü¥ó¥Ü¥ó¡¿¥ì¥È¥í¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈÌ£¤ï¤¤¤Ë¶»¥¥å¥ó♥
ÍÞÎ±¥É¥¤¥Ä¿Í¤«¤éÀ½²Û¤ò³Ø¤ó¤ÀÉã¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¡¢Àè¡¹Âå¤¬ ¾¼ÏÂ31Ç¯¡Ê1956¡Ë¤Ë³«Å¹¤·¤¿¤ªÅ¹¡£¥ì¥È¥í¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò»Ä¤¹Å¹Æâ¤Ç¡¢ ÄêÈÖ¤Î¥×¥ê¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¾ï»þ30¼ïÎà°Ê¾å¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤êÇ»¤¤¤á¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤âÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎÌ£¤ï¤¤¡£
¿Íµ¤¤Î¡Ö¥×¥ê¥ó¡×¡Ê¥¯¥ê¡¼¥à¤È¥µ¥¯¥é¥ó¥ÜÅº¤¨¡Ë¤Ï¥«¥é¥á¥ë¤Î¶ìÌ£¤¬¡¢Íñ´¶¤Î¤¢¤ë¤ä¤µ¤·¤¤¥×¥ê¥ó¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡µÊÃã¥¾¥¦¥á¥·¡¿±£¤·Ì£¤Ë¤ß¤ê¤ó¤ò»È¤Ã¤¿Ì£Á¹Â¢¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥×¥ê¥ó
¸µµÊÃãÅ¹¤ò¥ì¥È¥í¥â¥À¥ó¤Ë²þ½¤¤·¡¢À¾Èø»Ô¤ÎÌ£Á¹Â¢¡Öº£°æ¾úÂ¤¡×¤¬±Ä¤à¤ªÅ¹¡£½ãµÊÃã¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¤Û¤«¡¢¤ß¤½¼Ñ¹þ¤ß¤¦¤É¤ó¤äÆù¤ß¤½¤´ÈÓ¤Ê¤É¡¢¼«Ëý¤ÎÅ·Á³¾úÂ¤Ì£Á¹¤ò»È¤Ã¤¿¥Õ¡¼¥É¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤¿¤Þ¤´¥µ¥ó¥É¤ò¤Ï¤¸¤á»ý¤Áµ¢¤ê¥á¥Ë¥å¡¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿Íµ¤¤Î¥×¥ê¥ó¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¸Ç¤á¡£¡Ö¥¯¥ê¡¼¥à¥½¡¼¥À¡×¤Ï¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Î¤¾¤¦¤á¤·¥¯¥Ã¥¡¼¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡ª
¢£µÊÃã¥¾¥¦¥á¥·¡Ê¤¤Ã¤µ¤¾¤¦¤á¤·¡Ë
½»½ê¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÀ¾¶èµÆ°æ1-24-13
TEL¡§052-565-0500¡¡
±Ä¶È»þ´Ö¡§9¡Á18»þ¡Ê17»þ30Ê¬LO¡Ë
ÄêµÙÆü¡§ÉÔÄêµÙ
¥¢¥¯¥»¥¹¡§ÃÏ²¼Å´Åì»³ÀþµµÅç±Ø2ÈÖ½Ð¸ý¤«¤éÅÌÊâ5Ê¬¡¡
Ãó¼Ö¾ì¡§7Âæ
¢¡µÊÃã ¼þ¡¿²û¤«¤·¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤¬½¼¼Â¥Í¥ªµÊÃã¤Ç¤¤¤Ã¤×¤¯
ÃÛ50Ç¯°Ê¾å¤Î¸Å¥Ó¥ë¤ò²þÁõ¤·¤¿¥ì¥È¥í¥â¥À¥ó¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¡¢¤Î¤ó¤Ó¤ê¤¯¤Ä¤í¤²¤ë¤ªÅ¹¡£Å´ÈÄ¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¡Ö¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ö³¤Ï·¥«¥Ä¥µ¥ó¥É¡×¤ä¡Ö¥ª¥à¥é¥¤¥¹¡×¤Ê¤É¡¢²¦Æ»¤ÎµÊÃã¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã ¥×¡£¥½¡¼¥À¤Ï4¼ïÎà¤¢¤ê¡¢Ã±¿§¤È¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Áª¤Ù¤Þ¤¹¡£¤Æ¤óºÚÅü¤ò»È¤Ã¤¿¸Ç¤á¤Î¥×¥ê¥ó¤Ï¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤µ¤¬¤ª¤¤¤·¤¤°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£Ìë¤Ï¤ª¼ò¤È¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤â¡£
¢£µÊÃã ¼þ¡Ê¤¤Ã¤µ ¤°¤ë¤ê¡Ë
½»½ê¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÅì¶èÀô2-11-4¡¡
TEL¡§052-325-4190
±Ä¶È»þ´Ö¡§10¡Á19»þ¡ÊÅÚ¡¦ÆüÍË¡¢½ËÆü¤Ï9»þ¡Á¡Ë¢¨¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÏÅÚ¡¦ÆüÍË¡¢½ËÆü¤Î9¡Á11»þ¡¢¥é¥ó¥Á¤Ï11¡Á14»þ
ÄêµÙÆü¡§¿åÍË
¥¢¥¯¥»¥¹¡§ÃÏ²¼Å´ºùÄÌÀþ¹â³Ù±Ø1ÈÖ½Ð¸ý¤«¤éÅÌÊâ6Ê¬
Ãó¼Ö¾ì¡§¤Ê¤·
¢¡µÊÃã¥Ä¥Å¥¡¿µÊÃã³¦¤ÎÈþ¤·¤ÆóÅáÎ®¡ÄÈëµ»¡ªÅ·°æÍî¤È¤·¤ò¸«¤è
¹â¤µÌó3m¤ÎµÓÎ©¤Î¾å¤«¤é¥³¡¼¥Ò¡¼¤È¥ß¥ë¥¯¤ò¥«¥Ã¥×¤ËÃí¤°¡¢¡ÖÅ·°æÍî¤È¤·¡×¤¬ Ì¾Êª¤Î¤ªÅ¹¡£40Ñ¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Î¡Ö¥¢¥¤¥¹¥¦¥£¥ó¥Ê¡¼¥³¡¼¥Ò¡¼¡×700±ß¤âÉ¬¸«¤Ç¤¹¡£
