『ストレンジャー・シングス』フィン・ウォルフハード、キス下手批判に反論！

Netflixの大ヒットSFアドベンチャーミステリードラマ『ストレンジャー・シングス 未知の世界』でマイク・ウィーラー役を演じるフィン・ウォルフハードが、イレブン役のミリー・ボビー・ブラウンに言われた「キスが下手」との批判に反論している。



過去のインタビューでミリーは、劇中でイレブンとマイクがキスをするシーンに言及し、「マイクはキスが下手」だとコメントしていたのだが、米番組『The Drew Barrymore Show(原題)』に出演したフィンが撮影当時を振り返り、こう語っている。

Finn Wolfhard reacts to his @Stranger_Things co-star Millie Bobby Brown calling him a "lousy kisser."

Watch more next Thursday, January 19th! https://t.co/sM7OB9lLtM pic.twitter.com/sOjLSNsKDG

- The Drew Barrymore Show (@DrewBarrymoreTV) January 12, 2023