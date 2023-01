クールな島の青年と怖がりな借金取りの恋とお金の行方を描くドラマ『EvenSun』が2月1日(水)0時に、動画配信プラットフォームのTELASAにて全話一挙で見放題配信される。

同作は人気タイドラマ『Until We Meet Again~運命の赤い糸~』に出演した俳優のブーンとプレムが再共演を果たした作品。ブーン扮するアーティットは、島で暮らすクールな金貸し屋。一方、プレムが演じるサンはバンコクで暮らす訳ありの借金取り。しかし100バーツも回収できないちょっと怖がりでポンコツな青年。アーティットからお金を回収するために島を訪れるも、やっぱりうまくいかないサン。アーティットが軽い気持ちで仕掛けたいたずらが2人の運命を急速に動かしていく。

制作するのは『Until We Meet Again~運命の赤い糸~』のほか『ラブ・バイ・チャンス/Love By Chance』、『En Of Love』など人気作を数多く輩出するStudio Wabi Sabi。2月1日(水)0時から一挙配信される。