¹â½ê¤«¤éÃí¤°¤³¤È¤ÇÈþ¤·¤¤Ë¢¤È¤Ê¤ê¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤ÊÌ£¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
¢£µÊÃã¥Ä¥Å¥
½»½ê¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶èÂÀ¹ÞÄÌ6-1 ¥Ä¥Å¥¥Ó¥ë2³¬
TEL¡§052-482-0001
±Ä¶È»þ´Ö¡§7»þ30Ê¬¡Á18»þ¡Ê17»þLO¡Ë¢¨²ÐÍË¤Ï¡Á14»þ
ÄêµÙÆü¡§¿åÍË¡ÊÎ×»þµÙ¶È¤¢¤ê¡Ë
¥¢¥¯¥»¥¹¡§ÃÏ²¼Å´ºùÄÌÀþÂÀ¹ÞÄÌ±Ø1ÈÖ½Ð¸ý¤«¤éÅÌÊâ7Ê¬
Ãó¼Ö¾ì¡§¤Ê¤·
¤´»ØÌ¾µÊÃã¤á¤·
Ì¾¸Å²°¤Ë¤ÏµÊÃãÅ¹¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¸ÄÀÇÉ¥°¥ë¥á¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¡£¤½¤ÎÉ®Æ¬¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ º£¤ä"¤Ê¤´¤ä¤á¤·"¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤â¿ô¤¨¤é¤ì¤ëÅ´ÈÄ¥¹¥Ñ¤³¤È¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥¹¥Ñ¥²¥Ã¥Æ¥£¡£²¦¹ñ¤æ¤¨¤Î¤´»ØÌ¾µÊÃã¤á¤·¤Ë¤âÃíÌÜ¡ª
¢¡µÊÃã¥æ¥¡¿º£¤äµÊÃãÅ¹¤ÎÄêÈÖ¥á¥Ë¥å¡¼¥¢¥Ä¥¢¥Ä¤Î¸µÁÄ¡¦Å´ÈÄ¥¹¥Ñ
¾¼ÏÂ32Ç¯¡Ê1957¡ËÁÏ¶È¤Î½ãµÊÃã¡£ ¥¢¥Ä¥¢¥Ä¤Î¤Þ¤Þ³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¡¢½éÂå¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥¹¥Ñ¥²¥Ã¥Æ¥£¡¼¤¬Ì¾Êª¤Ç¤¹¡£ ¥¸¥å¡¼¥¸¥å¡¼¤È²»¤È¹á¤ê¤òÎ©¤Æ¡¢ Å´ÈÄ¤Î¤Þ¤Þ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤µ¤ì¡¢Ç®¤·¤¿Å´ÈÄ¤ËÈ¾½Ï¶Ì»Ò¤È¥±¥Á¥ã¥Ã¥×Ì£¤Î¥¹¥Ñ¤¬¤Î¤ê¤Þ¤¹¡£¶Ì»Ò¤È¥¹¥Ñ¤òÍí¤á¤ì¤Ð¥Þ¥¤¥ë¥É¤Ë¡£
¢¡µÊÃã¥Ë¥å¡¼¥Ý¥Ô¡¼¡¿¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬¹á¤ë¥é¥¤¥¹¤È¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¤Ê¥«¥ì¡¼¤¬¹¥ÁêÀ
Ì¾±Ø¤ÇÌó30Ç¯°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤¿¡ÖµÊÃã¥Ý¥Ô¡¼¡× ¤Î´ÇÈÄ¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¤ªÅ¹¡£Â¢Â¤¤ê¤Î¥ì¥È¥í¤Ê ¶õ´Ö¤Ç¤¯¤Ä¤í¤²¤Þ¤¹¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥¹¥Ñ¥²¥Ã¥Æ¥£¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¾®ÁÒ¥È¡¼¥¹¥È¤ä¥«¥ì¡¼ ¥Ñ¥ó¤Ê¤ÉÅ´ÈÄ¥á¥Ë¥å¡¼¤ËÄêÉ¾¤¢¤ê¡ª
¡Ö¥Ý¥Ô¡¼¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¥é¥¤¥¹¥«¥ì¡¼¡×¤Ï¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ç¿æ¤¤¤¿¤´ÈÓ¤Ë¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤«¤éÄ´¹ç¤·¤¿¥«¥ì¡¼¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¡£¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÎÍñ²«¤òÍÏ¤¤¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¢£µÊÃã¥Ë¥å¡¼¥Ý¥Ô¡¼¡Ê¤¤Ã¤µ¤Ë¤å¡¼¤Ý¤Ô¡¼¡Ë
½»½ê¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÀ¾¶èÆá¸ÅÌî1-36-52
TEL¡§052-433-8188¡¡
±Ä¶È»þ´Ö¡§8¡Á18»þ
ÄêµÙÆü¡§ÌÚÍË¡¢Âè2¿åÍË
¥¢¥¯¥»¥¹¡§ÃÏ²¼Å´ºùÄÌÀþ¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼±Ø2ÈÖ½Ð¸ý¤«¤éÅÌÊâ7Ê¬
Ãó¼Ö¾ì¡§¤Ê¤·
¢¡µÊÃã ¿·¡¿ÊìÄ¾ÅÁ¤Î¥«¥ì¡¼¤ò»È¤Ã¤¿¥Ê¥´¥ä¥ó¥½¥¦¥ë¥¹¥Ñ¡ª
¾¼ÏÂ41Ç¯¡Ê1966¡Ë¤Î³«Å¹°ÊÍè¡¢ ÊìÌ¼2ÂåÂ³¤¯ÃÏ¸µÌ©Ãå¤ÎµÊÃãÅ¹¡£ ¡Ö¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥ó¥¹¥Ñ¥²¥Æ¥£¡×¤Ï¾ïÏ¢¤Î¤ß¤ÎÎ¢¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢2025 Ç¯4·î¤«¤é¥°¥é¥ó¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¡£½éÂå¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ç»Å¹þ¤ó¤À¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¤Ê¥«¥ì¡¼¥½¡¼¥¹¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤«¤«¤Ã¤¿Å´ÈÄ¾Æ¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¤äÆüÂØ¤ï¤ê¥é¥ó¥Á¡¢µí¤¹¤¸¥«¥ì¡¼¤â¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£
