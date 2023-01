人気シットコム『ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則』のペニー役で知られ、現在第一子を妊娠中のケイリー・クオコが、赤ちゃんのパパであるパートナーの名前を入れたタトゥーを披露した。



ケイリーは、2022年春に俳優のトム・ペルフリーと交際を開始。トムは、『Marvel アイアン・フィスト』でウォード・ミーチャム役を演じ、『オザークへようこそ』シーズン3&4で演じたベン役で高い評価を得た注目俳優だ。

1月10日(火)にビバリーヒルズで行われたゴールデングローブ賞で、大きなお腹を抱えながらレッドカーペット歩いたケイリーはカメラのフラッシュに向かい、左手薬指の上部にトムの名前を彫った新しいタトゥーを披露した。

Pregnant Kaley Cuoco shows off tattoo on her ring finger in dedication to boyfriend Tom Pelphrey https://t.co/rCwv4arSRM

- Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) January 10, 2023