歌手の浜崎あゆみ(44)が19日までに自身のインスタグラムを更新。18日午前0時に公開された新曲バラード「Just the way you are」のプロモーションビデオ(PV)に、女性お笑いコンビ「紅しょうが」熊元プロレス(32)を起用した舞台裏を明かした。

「この曲を“自分ではない誰か”で届けてみたいと悩みまくっていたところ、紅しょうがの@kumamoto.proさんがTwitterでわたしのモノマネをして下さり、『一生好きで居させて下さい』と書いて下さっているのをTAに教えてもらい、即DMして電話番号を送り 音源と歌詞も送りつけるという無茶ぶり(コレ3日前の話!)でPV出演のお願いをしました」と即断即決の行動で出演を打診したという。

「『え?え?!え??』を繰り返しながらも(そりゃそうだ)ご自身のayuストーリーをとても一生懸命に伝えて下さり、マネージャーさんも『絶対に叶えさせてあげたいのでどんなことをしてもスケジュール調整します!』とおっしゃって下さり、新幹線よりも早く東京に着けるという事で夜行列車に乗り、まだ日が昇る前の寒空の花の都へ来て下さいました 熊元さんはこちらが用意していたカンペを一度も見ることなく、完全に暗記して全身全霊で表現して下さいました」と、熊元のスタッフの熱意もあって出演が実現したことに感謝した。

「出演はされていませんが、なんと相方の@inadamikisanさんもこの為に一緒に上京なさりロケの間ずーっと見守ってらっしゃる姿が最高に素敵でした!!!」と相方の稲田美紀も撮影に立ち会ったといい、「泣きながら撮った、迫真の、渾身の映像を!そして音楽を!言葉達を!理屈抜きにハートで感じて下さい。この想いがひとりでも多くの方に伝わりますように」とつづった。

熊元は前日17日夜から浜崎とのツーショットを披露する“におわせツイート”をしていたが、情報解禁で喜びを爆発。自身のツイッターに[奇跡]と題し、「なんとついに嘘でしょ浜崎あゆみ様にお会いさせていただきました!!!!!」と投稿。「小学生のとき家ん中でだけおへそ出してしっぽつけてた自分!Trustを最初ユーロビートverで覚えてしまってカラオケで戸惑った自分!!8年前Boys&Girlsを出囃子に決めた自分たち!見てる!?!?」と憧れの人に会えた喜びと、コンビの登場曲に選ぶほどのファンだったことを興奮気味にツイートした。

肉食系女子でホストクラブ好き、男性芸人らとルームシェアし、下ネタなどのエピソードに事欠かず、“熊プロ”の愛称で親しまれる熊元。普段のカジュアルなデニム姿から一変、PVではホワイト系の清楚(せいそ)でガーリーなファッション。“あゆ”になりきったように、表参道を歩きながら、同曲を歌う熱演。メイキング映像では、PVには登場しないが、撮影に立ち会った浜崎の姿。メインのムービーカメラの横で浜崎も小さなカメラを手に熊プロを見守り、一緒に曲に乗る様子が映っている。