¢£µÊÃã ¿·¡Ê¤¤Ã¤µ ¤·¤ó¡Ë
½»½ê¡§°¦ÃÎ¸©¸Å²°»ÔÅì¶èÅìÊÒÃ¼Ä®39-2¡¡
TEL¡§052-971-5966
±Ä¶È»þ´Ö¡§7»þ30Ê¬¡Á17»þ¡Ê16»þ30Ê¬LO¡Ë
ÄêµÙÆü¡§Æü¡¦·îÍË
¥¢¥¯¥»¥¹¡§ÃÏ²¼Å´ºùÄÌÀþ¹â³Ù±Ø1ÈÖ½Ð¸ý¤«¤éÅÌÊâ10Ê¬
Ãó¼Ö¾ì¡§¤Ê¤·
¢¡µÊÃã¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¡¿µÊÃã¤ÎÌ¾Êö¤ÏÁøÆñÉ¬»ê!?Ä¶Àä¥á¥Ë¥å¡¼¤ËÄ©Àï¤¢¤ì
¸ÄÀÇÉ¤¹¤®¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤¬Â·¤¦ÍÌ¾Å¹¡£ Å¹Ì¾¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨´°¿©¤Ï¡ÖÅÐÄº¡×¡¢ ¿©¤Ù»Ä¤·¤ò¡ÖÁøÆñ¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤À¤È¤«¡£
½é¿´¼Ô¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤Ï¡Ö´Å¸ýËõÃã¾®ÁÒ¥¹¥Ñ¡×¡£ËõÃãÌÍ¤È¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¤¢¤ó¤³¤Î»°½ÅÁÕ¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¡£
¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¯¡ª
¤ª¤¹¤¹¤á¡ÚÌ¾¸Å²°¥°¥ë¥á¡Û¤Ï¡©
¡ä¡ä¡ä¼¡¥Ú¡¼¥¸¤Ø¡ª¡ä¡ä¡ä
ÏÂ²Û»Ò½è¤ÎµÊÃã
ÈøÄ¥ÆÁÀî²È¤Î¤ªÉ¨¸µ¤Ç¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¸æÍÑ²Û»Ò»Ê¤â»Ä¤ëÌ¾¸Å²°¡£¹¾¸ÍËö´ü¤Ë¤ÏÃã¤ÎÅò¤¬Î®¹Ô¤·¡¢ÏÂ²Û»ÒÊ¸²½¤¬²Ö³«¤¤¤¿¡£¤æ¤¨¤Ëº£¤âÏÂ²Û»Ò¤ÎÌ¾Å¹¤¬Â¿¤¤¤Î¤À¤È¤«¡£
¢¡²Û¾¢ ²ÖµË¹¼ ËÜÅ¹¡¿ÆüËÜ¤Îµ¨Àá¤Î°Ü¤í¤¤¤òÈþ¤·¤À¸²Û»Ò¤Ç´¶¤¸¤ë
ÈøÄ¥ÈÍ¤Î¸æÍÑ²Û»Ò»Ê¤òÌ³¤á¤¿¡ÖµË¹¼²°¡× ¤Ë¥ë¡¼¥Ä¤ò»ý¤Ä¤ªÅ¹¡£ÅÁÅý¤Îµ»Ë¡¤ò¼é¤ê¤Ä¤Ä¡¢µ¨Àá¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤äÍÎ¤ÎÁÇºà¤òÍÑ¤¤ ¤¿¿·¤¿¤ÊÏÂ²Û»Ò¤ÎÁÏºî¤Ë¤âÍ¾Ç°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ ËÜÅ¹¤Ï¥¤¡¼¥È¥¤¥ó¤¬¤Ç¤¡¢¹¥¤ß¤Î²Û»Ò¤òÁª¤ÓËõÃã¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿¤Î¡Ö²ÖµË¹¼¥»¥Ã¥È¡×¤Ï²Ö¸«ÃÄ»Ò¤äºùÌß¤Ê¤É¡¢½Õ¤ÎÀ¸²Û»Ò¡£¢¨ÆâÍÆ¤ÏÊÑ¹¹¤Î²ÄÇ½À¤¢¤ê
¢£²Û¾¢ ²ÖµË¹¼ ËÜÅ¹¡Ê¤«¤·¤ç¤¦ ¤Ï¤Ê¤¤¤ç¤¦ ¤Û¤ó¤Æ¤ó¡Ë
½»½ê¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¿ðÊæ¶è¼®Ï©Ä®1-20
TEL¡§052-841-1150
±Ä¶È»þ´Ö¡§10¡Á19»þ¡ÊÃãÎÀ¤Ï11¡Á17»þ¡Ë
ÄêµÙÆü¡§ÌµµÙ
¥¢¥¯¥»¥¹¡§ÃÏ²¼Å´ºùÄÌÀþºù»³±Ø4ÈÖ½Ð¸ý¤«¤éÅÌÊâ8Ê¬
Ãó¼Ö¾ì¡§10Âæ
¢¡¤¢¤º¤Ãã²° ¿ÀµÜÅ¹¡¿Ç®ÅÄ¿ÀµÜ¤Î¤ªÉ¨¸µ¤ÇÃÄ»Ò¤È¤ªÃã¤Ç¤¤¤Ã¤×¤¯
ÁÏ¶È70Í¾Ç¯¤ÎÏÂ²Û»ÒÅ¹¡Öµµ²°Ë§¹¡×¤Î¿·¶ÈÂÖ¡£ÊÆÊ´¤ò»È¤Ã¤¿ÃÄ»Ò¤Ï»õÀÚ¤ì¤¬¤è¤¯¡¢¾Æ¤ÌÜ¤¬¹á¤Ð¤·¤¤°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£Ì£¤Ï4¼ïÎà¤¢¤ê¡¢°¦ÃÎ¸©»º¤Î¹âµé¤ß¤ê¤ó¤È¤¿¤Þ¤ê¾ßÌý¡¢³ï¡õº«ÉÛ¤À¤·¤Ç»Å¹þ¤ó¤ÀÆÃÀ½¥¿¥ì¤Î¤ß¤¿¤é¤·¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡ª
¡Ö¤¢¤º¤Ãã²°¥»¥Ã¥È¡×¤Ï¤ß¤¿¤é¤·¡¢¤¤Ê¤³¡¢¤³¤·¤¢¤ó¡¢¤Ä¤Ö¤¢¤ó¤«¤é¡¢ÃÄ»Ò¤ò3ËÜÁª¤Ù¤Þ¤¹¡Ê¥¤¡¼¥È¥¤¥ó¸ÂÄê¡¦¤ªÃãÉÕ¤¡Ë¡£ÃÄ»ÒÃ±ÉÊ¤Ï£±ËÜ200±ß¡£
¢£¤¢¤º¤Ãã²° ¿ÀµÜÅ¹¡Ê¤¢¤º¤¤Á¤ã¤ä ¤¸¤ó¤°¤¦¤Æ¤ó¡Ë
½»½ê¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÇ®ÅÄ¶è¿ÀµÜ3-6-51 ¤¢¤Ä¤¿nagAya¡¡
TEL¡§052-888-8900
±Ä¶È»þ´Ö¡§10¡Á17»þ
ÄêµÙÆü¡§ÉÔÄêµÙ
¥¢¥¯¥»¥¹Ì¾Å´¿ÀµÜÁ°±Ø¤«¤é¤¹¤°¡¡
Ãó¼Ö¾ì¡§¤Ê¤·
¢¡Î¾¸ý²°À§À¶ Åì»³Å¹¡¿ÈøÄ¥ÈÍ¸æÍÑÃ£¤ÎÅÁÅý¤òÌ®¡¹¤È¼õ¤±·Ñ¤°ÏÂ²Û»Ò
