°æ¾å¾°Ìï¡¢£µ·îÆüËÜ¤ÇÀ¤³¦Àï¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµéÅ¾¸þ¤¤¤¤Ê¤ê¡ªÁê¼ê¤Ï£²£±ÀïÁ´¾¡¥Õ¥ë¥È¥ó¡¿¥Ü¥¯¥·¥ó¥°
¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤ÇÆüËÜ¿Í½é¤ÎÀ¤³¦£´ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¤È¤Ê¤ê¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤ØÅ¾¸þ¤·¤¿°æ¾å¾°Ìï¡Ê£²£¹¡Ë¡áÂç¶¶¡á¤È¡¢£×£Â£Ã¡¢£×£Â£Ï²¦¼Ô¤Î¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥Õ¥ë¥È¥ó¡Ê£²£¸¡Ë¡áÊÆ¹ñ¡á¤¬¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÊ£¿ô¤ÎÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬£±£¸Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£¹Æü¡Ë¤ËÊó¤¸¤¿¡£»î¹ç¤òÇÛ¿®¤¹¤ë¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡Ö£Å£Ó£Ð£Î¡×¤Ç¤Ï£µ·î¤ËÆüËÜ¤Ç³«ºÅÍ½Äê¤È¤·¤¿¡££²³¬µé¤Ç¤Î£´ÃÄÂÎÅý°ì¤òÌÜ»Ø¤¹°æ¾å¤Îº£Ç¯½éÀï¤ÎÁê¼ê¤Ï¡¢£²£±ÀïÁ´¾¡¡Ê£¸£Ë£Ï¡Ë¤Î¶¯Å¨¤À¡£
°æ¾å¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Î½éÀï¤ÇÆñÅ¨¤ËÄ©¤à¡££×£Â£Ã¡¢£×£Â£Ï¤ÎÆ±µé²¦¼Ô¡¢¥Õ¥ë¥È¥ó¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ç»¸ü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
£Å£Ó£Ð£Î¤Ï´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡Ö¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥Õ¥ë¥È¥ó¤È°æ¾å¾°Ìï¤¬¡¢½Õ¤ËÆüËÜ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë£±£²£²¥Ý¥ó¥É¡Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¡Ë£²ÃÄÂÎÅý°ì²¦ºÂ¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Î¾ò·ï¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡×¤ÈÊóÆ»¡££µ·î³«ºÅ¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥Ü¥¯¥·¥ó¥°ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥·¡¼¥ó¡×¤â¡ÖÆüÉÕ¤ä¾ì½ê¤ÏÌ¤Äê¤À¤¬¡¢º£½Õ°Ê¹ß¡Ê£µ·î¤«£¶·î¡Ë¤òÌÜÅÓ¤ËÆüËÜ¤Ç¤Î³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
°æ¾å¤ÏºòÇ¯£±£²·î¡¢¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Ç£×£Â£Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼²¦¼Ô¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æº£·î£±£³Æü¤ËÁ´²¦ºÂ¤òÊÖ¾å¡££±³¬µé¾å¤Ç£±¡¦£¸£²¥¥í½Å¤¤¡¢£µ£µ¡¦£³¥¥í¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Ø¤ÎÅ¾¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼²¦¼Ô¤¬³¬µé¤òÅ¾¸þ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï£×£Â£Ï¤Îµ¬Äê¤Ç¡¢²¦¼Ô¤¬ÃÄÂÎ¤«¤éÂÐÀï¤òµÁÌ³¤Å¤±¤é¤ì¤ë»ØÌ¾Ä©Àï¼Ô¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé£±°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé£×£Â£Á¡¢£É£Â£ÆÅý°ì²¦¼Ô¤Î¥à¥í¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¡Ê£²£¸¡Ë¡á¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡á¤È²¦ºÂ¤òÊ¬¤±¹ç¤¦¥Õ¥ë¥È¥ó¤Ï¡¢£²£°£±£´Ç¯¤Ë¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£°ìÅÙ¤âÉé¤±¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢¿ÈÄ¹£±£¶£¹¥»¥ó¥Á¡¢¥ê¡¼¥Á£±£·£¹¥»¥ó¥Á¤Ç¿ÈÄ¹£±£¶£µ¥»¥ó¥Á¡¢¥ê¡¼¥Á£±£·£±¥»¥ó¥Á¤Î°æ¾å¤òÂÎ³Ê¤Ç¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀÜ¶áÀï¤È¥¢¥¦¥È¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÎ¾Êý¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë»î¹ç¹ª¼Ô¤Ç¡¢ºòÇ¯£¸·î¤Ë°æ¾å¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤µ»½Ñ¤¬¤¢¤ëÁª¼ê¤À¤È»×¤¦¤±¤É¡¢µ¤»ý¤Á¤¬¼å¤¤¤È¾¯¤·´¶¤¸¤ë¡×¤È°õ¾Ý¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£·î£±£´Æü¤Ë¤ÏÃÏ¸µ¤Î¿ÀÆàÀî¡¦ºÂ´Ö»Ô¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¸ò¾ÄÃæ¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤¹¤´¤¯¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¾å¤¬¤ëÁê¼ê¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÂÐÀï¤ò¡Ö£Å£Ó£Ð£Î¡Ü¡×¤ÇÀ¸ÇÛ¿®¤¹¤ë£Å£Ó£Ð£Î¤ÏÁ´¾¡Æ±»Î¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤ò¡Ö¥Õ¥ë¥È¥ó¤ÏÂÎ½Å¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢Á´¤Æ¤Î¥Ü¥¯¥µ¡¼¤ÎÃæ¤ÇºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤Î°ì¿Í¡£¥Õ¥ë¥È¥ó¤È°æ¾å¤ÎÆ®¤¤¤Ï¡¢¤³¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬Äó¶¡¤Ç¤¤ëºÇ¹â¤ÎÂÐÀï¤Î°ì¤Ä¤À¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¡£
ÂÐ·è¤¬Àµ¼°·èÄê¤¹¤ì¤Ð¡¢£²³¬µé¤Ç¤Î£´ÃÄÂÎ²¦ºÂÅý°ì¤ØÂç¤¤ÊÂ¤¬¤«¤ê¤È¤Ê¤ë¡£¡Ö¤³¤³¤«¤é¤Ï¼«Ê¬¤è¤ê¤â¤Ç¤«¤¤Áê¼ê¤Ø¤ÎÄ©Àï¡£¶¯¤¤¤ä¤Ä¤ÈÆ®¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡£Èá´ê¤Ø¤ÎÆ»¶Ú¤¬Äê¤Þ¤Ã¤¿¡£¡ÊÈøùõÍÛ²ð¡Ë