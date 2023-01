ロマンティックなデートスポットで、キスを交わすカップルは少なくないだろう。このたび、そのキスが最悪なものになってしまった人がいる。

トルコ在住のインフルエンサーの女性が、キスの最中、相手男性に舌を強くかまれて、病院で治療を受けた自身の体験をSNS上で報告し話題となっている。海外ニュースサイト『New York Post』『Daily Star』が1月12日までに報じた。

報道によると、トルコ・イスタンブール在住の34歳の女性は、とある男性(年齢不明)と初デートに出かけた。女性は、インスタグラムで60万人以上のフォロワーを誇るインフルエンサーだ。出会いについては語られていないが、1か月前に知り合った仲だそうだ。

2人はデート中に初キスをしたという。キスは情熱的なディープキスで、最中、男性が女性の舌を強くかんだ。女性は痛みで言葉を失ってしまったという。女性は男性と別れ、すぐに病院へ。女性の舌は裂けており、数針縫う大けがをしたそうだ。

女性は病院のベッドで治療を受ける様子を動画撮影し、SNSに投稿。動画は大きな反響を呼んだ。フォロワーからは心配の声が多数寄せられ、女性は、「ひどく痛むが、もう大丈夫。励ましの言葉をありがとう。治療は無事成功。後遺症も残りません」などと回答し、医療関係者に感謝の気持ちを述べている。

続けて、舌をかんだ男性について、「彼とは知り合う仲にはなれなかった。なぜこんなことをしたのかは分からないが、おそらく、彼はキスの仕方が分からなかったのだと思う」などと語っている。

このニュースが世界に広がると、ネット上では「この男性と2度目のデートはないね」「エイリアンまたはコモドドラゴンとキスしたのか」「口腔内は治るまでが一番痛い。これからが地獄の日々」「初デートで濃厚キスを許すからこうなる」「34歳なら経験もそれなりにあるはずなのに」「女性にしつこくキスを迫られて、男側がキスを終わらせようとした結果」「話題作りのための自作自演?」「治療中に動画撮影は迷惑だと思う」といった声が上がった。

興奮していたとしても、キス中に強く舌をかむなど、マナー違反だろう。好意を持っている相手だからこそ、思いやりを持って接してもらいたいものである。