´²±Ê11Ç¯¡Ê1634¡ËÁÏ¶È¡¢Ì¾¸Å²°¤ÇºÇ¤âÎò»Ë¤Î¸Å¤¤Ï·ÊÞ²ÛÊÞ¡£ÆóÂåÈøÄ¥ÈÍ¼ç¡¦ÆÁÀî¸÷Í§¤« ¤é¤Ï¡Ö¸æ²Û»Ò½êÎ¾¸ý²°À§À¶¡×¤ÎÄ¾É®É½´ÇÈÄ¤â¼õ¤±»ò¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤µ¤é¤¬¤¿¡¢Àé¤Ê¤ê¡¢¤ò¤Á¤³¤Á¡¢Æó¿ÍÀÅ¤Ê¤É¡¢Ì¾¸Å²°¤Ç°¦¤µ¤ì¤ëÂåÉ½ÌÃ²Û¤âÂ¿¤¯Â·¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖËÜÆü¤ÎÏÂ²Û»Ò¤È¥ß¥Ë¤¢¤ó¤ß¤Ä¡×¤ÏÅì»³Å¹¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¡£À¸²Û»Ò¡õ´³²Û»Ò¤Ïµ¨ÀáÂØ¤ï¤ê¤Ç¡¢½Ü¤ÎÏÂ²Û»Ò¤ò¤¢¤ó¤ß¤Ä¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¢£Î¾¸ý²°À§À¶ Åì»³Å¹¡Ê¤ê¤ç¤¦¤°¤Á¤ä¤³¤ì¤¤è ¤Ò¤¬¤·¤ä¤Þ¤Æ¤ó¡Ë
½»½ê¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÀé¼ï¶èÅì»³ÄÌ4-4-1
TEL¡§052-782-1115
±Ä¶È»þ´Ö¡§9¡Á18»þ¡ÊµÊÃã¤Ï11¡Á17»þLO¡Ë
ÄêµÙÆü¡§ÌÚÍË
¥¢¥¯¥»¥¹¡§ÃÏ²¼Å´Åì»³ÀþÅì»³¸ø±à±Ø1ÈÖ½Ð¸ý¤«¤éÅÌÊâ2Ê¬
Ãó¼Ö¾ì¡§3Âæ
¢¡ÉÔÏ·±àÀµ¸÷¡¿¿©´¶¡õÀå¤¶¤ï¤ê¤âÎÉ¹¥¡ªµÈÌîËÜ³ë¤ÎÏÂ¥×¥ê¥ó¤ò
²Å±Ê¸µÇ¯¡Ê1848¡Ë¤Ë¤ß¤ê¤ó¤«¤éÏÂ²Û»Ò¤Î¾¦¤¤¤Ë»Ñ¤òÊÑ¤¨¤ÆÁÏ¶È¡£ÁÇºà¤Î»ºÃÏ¤äÉÊ¼Á¡¢ÅÁÅý¤ÎÀ½Ë¡¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æº£¤â°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä²Û»Ò¤ò¼êºî¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¾Êª¤ÏµÈÌîËÜ³ë¤òÍÑ¤¤¤¿ÏÂÉ÷¥ß¥ë¥¯¥×¥ê¥ó¤Î¡ÖÏÂ³ë¡×¡£¸ýÅö¤¿¤ê¤¬¤è¤¯¡¢¤Õ¤ï¤Ã¤È¤í¡Á¤Ê¿©´¶¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ªÄêÈÖ¤Ï5¼ïÎà¤¢¤ê¡¢¼Ì¿¿¤ÏÂçÇ¼¸À¾®Æ¦¤Ç¤¹¡£
¢£ÉÔÏ·±àÀµ¸÷¡Ê¤Õ¤í¤¦¤¨¤ó¤Þ¤µ¤ß¤Ä¡Ë
½»½ê¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¸ÅÅÏÄ®11-32
TEL¡§052-321-4031
±Ä¶È»þ´Ö¡§9¡Á18»þ¡ÊÆüÍË¤Ï¡Á16»þ¡Ë
ÄêµÙÆü¡§¿åÍË
¥¢¥¯¥»¥¹¡§ÃÏ²¼Å´Ì¾¾ëÀþÅìÊÌ±¡±Ø3ÈÖ½Ð¸ý¤«¤éÅÌÊâ7Ê¬
Ãó¼Ö¾ì¡§Äó·ÈÃó¼Ö¾ìÍøÍÑ¡Ê1000±ß°Ê¾å¤Î¹ØÆþ¤Ç¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¥Á¥±¥Ã¥È¿ÊÄè¡Ë
¢¡¿ý¤ª¤É¤êåÁËÜÅ¹¡¿¿©¤Ù¤¿¿Í¤Ë¤·¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤⁉ÀÖÌ£Á¹¤È´ÅÌ£¤Î°Û¿§¥³¥é¥Ü
²Û»ÒÊÞ¤È¤·¤Æ°ÂÀ¯3Ç¯¡Ê1856¡Ë¤ËÁÏ¶È¤·¡¢ ¸½ºß¤Ï7ÂåÌÜ¤¬ÃÈÎü¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î À½Ë¡¤Çºî¤ë¤¦¤¤¤í¤¬ÌÃ²Û¡£ÆüËÜÄí±à¤ò¥â ¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿ÏÂ¤Î¶õ´Ö¤¬¹¤¬¤ëµÊÃã¤Ç ¤Ï¡¢¼«²ÈÀ½¤Î¹õÌª¤ò»È¤Ã¤¿¥¯¥ê¡¼¥à¤¢¤ó ¤ß¤Ä¤ä¤«¤É¹¤Ê¤É¤¬Ì£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀÖÌ£Á¹¤È¤³¤í¤Æ¤ó¡×¤Ï¥³¥¯¤È´Å¤ß¤Î¤¢¤ëÀÖÌ£Á¹¥À¥ì¤òÍí¤á¤Æ¥Á¥å¥ë¥ê¤È¤¤¤¿¤À¤±¤ë°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£¤ß¤ê¤ó¡õ¿Ý¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¸åÌ£¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¢ö
¢¡·ÃÆá¼÷¤ä ÀÐÀî¶¶Å¹¡¿°¦ÃÎ¶á¹Ù¤ÎÌ¾Å¹¤Î´ÅÌ£¤¬Ì¾¸Å²°¤Ç¤âÌ£¤ï¤¨¤ë¡ª
·ª²Û»Ò¤ÇÍÌ¾¤Ê´ôÉì¤ÎÏ·ÊÞÏÂ²Û»ÒÅ¹¤ÎÌ£¤¬Ì¾¸Å²°¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¤ªÅ¹¡£ÌÃ²Û¡¦·ª¤¤ó¤È¤óÀùÌß¤òÀ¹¤êÉÕ¤±¤¿¥Ñ¥Õ¥§¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤Ï¥³¥³¤À¤±¤Ç¤¹¡£ ·ª½ÁÊ´¤ä¤«¤É¹¤Ê¤É¡¢µ¨ÀáÂØ¤ï¤ê¤Î´ÅÌ£¤â¹¥É¾¡£
¡Ö·ªËõÃã¥Ñ¥Õ¥§¡×¤Ï¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¥¯¥ê¡¼¥à¤ä·ªÊ´¤È¹ÈÃã¥¼¥ê¡¼¤¬¥Þ¥Ã¥Á¡ª·ª¤Î´ÅÏª¼Ñ¤â¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤´ÅöÃÏ¥Á¥§¡¼¥ó
