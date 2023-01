毎年恒例となっているアメリカの最低映画賞、第43回ゴールデンラズベリー賞(ラジー賞)のノミネート作品が、アカデミー賞ノミネーション発表の前日となる現地時間23日にオフィシャルサイトなどを通じて発表され、マリリン・モンローが題材のNetflix映画『ブロンド』が、最多8ノミネートを獲得した。

日本では18+指定となっている『ブロンド』は、ジョイス・キャロル・オーツの小説を原作に、伝説の映画スターの波乱に満ちた人生を描くフィクション。公開当初から、劇中におけるモンローの描かれ方などが批判を浴び、ラジー賞でも最低作品賞や脚本賞にノミネート。ただ、主演のアナ・デ・アルマスの演技は高く評価されており、最低主演女優賞にもノミネートされていない。

また、ディズニーの名作アニメを実写化した『ピノキオ』が6部門でノミネート。本作で最低主演男優賞にノミネートされたトム・ハンクスは、『エルヴィス』で最低助演男優賞にもノミネートされた。そのほか、米ソニー・ピクチャーズ製作のマーベル映画『モービウス』が、ジャレッド・レトーの最低主演男優賞を含む5部門でノミネートされている。

受賞結果は、アカデミー賞授賞式の前日となる、現地時間3月11日に発表される。(編集部・入倉功一)

第43回ゴールデンラズベリー賞ノミネート作品は以下の通り

■最低作品賞

『ブロンド』

『ピノキオ』

『グッド・モウニング/人生最悪のハイな1日』

『ザ・キングズ・ドーター(原題) / The King's Daughter』

『モービウス』

■最低主演男優賞

コルソン・ベイカー(別名:マシン・ガン・ケリー)『グッド・モウニング/人生最悪のハイな1日』

ピート・デヴィッドソン(声の出演)『マーマデューク』

トム・ハンクス『ピノキオ』

ジャレッド・レトー『モービウス』

シルヴェスター・スタローン『サマリタン』

■最低主演女優賞

ライアン・キーラ・アームストロング『炎の少女チャーリー』

ブライス・ダラス・ハワード『ジュラシック・ワールド/新たなる支配者』

ダイアン・キートン『マック&リタ(原題) / Mack & Rita』

カヤ・スコデラーリオ『ザ・キングズ・ドーター(原題)』

アリシア・シルヴァーストーン『ジョーズ・バケーション』

■最低リメイク、パクリ、続編賞

『ブロンド』

『愛は、この日を迎えて』『愛は、新たな日々へ』

『ピノキオ』

『炎の少女チャーリー』

『ジュラシック・ワールド/新たなる支配者』

■最低助演女優賞

アドリア・アルホナ『モービウス』

ロレイン・ブラッコ(声の出演)『ピノキオ』

ペネロペ・クルス『355』

ファン・ビンビン『355』『ザ・キングズ・ドーター(原題)』

ミラ・ソルヴィノ『 ランボルギーニ:ザ・マン・ビハインド・ザ・レジェンド(原題) / Lamborghini: The Man Behind the Legend』

■最低助演男優賞

ピート・デヴィッドソン(カメオ出演)『グッド・モウニング/人生最悪のハイな1日』

トム・ハンクス『エルヴィス』

ゼイヴィア・サミュエル『ブロンド』

モッド・サン『グッド・モウニング/人生最悪のハイな1日』

エヴァン・ウィリアムズ『ブロンド』

■最低スクリーンカップル賞

コルソン・ベイカー(別名:マシン・ガン・ケリー)&モッド・サン『グッド・モウニング/人生最悪のハイな1日』

虚偽のホワイトハウスのベッドルームシーンに登場する実在のキャラクターたち『ブロンド』

トム・ハンクスとラテックスまみれの顔面(そしてばかげたアクセント)『エルヴィス』

アンドリュー・ドミニク&彼が女性に対して抱えた問題『ブロンド』

『愛は、365の日々で』の続編たち(2作品とも2022年公開)

■最低監督賞

ジャド・アパトー『ザ・バブル』

コルソン・ベイカー(別名:マシン・ガン・ケリー)&モッド・サン『グッド・モウニング/人生最悪のハイな1日』

アンドリュー・ドミニク『ブロンド』

ダニエル・エスピノーサ『モービウス』

ロバート・ゼメキス『ピノキオ』

■最低脚本賞

『ブロンド』

『ピノキオ』

『グッド・モウニング/人生最悪のハイな1日』

『ジュラシック・ワールド/新たなる支配者』

『モービウス』