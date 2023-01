『SEAL Team／シール・チーム』シーズン7更新も、あの人気キャラは降板

『BONES』のデヴィッド・ボレアナズが主演を務める『SEAL Team/シール・チーム』が、シーズン7に更新されることがわかった。だが、あるキャラクターは姿を消すようだ。米TV Lineらが報じている。

現在アメリカでは、配信サービスParamount+で視聴できる本作だが、パラマウント・ストリーミングのチーフ・プログラミング・オフィサーであるターニャ・ジャイルズは、次のシーズンでは、切ないストーリー展開とスリリングなミッションを描くことをファンに約束。

「このシリーズは進化を続け、視聴者を増やし続けています。弊社サービス加入者の方々の共感を得られる作品の素晴らしい例だといえます」先週の時点では、シーズン7を発表する準備がまだできていないと話していたが、『SEAL Team』が「地上波放送だったCBSからストリーミングサービスへの移行が見事に成功した作品の一つ」であると発言。そのほかにも、同じような成功例がいくつかあり、非常に喜ばしいことだと見解を述べていた。

Target acquired: Season 7 of #SEALTeam is coming to #ParamountPlus. pic.twitter.com/AoAfZHRaos