ÆÈ¼«¤Î¿©Ê¸²½¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿Ì¾¸Å²°¤Ï¡¢¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤â¸ÄÀÅª¤Ç¤¹¡£ ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤¢¤Õ¤ì¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤È¥µ¡¼¥Ó¥¹Àº¿À¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¥¹¥¬¥¥ä Âç¿ÜÀÖÌçÅ¹¡¿¥é¡¼¥á¥ó¤«¤é¤Î´ÅÌ£♥Ì¾¸Å²°¿Í¤Î¥Õ¥ë¥³¡¼¥¹
¾¼ÏÂ21Ç¯¡Ê1946¡Ë¤Ë±É¤ÇÁÏ¶È¤·¤¿¥¹¥¬¥¥ä¡£ ÏÂÉ÷ÆÚ¹ü¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤ÏÏ·¼ãÃË½÷¤Ë°¦¤µ¤ì¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤òÃæ¿´¤ËÌó250¤ÎÄ¾±ÄÅ¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿©¸å¤Ï¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¤Ï¤¸¤á´ÅÌ£¤Ç¥·¥á¤ë¤Î¤¬Ì¾¸Å²°Î®¡ª
¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¡×¤Ï¥¹¥¬¥¥ä¤Î´ÇÈÄ¥á¥Ë¥å¡¼¡£µû²ð¤À¤·¤ÈÆÚ¹ü¥¹¡¼¥×¤ÎW¥¹¡¼¥×¤¬À¸¤ß½Ð¤¹ÏÂÉ÷¥Æ¥¤¥¹¥È¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¡£
¢£¥¹¥¬¥¥ä Âç¿ÜÀÖÌçÅ¹¡Ê¤¹¤¬¤¤ä¤ª¤ª¤¹¤¢¤«¤â¤ó¤Æ¤ó¡Ë
½»½ê¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶èÂç¿Ü3-30-8 »ÔÌî¥Ó¥ë1³¬¡¡
TEL¡§080-6993-9311
±Ä¶È»þ´Ö¡§10»þ30Ê¬¡Á20»þ30Ê¬¡Ê20»þLO¡Ë
ÄêµÙÆü¡§¿åÍË
¥¢¥¯¥»¥¹¡§ÃÏ²¼Å´Ì¾¾ëÀþ¡¦ÄáÉñÀþ¾åÁ°ÄÅ±Ø9ÈÖ½Ð¸ý¤«¤éÅÌÊâ5Ê¬
Ãó¼Ö¾ì¡§¤Ê¤·
¢¡¥é¡¼¥á¥óÊ¡ ÅÚ¸ÅÅ¹¡¿»³À¹¤ê¤Î¥â¥ä¥·¤ÈÌÍ¤ò¡ÈÅ·ÃÏÊÖ¤·¡É¤Ç´®Ç½¤¢¤ì
Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤òÃæ¿´¤Ë°¦ÃÎ¸©Æâ¤Î¤ß¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤ªÅ¹¡£¾¼ÏÂ53Ç¯¡Ê1978¡Ë¤ÎÁÏ¶ÈÅö»þ¤«¤é ´ÇÈÄ¤ÎÇØ»é¾ßÌý¥é¡¼¥á¥ó¤Ï¡¢»³À¹¤ê¤Î¥â¥ä¥·¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£Äã²Ã¿å¤ÎÃæÂÀÌÍ¤Ë¡¢ÁÏ¶È°ÊÍèÊÑ¤ï¤é¤ÌÈëÅÁ¤Î¥¹¡¼¥×¤¬¤è¤¯Íí¤ß¤Þ¤¹¡£¥â¥ä¥·¤Ï¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ÇÌó200g¡ªÌÍ¤È¥â¥ä¥·¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ ¤¹¡ÈÅ·ÃÏÊÖ¤·¡É¤Ç¡¢¥¹¡¼¥×¤È°ì½ï¤ËÌÍ¡õ¥â¥ä¥·¤ò°ì½ï¤ËÌ£¤ï¤¦¤Î¤¬¥Ä¥¦¡£
¢£¥é¡¼¥á¥óÊ¡ ÅÚ¸ÅÅ¹¡Ê¤é¡¼¤á¤ó¤Õ¤¯ ¤É¤ó¤´¤Æ¤ó¡Ë
½»½ê¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¹Á¶èÀîÀ¾ÄÌ3-9¡¡
TEL¡§052-653-1587
±Ä¶È»þ´Ö¡§11¡Á23»þ
ÄêµÙÆü¡§²ÐÍË
¥¢¥¯¥»¥¹¡§¤¢¤ª¤Ê¤ßÀþ¹ÁËÌ±Ø¤«¤éÅÌÊâ5Ê¬
Ãó¼Ö¾ì¡§24Âæ
¢¡¼ãòÏ²È ¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë¥Ê¥´¥ä¥É¡¼¥àÁ°Å¹¡¿¡Ö¤Á¤å¤ë¤¦¤Þ¡Á¢ö¡×¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¥«¥ì¡¼¤¦¤É¤ó
¾¼ÏÂ62Ç¯¡Ê1987¡Ë¡¢±É¤Ë1¹æÅ¹¤ò³«Å¹¡£¸½ºß40Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¡¢´ÇÈÄ¤ÏÁÏ¶È¤è¤êÊÑ¤ï¤é¤Ì¥«¥ì¡¼¤¦¤É¤ó¡£¥â¥Á¥â¥Á¶ËÂÀÌÍ¤È¤È¤í¤ß¤Î¤¢¤ëÇ»¸ü¤Ê¥Ô¥ê¿É¥ë¥¥¤Ï¡¢¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¤ª¤¤¤·¤µ¤Ç¤¹¡£µû²ð¤ÎÏÂÉ÷¤À¤·¤ÈÆÈ¼«¤Î·Ü¥¬¥é¥¹¡¼¥×¤ËÈëÅÁ¤Î¥«¥ì¡¼Ê´¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥ë¥¥¤Ï¡¢ÂÀÌÍ¤ÈÁêÀÈ´·²¡ª
¢£¼ãòÏ²È ¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë¥Ê¥´¥ä¥É¡¼¥àÁ°Å¹¡Ê¤ï¤«¤·¤ã¤Á¤ä ¤¤¤ª¤ó¤â¡¼¤ë¤Ê¤´¤ä¤É¡¼¤à¤Þ¤¨¤Æ¤ó¡Ë
½»½ê¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÅì¶èÌðÅÄÆî4-102-3 ¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë¥Ê¥´¥ä¥É¡¼¥àÁ°Å¹1³¬
TEL¡§052-737-2115
±Ä¶È»þ´Ö¡§11¡Á22»þ¡Ê¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë¤Ë½à¤º¤ë¡Ë¡¡
