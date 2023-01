¡Úº£½µ¤Î³¤³°¥É¥é¥ÞÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®Í½Äê¡Û»¦¿Í¼Ô¤ÎÌÜ¤òÄÌ¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡¢¥Ï¥ê¥½¥ó¡¦¥Õ¥©¡¼¥É¼ç±é¥³¥á¥Ç¥£¤¬³«»Ï

1月23日(月)から1月29日(日)に配信・放送がスタートする最新の海外ドラマをご紹介! 今週は、映画スターのハリソン・フォードが主演を務めるApple TV+のコメディドラマや、賞レースでお馴染みの『アボット エレメンタリー』最新シーズン、『キリング・イヴ/Killing Eve』製作陣が手掛ける異色のSFドラマ、そしてついにファイナルを迎える『ダーク・マテリアルズ / ライラと黄金の羅針盤』などが日本上陸となる。お見逃しなく!

1月24日(火)配信スタート

『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』のスピンオフとして誕生し、本家同様に人気を博す『NCIS:ニューオーリンズ』の最終シーズン。

ファイナル・シーズンでは、新型コロナウイルスの脅威が世界中を襲い、ルイジアナ州ニューオーリンズでも外出禁止令が発出。そんななか、プライドの元にNGOの人道支援船エターナル・ホープに乗っていたポーラ・クック海軍中尉が不審死を遂げたという一報が入り、グレゴリオとカーターは捜査のために停泊中の船舶に派遣される――。

A Disney+ divulgou o trailer de Mila no Multiverso, sua primeira série sci-fi produzida no Brasil, com estreia marcada para 25 de janeiro.#milanomultiverso #nerd #series #disneyplus #malumader #geek pic.twitter.com/y9N2euqbE3

1月25日(水)独占配信スタート

ブラジル発のSFシリーズ。16歳の誕生日に、別世界にタイムトラベルができるという特殊能力を手に入れたミラ。そこで彼女は母親のエリスを探し出そうとするが…。しかし、ミラはすぐに母の失踪が物語と旅の始まりに過ぎないことを知る。エリスは、いくつかの宇宙が実際に並行して存在することを知って以来、"オス・オペラドーレス "と呼ばれる謎の集団に追われるようになったのだ。ミラはこの新しく危険な状況に適応するため、友人のジュリアナ、ビニシウス、ピエールのサポートを受けることになる。ミラは彼らと共に、エリスを探すために巨大な多元宇宙を旅する。

1月25日(水)独占配信スタート

賞レースでお馴染みの大ヒットシットコムの最新シーズンが日本初配信!

フィラデルフィアの公立小学校を舞台に、献身的で熱心な教師たちや、ちょっと無神経な校長の姿を描く。生徒たちが素晴らしい人生を送れるように、その手助けをしようと教師たちは使命感に燃えている。人員は足りず、予算も十分ではないが、教師たちは仕事を愛している。主人公のジャニーンを演じるキンタ・ブランソンは本作で企画・制作も務めている。

1月25日(水)独占配信スタート

アルゼンチン発の実話をもとにしたドラマシリーズ。4年という短いキャリアながらも、アルゼンチンで最も有名なTVパーソナリティの一人としてその名を残したリカルド・フォート。本シリーズでは、4つのエピソードに渡り彼の本当の姿を探り、家族の確執、セクシュアリティをめぐる矛盾、健康問題など有名になるまでの私生活を明らかにする。

First look Clip and Poster of Hulu Original Series "EXTRAORDINARY" starring Máiréad Tyers, Sofia Oxenham, Bilal Hasna, and Luke Rollason. Additional cast members include Siobhan McSweeney, Robbie Gee Safia Oakley-Green, and Ned Porteous. https://t.co/fnjwZ09J0A pic.twitter.com/iSQQaJUGlr