『NCIS』シーズン20、あの捜査官の初恋の人が登場？

人気ロングラン犯罪捜査ドラマ『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』の最新エピソードでは、シーズン19より新キャストとした加わったゲイリー・コール演じる捜査官、オールデン・パーカーの過去の人間関係が少し明らかになるようだ。



米CBSにて放送中のシーズン20から第11話「Bridges(原題)」の予告映像が公開され、オールデンがNCISチームのジェシカ・ナイト(カトリーナ・ロー)とティモシー・マクギー(ショーン・マーレイ)、ニック・トーレス(ウィルマー・バルデラマ)と一緒に、殺人の容疑者を特定するために監視カメラの映像を確認するシーンからスタートする。

Talk about a straight shot to the heart. See how this all plays out on an all-new #NCIS - Monday at 9/8c. pic.twitter.com/mspbua4uiR

- NCIS (@NCIS_CBS) January 14, 2023