ÄêµÙÆü¡§¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë¤Ë½à¤º¤ë
¥¢¥¯¥»¥¹¡§ÃÏ²¼Å´Ì¾¾ëÀþ¥Ê¥´¥ä¥É¡¼¥àÁ°ÌðÅÄ±Ø1ÈÖ½Ð¸ý¤«¤éÅÌÊâ8Ê¬
Ãó¼Ö¾ì¡§¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÃó¼Ö¾ì2800Âæ¡ÊÍÎÁ¡Ë¢¨ÍøÍÑ¶â³Û¤Ë±þ¤¸¤Æ³ä°ú¤¢¤ê
¢¡ÏÂ¿©ÌÍ½è ¥µ¥¬¥ß °ì¼ÒÅ¹¡¿ÏÂ¿©¤òÄÉµá¤·ÆÈ¼«Å¸³«¡ª Åì³¤ºÇÂçµé¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹
ÏÂ¿©¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤â¤¢¤ë¤½¤Ð¡¦¤¦¤É¤ó¤ÎÌÍÊ¸²½¤È¤Ê¤´¤ä¤á¤·¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤ë¤ªÅ¹¡£¡Ö¤ß¤½¼Ñ¹þ¡×¤Ï¥ì¥¹¥È¥é¥óÉôÌç¤ÇÆüËÜ°ì¤ÎÈÎÇä¿ô¤ò¸Ø¤ê¡¢²¬ºê¡Ö¤Þ¤ë¤äÈ¬ÃúÌ£Á¹¡×¤ÎÈ¬ÃúÌ£Á¹¤ÈÀÖ&ÇòÌ£Á¹¤òÆÈ¼«ÇÛ¹ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÍ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¼«²ÈÀ½¤Ç¡¢Å·¤×¤é¤Ê¤É¤Î¥»¥Ã¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤âËÉÙ¤ËÂ·¤¤¤Þ¤¹¡£ Ä«¿©¤«¤é±ã²ñ¤Þ¤Ç»È¤¨¡¢Åì³¤¤òÃæ¿´¤ËÌó130Å¹¡ª
¢£ÏÂ¿©ÌÍ½è ¥µ¥¬¥ß °ì¼ÒÅ¹¡Ê¤ï¤·¤ç¤¯¤á¤ó¤É¤³¤í ¤µ¤¬¤ß ¤¤¤Ã¤·¤ã¤Æ¤ó¡Ë
½»½ê¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÌ¾Åì¶è¹â¼Ò1-83-1
TEL¡§052-771-5225
±Ä¶È»þ´Ö¡§8¡Á23»þ¡Ê22»þ30Ê¬LO¡Ë¢¨³«Å¹¡Á10»þ45Ê¬¤Ï¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¤ß
ÄêµÙÆü¡§ÌµµÙ
¥¢¥¯¥»¥¹¡§ÃÏ²¼Å´Åì»³Àþ°ì¼Ò±Ø1ÈÖ½Ð¸ý¤«¤éÅÌÊâ5Ê¬
Ãó¼Ö¾ì¡§60Âæ
¢¡Ä¹Ì¿¤¦¤É¤ó ËÜÅ¹¡¿Ì¾¸Å²°¤ÇÁÏ¶È110Ç¯ Ï·ÊÞ¤¦¤É¤ó¥Á¥§¡¼¥ó
¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¼êÂÇ¤ÁÌÍ¤È¼«²ÈÀ½¤À¤·¤ÎËÜ³Ê¤¦¤É¤ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤ªÅ¹¡£¥Ä¥æ¤ÎÇ»¤µ¤ä²¹ÅÙ¤Ï ¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¦¤É¤ó¡¦¤½¤Ð¡¦Ãæ²Ú¤½¤Ð¤ò¤Ò¤È¤Ä¤ÎÐ§¤ËÆþ¤ì¤¿¤ê¡¢ÌÍ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤òÊÑ¤¨¤¿¤ê¤È¼«Í³¼«ºß¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤«¤± ¤¦¤½Ãæ¡×¤Ï¤¦¤É¤ó¡¢¤½¤Ð¡¢Ãæ²ÚÌÍ¤ò1¶Ì¤º¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ÎÐ§¤Ë¡£³ï¤È¥à¥í¥¢¥¸¤«¤é¤È¤ë¤À¤·¤Ï¤É¤ÎÌÍ¤Ë¤â¤è¤¯¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ä¹Ì¿¤¦¤É¤ó ËÜÅ¹¡Ê¤Á¤ç¤¦¤á¤¤¤¦¤É¤ó ¤Û¤ó¤Æ¤ó¡Ë
½»½ê¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶è²¼ÃæÂ¼Ä®1-3
TEL¡§052-482-2934
±Ä¶È»þ´Ö¡§10»þ¡Á19»þ30Ê¬
ÄêµÙÆü¡§ÌµµÙ
¥¢¥¯¥»¥¹¡§ÃÏ²¼Å´ºùÄÌÀþÃæÂ¼¸ø±à±Ø6ÈÖ½Ð¸ý¤«¤éÅÌÊâ12Ê¬
Ãó¼Ö¾ì¡§20Âæ
¢¡¥³¥ó¥Ñ¥ë Âç¿ÜËÜÅ¹¡¿¤¨¤Ó¤Õ¤ê¤ã¡Á¤¬¼çÌò¡ªÌ¾¸Å²°Ì¾Êª¤Î¥µ¥ó¥É
ÁÏ¶È¤Ï¾¼ÏÂ22Ç¯¡Ê1947¡Ë¡¢Ç»¸ü¤Ç¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥Í¥ë¥É¥ê¥Ã¥×¥³¡¼¥Ò¡¼¤È¼ïÎà¤âËÉÙ¤Ê¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤¬Ì¾Êª¤ÎÏ·ÊÞµÊÃã¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡Ö¥¨¥Ó¥Õ¥é¥¤¥µ¥ó¥É¡×¤Ï¡¢3ËÜ¤Î¥¨¥Ó¥Õ¥é¥¤¤Ë¶Ì»Ò¾Æ¤¡¢¥¥ã¥Ù¥Ä¤ò¥µ¥ó¥É¤·¤¿¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤¹¡£¥¿¥ë¥¿¥ë¡õ¥È¥ó¥«¥Ä¤ÎW¥½¡¼¥¹¤âÁêÀ¤¬¤è¤¯¡¢·ÝÇ½¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤¤Î¤À¤È¤«¡£
¢¡»ÙÎ±Èæ°¡àÝàê ÆÁÀîËÜÅ¹¡¿¥«¥ë¥Ü¥Ê¡¼¥é»ÅÎ©¤Æ¤Î¸üÀÚ¤ê¥È¡¼¥¹¥È
