映画のまち調布 シネマフェスティバル2023実行委員会は1月19日、スタジオジブリの映画『耳をすませば』と『On Your Mark』の同時上映がイオンシネマ シアタス調布(東京)にて実施されると発表した。

上映期間は2月11日から19日で、チケットは一般料金が1100円、小・中・高校生が1000円、幼児が900円となる。チケットは劇場オンラインにて予約可能だ。

(画像はOn Your Mark - スタジオジブリ|STUDIO GHIBLIより)

『On Your Mark』はCHAGE and ASKAが発表した楽曲「On Your Mark」のプロモーション・フィルムのひとつとして作成され、『耳をすませば』の初公開時に同時上映された。宮崎駿氏が原作・脚本・監督を務めた作品であり、映画祭の告知ツイートによると上映は28年ぶりとなる。

物語の舞台は地表が放射能で汚染され、病気が蔓延し、人類が地下に住むようになった未来の都市。カルト教団「聖NOVA’S」の施設を襲撃した武装警官が翼の生えた少女と出会い、彼女を逃がすべく奮闘する様が描かれる。

チケットはすでに予約受付を開始しているため、興味がある読者は欠かさず予約しておこう。

シアタス調布:上映スケジュール:イオンシネマはこちら『耳をすませば』(1995年/111分/DCP) | 上映作品 | 映画のまち調布シネマフェスティバル2022はこちら