『アウトランダー』シーズン8に更新決定！

大人気SFファンタジーシリーズ『アウトランダー』が、ファイナルシーズンとなるシーズン8に更新されることが決定したとTVlineが伝えている。



Starzによるカトリーナ・バルフとサム・ヒューアン主演の大河ファンタジー・ロマンス『アウトランダー』がシーズン8へ更新されることが決定。全10話構成の予定で、ファイナルシーズンになるという。

番組公式Twitterはカトリーナとサムによる短い動画を投稿。「素晴らしい旅路だった」と作品の功績を振り返るサムの言葉に続いて、熱狂的なファンの様子が映し出されるとカトリーナも「最初の1日目から私たちのそばにいてくれて本当にありがとう」とコメント。コミコンやファンイベントで世界各地のファンと触れ合ってきたサムが「ファンのみんな本当に大好き」と述べるシーンも。「素晴らしい物語はいつだって終わりがある」「最後のシーズンをみんなに届ける日が待つどおしいよ」と話すサムに続きカトリーナは「みんなに誇りに思ってもらえたら嬉しいし、わたしたちはとてもとても感謝しています。ありがとう」とファンに言葉をおくった。

What an incredible journey with an incredible fanbase. #Outlander has officially been renewed for an eighth and final season. pic.twitter.com/mNJ3AZXW2s

- Outlander (@Outlander_STARZ) January 19, 2023