¾¼ÏÂ47Ç¯¡Ê1972¡ËÁÏ¶È¡¢Åì³¤¥¨¥ê¥¢¤òÃæ¿´¤Ë Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤ªÅ¹¡£Å¹Æâ¤ÇÆ¦¤òÈÔ¤¤¤ÆÃê½Ð¤¹¤ë¡Ö¥Ö¥ì¥ó¥É ¥³¡¼¥Ò¡¼¡×¡¢¡Ö¥«¥ë¥Ü¥È¡¼¥¹¥È¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥Ñ¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤Ê¤É¡¢¤ª¤¤¤·¤µ¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÄêÈÖ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¡Ö¥«¥ë¥Ü¥È¡¼¥¹¥È¡×¤Ï¥´¡¼¥À¥Á¡¼¥º¤Ç¥³¥¯¤ò½Ð¤·¤¿¥¯¥ê¡¼¥à¥½¡¼¥¹¤ò¥È¡¼¥¹¥È¤Ë¡£¥Ñ¥¹¥¿¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¤ª¤¤¤·¤µ¤Ç¤¹¡£
¢£»ÙÎ±Èæ°¡àÝàê ÆÁÀîËÜÅ¹¡Ê¤·¤ë¤Ó¤¢¤³¡¼¤Ò¡¼ ¤È¤¯¤¬¤ï¤Û¤ó¤Æ¤ó¡Ë
½»½ê¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÅì¶èÆÁÀî2-12-8¡¡
TEL¡§052-935-6128
±Ä¶È»þ´Ö¡§7¡Á17»þ
ÄêµÙÆü¡§²ÐÍË
¥¢¥¯¥»¥¹¡§Ì¾Å´À¥¸ÍÀþ¿¹²¼±Ø¤«¤éÅÌÊâ10Ê¬
Ãó¼Ö¾ì¡§9Âæ
Ìë¤Î¤Ê¤´¤ä¤á¤·
¤Ê¤´¤ä¥Ê¥¤¥È¤Ç³Ú¤·¤à¤Ê¤é¡¢ Ì£Á¹·Ï¤Ê¤´¤ä¤á¤·¤¬¥Æ¥Ã¥Ñ¥ó¤Ç¤¹¡£ ¼Â¤Ï¡¢¼ò¤Î¤ª¶¡¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ê»Ý°ÂÌ£Á¹¥°¥ë¥á¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¡ª ¥³¥¯¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤·¤Ã¤«¤êÇ»¸ü¤ÊÌ£Á¹Ì£¤Ï¡¢¤ª¼ò¤Ë¤â¤è¤¯¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡ÅçÀµ¡¿¤Þ¤í¤ä¤«¤ÊÌ£Á¹¤Î¤¦¤ÞÌ£¤¬¥¿¥Í¤Î¿Ä¤Þ¤Ç¤·¤ß¤ï¤¿¤ë
½ªÀï¸å¤Î¾¼ÏÂ24Ç¯¡Ê1949¡Ë¤Ë²°Âæ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤ªÅ¹¡£Ì¾Êª¤Î¤É¤Æ¾Æ¤ ¡ÊÌ£Á¹¤ª¤Ç¤ó¡Ë¤Ï¡¢È¬ÃúÌ£Á¹¤ò»È¤¤ÂçÆé¤Ç»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÃúÇ«¤Ë¼Ñ¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¤Ç¤ó¤Ï¤É¤ì¤âÈ¬ÃúÌ£Á¹¤Î¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê´Å¤ß¤È¥³¥¯¤¬¤·¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¼ê´Ö¤Ò¤ÞÀË¤·¤Þ¤º10Æü´Ö¤«¤±¤Æ»Å¹þ¤à¡ÖÂçº¬¡×¤ÏÀäÉÊ¡ª ¡ÖÂçº¬¡×¤Ï1¿Í1¸Ä¤Þ¤Ç¡¢À¹¤ê¹ç¤»¤Ç¤Î¤ßÃíÊ¸²Ä¡£
¢£ÅçÀµ¡Ê¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ë
½»½ê¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è±É2-1-19¡¡
TEL¡§052-231-5977
±Ä¶È»þ´Ö¡§17¡Á22»þ
ÄêµÙÆü¡§ÅÚ¡¦ÆüÍË¡¢½ËÆü
ÎÁ¶â¡§ÀÊÎÁ440±ß
¥¢¥¯¥»¥¹¡§ÃÏ²¼Å´Åì»³Àþ¡¦ÄáÉñÀþÉú¸«±Ø5ÈÖ½Ð¸ý¤«¤éÅÌÊâ3Ê¬¡¡
Ãó¼Ö¾ì¡§¤Ê¤·
¢¡ÃæÌÐ¡¿¤Ä¤±¤Æ¤ß¡Á¤½¡¢¤«¤±¤Æ¤ß¤½¢ö ¥Ê¥«¥â¤ÎÌ£Á¹¤Ç¥°¥Ä¥°¥Ä
¡È¤Ä¤±¤Æ¤ß¤½¤«¤±¤Æ¤ß¤½¡É¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥Ê¥«¥â¤¬¼ê¤¬¤±¤ëÎ©°û¤ß¼ò¾ì¡£ÃÛ70Ç¯°Ê¾å¤ÎÎ¹´Û¤ò²þÁõ¤·¤¿¼ñ¤Î¤¢¤ë¶õ´Ö¤Ç¡¢ Ì£Á¹ÎÁÍý¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡ÖÌ£Á¹¤ª¤Ç¤ó¡×¤Ï¤Þ¤í¤ä¤«¤Ç´Å¤ß¤È¥³¥¯¤Î¤¢¤ë¥Ê¥«¥â¤ÎÌ£Á¹¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥¿¥Í¤Ïµí¤¹
¤¸¤äÂçº¬¡¢¤Á¤¯¤ï¤Ê¤É¡£ÆüÂØ¤ï¤ê¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤ÏÌ£Á¹¤ò»È¤Ã¤¿¤½¤Ð¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÃæÌÐ¡Ê¤Ê¤«¤â¡Ë
½»½ê¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶èÌ¾±Ø2-43-10¡¡
TEL¡§052-589-2317¡ÊÌ¾±ØÆóÃúÌÜ»°ÈÖ³¹¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§11¡Á23»þ¡Ê22»þ30Ê¬LO¡Ë
ÄêµÙÆü¡§ÌµµÙ
¥¢¥¯¥»¥¹¡§ÃÏ²¼Å´Åì»³Àþ¡¦ºùÄÌÀþÌ¾¸Å²°±Ø1ÈÖ½Ð¸ý¤«¤é¤¹¤°
Ãó¼Ö¾ì¡§¤Ê¤·
¢¡¤Î¤ó¤²°¡¿¼«Ê¬¤ÇÆé¤Ë¥É¥Ü¥óOK¡ª Ç»¸üÌ£Á¹¤¬¤«¤é¤ß¤Ä¤¯¡Á
Ì¾¸Å²°¤Î¥»¥ó¥Ù¥í¤ÎÀ»ÃÏ¡£Å¹Æ¬¤Ç¼Ñ¹þ¤àÂçÆé¤ÎÌ£Á¹¥À¥ì¤Ë¡¢ÍÈ¤²¤¿¤Æ¤ò¿»¤·¤¿¶ú¥«¥Ä¤Ç¤Þ¤º¤Ï1 ÇÕ¡£´Å¿É¥¿¥ì¤Î¤È¤ó¾Æ¤¤Ç¡¢Ì£Á¹¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤ß¤¿¤ª¤Ç¤ó¤È¤É¤Æ¤ä¤¤Ç¡¢¤Þ¤¿1ÇÕ¡¢¤â¤¦1ÇÕ!
