英国映画テレビ芸術アカデミー(BAFTA)が主催する英国アカデミー賞のノミネーションが発表された。ドイツ映画『西部戦線異状なし』が最多の14部門にノミネートされ、『グリーン・デスティニー』(2000)と並び、外国語作品として史上最多の快挙となった。

現地時間1月19日に英国アカデミー賞(BAFTA)のノミネーションが発表された。今年最多ノミネーションを果たした『西部戦線異状なし』はエドワード・ベルガー監督がメガホンをとったドイツ作品。作品賞や監督賞を含む14部門で候補入りを果たした。これまで最多ノミネートを獲得したのは『ガンディ』(1982)の16部門で、本作は『グリーン・デスティニー』と『つぐない』(2007)と共にこれに次ぐ。

次点となったのは、『イニシェリン島の精霊』と『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』の10部門。9部門の『エルヴィス』、5部門の『TAR/ター』がこれに続いている。

今年の授賞式は、現地時間2月19日にロンドンのロイヤル・フェスティバル・ホールで開催予定。

第76回英国アカデミー賞の主なノミネーションは以下の通り。

■作品賞

『西部戦線異状なし』

『イニシェリン島の精霊』

『エルヴィス』

『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』

『TAR/ター』

■英国作品賞

『Aftersun(原題)』

『イニシェリン島の精霊』

『Brian And Charles(原題)』

『エンパイア・オブ・ライト』

『Good Luck To You, Leo Grande(原題)』

『生きる LIVING』

『マチルダ・ザ・ミュージカル』

『ウエスト・エンド殺人事件』

『スイマーズ: 希望を託して』

『聖なる証』

■非英語作品賞

『西部戦線異状なし』

『アルゼンチン1985 〜歴史を変えた裁判〜』

『Corsage(原題)』

『別れる決心』

『The Quiet Girl(原題)』

■監督賞

エドワード・ベルガー 『西部戦線異状なし』

マーティン・マクドナー 『イニシェリン島の精霊』

パク・チャヌク 『別れる決心』

ダニエル・クワン&ダニエル・シャイナート 『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』

トッド・フィールド 『TAR/ター』

ジーナ・プリンス=バイスウッド 『The Woman King(原題)』

■主演女優賞

ケイト・ブランシェット 『TAR/ター』

ヴィオラ・デイヴィス 『The Woman King(原題)』

ダニエル・デッドワイラー 『Till(原題)』

アナ・デ・アルマス 『ブロンド』

エマ・トンプソン 『Good Luck To You, Leo Grande(原題)』

ミシェル・ヨー 『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』

■主演男優賞

オースティン・バトラー 『エルヴィス』

コリン・ファレル 『イニシェリン島の精霊』

ブレンダン・フレイザー 『ザ・ホエール』

ダリル・マコーマック 『Good Luck To You, Leo Grande(原題)』

ポール・メスカル 『Afrersun(原題)』

ビル・ナイ 『生きる LIVING』

■助演女優賞

アンジェラ・バセット 『ブラックパンサー/ワカンダ・フォーエバー』

ホン・チャウ 『The Whale(原題)』

ケリー・コンドン 『イニシェリン島の精霊』

ドリー・デ・レオン 『逆転のトライアングル』

ジェイミー・リー・カーティス 『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』

キャリー・マリガン 『SHE SAID/シー・セッド その名を暴け』

■助演男優賞

ブレンダン・グリーソン 『イニシェリン島の精霊』

バリー・コーガン 『イニシェリン島の精霊』

キー・ホイ・クァン 『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』

エディ・レッドメイン 『グッド・ナース』

アルブレヒト・シュッフ 『西部戦線異状なし』

マイケル・ウォード 『エンパイア・オブ・ライト』

■脚本賞

『イニシェリン島の精霊』(マーティン・マクドナー)

『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』(ダニエル・クワン&ダニエル・シャイナート)

『フェイブルマンズ』(スティーヴン・スピルバーグ&トニー・クシュナー)

『TAR/ター』(トッド・フィールド)

『逆転のトライアングル』(リューベン・オストルンド)

■脚色賞

『西部戦線異状なし』(エドワード・ベルガー、レスリー・パターソン、イアン・ストーケル)

『生きる LIVING』(カズオ・イシグロ)

『The Quiet Girl(原題)』(コルム・バイレッド)

『SHE SAID/シー・セッド その名を暴け』(レベッカ・レンキェヴィチ)

『ザ・ホエール』(サミュエル・D・ハンター)

■アニメーション賞

『ギレルモ・デル・トロのピノッキオ』

『Marcel The Shell With Shoes On(原題)』

『長ぐつをはいたネコと9つの命』“

『私ときどきレッサーパンダ』

■ドキュメンタリー賞

『All That Breathes(原題)』

『All The Beauty And The Bloodshed(原題)』

『ファイアー・オブ・ラブ 火山に人生を捧げた夫婦』

『デヴィッド・ボウイ ムーンエイジ・デイドリーム』

『ナワリヌイ』

■ライジング・スター賞エイミー・ルー・ウッドダリル・マコーマックエマ・マッキーナオミ・アッキーシェイラ・アティム