¿Íµ¤¤Î¡Ö¶ú¥«¥Ä¡×¤Ï¥«¥ê¥Ã¤È¤·¤¿°á¤Ë¡¢¾¼ÏÂ29Ç¯¡Ê1954¡Ë¤ÎÁÏ¶È¤è¤ê·Ñ¤®Â¤¹Ì£Á¹¤¬¤·¤ß¹þ¤ß¡¢¤¦¤Þ¤µßÚÎö¤Ç¤¹¡£
¢¡áÄ¤ê²°¡¿¤È¤í¤È¤í¡õ¤·¤ß¤·¤ß¡Á¤³¤ì¤¾Ì¾¸Å²°¤Î²°Âæ¤ÎÌ£
ÀèÂå¤¬¾¼ÏÂ23Ç¯¡Ê1948¡Ë¤Ë³«¤¤¤¿²°Âæ¤¬»Ï¤Þ¤ê¡£¤É¤Æ¾Æ¤¤Ïµí¥â¥Ä¤ò»È¤¤¡¢²°ÂæÅö»þ¤«¤é·Ñ¤®Â¤¹Ì£Á¹¥À¥ì¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¼Ñ¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤ê²¼½èÍý¤·¤Æ°ìËÜ¤º¤Ä¼ê»Å¹þ¤ß¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ì£Á¹¥À¥ì¤¬¤·¤ß¹þ¤ó¤À¥â¥Ä¤Ï¡¢¶Ã¤¯¤Û¤É¤ä¤ï¤é¤«¡ª ¥é ¡¼¥É¤ÇÍÈ¤²¤ë¶ú¥«¥Ä¤ÈÌ£Á¹¤ª¤Ç¤ó¤âÌ¾Êª¤Ç¤¹¡£
¢¡¤È¤ó¤Á¤ã¤ó²£°æ¡¿Ì£ÉÕ¤±¤ÏÁ´Éô¤Ç10¼ïÎà¡ª ÁÏºî¤È¤ó¤Á¤ã¤ó¤ËÃíÌÜ
¤È¤ó¤Á¤ã¤ó¤Ï´ôÉì¸©¤ÎÆÚÆù¤Î¤ß¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¼êºî¶È¤ÇÃúÇ«¤Ë²¼½èÍý¤ò¤¹¤ë¤¿¤á ½¤ß¤¬¤Ê¤¯¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£ÄêÈÖ¤ÎÌ£Á¹¤Î¤Û¤«¡¢ÏÂÉ÷¤ä¥Ð¥¸¥ë¡¢¥á¥¥·¥«¥ó¤Ê¤É ¤ÎÊÑ¤ê¼ï¤â¤¢¤ê¡¢¿©¤ÙÈæ¤Ù¤â³Ú¤·¤¤¡ª
¡ÖÌ£Á¹¤È¤ó¤Á¤ã¤ó¡×¤Ï¤Û¤É¤è¤¯»é¤¬¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤Æ½÷À¤Ç¤â¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£»é¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¡È¤Ý¤Á¤ã¤È¤ó¤Á¤ã¤ó¡É¤â¡£¡Ö¥Ð¥¸¥ë¤È¤ó¤Á¤ã¤ó¡×¤Ï¥Ð¥¸¥ë¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤Þ¤Ö¤·¤¿ÁÏºî¤È¤ó¤Á¤ã¤ó¡£¾Æ¤¾å¤¬¤Ã¤¿¤éÊ´¥Á¡¼¥º¤ò¤Ä¤±¤ÆÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡£
¢£¤È¤ó¤Á¤ã¤ó²£°æ¡Ê¤È¤ó¤Á¤ã¤ó¤è¤³¤¤¡Ë
½»½ê¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°Àé¼ï¶èº£ÃÓ5-10-5
TEL¡§052-741-5558
±Ä¶È»þ´Ö¡§17¡Á24»þ¡Ê¶â¡¦ÅÚÍË¡¢½ËÁ°Æü¤Ï¡Á¸áÁ°1»þ¡Ë
ÄêµÙÆü¡§ÌµµÙ
¥¢¥¯¥»¥¹¡§ÃÏ²¼Å´Åì»³Àþ¡¦ºùÄÌÀþº£ÃÓ±Ø7ÈÖ½Ð¸ý¤«¤é¤¹¤°¡¡
Ãó¼Ö¾ì¡§¤Ê¤·
¢¡¤È¤ó¤Á¤ã¤ó¤ä ¤Õ¤¸ ¤Ï¤Ê¤ì¡¿¥×¥ê¥×¥ê¤Ç¹á¤Ð¤·¤¤Ì¾¸Å²°Î®¤Î¾Æ¤Æù¡ª
º£¤Ï¤Ê¤Ì¾Å¹¡Ö²¬¤Á¤ã¤ó¡×¤Î¤È¤ó¤Á¤ã¤ó¤ÎÌ£¤ò·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ªÅ¹¡£Æ¦Ì£Á¹¥Ù¡¼¥¹¤Î¥¿¥ì¤òÍí¤Þ¤»¤¿ÆÚ¥Û¥ë¥â¥ó¤ò¡¢±ì¤ò¥â¥¯¥â¥¯Î©¤Æ¤Æ¾Æ¤¤Ä¤Ä¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥¥ó¤ÈÎä¤¨¤¿¥Ó¡¼¥ë¤ÈºÇ¶¯¥³¥ó¥Ó¡ª
¡Ö¤È¤ó¤Á¤ã¤ó¡×¤Ï»é¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÊ¬¸ü¤¤ÂçÄ²¤ò¥á¥¤¥ó¤Ç»È¤¦¤¿¤á¡¢ÃÆÎÏ¤¬¤¢¤ê¥×¥ê¥×¥ê¡ª Åâ¿É»Ò¤ò¤Ä¤±¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¯¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¤È¤ó¤Á¤ã¤ó¤ä ¤Õ¤¸ ¤Ï¤Ê¤ì
½»½ê¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶èÂç¿Ü2-29-30
TEL¡§052-880-6693
±Ä¶È»þ´Ö¡§16»þ50Ê¬¡Á21»þ50Ê¬
ÄêµÙÆü¡§¿åÍË
¥¢¥¯¥»¥¹¡§ÃÏ²¼Å´ÄáÉñÀþÂç¿Ü´Ñ²»±Ø2ÈÖ½Ð¸ý¤«¤éÅÌÊâ2Ê¬
Ãó¼Ö¾ì¡§¤Ê¤·
¢¡¤¦¤É¤ó¶Ó¡¿Ì¾¸Å²°¥Ê¥¤¥È¤Î¡º¤Ï¥«¥ì¡¼¤¦¤É¤ó¤¬Àµ²ò¡ª
´¿³Ú³¹¡¦¶Ó3ÃúÌÜ¤Ë¤¢¤ê¡¢¿ìµÒ¤Î¡º¤ÎÄêÈÖ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¤ªÅ¹¡£¥â ¥Á¥â¥Á¤¦¤É¤ó¤Ë¡¢Ç»¸ü¥«¥ì¡¼¤¬¤·¤Ã¤«¤êÍí¤ß¤Þ¤¹¡£¸å¤«¤é¤¯¤ë¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¤Ê¿É¤µ¤¬¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Ì¾¸Å²°¤Î´Ñ¸÷¾ðÊó¤ò¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý¤Ï¤³¤Á¤é¡ª
¡ÚºÇ¿·ÈÇ¡Û¡Ø¤ë¤ë¤ÖÌ¾¸Å²°¡Ù
¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡ª
¡üÅ¹ÊÞ¡¦»ÜÀß¤ÎµÙ¤ß¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤ÆÇ¯ËöÇ¯»Ï¡¦¤ªËßµÙ¤ß¡¦¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¡¦Î×»þµÙ¶È¤ò¾ÊÎ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü·ÇºÜ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¼èºà»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤ÎÊÑ¹¹¤¬È¯À¸¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´ÍøÍÑ¤ÎºÝ¤Ï»öÁ°¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü¤³¤Îµ»ö¤Ï¡Ø¤ë¤ë¤ÖÌ¾¸Å²°26¡Ù¤Ë·ÇºÜ¤·¤¿µ»ö¤ò¤â¤È¤ËºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